¿Qué es VALORANT? Guía del shooter competitivo de Riot Games

Adrenalina, tensión hasta la última ronda y la satisfacción de ganar cuando todo parece perdido. VALORANT es un juego en el que una buena decisión puede cambiar el resultado de la partida y donde la puntería no siempre basta para imponerse al rival.

También es un shooter táctico gratuito de cinco contra cinco que sigue evolucionando. En 2026 ha incorporado nuevos agentes, mapas, armas y modos de juego que amplían las opciones tácticas y obligan a los jugadores a adaptarse a los cambios.

VALORANT es un shooter táctico en primera persona, conocido como FPS, desarrollado por Riot Games en Los Ángeles. Es el mismo estudio responsable de League of Legends. Su desarrollo comenzó en 2014 y el juego se presentó en 2019 bajo el nombre en clave de Project A.

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La versión para PC se lanzó el 2 de junio de 2020. En 2024 llegaron las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, que ampliaron la disponibilidad del juego. En 2026, VALORANT mantiene una escena competitiva internacional y una comunidad activa, tanto dentro como fuera de los servidores.

Los datos básicos

Género: shooter táctico en primera persona de cinco contra cinco.

Desarrollador: Riot Games.

Precio: gratuito.

Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Agentes: Hush se incorporó como nueva duelista el 27 de octubre de 2026.

Campeón del mundo de 2026: LOUD, ganador de VALORANT Champions en Shanghái.

Descubre VALORANT a través de Red Bull Home Ground :

01 La emoción de los shooters tácticos

Los shooters tácticos son un subgénero de los juegos de disparos en primera o tercera persona que da prioridad a la estrategia y la planificación. La precisión, el control del retroceso, el posicionamiento y la capacidad para anticiparse a los movimientos del rival son elementos importantes para ganar.

Mientras que juegos como Call of Duty suelen dar más peso a la acción directa, VALORANT exige pensar cada movimiento. Tener buenos reflejos ayuda, pero saber cuándo avanzar, qué ángulo cubrir o cuándo utilizar una habilidad puede resultar decisivo.

VALORANT toma referencias de juegos como Counter-Strike: Global Offensive. De ahí proceden mecánicas como los patrones de retroceso, la fase de compra y la pérdida de precisión al disparar en movimiento. Arma 3 es otra referencia dentro del género y se ha utilizado en simulaciones y ejercicios de entrenamiento militar.

02 La propuesta táctica de VALORANT

VALORANT combina los tiroteos de un FPS con las habilidades propias de cada agente. La acción transcurre en un futuro cercano y permite elegir entre personajes con perfiles y herramientas diferentes. Cada agente dispone de habilidades específicas y una definitiva que se carga mediante bajas, orbes y determinadas acciones durante la partida. En el modo principal, los equipos se alternan entre ataque y defensa para disputar el control de las zonas donde se puede plantar la Spike.

Los agentes se dividen en cuatro roles: duelistas, centinelas, iniciadores y controladores. Cada uno cumple una función dentro del equipo, por lo que elegir una composición equilibrada influye en las opciones tácticas durante la partida. Apostar por cinco duelistas puede dar prioridad al ataque, pero deja al equipo sin algunas de las herramientas necesarias para controlar el mapa y responder a distintas situaciones.

03 Cómo empezar a dominar los agentes de VALORANT

Hush es la última incorporación a la plantilla de Duelistas de VALORANT © Riot Games

Al crear una cuenta, dispones de cinco agentes iniciales. Puedes desbloquear otros mediante créditos Kingdom, que se consiguen jugando y completando misiones diarias y semanales. El coste habitual para desbloquear un agente es de 8.000 créditos Kingdom. También existe la opción de utilizar puntos VALORANT. Los nuevos personajes suelen llegar acompañados de un evento de reclutamiento que permite desbloquearlos jugando durante un periodo limitado antes de que pasen a estar disponibles mediante créditos Kingdom.

Duelistas

Los duelistas son los especialistas en hacer entry, es decir, entrar primero en el site para abrir espacio y buscar las primeras bajas. Sus habilidades suelen facilitar las entradas agresivas mediante movilidad o flashes que dificultan la reacción de los defensores. Por eso acostumbran a encabezar los ataques. Jett, por ejemplo, cuenta con un desplazamiento rápido que le permite entrar y salir de determinadas situaciones. Phoenix es una opción para practicar los duelos, ya que puede curarse y utilizar sus propias flashes para acceder a una zona.

