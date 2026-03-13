Duplantis establece un récord mundial de 6,31m en el Mondo Classic

Armand “Mondo” Duplantis volvió a regalar un momento histórico al atletismo al superar los 6,31 m y establecer un nuevo récord del mundo de salto con pértiga en el Mondo Classic de Uppsala. El campeón olímpico sueco alcanzó la marca ante un IFU Arena abarrotado, firmando el 15º récord mundial de su carrera y el primero ante su club de casa, el Upsala IF. Después, explicó por qué este récord se siente especialmente distinto.
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Mondo logra su 15º récord del mundo
Duplantis es el GOAT indiscutible de la pértiga. Con solo 26 años, acumula la asombrosa cifra de 15 récords del mundo y ha superado la barrera de los 6 metros más veces que nadie en la historia. Campeón olímpico en varias ocasiones, campeón del mundo y tres veces World Athlete of the Year… ¿quedaba algo por conseguir?
En realidad, sí. Hasta ahora nunca había batido el récord del mundo ante su público en Uppsala. Hasta ahora.
Tras superar a la primera los 5,65 m, 5,90 m y 6,08 m, Duplantis cerró la noche volando por encima de los 6,31 m en su primer intento para firmar la nueva plusmarca mundial.
“Esta es mi casa. Esto significa muchísimo para mí”, dijo después.
Luego se dirigió al público de su club, el Upsala IF: “Cada vez que salgo a la pista os represento. Me represento a mí, a mi familia y a vosotros. Me siento muy orgulloso de poder hacer esto delante de todos vosotros”.
Esta es mi casa
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Los 22 pasos de Mondo
Para esta competición, Duplantis modificó su técnica de carrera aumentando la aproximación hasta los 22 pasos, algo que apenas había practicado. Era una apuesta arriesgada, pero dio resultado.
“Mondo es un buen corredor y 22 pasos le dan la posibilidad de aprovechar su velocidad”, explicó su padre y entrenador, Greg Duplantis, a la televisión sueca después del evento.
“Creo que va a saltar más alto, mucho más alto”, añadió.
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Mondo Classic 2026: qué ocurrió
El Mondo Classic regresó a Uppsala reuniendo a los mejores pertiguistas del mundo en la arena de casa de Duplantis, el IFU Arena. La competición ofreció saltos de gran nivel durante toda la velada.
El griego Emmanouil Karalis llegaba en gran forma tras superar los 6,17 m en el Campeonato de Grecia en pista cubierta a finales de febrero, pero esta vez no logró franquear los 6 metros. En su lugar, fue el noruego Sondre Guttormsen quien, por tercera vez en su carrera, superó lo que muchos conocen como “la altura de los sueños”. El siguiente listón, 6,08 m, resultó demasiado alto para el noruego, dejando a Duplantis como el último hombre en pie.
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Resultados Mondo Classic 2026
- Armand Duplantis, 6.31m
- Sondre Guttmorsen, 6.00m
- Zachery Bradford, 5.90m