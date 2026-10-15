League of Legends Worlds 2026: guía completa del Campeonato del Mundo

El Campeonato Mundial de League of Legends 2026 está a punto de comenzar. Diecinueve equipos viajarán a Estados Unidos para luchar por la Copa del Invocador del 15 de octubre al 14 de noviembre. T1, vigente campeón, aspira a conquistar su cuarto título consecutivo , mientras que Gen.G parte como favorito. Los equipos de China, Europa y Norteamérica intentarán acabar con el dominio coreano. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre Worlds 2026, incluidas las fechas, los horarios, los equipos y los detalles del torneo.

01 ¿Qué es Worlds 2026 de LoL?

Worlds es el Campeonato Mundial de League of Legends y el evento central de la temporada de esports. Los mejores equipos de las principales ligas se enfrentan por la Copa del Invocador. El lema de 2026 es "This Is Our Moment" ("Este es nuestro momento"). Con esta campaña, Riot pone el foco en los profesionales, los aficionados y todo el ecosistema de este MOBA (Multiplayer Online Battle Arena).

El lema de los Mundiales de LoL 2026 es «Este es nuestro momento» © Riot Games

Esta es la decimosexta edición del Campeonato Mundial desde su creación en 2011. Aquella primera edición se celebró como parte de DreamHack Summer y repartió 100.000 dólares en premios. El año pasado, la bolsa de premios fue considerablemente mayor, con cinco millones de dólares.

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Hoy, Worlds es uno de los mayores eventos de esports del mundo y la cita más importante del calendario competitivo de League of Legends. La final del Campeonato Mundial de 2025 congregó a 6,7 millones de espectadores, lo que la situó como el segundo evento de esports más visto de la historia.

Preguntas frecuentes sobre Worlds 2026 de LoL ¿Cuándo comienza Worlds 2026? El Campeonato Mundial comienza el 15 de octubre de 2026 con la fase Play-In en Los Ángeles. ¿Cuándo se disputa la final de Worlds 2026? La final tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026 en Brooklyn. Comenzará a las 14:00, hora local, las 19:00 UTC. ¿Cuántos equipos participan en Worlds 2026? Participan 19 equipos de China, Corea del Sur, Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico y Brasil. ¿Quién defiende el título? T1 ganó Worlds 2025 y puede conseguir su cuarto título consecutivo en 2026. ¿Dónde se puede ver Worlds 2026 gratis? En Twitch , YouTube y en la web oficial lolesports.com . ¿Cuál es el himno de Worlds 2026? El himno de Worlds 2026 se titula "Know My Name" y lo interpreta True Damage, el grupo virtual de hip-hop. ¿Cuál es la bolsa de premios? La bolsa de premios de Worlds vuelve a ser de cinco millones de dólares. El 20 % del total, un millón de dólares, corresponde al campeón.

02 Fechas y sedes de 2026

Worlds 2026 se disputará durante cuatro semanas, repartidas en tres fases, y se celebrará íntegramente en Estados Unidos.

LoL Worlds 2026 Fechas y sede Fechas generales Del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2026 Fase Play-In Del 15 al 18 de octubre; Los Ángeles, California Fase Swiss Del 23 al 31 de octubre; Allen, Texas Fase Knockout November 3-14; Allen (Texas) and Brooklyn (New York) Final Del 3 al 14 de noviembre; Allen, Texas, y Brooklyn, Nueva York

Estos son los horarios (UTC) para seguir cada fase del torneo.

Fecha Fase Localización Hora de inicio (UTC) Del 15–18 de octubre Play-In Los Ángeles 18:00 23 de octubre Fase Swiss Allen 17:00 24 de octubre Fase Swiss Allen 17:00 25 de octubre Fase Swiss Allen 17:00 26 de octubre Fase Swiss Allen 17:00 Del 28 al 30 de octubre Fase Swiss Allen 20:00 31 de octubre Fase Swiss Allen 17:00 Del 3 al 6 de noviembre Cuartos de final Allen 22:00 Del 7 al 8 de noviembre Semifinales Allen / Brooklyn 22:00 14 de noviembre Final Brooklyn 19:00

03 ¿Dónde ver Worlds 2026 de LoL en directo?

