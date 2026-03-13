Duplantis establece un récord mundial de 6,31m en el Mondo Classic

volvió a regalar un momento histórico al atletismo al superar los 6,31 m y establecer un nuevo récord del mundo de salto con pértiga en el Mondo Classic de Uppsala. El campeón olímpico sueco alcanzó la marca ante un IFU Arena abarrotado, firmando el

y el primero ante su club de casa, el Upsala IF. Después, explicó por qué este récord se siente especialmente distinto.