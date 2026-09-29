VALORANT Champions 2026: Equipos, fechas, formato y temas clave

¿Podrá Kamel «Kameto» Kebir llevar a Karmine Corp hasta el título de VALORANT Champions? Esa es una de las preguntas clave que se plantean de cara al campeonato mundial de 2026. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los equipos, el formato, el calendario y las historias más destacadas antes de que empiece la acción en Shanghái, China.

01 ¿Dónde se celebrará el VALORANT Champions 2026?

El VALORANT Champions 2026 será el segundo gran evento internacional de VALORANT que se celebre en China, tras el Shanghai Masters. Además, será la primera vez que el país acoja el Champions, el equivalente al campeonato mundial de este juego. El torneo que cierra la temporada reunirá a 16 de los mejores equipos del mundo, todos ellos en busca del premio definitivo.

El torneo se desarrollará en dos recintos emblemáticos de Shanghái. La fase inicial, que incluye la fase de grupos y las primeras rondas de los play-offs, tendrá lugar en el Centro Deportivo de Jing’an, con capacidad para 5.600 personas. Después, la acción se trasladará al prestigioso Mercedes-Benz Arena para las finales, donde hasta 18 000 aficionados llenarán las gradas.

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02 ¿Cuál es el formato del VALORANT Champions?

Los 16 equipos clasificados para el VALORANT Champions 2026 se dividirán en cuatro grupos de cuatro. Cada grupo estará formado por un equipo de cada una de las cuatro regiones que componen el VALORANT Champions Tour (VCT).

Los equipos se enfrentarán en partidos al mejor de tres (BO3) como parte del formato de doble eliminación del VCT. Al final de esta fase, dos equipos quedarán eliminados, mientras que los otros dos pasarán a los play-offs.

Para la fase final, el cuadro volverá a seguir un formato de doble eliminación, y todos los partidos se disputarán al mejor de tres (BO3), excepto la gran final, que será al mejor de cinco (BO5).

03 ¿Qué equipos van a competir?

VCT China

JD Gaming

TYLOO

EDward Gaming

XLG Esports

VCT Pacífico

Nongshim RedForce

Global Esports

Paper Rex

T1

G2 Esports triunfó en el Bull Home Ground en 2025 © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

VCT EMEA

Team Vitality

FUT Esports

Team Liquid

Karmine Corp

VCT América

100 Thieves

LOUD

G2 Esports

NRG

04 ¿Quiénes son los favoritos?

Paper Rex llega a Shanghái con muchas ganas de estar entre los equipos a seguir. El equipo asiático ha logrado un impresionante balance de 25-9 esta temporada, lo que les da una tasa de victorias del 73,5 %, y ha llegado a la final del Masters tanto en Santiago como en Londres. El problema es que el título se les ha escapado en ambas ocasiones. En Santiago, Nongshim RedForce les barrió por 3-0, y en la final de Londres cayeron por 3-2 ante Leviatán. En Shanghái, Paper Rex tendrá otra oportunidad de convertir su regularidad en su primer título mundial.

NRG, los actuales campeones tras ganar el VALORANT Champions 2025, también vuelven a la competición tras clasificarse esta vez por puntos de ranking en lugar de por una victoria en un torneo. Su experiencia al ganar el título mundial el año pasado les da una base sólida de cara a defender su corona. Team Vitality, que también ocupa un puesto alto en la clasificación mundial, será uno de los equipos que lucharán por el trofeo.

¿Podrá Karmine Corp aspirar al título?

Kameto sonríe con el trofeo en Badalona © Riot Games

La historia de la temporada 2026 de Karmine Corp ha dado un giro extraordinario. Tras comenzar el año con cinco derrotas consecutivas en la Fase 1 del VCT EMEA, la organización francesa parecía abocada a otra temporada sin participar en el Champions. Pero todo cambió.

ENGH dejó el cargo de entrenador jefe tras la campaña de la Fase 1, y el entrenador asistente ZE1SH tomó el relevo. Karmine Corp recuperó entonces a N4RRATE de los Sentinels en marzo, y los cambios provocaron un cambio de rumbo espectacular. KC acabó ganando la Fase 2 de la EMEA, asegurándose su primera clasificación para los Champions y protagonizando uno de los cambios de suerte más dramáticos de la VCT esta temporada.

La gran pregunta ahora es si ese buen momento se podrá trasladar al escenario internacional. Karmine Corp nunca ha jugado en el Champions, así que Shanghái supone una prueba totalmente nueva para el equipo. Su título de la EMEA les ha valido un puesto entre los mejores del mundo, pero el Champions demostrará si la increíble transformación de KC puede continuar frente a los equipos más fuertes de todas las regiones.

