© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
10 formas alucinantes en las que la gente jugó a Red Bull Tetris®
Desde teléfonos hasta drones: el torneo que le dio un nuevo giro a Tetris® e invitó a la gente a jugar y los inspiró a divertirse.
Con más de 7 millones de partidas jugadas solo durante la fase clasificatoria de Red Bull Tetris®, puedes apostar a que la gente le dio su propio toque a la experiencia, ya fuera mientras se desplazaba, “entrenaba” o simplemente seguía con su día a día. De hecho, es posible que algunos jugadores llegaran a obsesionarse un poco.
Ahora que la Final Mundial ha llegado a su fin y ya se ha coronado al ganador global, repasamos 10 de las formas más locas en las que la gente jugó a Red Bull Tetris® en su temporada inaugural de 2025.
01
En un rally
Déjaselo al equipo Red Bull KTM Factory Racing para idear posiblemente la forma más machacante de jugar a Red Bull Tetris. (Aunque, pensándolo bien, parece bastante divertido).
02
En un vuelo con fuerzas G
El creador polaco Kamil Siwiński logró aumentar su puntuación (y mantener el estómago en su sitio) mientras experimentaba un vuelo acrobático con fuerzas G pilotado por Luke Czepiela. (Al igual que los jugadores de la Final Mundial de Red Bull Tetris, el propio Czepiela ha hecho historia en Dubái al aterrizar su avión sobre uno de los rascacielos icónicos de la ciudad).
03
Usando una consola “lata” de Red Bull Tetris® de edición limitada
En algunos lugares, la gente puede jugar a Red Bull Tetris en una “lata” de Red Bull Tetris de edición limitada que, en realidad, es una consola totalmente funcional del juego. ¡Genial!
04
Mientras se lanzaba al vacío
El atleta de BMX Bora Altıntaş, de Turquía, llevó sus Tetriminos hasta el límite, jugando con una sola mano mientras avanzaba con la bicicleta hasta el borde de una caída especialmente vertiginosa.
05
Mientras botaba un balón de baloncesto
Aquí tienes la prueba, desde Austria, de que los mejores jugadores son competitivos en todo lo que hacen. ¿Quién es capaz de botar el balón durante más tiempo mientras juega al Tetris?
06
Mientras hacía breaking
Para B-Girl Glib (Simran Ranga), dos veces ganadora de Red Bull BC One India, acumular puntos formaba parte de la coreografía del día, mientras trabajaba sus movimientos de suelo y sumaba puntos en Tetris. Multitarea impresionante, sin duda, aunque seguimos esperando saber si ha ganado alguna batalla de esa manera.
07
Mientras buscaba el equilibrio
El profesional de kitesurf Hamza Ismail, de Egipto, hizo que pareciera fácil al alcanzar 35.272 puntos mientras se mantenía de pie sobre una tabla de equilibrio.
08
Mientras hacía paracaidismo (entre otras cosas)
En el norte, en Suecia, los Tetriminos no eran lo único que caía a toda velocidad.
09
Mientras hacía multitarea progresiva
Y luego estaba el excelente esfuerzo del competidor de esports, streamer de videojuegos y un deportista excepcional, Timothy ‘iiTzTimmy' An, de EE. UU.
10
¡Con drones!
No hay duda: la forma más exclusiva de jugar a Red Bull Tetris en el torneo de 2025 fue llegar al combate final de la Final Mundial, donde Fehmi Atalar, de Turquía, y Leo Solórzano, de Perú, se enfrentaron por el título mientras una flota de 2.800 drones (1.400 para cada jugador) creaba sus Tetriminos con el Dubai Frame como telón de fondo.
Finalmente, Atalar se alzó en lo más alto del podio mundial, pero ambos jugadores hicieron historia como parte del primer juego oficial de Tetris jugable en directo en el cielo.
Descubre más sobre Red Bull Tetris y la Final Mundial con drones aquí.