Iniciadores

Los iniciadores preparan las entradas y ayudan a desorganizar la defensa. Sus habilidades permiten lanzar flashes, obtener información y revelar las posiciones enemigas antes de que el equipo avance. Saber dónde se encuentra el rival facilita la toma de un site y reduce el riesgo de entrar a ciegas. KAY/O es una opción para empezar a jugar este rol, mientras que Gekko también ofrece herramientas útiles para quienes están aprendiendo.

Centinelas

Los centinelas se encargan de proteger zonas y vigilar los flancos. Sus dispositivos permiten controlar accesos, detectar movimientos y dificultar que el equipo rival avance sin exponerse. Killjoy dispone de herramientas para defender una posición y controlar el paso de los enemigos, entre ellas la granada Nanoenjambre.

Controladores

Los controladores utilizan humos y otras habilidades para limitar la visión, cubrir los movimientos del equipo y obligar a los enemigos a abandonar determinadas posiciones. Su repertorio puede incluir habilidades incendiarias, flashes y aturdimientos, herramientas que permiten preparar entradas y dificultar la respuesta de la defensa. Omen destaca por su versatilidad, aunque la elección del controlador debe adaptarse al mapa y a la composición del equipo.

No intentes aprender a jugar con todos los agentes a la vez. Escoge uno y juega varias partidas con él. Así conocerás mejor sus habilidades, los timings de cada mapa y la función que debes cumplir dentro del equipo.

El desplazamiento es una herramienta genial para controlar a las multitudes © Riot Games

04 Los modos de juego de VALORANT

VALORANT cuenta con distintas modalidades para practicar, jugar partidas sin rango o competir. Algunas están disponibles de forma habitual, mientras que otras aparecen durante periodos limitados y pueden desaparecer de la selección.

La oferta combina modos con Spike y otros centrados en los enfrentamientos con armas. La selección disponible cambia, por lo que conviene consultar el cliente del juego para saber cuáles están activos. Estos son algunos de los principales modos y sus características .

No competitiva (Unrated)

Es el modo estándar. Gana la partida el primer equipo que consigue 13 rondas. En ataque, los jugadores deben llevar la Spike hasta uno de los puntos de plantado y activarla. Una vez colocada, el equipo atacante debe impedir que los defensores la desactiven antes de que explote, 45 segundos después. Los defensores tienen que evitar el plantado o desactivar la Spike a tiempo.

Fiebre de la Spike (Spike Rush)

La mecánica es similar a la del modo estándar, pero las partidas son más cortas y se disputan al mejor de siete rondas. Los jugadores comienzan con las habilidades cargadas, excepto la definitiva, que se recarga más rápido que en las partidas normales. El resultado son rondas rápidas en las que los enfrentamientos se suceden sin apenas pausa.

Partida rápida (Swiftplay)

Diez jugadores se reparten en dos equipos. Los atacantes intentan plantar la Spike y los defensores deben impedirlo o desactivarla. Las partidas se disputan al mejor de nueve rondas. Frente a la duración de una partida no competitiva, Swiftplay permite terminar en menos tiempo y practicar las mecánicas principales del juego.

Premier

Premier es el modo competitivo por equipos de cinco contra cinco pensado para jugadores que quieren dar un paso más hacia la competición organizada. Los equipos se enfrentan a otros de su misma división durante temporadas con un calendario definido. Los resultados permiten optar a los campeonatos de división y progresar dentro del sistema competitivo.

Los finalistas del Red Bull Home Ground se enfrentan en Madrid © Jacobo Medrano/Red Bull Content Pool

Combate a muerte (Deathmatch)

Catorce jugadores se enfrentan todos contra todos durante nueve minutos. Gana quien consigue primero 40 bajas. Los jugadores aparecen con escudos completos y las habilidades desactivadas. Es una modalidad para practicar la puntería y calentar antes de entrar en Competitivo.

Combate a muerte por equipos (Team Deathmatch)

Los jugadores se dividen en dos equipos de cinco. Las partidas duran nueve minutos y medio y el objetivo es alcanzar las 100 bajas antes que el rival.

Escalada (Escalation)

Inspirado en los modos gungame de Counter-Strike y Call of Duty: Black Ops, Escalada enfrenta a dos equipos que deben avanzar por una selección de armas. Para desbloquear la siguiente, hay que conseguir un número determinado de bajas. Gana el primer equipo que completa los niveles o el que acumula más puntos cuando termina el tiempo establecido.

