Dejemos que sea el propio Víctor quien nos cuente su peripecia profesional. Su ejemplo pone de manifiesto que con trabajo e ilusión no hay límite a lo que el ser humano puede conseguir.

Víctor, te damos las gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo. Por favor, háblanos un poco de ti…

Soy de Sevilla y allí estudié ingeniería mecánica y tengo 34 años. A final de la carrera me fui un año a Holanda donde hice el Erasmus. Allí me metí en el equipo de motos de competición que tienen en la universidad. La mayor diferencia que tenía este proyecto es que ellos usaban bioetanol como combustible. La idea era tener un equipo de competición un poco más ecológico. Así empecé a engancharme al mundo de la competición, iba a algunas carreras con ellos, estaba muy metido en el taller... Me empezó a picar el gusanillo. Al regresar a Sevilla terminé el proyecto fin de carrera. Me metí en el MotoStudent de Sevilla, ese año se celebraba la tercera edición del MotoStudent. Fuimos al Circuito de MotorLand Aragón y allí competimos contra universidades de todo el mundo.

Para quien no lo conozca, ¿cómo explicarías lo que es el MotoStudent?

En la universidad hay mucha teoría y no tanta práctica, al menos no es una práctica real de empresa, no es como en otros países donde hacer prácticas de empresa es obligatorio; en España, al menos cuando yo estudiaba, era algo más opcional.

El MotoStudent es una competición entre universidades, donde a lo largo de dos años se realiza un prototipo de Moto3 o pre Moto3. No solo hay que diseñar y fabricar el prototipo, sino buscar sponsors, apoyo externo, ya sea financiero o con material. A nosotros, con el tema de la crisis, en vez de dinero nos daban material, lo que también era una gran ayuda.

¡Tu oportunidad para trabajar con KTM! © Red Bull

Yo participé en la tercera edición del MotoStudent. Esta competición es bienal, se celebra cada dos años. Es una experiencia increíble porque te da la oportunidad real de exprimir todos los conocimientos que has recogido en la universidad. Es algo tangible que te acaba enganchando. Tiene un componente muy pasional. Todo aquel que haya participado en el MotoStudent es porque tiene un componente muy vocacional, pasional… El motorsport, la competición… ruedas, motor, gasolina. Ahora también se hace con motores eléctricos.

Es una oportunidad para tener una visión más práctica de lo que es el mundo laboral en la realidad. Debes lidiar con proveedores, con una parte económica que normalmente no ves en la universidad. Debes ir contra el tiempo, cumplir plazos ajustados, diseñar, fabricar, encargarte de la puesta a punto... Ese fin de semana en el Circuito de MotorLand Aragón es súper especial para los concursantes. Tienes la oportunidad de ver el fruto del trabajo de dos años, en la pista, con tu piloto, compitiendo contra otras universidades.

Víctor disfruta de las increíbles carreteras austríacas © KTM

¿Participaste primero en el MotoStudent y después en el MotoBoost?

El MotoBoost es una competición integrada en el MotoStudent. Este año hemos lanzado la segunda edición, el MotoBoost nació en marzo de 2020. Yo no tuve la oportunidad de participar como estudiante. Nació como una idea de Red Bull y KTM enseguida se unió, porque también por nuestra parte nos parecía una idea súper interesante. Nosotros en KTM apoyamos a la gente joven. Al mismo tiempo, queríamos apoyar a la universidad. En el MotoBoost participan jóvenes que son apasionados del motociclismo y tienen un gran conocimiento .

El premio para el ganador del MotoBoost consiste en unas prácticas de seis meses en nuestro equipo de Moto3 de KTM en el Mundial . Desde el punto de vista de un estudiante, yo lo daría todo para ganar el premio.

¿Cómo ha sido tu viaje desde Sevilla hasta Austria para trabajar con KTM?

Tuve un par de pasos intermedios. Cuando acabé la universidad en Sevilla, fui un año a Inglaterra, a Oxford y realicé un máster en motorsport en la universidad Oxford Brookes. Eso me dio una visión un poco más general. En Inglaterra está lo que le llaman el Motor Valley, que es básicamente donde están todos los equipos de F1. Te da una visión más general, no solo de las dos, sino también de las cuatro ruedas.

