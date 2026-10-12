Max Verstappen gana en Singapur y mantiene vivas sus opciones al título

Una semana después de ganar el Gran Premio de Baréin en Malasia, Max Verstappen volvió a imponerse en Singapur por partida doble. El neerlandés ganó la Sprint del sábado y se llevó también el Gran Premio del domingo.

Verstappen suma ya ocho podios en sus diez últimos grandes premios. En ese periodo, solo Kimi Antonelli, líder del campeonato, ha conseguido más.

La racha de resultados del neerlandés comenzó en el Gran Premio de Austria, la carrera de casa de Oracle Red Bull Racing. Desde entonces, ha terminado seis veces segundo o tercero y ha conseguido dos victorias . Las otras dos carreras acabaron con abandonos.

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Esos dos abandonos han quedado compensados por la regularidad que Verstappen ha mostrado en el resto de las pruebas. Su victoria en Singapur es el ejemplo más reciente.

01 Verstappen domina el fin de semana en Singapur

Max Verstappen celebra una victoria de principio a fin en Singapur © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen completó su victoria en la Sprint con su primer triunfo en el Gran Premio de Singapur. El tetracampeón del mundo lideró de principio a fin en su salida número 250 en un Gran Premio y consiguió su segunda victoria consecutiva en 2026.

El neerlandés partió desde la pole position y mantuvo el liderato en la salida antes de abrir una ventaja que conservó durante las 62 vueltas al circuito urbano de Marina Bay. La victoria le permite subir hasta la cuarta posición de la clasificación de pilotos.

Tras la carrera, Verstappen explicó lo que significaba para él este resultado. "Es una sensación increíble ganar por fin en Singapur. Hemos corrido aquí muchas veces y hemos dejado escapar algunas oportunidades, así que subir por fin al primer escalón del podio es muy especial.

"El coche ha funcionado bien durante todo el fin de semana y me he sentido muy cómodo. Hemos tenido buen ritmo durante la carrera y, aunque en algunos momentos he tenido que apretar para mantener la ventaja, cuando he podido rodar sin tráfico he encontrado mi ritmo".

De cara al resto de la temporada, añadió. "Ahora vamos carrera a carrera e intentamos aprovechar al máximo cada oportunidad. Lo más importante es que sigamos disfrutando y que podamos mantener esta dinámica como equipo en las próximas pruebas. Austin es un circuito muy diferente y tiene muchos baches, así que veremos cómo nos va cuando lleguemos".

02 Las cifras de Verstappen esta temporada

Verstappen aún tiene opciones matemáticas de ganar el Mundial © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen ocupa la cuarta posición de la clasificación de pilotos, a 119 puntos de Kimi Antonelli, que lidera la tabla. Con nueve podios, es el segundo piloto que más veces ha terminado entre los tres primeros, solo por detrás de Antonelli, que suma 14. George Russell le sigue con ocho.

Si se excluyen los abandonos, la posición media de Verstappen en carrera es de 3,23, frente al 2,69 de Antonelli. Desde el Gran Premio de Austria, también sin contar las carreras que no terminó, la media del neerlandés es de 2,00, mientras que la del italiano se sitúa en 3,60.

03 Qué supone la reciente racha de Verstappen para el campeonato

Verstappen ha seguido sumando puntos en las últimas carreras mientras Red Bull continúa desarrollando su monoplaza de 2026.

"En ocasiones nos beneficiamos un poco de los problemas de los demás. Nosotros también intentamos aprovechar al máximo nuestras oportunidades y, a veces, quizá rendir ligeramente por encima de lo esperado. Eso está bien. Es lo único que podemos hacer en este momento", explicó Verstappen después del Gran Premio de España , a mediados de septiembre.

Desde entonces, Verstappen ha subido al podio en Azerbaiyán, donde se quedó a 0,196 segundos de George Russell en la línea de meta tras recortar distancias en las últimas vueltas, y ha ganado los grandes premios de Baréin y Singapur.

"En realidad, no tenemos nada que ganar en el campeonato, ¿verdad? Creo que Kimi está muy lejos. Personalmente, me da igual acabar segundo, tercero o cuarto. Solo quiero disfrutar hasta el final e intentar conseguir buenos resultados", afirmó Verstappen tras su victoria en Singapur.

04 ¿Puede Verstappen ganar todavía el campeonato de 2026?

Matemáticamente, el piloto de Oracle Red Bull Racing todavía puede ganar el Campeonato del Mundo de Pilotos de 2026, pero necesitaría vencer en todas las carreras restantes y que Antonelli no sumara más de 50 puntos hasta el final de la temporada.

Una de las posibles combinaciones para conquistar el campeonato sería la siguiente:

EE.UU. México Brasil Las Vegas Qatar Abu Dhabi Total Verstappen 25 25 25 25 25 25 371 Antonelli 0 2 8 8 6 6 370 Russell 15 15 18 18 15 18 337

Esta es la clasificación de pilotos de F1 después del Gran Premio de Singapur.

Posición Piloto Equipo Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 340 2 George Russell Mercedes 238 3 Lewis Hamilton Ferrari 229 4 Max Verstappen Red Bull 221 5 Charles Leclerc Ferrari 215 6 Lando Norris McLaren 201 7 Oscar Piastri McLaren 138 8 Isack Hadjar Red Bull 97 9 Liam Lawson Racing Bulls 75 10 Pierre Gasly Alpine 41

El próximo compromiso del calendario de F1 de 2026 será el Gran Premio de Estados Unidos, el domingo 25 de octubre. Después quedarán otras cinco carreras antes de que termine la temporada.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Hopkins? Tom es escritor y editor con más de una década de experiencia tanto en el ámbito de los videojuegos como en el de los deportes. Ha ocupado el cargo de editor jefe en varios sitios web, liderando equipos en Gfinity y Twinfinite. Es un experto en todo lo relacionado con la Fórmula 1, el fútbol, ​​EA Sports FC y más.