Modos por tiempo limitado

Riot Games también experimenta con modalidades temporales. En 2026 ha incorporado propuestas como Knockout y Escaramuza. En septiembre llegó Galería de pruebas: Glitch, un modo de dos contra dos en el que las parejas se enfrentan en una serie de rondas y construyen combinaciones de habilidades de distintos agentes. Su disponibilidad depende de la rotación que establece Riot.

05 Armas y economía: qué comprar en cada ronda

En VALORANT no basta con apuntar bien. Cada ronda comienza con una fase de compra y las opciones disponibles dependen de los créditos que hayas acumulado. Puedes conseguirlos al sumar bajas, plantar o desactivar la Spike y ganar o perder rondas.

El arsenal incluye pistolas, subfusiles, escopetas, fusiles, rifles de francotirador, ametralladoras y un arma cuerpo a cuerpo que siempre llevas contigo. En 2026, Riot incorporó la pistola Bandit y el fusil Warden. Este último se sumó al Vandal y al Phantom en la categoría de armas de 2.900 créditos y cuenta con una mira de dos aumentos.

Muchos jugadores buscan hacerse con un Vandal o un Phantom. El Vandal puede eliminar de un disparo a la cabeza a cualquier distancia, mientras que el Phantom tiene un retroceso más fácil de controlar y puede resultar más cómodo para quienes están aprendiendo. El Operator es un rifle de francotirador que permite resolver determinados duelos de un disparo, aunque utilizarlo exige elegir bien la posición y asumir el riesgo de quedar expuesto.

Coordinar las compras con el equipo también es importante. Una full buy consiste en comprar un fusil, escudos y habilidades. En una ronda eco, el equipo ahorra créditos para disponer de más recursos en la siguiente. Una force buy supone gastar lo que queda para intentar competir en una ronda aunque la economía no sea la ideal. Uno de los errores habituales entre principiantes es comprar un fusil cuando el resto del equipo está ahorrando. Si tienes dudas, adapta tu compra a la economía del grupo.

06 Mapas: conoce el terreno de juego

Summit presenta nuevas mecánicas de juego © Riot Games

VALORANT cuenta con 13 mapas con zonas de plantado , aunque no todos están disponibles en la rotación competitiva al mismo tiempo. Summit llegó el 23 de junio de 2026 con el parche 13.00. El mapa tiene dos zonas de Spike y muros destructibles que pueden modificar las líneas de visión durante la ronda.

Desde el parche 13.08, la rotación competitiva incluye Abyss, Bind, Corrode, Haven, Lotus, Summit y Sunset. Riot sustituye los mapas de la rotación a medida que avanzan los actos. Los demás pueden seguir disponibles en otros modos. Aprender los callouts —los nombres que los jugadores utilizan para identificar las zonas del mapa—, los puntos de entrada y las rutas de rotación te ayudará a comunicarte mejor y a anticiparte a los movimientos del rival.

07 Juego limpio: modo competitivo y sistema antitrampas

Competitivo es el modo de las partidas ranked. Los resultados determinan tu progreso en la clasificación y te permiten ascender de rango a medida que mejoras. También sirve como punto de entrada para quienes quieren avanzar hacia niveles más exigentes de competición.

Su funcionamiento parte de las reglas de la modalidad estándar, pero incorpora un sistema de clasificación. Para acceder necesitas alcanzar el nivel 20 de cuenta. Los rangos, de menor a mayor, son Hierro, Bronce, Plata, Oro, Platino, Diamante, Ascendente, Inmortal y Radiante. Este último está reservado a los jugadores que alcanzan la parte más alta de la clasificación.

Para combatir las trampas, VALORANT utiliza Vanguard, un sistema antitrampas diseñado para detectar y frenar las prácticas que proporcionan ventajas injustas. Su objetivo es proteger la integridad competitiva y que las partidas dependan de la habilidad de los jugadores.

08 Las novedades de VALORANT en 2026

La temporada 2026 comenzó el 6 de enero con el parche 12.00. A lo largo del año, Riot ha incorporado agentes, armas, mapas, ajustes de equilibrio y modos temporales. Miks, un controlador procedente de Croacia, llegó en marzo, mientras que Summit se incorporó en junio.

El parche 13.06, publicado el 22 de septiembre, añadió el fusil Warden, el modo temporal Galería de pruebas: Glitch y Maestría de agentes, un sistema de progresión que permite mostrar el tiempo dedicado a cada personaje. También introdujo cambios en la experiencia de juego y en las herramientas disponibles mientras se espera una partida.