Todas las partidas se retransmitirán en directo y de forma gratuita a través de los canales oficiales de LoL Esports, incluidos Twitch , YouTube y lolesports.com . Quienes se suscriban a los canales de Twitch también recibirán emoticonos, insignias y acceso a las emisiones sin anuncios. Parte de los ingresos se destina a un fondo que apoya a las ligas y los equipos del ecosistema competitivo.

Quienes quieran asistir en persona también tendrán esa posibilidad. El Fan Fest de Pier 36, en el sur de Manhattan, se celebrará del 12 al 14 de noviembre e incluirá charlas de desarrolladores, invitados especiales y actividades interactivas.

04 El formato de Worlds 2026

Play-In (del 15 al 18 de octubre) . Cuatro equipos competirán en un cuadro de doble eliminación, con series al mejor de cinco partidas. El sorteo será completamente aleatorio, por lo que cualquier equipo podrá enfrentarse a cualquiera de los demás. Solo el ganador se clasificará para la fase suiza. Participarán Karmine Corp, Cloud9, MVK Esports y un equipo de Brasil.

Fase suiza (del 23 al 31 de octubre) . Dieciséis equipos disputarán cinco rondas. Los que consigan tres victorias pasarán a cuartos de final, mientras que los que acumulen tres derrotas quedarán eliminados. A partir de la segunda ronda, los equipos con el mismo balance se enfrentarán entre sí; por ejemplo, los que tengan un registro de 1-0 jugarán contra otros con ese mismo resultado. Ningún equipo se enfrentará dos veces al mismo rival durante esta fase.

Los emparejamientos de la primera ronda se decidirán mediante un sorteo con cuatro bombos, una vez concluya el Play-In el 18 de octubre. Los equipos del bombo 1 se enfrentarán a los del bombo 4, mientras que los del bombo 2 jugarán contra los del bombo 3. En esta primera ronda no habrá enfrentamientos entre equipos de una misma región.

Fase eliminatoria (del 3 al 14 de noviembre) . Ocho equipos competirán en los cuartos de final, las semifinales y la final. En el sorteo del 31 de octubre, los dos equipos que hayan terminado la fase suiza con un balance de 3-0 se emparejarán con los dos que se hayan clasificado con un 3-2. Los otros cuatro equipos se sortearán entre sí.

Consulta el vídeo que aparece a continuación para conocer mejor el formato del torneo.

05 ¿Qué equipos participan en Worlds 2026?

China y Corea del Sur cuentan con cuatro equipos cada una, mientras que Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico tienen tres. Los cuatro representantes de la LCK se clasifican directamente para la fase suiza, sin pasar por el Play-In. Estos son los equipos que se han clasificado para Worlds 2026:

Región Liga Equipos China LPL Anyone's Legend, Bilibili Gaming, TOP Esports, Shanghai Invictus Gaming Meituan Corea del Sur LCK Gen.G, Hanwha Life Esports, T1 , Dplus Kia Europa LEC G2 Esports, Movistar KOI, Karmine Corp Norteamérica LCS Cloud9 Kia, Team Liquid Alienware, LYON Asia-Pacífico LCP Team Secret Whales, CTBC Flying Oyster, MVK Esports Brasil CBLOL LOS y otro equipo, pendiente de decidirse en la final de la CBLOL del 10 de octubre

06 Los favoritos: ¿quién levantará la Copa del Invocador?

Copa del Invocador de la final mundial de LoL © Marv Watson

Una cosa está clara: quien quiera ganar Worlds 2026 tendrá que superar a Corea del Sur . Con cuatro equipos, la LCK cuenta con un representante más que la mayoría de las demás regiones, y los cuatro se clasifican directamente para la fase suiza.

Gen.G es uno de los principales candidatos. El equipo coreano ha vuelto a ganar los playoffs de la LCK y disputará Worlds por séptimo año consecutivo. Sin embargo, la organización todavía espera conquistar su primer título mundial y Chovy, su midlaner estrella, nunca ha llegado a una final de Worlds. Además, Gen.G cayó eliminado ante G2 en el First Stand.

Sexta Copa del Invocador para T1 en el Mundial de 2025 © Colin Young-Wolff/Riot Games

Aun así, T1, vigente campeón, también parte como favorito. Faker y sus compañeros pueden hacer historia con un cuarto título consecutivo, después de levantar la Copa del Invocador en 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, la temporada ha vuelto a tener altibajos. T1 perdió contra G2 en el MSI y frente a Karmine Corp en la Esports World Cup. Además, su clasificación en los playoffs de la LCK acabó dependiendo del resultado de otro equipo.

