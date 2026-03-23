El regreso más gigante de Natxo González

Han sido dos años terribles para Natxo González . Un grave wipeout en Puerto Escondido (México), seguido de una recaída en Nazaré (Portugal), obligaron a Natxo a convivir con fuertes mareos, náuseas y fuertes dolores de cabeza derivados de varias conmociones cerebrales, serios problemas neurológicos que no sólo le obligaron a hacer un parón en su carrera, sino que a punto estuvieron de obligarle a abandonar el surf.

Por suerte, Natxo pudo viajar a Suiza para acudir a especialistas, completando posteriormente un exigente programa de rehabilitación en el Athlete Performance Centre (APC) en Austria que finalmente le devolvieron al agua.

Tras casi dos años alejado del agua, Natxo ha vuelto a la carga con una expedición a Irlanda para desafiar una de las olas más heavies del Planeta, y una de sus favoritas de todo el mundo: Mullaghmore , en donde ha protagonizado una actuación memorable, un drop histórico que muchos surfistas locales e internacionales consideran la ola más pesada jamás surfeada a remada en la mítica rompiente irlandesa.

"Cuando vi venir esa serie fue un momento en décimas de segundo. Al principio pensaba que no se podía remar, pero simplemente lo intenté", explica Natxo. "Al final es así como se empujan los límites. Intentándolo y probando. Si es verdad que en esta magnitud de olas la balanza de intentarlo y el riesgo es muy alta y tienes que ver si te compensa o no".

Natxo lo ha vuelto a hacer. ¡Increíble en Mullaghmore! © Gary McCall

Quotation Fui con todo en todo momento pero no estaba seguro si lo iba a conseguir. La bajada y el bottom eran muy intensos y el viento también. Estuve a punto de caerme, hasta que conseguí llegar al plano de la ola. ¡No te da tiempo a pensar mucho en una situación así! Natxo González

La ola de un ciclo

Natxo González ha surfeado olas enormes por todo el mundo, pero este logro es distinto. Esta ola simboliza el cierre de un ciclo marcado por la incertidumbre y la superación personal. Más allá del logro deportivo, representa la determinación de un atleta que se negó a aceptar el final de su carrera.

"Es la mejor ola de mi vida porque resume toda mi carrera, toda la experiencia, en trabajo y la pasión que he ido recogiendo durante estos años", cuenta Natxo. "Creo que esta ola me ha puesto todas esas dificultades y yo he conseguido superarlas".

Quotation Es la mejor ola de mi vida y de mi carrera. Detrás de esta ola hay una carrera. Muchos años de surf, de experiencia, de pasión y de tiempo. ¡Una vida entera! Natxo González

El take off de Mullaghmore es crítico, pero esta ola de Natxo lo fue aún más. Un tubo rapidísimo lleno de turbulencias y con una fuerza descomunal que rompe con violencia masiva sobre un fondo de roca, en marea baja y con apenas dos metros de agua cubriendo el arrecife. Una caída en ese punto podía tener graves consecuencias...

Quotation Muchos dicen que es la ola más heavy de la historia en remada de Mullghmore. Y eso me emociona mucho. Natxo González

Una vida dedicada a las olas grandes

Natxo González ha hecho historia en el surf de olas grandes , labrándose su propio camino como uno de los mejores big wave riders del Planeta. La vida de Natxo se ha movido siempre entre desafíos XXL, ya sea en su vida personal como dentro del agua enfrentándose a las olas más peligrosas del mundo.

17 minutos Naxto González: My Last Two Winters Nos colamos entre bastidores con uno de los personajes más apasionados del surf de olas grandes.

La búsqueda de olas grandes es otra de las grandes aptitudes de Natxo, que se presenta como uno de los surfistas más viajeros del panorama internacional, acompañado siempre de la cámara de su fiel escudero Joan Aspuru . Su reciente viaje a El Salvador junto a Kai Lenny es una muestra más de ese incansable carácter aventurero que define a Natxo.

23 minutos Searching El Salvador Kai Lenny y Natxo González recorren El Salvador en busca de olas nunca antes surfeadas.

Los mayores logros de Natxo González Primer surfista español en el Big Wave Tour Natxo es el primer y único surfista español en acceder al Big Wave Tour, el circuito mundial de olas grandes. Un 10 épico en Nazaré En 2018, Natxo cerró su reclasificación directa, por segundo año consecutivo, para el Big Wave Tour con una hazaña épica durante el Nazaré Big Wave Challenge en donde el vasco consiguió una ola de 10 puntos, la primera puntuación perfecta que se había visto hasta la fecha en Praia do Norte. Triplete histórico 2022 fue un año épico en lo que a resultados de competición se refiere con victorias en los tres eventos más consolidados de olas grandes en España: La Vaca Gigante, Punta Galea Challenge y El Quemao Class. Searching el Salvador Natxo se une al hawaiano Kai Lenny en el documental Searching El Salvador , una producción que explora la belleza natural, la cultura y el poder de las olas salvadoreñas. Natxo y Kai recorren las playas del país en una expedición única para encontrar olas nunca antes surfeadas. La ola de su vida Tras casi dos años fuera del agua debido a problemas neurológicos después de dos graves caídas en Puerto Escondido y Nazaré, Natxo regresa al agua con una expedición a Mullghmore, Irlanda, en donde consigue surfear la ola más pesada jamás surfeada a remada.