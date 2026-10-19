VALORANT Champions Tour 2027: así funciona el nuevo formato

Con la Gran Final de VALORANT Champions 2026 en Shanghái cada vez más cerca, Riot Games ya mira hacia el futuro y ha anunciado cambios para el VALORANT Champions Tour de 2027. El nuevo formato, centrado en los torneos, ofrecerá más oportunidades a los equipos para competir en los grandes escenarios, con más de 50 eventos repartidos en 15 ciudades.

Así funcionará la próxima temporada, desde la nueva estructura competitiva hasta las clasificatorias abiertas y los principales cambios respecto a 2026.

01 ¿Qué novedades trae el VALORANT Champions Tour 2027?

El VCT 2027 se celebrará como una gira mundial por 15 ciudades © Riot Games

En 2027, el VALORANT Champions Tour abrirá nuevas vías para que más equipos puedan competir. Los participantes se clasificarán a través de sus respectivas regiones, avanzarán hacia torneos de mayor nivel y podrán seguir progresando en función de sus resultados dentro del jueg o .

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Estas son las principales novedades:

Número de torneos: más de 50 competiciones a lo largo del año.

Vías de acceso abiertas: habrá clasificatorias abiertas durante toda la temporada.

Opens regionales: nuevos torneos permitirán a los equipos clasificarse para las Cups y los eventos internacionales.

Calendario: una temporada basada en torneos, con más partidos decisivos y periodos de descanso más cortos entre temporadas.

Apoyo económico: los equipos del circuito abierto que consigan clasificarse recibirán pagos fijos garantizados, además de poder optar a los premios económicos de los torneos.

Game Changers: la final de temporada del VCT Game Changers se celebrará durante Champions.

Contenido dentro del juego: un nuevo Esports Bundle en el que la Ghost sustituirá a la Classic.

Alcance internacional: el VCT organizará más de 50 eventos en 15 ciudades.

02 La estructura de la temporada del VALORANT Champions Tour 2027

El calendario del VALORANT Champions Tour 2027 © Riot Games

La temporada de 2027 girará en torno a torneos independientes y contará con cinco niveles de competición: Opens, Kickoffs, Cups, Masters y Champions. El aumento del número de eventos ofrecerá más oportunidades para competir y permitirá disputar más partidos decisivos a lo largo del año.

Los equipos asociados seguirán siendo una pieza fundamental del circuito. Sin embargo, una vez concluya el Kickoff, los resultados determinarán quién avanza. Los equipos del circuito abierto podrán acceder al VCT, enfrentarse a organizaciones consolidadas y ganarse una plaza en los principales eventos internacionales.

Regiones: VCT Americas, VCT EMEA y VCT Pacific.

Formato: 12 equipos por región, repartidos entre ocho equipos asociados y cuatro procedentes de las clasificatorias abiertas.

Más oportunidades: cada región podrá organizar varias clasificatorias abiertas, por lo que los equipos aspirantes tendrán más de una oportunidad para conseguir una plaza en el Kickoff.

03 Clasificación: cómo pueden acceder los equipos del circuito abierto al VCT

En 2027, los equipos tendrán más oportunidades que nunca © Colin Young-Wolff/Riot Games

Los equipos que no forman parte del programa de asociados podrán luchar por una plaza en el Kickoff, las Cups, los Masters y Champions. A partir de 2027, los equipos no asociados que alcancen las principales fases del VCT recibirán pagos fijos por clasificación, además de poder optar a los premios económicos correspondientes.

A medida que avance la temporada, se celebrarán nuevas clasificatorias abiertas que ofrecerán vías adicionales de acceso a las Cups regionales. Si un equipo no consigue clasificarse en el primer intento, tendrá nuevas oportunidades para volver a intentarlo más adelante.

Inicio del Kickoff: noviembre de 2026.

Regiones participantes: Americas (Norteamérica, LATAM Norte, LATAM Sur y Brasil); EMEA (Europa, Turquía y MENA); Pacific (Corea del Sur, Japón, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Sudeste Asiático, Asia Meridional y Oceanía), y China.