Cuando terminé el máster tuve la oportunidad de entrar en Ducati MotoGP a través de una empresa externa. Estuve durante dos años en Italia. En ese momento me apetecía hacer algo diferente, ir a un país distinto. Siempre me había gustado KTM, me interesaba probar una empresa centroeuropea, con una mentalidad y un modo de trabajar un poco diferente. Apliqué y me cogieron.

En KTM empecé con el proyecto de Moto2 y cuando lo cerraron pasé a Moto3. Llevo cuatro años en KTM y desde hace casi dos soy responsable del desarrollo aerodinámico de la Moto3.

Desde el punto de vista de un ingeniero, ¿Qué diferencias hay a la hora de trabajar para Ducati y KTM?

En Ducati fue una experiencia muy interesante por el hecho de estar dentro de un proyecto de MotoGP, que era un objetivo que casi veía como un sueño. Aprendí muchísimo, estás rodeado de gente que sabe una barbaridad. Al principio te sientes muy pequeñito porque llegas de nuevo y hay gente con mucha experiencia, pero rápido le vas cogiendo el hilo al asunto. En Italia me gusta la improvisación, pero no solo eso porque en el motorsport hay bastante improvisación. En Ducati quieren buscar ideas innovadoras, no tienen miedo a probar cosas.

De KTM lo que me gusta mucho es que en Moto3 somos un grupo relativamente pequeño, yo veo no solo la parte aerodinámica, sino que estoy en contacto súper directo con la parte de chasis, motor, electrónica... Hay una comunicación muy fluida entre departamentos.

Puedes bajar al taller y probar los prototipos con los mecánicos. Tienes la oportunidad de ver muchas cosas alrededor y dar tu opinión sobre muchos otros temas, algo que a lo mejor es más complicado en una compañía mucho más grande. En un equipo de F1 hay mil y pico trabajadores, cada uno hace una pequeña parte del coche. Al final tu opinión y lo que ves de ese proyecto es muy limitado. Aquí puedes aportar tu grano de arena en muchos los apartados.

Víctor Vallejo disfruta del senderismo en Austria © KTM

¿Qué importancia tiene la aerodinámica en una moto de carreras y por qué?

Lo que quieres obviamente es que la moto corra lo más posible, tienes que reducir el ‘drag’, la fuerza que impide a cualquier vehículo avanzar hacia delante por la presión del aire. Debes reducir esa presión que tienes delante para que tu vehículo vaya lo más rápido posible. Luego tienes que tener en cuenta otros aspectos, que la moto sea cómoda para el piloto, que sea manejable, hay que tener en cuenta la refrigeración del motor…

¿Dónde es más importante la aerodinámica y por qué?

El drag, la fuerza del drag va relacionado con el cuadrado de la velocidad, cuando más rápido vaya el vehículo, la resistencia aumenta muchísimo más. Si la velocidad aumenta el doble, la fuerza aumenta cuatro veces más. En MotoGP tiene una influencia muy grande por las velocidades tan altas que se alcanzan. En el pasado GP de Italia, en el Circuito de Mugello, Brad Binder rodó a 362,4 km/h.

Esto no quiere decir que en Moto3 la aerodinámica sea menos importante porque, aunque el motor es mucho más pequeño, más limitado, en la recta está más tiempo que una MotoGP. En Moto3 se va muy en grupo, por lo que el rebufo es muy importante. Desde mi punto de vista, la aerodinámica es tan importante en Moto3 como en MotoGP.

Red Bull MotoBoost © Red Bull

¿La aerodinámica es más importante en las rectas o en las curvas rápidas?

Es un poco diferente lo que vas buscando. En recta lo que quieres es llegar a una velocidad punta más alta, mientras que en las curvas intentas que la moto sea ágil. En una moto el piloto tiene un porcentaje de influencia muy grande. En curva es donde el piloto marca mucho más la diferencia. La moto no debe molestar al piloto.

¿Qué virtudes crees que debe tener un buen ingeniero?