05 ¿Qué equipos podrían dar la sorpresa?

Entre los equipos menos favoritos, XLG Esports merece toda tu atención. La organización china no entró en la escena de VALORANT hasta 2023, pero ya se ha clasificado para su segundo Champions consecutivo y su quinto evento internacional seguido. Tras una inesperada racha que le llevó a quedar en quinto-sexto puesto en el London Masters, XLG se ha consolidado como un equipo capaz de dar la sorpresa y alterar el orden establecido. Sin embargo, su noveno-duodécimo puesto en el Champions 2025 demuestra que aún le queda un paso más por dar.

Nongshim RedForce también encaja en ese perfil. El equipo coreano se llevó una victoria sorpresa en el Santiago Masters a principios de temporada, con Dambi nombrado MVP del evento. Su triunfo demostró que la diferencia entre los favoritos y el resto de equipos puede ser menor de lo que se esperaba.

06 ¿Quiénes se alzaron con la victoria en las ediciones anteriores de VALORANT Champions?

NRG será uno de los favoritos en China © Colin Young-Wolf/Red Bull Content Pool

2021 Berlín: Acend (EMEA)

2022 Estambul: LOUD (América)

2023 Los Ángeles: Evil Geniuses (América)

2024 Seúl: Edward Gaming (China)

2025 París: NRG (América)

Las Américas se han llevado tres de los cinco títulos de Champions hasta ahora, frente a uno cada uno para EMEA y China. La región del Pacífico, por su parte, sigue esperando su primera victoria en los Champions, a pesar de la presencia constante de equipos fuertes como Paper Rex.

También hay un dato histórico de los Champions al que hay que prestar atención en Shanghái. Ethan Arnold, ahora en NRG, se convirtió en el primer jugador en ganar el torneo dos veces cuando levantó el trofeo en 2025, tras haber ganado anteriormente con Evil Geniuses en 2023. Sigue siendo el único jugador que ha logrado esta hazaña.

07 ¿Cuál es el calendario de los VALORANT Champions 2026?

El Campeonato Mundial se celebrará en septiembre y octubre de 2026. Tanto si eres un fan incondicional de los esports como si no, siempre es un evento importante para el juego, sobre todo con el lanzamiento de skins diseñadas específicamente para el torneo. Estas son las fechas clave que no te puedes perder del VALORANT Champions 2026:

23 de septiembre de 2026: Lanzamiento oficial del evento en el juego, implementación de la actualización global y lanzamiento de la colección exclusiva de skins de armas de los Campeonatos 2026.

Del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2026: Fase de grupos en el Centro Deportivo de Jing’an. Los 16 equipos clasificados competirán en un formato de doble eliminación.

Del 2 al 11 de octubre de 2026: Comienzo de los play-offs en el Centro Deportivo de Jing’an. Los dos mejores equipos de cada grupo (ocho equipos en total) pasan a la fase final de doble eliminación.

Del 12 al 15 de octubre de 2026: Días de descanso

16 de octubre de 2026: Comienza el «Champions Weekend» en el Mercedes-Benz Arena. La competición se reanuda con la primera de las finales del «World Top 4».

17 de octubre de 2026: Final del cuadro inferior en el Mercedes-Benz Arena, que se disputará al mejor de cinco (Bo5) para determinar quién será el segundo finalista.

18 de octubre de 2026: Gran final en el Mercedes-Benz Arena. El enfrentamiento definitivo al mejor de cinco (Bo5) para coronar a los campeones del mundo de 2026.

08 ¿Cómo puedo asistir a VALORANT Champions 2026?

Para los aficionados que tengan pensado viajar a Shanghái, las entradas están disponibles a través de la web oficial de VALORANT esports y de los distribuidores autorizados chinos. Las entradas para la fase de grupos y los play-offs suelen venderse por separado, y las del fin de semana de eliminatorias y la Gran Final suelen ser las primeras en agotarse. Los precios van desde la entrada general hasta los asientos premium, que te ofrecen la oportunidad de conocer a los equipos.

09 El himno oficial de la edición de 2026

Como cada año, el Champions tiene su propio himno oficial. El himno de 2026 se titula «If The Sun Burns Out Tonight» y lo interpretan Grabbitz, Oli Sykes (de la banda Bring Me the Horizon) y Courtney LaPlante (cantante principal de Spiritbox).