Los analistas señalan que, en los últimos años, T1 no siempre ha destacado durante la fase regular y solo ha terminado de perfilarse como candidato al título cuando llega Worlds. Por eso, descartarlo antes de tiempo puede ser arriesgado.

La principal amenaza desde el este llega de China. Bilibili Gaming ganó el First Stand, ha dominado los dos splits de la LPL disputados hasta ahora y alcanzó la final de Worlds en 2024, donde perdió contra T1 en la quinta partida. Anyone's Legend llega al torneo como campeón de la LPL, mientras que TOP Esports logró clasificarse a través de las finales regionales tras derrotar a Invictus Gaming por 3-1. No obstante, conviene tener en cuenta un dato sobre TES: en sus tres últimas participaciones internacionales perdió las nueve series que disputó contra equipos de la LCK.

Faker se lleva la Copa del Invocador por tercer año consecutivo © Colin Young-Wolff/Riot Games

Desde Occidente, G2 Esports parte como uno de los grandes favoritos. El equipo europeo ha derrotado a Gen.G en el First Stand y a T1 en el MSI, por lo que es uno de los pocos que han vencido a ambos conjuntos coreanos este año. Karmine Corp eliminó a T1 de la Esports World Cup, pero antes tendrá que superar el Play-In, al igual que Cloud9, representante de Norteamérica. MVK Esports y Team Secret Whales, de la región Asia-Pacífico, parten como aspirantes con menos opciones.

Todas estas valoraciones son provisionales. Los emparejamientos de la fase suiza y el rendimiento de los equipos en el Play-In todavía pueden cambiar el panorama.

07 ¿Cuál es el himno oficial de Worlds 2026?

El himno de Worlds se ha convertido cada año en una parte tan reconocible del campeonato como el propio torneo. En 2026 se titula "Know My Name". Es la decimotercera canción de Worlds y la primera interpretada por un grupo virtual de Riot Games. True Damage, la banda virtual de hip-hop, regresa con cinco campeones que asumen el papel de artistas: Akali y Ekko como raperos, Qiyana como cantante y rapera, Senna como vocalista y Yasuo como DJ y productor.

Las voces corresponden a artistas reales: SOYEON, rapera y productora principal del grupo femenino i-dle; Coco Jones, ganadora de un Grammy; Vic Mensa, rapero nominado a un Grammy; y Sofía Reyes, cantante mexicana de pop.

«Know My Name», de True Damage, es el tema principal del Mundial LoL 2026 © Riot Games

Faker ocupa el centro del vídeo musical oficial de Worlds. Según Riot, el videoclip cuenta la historia de la figura profesional más emblemática de la historia de los esports de League of Legends y su camino hacia un triplete histórico con T1. La historia aborda los reveses, la capacidad de levantarse y la reinvención constante. En consonancia con esta temática, la skin de Worlds 2026 se titula "True Damage Yasuo Know My Name".

08 Ganadores de Worlds: todos los campeones mundiales

Quince ediciones del Mundial han dejado un balance claro : T1 suma seis títulos, incluidos los que consiguió cuando competía como SK Telecom T1. Corea del Sur domina el palmarés, mientras que Europa solo ha ganado una vez.

2011: Fnatic (Europa)

2012: Taipei Assassins (Taiwán)

2013: SK Telecom T1 (Corea)

2014: Samsung White (Corea)

2015: SK Telecom T1 (Corea)

2016: SK Telecom T1 (Corea)

2017: Samsung Galaxy (Corea)

2018: Invictus Gaming (China)

2019: FunPlus Phoenix (China)

2020: DAMWON Gaming (Corea)

2021: EDward Gaming (China)

2022: DRX (Corea)

2023: T1 (Corea)

2024: T1 (Corea)

2025: T1 (Corea del Sur)

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es el creador de nophilterde y un antiguo jugador profesional de esports en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente trabajó como editor en distintas webs y revistas especializadas en videojuegos. Desde 2016 publica contenidos sobre nuevos juegos en RedBull.com, con recomendaciones de hardware, guías y otros temas relacionados con el sector.