La incorporación más reciente es Hush, una duelista procedente de la provincia de Cantón, China. Riot la presentó en octubre y la añadió al juego el día 27 con la versión 13.09. Sus habilidades se basan en la telequinesis y la movilidad, con herramientas para atraer, desplazar y suspender a los rivales.

09 Más allá de las partidas: la comunidad de VALORANT

VALORANT ha generado una comunidad activa en internet. Los jugadores intercambian consejos en foros, comparten sus partidas y publican guías y vídeos para ayudar a otros a mejorar.

Creadores como Tarik, TenZ y Kyedae se encuentran entre los nombres conocidos de Twitch y YouTube. Ver partidas de jugadores de alto rango y creadores de contenido es una forma de aprender a posicionarse, interpretar las rondas y tomar decisiones. TenZ también figura entre los profesionales más reconocidos de la historia del juego.

Descubre la trayectoria de TenZ en este vídeo biográfico:

El juego ha impulsado competiciones de esports como Red Bull Home Ground y el VALORANT Champions Tour (VCT), organizado por Riot Games.

La temporada 2026 ha incluido torneos internacionales y ha culminado con VALORANT Champions en Shanghái. En la final, disputada el 18 de octubre, LOUD derrotó a Team Vitality por 3-1 y se proclamó campeón del mundo.

Red Bull Home Ground forma parte del calendario de competiciones de VALORANT. Para conocer las fechas, los equipos participantes y las retransmisiones de la próxima edición, conviene consultar los canales oficiales del torneo.

10 Cómo empezar a jugar a VALORANT

VALORANT está disponible para Windows, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. En Windows 11, el sistema debe cumplir los requisitos de seguridad del juego, entre ellos disponer de TPM 2.0 y tener activado el arranque seguro UEFI.

Entra en playvalorant.com para descargar el juego y empezar a jugar.

11 Seis consejos para tus primeras semanas con VALORANT

Mantén la mira a la altura de la cabeza. Coloca el crosshair donde esperas que aparezca el rival, no donde se encuentra en ese momento. Así reducirás el tiempo de reacción y tendrás más posibilidades de acertar un headshot. Detente antes de disparar. La precisión disminuye cuando te mueves. Detente, apunta y dispara. Aprender a controlar el movimiento antes de abrir fuego ayuda a mejorar la precisión. Calienta antes de jugar. Dedica unos minutos al campo de prácticas o a un Deathmatch antes de entrar en Competitivo. Empieza con una sensibilidad que puedas controlar y ajústala poco a poco. La precisión suele ser más útil que mover la mira a gran velocidad sin control. Utiliza las habilidades con intención. Los agentes disponen de herramientas para bloquear líneas de visión, obtener información y abrir espacios seguros. No gastes las habilidades sin un objetivo claro ni las reserves siempre para un momento que quizá no llegue. Comunícate con el equipo. Informa de las posiciones enemigas, del daño que has hecho y de las habilidades que ha utilizado el rival. Un callout corto y a tiempo ayuda más que una explicación larga cuando la jugada ya ha terminado. Ten paciencia. No esperes ganar todas las partidas al empezar. Cada ronda te ayudará a conocer mejor los mapas, los timings, las decisiones del rival y tus propios errores.

¿Quieres competir en equipo? Con VALORANT puedes hacerlo © Andrew Karam/Red Bull Content Pool

12 Conclusión: adéntrate en el mundo de VALORANT

VALORANT ofrece distintas formas de progresar. Puedes centrarte en dominar a un agente, probar los diferentes modos de juego o intentar competir al máximo nivel. La decisión depende de tus objetivos. Si buscas un FPS en el que la puntería convive con la estrategia, la coordinación y la toma de decisiones, VALORANT es una opción que merece la pena probar.

¿Quieres ver VALORANT al máximo nivel? Sigue Red Bull Home Ground .

Sobre los autores ¿Quién es Tom Ward? Tom Ward escribe sobre deporte, cultura y medioambiente para publicaciones como GQ, Esquire, Wired y The Sunday Times. Es autor de las novelas TIN CAT y The Lion and The Unicorn. ¿Quién es Phil Briel? Phil es el creador de la cuenta nophilterde y fue jugador profesional de esports en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. También ha trabajado como editor en distintas webs y revistas especializadas en videojuegos.