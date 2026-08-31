© Tim Aguilar / Red Bull Content Pool
Skate
El Red Bull Bowl Rippers 2026 nos deja con ganadores sorpresa en Marsella
De vuelta en el legendario Bowl du Prado tras un parón de tres años, el Red Bull Bowl Rippers reunió a algunos de los mejores skaters de bowl del mundo y coronó a dos nuevos campeones.
La séptima edición del Red Bull Bowl Rippers, que volvía a Marsella tras tres años de parón, vio cómo el medallista de plata olímpico Tom Schaar se alzaba con la victoria en la competición masculina y la prometedora estrella francesa Nana Taboulet se hacía con la victoria en la prueba femenina.
Celebrado a lo largo de tres días en el legendario Bowl du Prado de Marsella, el Red Bull Bowl Rippers contó con una interesante mezcla de nombres consagrados y talentos emergentes que compitieron en un formato que prima la creatividad y el estilo.
En la competición femenina participaron 25 de las mejores skaters del mundo, pero solo seis pasaron a la final. Tras las rondas individuales y la jam session, fue la debutante Taboulet, de 17 años, quien se llevó el título gracias a sus trazos atrevidos y a cómo aprovechó al máximo la pista.
Demostrando que el mundo del skate está en buenas manos para los próximos años, el podio contó con otras dos adolescentes: la japonesa Mizuho Hasegawa, de 15 años, quedó segunda, mientras que la estadounidense Ruby Lilly, de 19, se llevó el tercer puesto.
La competición masculina estuvo igual de reñida, con 38 skaters que se lanzaron a la clasificación. Ese número se redujo a seis para una emocionante final en la que destacaron la estrella en ascenso Gavin Bottger y el campeón defensor Danny León.
Sin embargo, fue el estadounidense Schar quien se alzó con la victoria tras clavar un impresionante 540 tailgrab sobre la espina. El australiano Kieran Woolley se hizo con el segundo puesto y el español León completó el podio, mientras que el favorito local Tom Martin (que ganó la competición amateur en 2023) terminó en cuarta posición.
01
Red Bull Bowl Rippers 2026: resultados
Final masculina
- Tom Schaar (EE. UU.) — 94,7 puntos
- Kieran Woolley (AUS) — 90,3
- Danny León (ESP) — 89,3
- Tom Martin (FRA) — 86
- Gavin Bottger (EE. UU.) — 81,3
- Hampus Winberg (Suecia) — 80,3
Final femenina
- Nana Taboulet (FRA) — 82,3 puntos
- Mizuho Hasegawa (JPN) — 80,7
- Ruby Lilley (EE. UU.) — 78,7
- Bryce Ava Wettstein (EE. UU.) — 77
- Minna Stess (EE. UU.) — 75,3
- Emilie Alexandre (FRA) — 73,7
02
Todo lo que necesitas saber sobre el Red Bull Bowl Rippers 2026
Red Bull Bowl Rippers 2026
03
Mira la repetición completa del Red Bull Bowl Rippers 2026
Para revivir todos los mejores momentos de esta emocionante competición en Marsella, puedes ver la repetición completa de la jornada final del Red Bull Bowl Rippers 2026 en el vídeo de abajo, en el canal de YouTube de Red Bull:
Esta historia es parte de