Una buena base técnica es algo fundamental. Hay que tener un buena capacidad analítica de los problemas. Ser capaz de tener ideas rápidas que sean factibles. Hay veces que tienes ideas pero son cosas surrealistas que no se pueden llevar a la práctica. Capacidad de adaptación, en el mundo de la competición las cosas cambian súper rápido. Los plazos de ejecución son muy cortos. Hay que encontrar la mejor solución en el menor tiempo posible.

Víctor Vallejo aporta un poco de visión española a KTM © KTM

¿Crees que las soluciones aerodinámicas son una de las causas por las que ahora hay tantos pilotos con problemas de síndrome compartimental?

Puede tener una pequeña influencia, pero creo que al final es un todo. Las motos cada vez son más potentes. El factor limitante es el piloto y no la moto. Nosotros no estamos diseñados para viajar a 300 y frenar como se frena en una MotoGP. Nuestro cuerpo no está hecho para coger una curva a 200 km/h.

La velocidad punta en los últimos años ha ido creciendo. Más velocidad significa más momento de inercia, más fuerza y mayor estrés para el piloto. ¿Las alas pueden hacer la moto un poco más pesada a la hora de cambiar de dirección? Puede ser... Pero la frenada es un punto más importante. El problema del síndrome compartimental es que se está todo el tiempo abriendo y cerrando el brazo en tensión. Agarrándose muy fuerte al manillar. Por eso muchos pilotos no solo trabajan en el gimnasio, sino que entrenan con motos de cross para sufrir menos problemas de síndrome compartimental.

Jaume Masiá y Pedro Acosta © Red Bull KTM Ajo

¿Quién crees que ganará este año el Mundial de MotoGP?

Espero que sea una KTM aunque la temporada ha empezado un poco difícil. Te aseguro que los compañeros de MotoGP no paran de trabajar. Nosotros en Moto3 tenemos muchísimas esperanzas en nuestros pilotos. Hemos ganado cinco carreras de las seis primeras. Estamos trabajando para eso.

¿Has trabajado con Pedro Acosta y Jaume Masiá?

Yo no suelo ir a los GGPP, antes los ingenieros que estamos en fábrica íbamos a una o dos carreras para no perder esa conexión con la pista. Estás todo el día sentado delante de un ordenador, si no ves tu producto funcionando, se pierde un poco el sentido. Obviamente, con el tema de la Covid se redujeron los viajes y de momento no he podido ir a ninguna carrera.

Estuve con Pedro Acosta y Jaume Masiá en un par de test que hicimos. Jaume es un grandísimo piloto y estamos súper contentos de que haya vuelto con nosotros a KTM. Lo tenemos luchando por el campeonato. Ha tenido un comienzo de temporada un poco difícil pero va a llegar. Pedro ha sido un ‘sorpresón’ para todos. Sabíamos que era un buen piloto, había ganado la Rookies Cup, la base de piloto estaba ahí, pero nadie se esperaba lo que ha hecho. Llegar a Catar, un circuito que no conocía y ser rápido desde casi el minuto uno. Luego Portimao.. ha hecho grandes carreras. Tiene un gran futuro por delante.

¿Cómo serán las motos de carrera dentro de 30 años?

Imagino que se emplearán motores eléctricos porque es la tendencia actual que hay en ese sentido. A lo mejor automáticas... Espero sinceramente que no cambien mucho a cómo son ahora porque el campeonato actual es increíble. Cuando oyes arrancar una MotoGP... El comienzo de una carrera de cualquier categoría, con todos los motores rugiendo, frenando a la vez a final de recta... Espero que si las cosas cambian, la emoción se mantenga.

¿Cómo puedo participar en en el MotoBoost?

Este desafío solo será para aquellos miembros de los equipos inscritos oficialmente en la VI Competición Internacional MotoStudent y para miembros de los equipos inscritos oficialmente en el Evento Final MotoStudent (30 de junio de 2021).

¿Cómo participar?

Para competir solo es necesario descargarse la plantilla oficial desde la página web de MotoStudent y presentar tu proyecto en el enlace específico que hay para ello en la misma web, antes de la fecha límite fijada en el calendario de Red Bull MotoBoost. Una vez que hayas entregado tu plantilla antes de la fecha indicada en el calendario de Red Bull MotoBoost, te convertirás en un participante oficial. Todas las preguntas sobre este nuevo reto deben dirigirse a motoboost@motostudent.com.