Un deslumbrante despliegue de drones forma una lata de Red Bull sobre el escenario de la Final Mundial Red Bull de Tetris en Dubai, EAU, el 13 de diciembre de 2025.
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Gaming

10 formas alucinantes en las que la gente jugó a Red Bull Tetris®

Desde teléfonos hasta drones: el torneo que le dio un nuevo giro a Tetris® e invitó a la gente a jugar y los inspiró a divertirse.
Por Trish Medalen
3 minutos de lecturaPublished on

Esta historia es parte de

Red Bull Tetris® Final Mundial

Los mejores jugadores de 60 países se enfrentarán en Dubái para coronar al primer campeón mundial de Red Bull Tetris®, con el primer juego oficial de Tetris jugable en vivo en el cielo y mucho más.

United Arab EmiratesDubai Frame, United Arab Emirates
Info del evento

Resumen

  1. 1
    En un rally
  2. 2
    En un vuelo con fuerzas G
  3. 3
    Usando una consola “lata” de Red Bull Tetris® de edición limitada
  4. 4
    Mientras se lanzaba al vacío
  5. 5
    Mientras botaba un balón de baloncesto
  6. 6
    Mientras hacía breaking
  7. 7
    Mientras buscaba el equilibrio
  8. 8
    Mientras hacía paracaidismo (entre otras cosas)
  9. 9
    Mientras hacía multitarea progresiva
  10. 10
    ¡Con drones!
Con más de 7 millones de partidas jugadas solo durante la fase clasificatoria de Red Bull Tetris®, puedes apostar a que la gente le dio su propio toque a la experiencia, ya fuera mientras se desplazaba, “entrenaba” o simplemente seguía con su día a día. De hecho, es posible que algunos jugadores llegaran a obsesionarse un poco.
Ahora que la Final Mundial ha llegado a su fin y ya se ha coronado al ganador global, repasamos 10 de las formas más locas en las que la gente jugó a Red Bull Tetris® en su temporada inaugural de 2025.
Una multitud vibrante se reúne bajo el cielo nocturno de Dubai para la Final Mundial 2025 del Red Bull Tetris, con bloques iluminados y el logotipo de Red Bull creando una escena espectacular.

En la gran pantalla

© Philip Platzer/Red Bull Content Pool

01

En un rally

Déjaselo al equipo Red Bull KTM Factory Racing para idear posiblemente la forma más machacante de jugar a Red Bull Tetris. (Aunque, pensándolo bien, parece bastante divertido).
02

En un vuelo con fuerzas G

El creador polaco Kamil Siwiński logró aumentar su puntuación (y mantener el estómago en su sitio) mientras experimentaba un vuelo acrobático con fuerzas G pilotado por Luke Czepiela. (Al igual que los jugadores de la Final Mundial de Red Bull Tetris, el propio Czepiela ha hecho historia en Dubái al aterrizar su avión sobre uno de los rascacielos icónicos de la ciudad).
03

Usando una consola “lata” de Red Bull Tetris® de edición limitada

Vista de una persona jugando a la consola de latas Red Bull Tetris® en Berna, Suiza, el 6 de noviembre de 2025.

Jugando al Red Bull Tetris en la consola de latas

© Armon Ruetz/Red Bull Content Pool

En algunos lugares, la gente puede jugar a Red Bull Tetris en una “lata” de Red Bull Tetris de edición limitada que, en realidad, es una consola totalmente funcional del juego. ¡Genial!
04

Mientras se lanzaba al vacío

El atleta de BMX Bora Altıntaş, de Turquía, llevó sus Tetriminos hasta el límite, jugando con una sola mano mientras avanzaba con la bicicleta hasta el borde de una caída especialmente vertiginosa.
05

Mientras botaba un balón de baloncesto

Aquí tienes la prueba, desde Austria, de que los mejores jugadores son competitivos en todo lo que hacen. ¿Quién es capaz de botar el balón durante más tiempo mientras juega al Tetris?
06

Mientras hacía breaking

Para B-Girl Glib (Simran Ranga), dos veces ganadora de Red Bull BC One India, acumular puntos formaba parte de la coreografía del día, mientras trabajaba sus movimientos de suelo y sumaba puntos en Tetris. Multitarea impresionante, sin duda, aunque seguimos esperando saber si ha ganado alguna batalla de esa manera.
07

Mientras buscaba el equilibrio

El profesional de kitesurf Hamza Ismail, de Egipto, hizo que pareciera fácil al alcanzar 35.272 puntos mientras se mantenía de pie sobre una tabla de equilibrio.
08

Mientras hacía paracaidismo (entre otras cosas)

En el norte, en Suecia, los Tetriminos no eran lo único que caía a toda velocidad.
09

Mientras hacía multitarea progresiva

Y luego estaba el excelente esfuerzo del competidor de esports, streamer de videojuegos y un deportista excepcional, Timothy ‘iiTzTimmy' An, de EE. UU.
10

¡Con drones!

Fehmi Atalar de Türkiye juega en la partida final de la Final Mundial Red Bull Tetris en Dubai, EAU, el 13 de diciembre de 2025.

Fehmi Atalar juega con drones en la Final Mundial del Red Bull Tetris

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

No hay duda: la forma más exclusiva de jugar a Red Bull Tetris en el torneo de 2025 fue llegar al combate final de la Final Mundial, donde Fehmi Atalar, de Turquía, y Leo Solórzano, de Perú, se enfrentaron por el título mientras una flota de 2.800 drones (1.400 para cada jugador) creaba sus Tetriminos con el Dubai Frame como telón de fondo.
Finalmente, Atalar se alzó en lo más alto del podio mundial, pero ambos jugadores hicieron historia como parte del primer juego oficial de Tetris jugable en directo en el cielo.
Descubre más sobre Red Bull Tetris y la Final Mundial con drones aquí.

Esta historia es parte de

Red Bull Tetris® Final Mundial

Los mejores jugadores de 60 países se enfrentarán en Dubái para coronar al primer campeón mundial de Red Bull Tetris®, con el primer juego oficial de Tetris jugable en vivo en el cielo y mucho más.

United Arab EmiratesDubai Frame, United Arab Emirates
Info del evento
Gaming
Videojuegos
esports

Compra la colección