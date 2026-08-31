El Red Bull Bowl Rippers 2026 nos deja con ganadores sorpresa en Marsella

La séptima edición del Red Bull Bowl Rippers, que volvía a Marsella tras tres años de parón, vio cómo el medallista de plata olímpico Tom Schaar se alzaba con la victoria en la competición masculina y la prometedora estrella francesa Nana Taboulet se hacía con la victoria en la prueba femenina.

Celebrado a lo largo de tres días en el legendario Bowl du Prado de Marsella, el Red Bull Bowl Rippers contó con una interesante mezcla de nombres consagrados y talentos emergentes que compitieron en un formato que prima la creatividad y el estilo.

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En la competición femenina participaron 25 de las mejores skaters del mundo, pero solo seis pasaron a la final. Tras las rondas individuales y la jam session, fue la debutante Taboulet, de 17 años, quien se llevó el título gracias a sus trazos atrevidos y a cómo aprovechó al máximo la pista.

Nana Taboulet: el futuro del skate en bowl está en buenas manos © Pierre-Antoine Lalaude / Red Bull Content Pool

Demostrando que el mundo del skate está en buenas manos para los próximos años, el podio contó con otras dos adolescentes: la japonesa Mizuho Hasegawa, de 15 años, quedó segunda, mientras que la estadounidense Ruby Lilly, de 19, se llevó el tercer puesto.

La competición masculina estuvo igual de reñida, con 38 skaters que se lanzaron a la clasificación. Ese número se redujo a seis para una emocionante final en la que destacaron la estrella en ascenso Gavin Bottger y el campeón defensor Danny León .

Sin embargo, fue el estadounidense Schar quien se alzó con la victoria tras clavar un impresionante 540 tailgrab sobre la espina. El australiano Kieran Woolley se hizo con el segundo puesto y el español León completó el podio, mientras que el favorito local Tom Martin (que ganó la competición amateur en 2023) terminó en cuarta posición.

Tom Schaar se luce en el Red Bull Bowl Rippers 2026 © Pierre-Antoine Lalaude / Red Bull Content Pool

01 Red Bull Bowl Rippers 2026: resultados

Final masculina

Tom Schaar (EE. UU.) — 94,7 puntos

Kieran Woolley (AUS) — 90,3

Danny León (ESP) — 89,3

Tom Martin (FRA) — 86

Gavin Bottger (EE. UU.) — 81,3

Hampus Winberg (Suecia) — 80,3

Final femenina

Nana Taboulet (FRA) — 82,3 puntos

Mizuho Hasegawa (JPN) — 80,7

Ruby Lilley (EE. UU.) — 78,7

Bryce Ava Wettstein (EE. UU.) — 77

Minna Stess (EE. UU.) — 75,3

Emilie Alexandre (FRA) — 73,7

02 Todo lo que necesitas saber sobre el Red Bull Bowl Rippers 2026

Gavin Bottger causó sensación al clasificarse para la final en Marsella © Tim Aguilar / Red Bull Content Pool

Red Bull Bowl Rippers 2026 ¿Dónde se celebró el Red Bull Bowl Rippers? El evento se celebró en el Skate Park du Prado, en Marsella (Francia). ¿Cuál es el formato del Red Bull Bowl Rippers? El Red Bull Bowl Rippers tiene un formato único. Los participantes primero realizan una ronda individual de 45 segundos antes de una sesión de jam con varios patinadores, en la que pueden participar hasta seis patinadores a la vez. ¿Cómo funciona la puntuación en el Red Bull Bowl Rippers? La ronda individual supone el 20 % de la puntuación total, mientras que la sesión de jam cuenta para el 80 %. Se evalúa a los patinadores por cómo aprovechan la pista, la técnica, la asunción de riesgos, la amplitud y el estilo. ¿Quién ganó la última edición del Red Bull Bowl Rippers? En la sexta edición del Red Bull Bowl Rippers, la estadounidense Bryce Wettstein se alzó con la victoria en la categoría femenina, mientras que el español Danny León triunfó en la masculina.

03 Mira la repetición completa del Red Bull Bowl Rippers 2026

Para revivir todos los mejores momentos de esta emocionante competición en Marsella, puedes ver la repetición completa de la jornada final del Red Bull Bowl Rippers 2026 en el vídeo de abajo, en el canal de YouTube de Red Bull: