Estas 6 etapas podrían decidir el Tour de Francia de 2026

El Tour de Francia es un espectáculo deportivo emblemático que siguen cada año más de 3.5 mil millones de personas en todo el mundo. La 113.ª edición arranca en Barcelona el 4 de julio , pero de las 21 etapas que componen esta carrera de tres semanas y 3.333 km hasta la meta final en los Campos Elíseos, solo unas pocas serán decisivas para decidir quién se lleva el maillot amarillo.

Podría decirse que el factor más determinante son las montañas de los Pirineos y los Alpes, donde se han ganado o perdido muchas clasificaciones generales a lo largo de las 112 ediciones anteriores de la carrera, y es probable que el Tour de este año se decida en los gigantes del Col du Tourmalet, el Alpe d’Huez (dos veces) y el Col du Galibier.

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Pero hay otros muchos puntos a lo largo del recorrido donde podría decidirse la batalla por la clasificación general, y si te estás preguntando cuándo ver el Tour de Francia 2026, te recomendamos que no te pierdas estos momentos.

It's time for the 113th edition of the Tour de France © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Desde una etapa inaugural que generará diferencias de tiempo inmediatas entre los aspirantes a la clasificación general y una contrarreloj individual que podría favorecer a Remco Evenepoel, del Red Bull – BORA – hansgrohe , hasta un final alpino en el que se confirmará el maillot amarillo , estas son las mejores etapas del Tour de Francia de 2026.

Etapa 1: una contrarreloj por equipos que dará un vuelco inmediato a la clasificación

Etapa 6: una prueba pirenaica para poner a prueba las credenciales de la clasificación general

Etapa 15 : la última prueba de montaña de una agotadora segunda semana

Etapa 16 : una contrarreloj individual que no favorece a los especialistas en llano

Etapa 19 – Dos palabras: Alpe d’Huez

Etapa 20 : una etapa reina alpina para disfrutar

01 Etapa 1 – 4 de julio

Barcelona - Barcelona, 19,6 km, contrarreloj por equipos

¿Qué está en juego? Tras siete años de ausencia, la contrarreloj por equipos vuelve al Tour de Francia y generará diferencias de tiempo inmediatas en la lucha por la clasificación general. A diferencia de la contrarreloj individual, pondrá a prueba la cohesión del equipo y su capacidad para trabajar juntos, aunque el formato específico de cronometraje individual del Tour de Francia (que difiere del procedimiento habitual, en el que los ocho corredores de un equipo obtienen el mismo tiempo que el cuarto miembro del equipo en cruzar la línea de meta) hará que, muy probablemente, los aspirantes a la general se mantengan protegidos durante la mayor parte del recorrido antes de lanzarse al sprint final para conseguir el mejor tiempo, en lugar de que todo el equipo termine al unísono como en las contrarreloj por equipos de antaño.

Red Bull – BORA – hansgrohe have spent time training in Spain © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Qué esperar: El recorrido sinuoso y técnico por el centro de la ciudad recorre algunos de los principales lugares de interés de la ciudad española antes de afrontar la subida hasta la meta en el Estadio Olímpico. En el último ensayo general de una contrarreloj por equipos, el Team Visma | Lease a Bike se alzó con la victoria, mientras que Netcompany INEOS también ganó una contrarreloj por equipos en 2026. Es de esperar que Jonas Vingegaard luche por el maillot amarillo en la etapa 1, mientras que rivales en la general como Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y Florian Lipowitz intentarán minimizar cualquier pérdida de tiempo.

02 Etapa 6 – 9 de julio

De Pau a Gavarnie-Gèdre – 186,2 km – montaña

¿Qué está en juego? La cuarta y última jornada en los Pirineos es probablemente la primera ocasión en la que los aspirantes a la clasificación general podrán estirar las piernas tras nueve días muy intensos antes del primer día de descanso. Hay cinco ascensos categorizados a los que enfrentarse, que se van complicando a medida que avanza el día, y muchas oportunidades para que las aspiraciones al maillot amarillo se esfumen antes de que la carrera salga de los Pirineos.

El famoso Col du Tourmalet © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Qué esperar: Una subida gradual desde la ciudad de salida, Pau, propiciará una escapada, pero es de esperar que el pelotón los alcance antes de llegar al Col d’Aspin (12 km al 6,5 %). A partir de ahí, las cosas solo se complican más, ya que la siguiente cima es el emblemático Col du Tourmalet (17,1 km al 7,3 %). Los favoritos de la general se habrán reducido a un grupo reducido al llegar a la cima, donde un largo descenso por la otra ladera podría favorecer las habilidades en bajada de un ciclista como Tom Pidcock . La última subida a Gavarnie-Gèrde es más suave que los dos monstruos anteriores, pero con 160 km en las piernas y el maillot amarillo en juego, es de esperar que los favoritos se lo jueguen todo hasta la cima.