Requisitos de acceso: varían según la región e incluyen una edad mínima y determinados umbrales de MMR en el modo competitivo.

Residencia: en la mayoría de las regiones, al menos tres de los cinco jugadores titulares deben residir en esa misma región.

Continuidad de las plantillas: los equipos del circuito abierto y los equipos liderados por creadores de contenido que mantengan al menos tres de sus cinco jugadores conservarán su progreso competitivo durante toda la temporada.

Preparación: los equipos deberán cerrar sus plantillas, comprobar que los pasaportes estén en vigor y preparar los visados necesarios. También tendrán que elegir un nombre y una identidad visual que no infrinjan marcas registradas ni otros derechos de propiedad intelectual.

04 VCT 2027 frente a VCT 2026: principales diferencias

En 2026, la temporada seguía una estructura definida: Kickoff, dos fases regionales, los Masters de Santiago y Londres y, por último, Champions en Shanghái. En Champions participaban 16 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cuatro, con un representante de cada región en cada grupo. La competición incluía enfrentamientos al mejor de tres mapas (Bo3) y una fase de doble eliminación, antes de una Gran Final al mejor de cinco (Bo5).

El formato de 2027 modifica esta estructura con más torneos, nuevas vías de acceso y un mayor respaldo económico para los equipos que demuestren su nivel dentro del servidor. Puedes consultar más información en la web oficial de esports de VALORANT .

Categoría VCT 2026 VCT 2027 Estructura de la temporada Kickoff, Stages, Masters, Champions Opens, Kickoffs, Cups, Masters, Champions Número de torneos Un torneo principal Más de 50 torneos Acceso de los equipos del circuito Open Acceso limitado clasificatorias Open durante toda la temporada Apoyo económico Premios en metálico Premios en metálico y pagos garantizados para los equipos del circuito abierto que se clasifiquen Game Changers Final de temporada en São Paulo Final de temporada integrada en Champions Sedes Champions en Shanghái Circuito internacional con eventos en 15 ciudades

05 ¿Cuándo empieza el VALORANT Champions Tour 2027?

¿Ganas de que empiece la nueva temporada? ¡Ya no queda mucho! © Colin Young-Wolff/Riot Games

La temporada 2027 comenzará en realidad en 2026. Las clasificatorias abiertas para el Kickoff arrancarán en noviembre de 2026 y ofrecerán a los equipos aspirantes la primera oportunidad de conseguir una plaza en el circuito de la próxima temporada. Riot Games ha anunciado que publicará más adelante el calendario anual completo y los detalles de las clasificatorias de cada región.

Mientras tanto, la atención sigue puesta en Champions 2026, cuya Gran Final se disputará el 18 de octubre de 2026 en el Mercedes-Benz Arena de Shanghái. Puedes consultar todos los detalles en nuestra guía de VALORANT Champions .

06 Preguntas frecuentes sobre el VALORANT Champions Tour 2027

¿Cuántos torneos habrá en 2027? Está previsto que se celebren más de 50 torneos entre Opens, Cups, Masters y Champions. ¿Pueden los equipos del circuito abierto clasificarse para Champions? Sí. Los equipos del circuito abierto podrán clasificarse para el Kickoff, las Cups, los Masters y también para Champions. ¿Cuándo comienza el VCT 2027? Sí. Los equipos del circuito abierto podrán clasificarse para el Kickoff, las Cups, los Masters y también para Champions. ¿Cuándo comienza el VCT 2027? La Ghost sustituirá a la Classic en los próximos paquetes de equipo. ¿En cuántas ciudades se celebrará el VCT 2027? El circuito visitará 15 ciudades de todo el mundo, lo que lo convertirá en la gira internacional más extensa de la historia de la competición.

Sobre el autor ¿Quién es Philipp Briel? Phil es el creador de nophilterde y antiguo jugador profesional de esports en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. También ha trabajado como editor en distintas páginas web y revistas especializadas en videojuegos.