03 Etapa 15 – 19 de julio

De Champagnole al Plateau de Solaison – 183,9 km – montaña

¿Qué está en juego? Tras una semana atravesando Francia central de oeste a este y disfrutando de algunos de los mejores tramos del Macizo Central y los Vosgos, la lucha por la general se calentará en el tercer fin de semana de la carrera con un doble golpe de etapas de montaña antes de llegar a los Alpes. La etapa 15 es más larga y tiene más desnivel que la del día anterior, y con dos semanas de carrera ya en las piernas, podría producirse un gran revuelo en la clasificación general a medida que los ciclistas flaqueen en el Plateau de Solaison, de categoría especial (11,3 km al 9 %).

Riders will tackle the Plateau de Solaison for the first time this year © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Qué esperar: El Plateau de Solaison nunca ha aparecido antes en el Tour de Francia, pero se ha disputado en dos ediciones recientes de la prueba preparatoria del Tour, el Tour Avergne - Rhône-Alpes (antes conocido como Criterium du Dauphine). Isaac Del Toro, el gregario de Tadej Pogačar en las subidas (y aspirante a la general por méritos propios), ganó en esta montaña en 2026, mientras que Jonas Vingegaard saboreó el triunfo allá por 2022. Es probable que ambos estén en la lucha cuando la etapa llegue a la meta en la cima, a menos que Pogačar haga lo que mejor sabe hacer y deje a todos comiendo polvo.

04 Etapa 16 – 21 de julio

De Évian-Les-Bains a Thonon-Les-Bains – 26,1 km – contrarreloj individual

¿Qué está en juego? Para la mayoría de los corredores de la clasificación general, las contrarreloj individuales ponen de manifiesto sus puntos débiles y el objetivo en estas etapas es minimizar la pérdida de tiempo. Para otros, sin embargo, como Remco Evenepoel, son una oportunidad para recuperar el tiempo perdido en etapas anteriores o afianzar una ventaja con los Alpes en el horizonte.

Remco Evenepoel is the favourite to win stage 16 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Qué esperar: Una subida de segunda categoría es una propuesta interesante para una contrarreloj individual y significa que no favorecerá necesariamente a los especialistas puros como Filippo Ganna, del Netcompany INEOS. Las habilidades como ciclista completo de Remco Evenepoel lo convierten en el claro favorito, ya que el belga intentará sumar otra victoria de etapa en la contrarreloj individual del Tour de Francia a sus triunfos de 2024 y 2025.

05 Etapa 19 – 24 de julio

De Gap a Alpe d’Huez – 127,9 km – montaña

¿Qué está en juego? La penúltima jornada en los Alpes es el plato fuerte de un «sándwich» de tres días de montaña, y con el Alpe d’Huez en el menú, sin duda es una etapa para saborear. Aunque es probable que la batalla por la clasificación general se recrudezca en las 21 curvas cerradas que llevan a la cima, hay más en juego de lo habitual en esta subida hasta la meta en la estación de esquí, ya que ofrece la oportunidad de pasar a la historia del Tour. Tom Pidcock se alzó con una memorable victoria de etapa la última vez que esta montaña apareció en el recorrido, en 2022, mientras que Geraint Thomas fue el primer portador del maillot amarillo en ganar el Alpe d’Huez en 2018.

Wout van Aert takes on Alpe d'Huez's famous 'Dutch Corner' © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Qué esperar : La etapa de Alpe d’Huez podría desarrollarse de dos maneras: una escapada ganada por un «cabrilla de montaña», o una lucha encarnizada por la clasificación general que va subiendo y bajando de intensidad a medida que los ciclistas ascienden por esa montaña agobiante y repleta de público. Una cosa es segura: no te querrás perder ni un segundo de la que es, sin duda, la subida más emblemática del Tour.

06 Etapa 20 – 25 de julio

Albertville - La Plagne (129,9 km) 4.550 m, montaña De Le Bourg d’Osians a Alpe d’Huez - 170,9 km - montaña

¿Qué está en juego? La clasificación general. Tras 19 etapas, miles de kilómetros recorridos y múltiples ascensos equivalentes al Everest, el maillot amarillo se decidirá definitivamente en la etapa 20, ya que la etapa 21, la final, será más bien un recorrido ceremonial en el que no se disputará la clasificación general.

Qué puedes esperar: si los tiempos siguen muy ajustados, prepárate para un espectáculo de fuego; si no es así, la última jornada en los Alpes será una especie de coronación, o una oportunidad para que el portador del maillot amarillo amplíe una ventaja ya inalcanzable. Sea cual sea la situación, al pelotón le queda por superar el pequeño detalle de tres ascensos hors catégorie: el Col du Galibier (17,7 km al 6,9 %) la más dura de todas—, mientras que la segunda llegada a Alpe d’Huez en otros tantos días (aunque solo sean las últimas cinco curvas cerradas en lugar de volver a subir toda la montaña) garantizará una bienvenida apoteósica al ganador del Tour de Francia de 2026.

The Col du Galibier will provide a stiff test in the final stages © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool