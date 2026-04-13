El runner élite Jo Fukuda: cómo entrenar mejor corriendo menos

Correr puede parecer simple, pero mejorar tu forma física corriendo es casi una ciencia. Si te has apuntado a un 10K, media maratón, maratón o cualquier carrera de fondo, seguro que te has preguntado cuánto debes entrenar para llegar listo al gran día y qué sesiones te harán más rápido y resistente.

Para averiguarlo, hablamos con el fondista japonés y experimentado entrenador Jo Fukuda. A sus 35 años, ha entrenado con la leyenda del maratón Eliud Kipchoge y es el actual poseedor del récord mundial del Wings for Life World Run , una carrera global única en la que no se corre hacia una meta fija, sino que los participantes son perseguidos por un ‘Catcher Car’ que va eliminando corredores a lo largo del recorrido.

Fukuda batió el récord de la Wings for Life World Run 2025 © Hiromitsu Rikimaru for Wings for Life World Run

En 2025, Fukuda firmó unos impresionantes 71,6 km antes de ser alcanzado, la mayor distancia registrada en la historia del evento. Aquí comparte su visión sobre el entrenamiento y las sesiones clave para corredores con experiencia que buscan dar el siguiente salto en resistencia y rendimiento.

Consejo 1: por qué correr a diario supera a las largas sesiones ocasionales

Fukuda tiene mucha experiencia en carreras de distancia © Philip Platzer for Wings for Life World Run

En una entrevista exclusiva, Fukuda explica por qué el trote constante del día a día suele ser más efectivo que las sesiones largas esporádicas.

“Para quienes ya pueden correr largas distancias y quieren ir más allá, siempre insisto en que correr a diario es fundamental”, afirma. “Hay mucha gente que hace 30 o 40 kilómetros en una sola sesión y luego descansa al día siguiente para recuperarse.

“En cambio, recomiendo correr al menos 12 o 13 kilómetros cada día, de forma constante. Esa regularidad es lo que realmente te ayuda a desarrollar la capacidad de recorrer distancias más largas”.

Consejo 2: cómo conectar el entrenamiento con el ritmo de carrera

A Fukuda le apasiona correr por los que no pueden hacerlo © Keisuke Kato/Red Bull Content Pool

Al preparar una carrera, es clave combinar distintos tipos de entrenamiento. Pero según Fukuda, hay un método esencial para interiorizar el ritmo de competición: repetir intervalos cortos y rápidos.

“Mi sesión favorita son 10 o 12 repeticiones de un kilómetro”, explica. “Las hago a un ritmo más rápido que el de carrera, bastante más rápido. Y, por otro lado, sigo haciendo trotes largos y lentos todos los días”.

La fórmula de Fukuda es clara: combinar intervalos cortos y muy rápidos con carreras largas y suaves.

“Cuando unes esos dos extremos —corto y muy rápido, largo y lento—, el ritmo intermedio que necesitas en carrera aparece de forma natural”, dice. “Correr rápido en tramos cortos y despacio en distancias largas hace que todo encaje cuando toca competir a ese ritmo intermedio”.

Consejo 3: la fuerza no exige un gimnasio

Aunque muchos expertos recomiendan ir al gimnasio varias veces por semana, Fukuda apuesta por un enfoque distinto.

“No utilizo máquinas ni equipamiento de gimnasio”, explica. “Se trata más de trabajar el core. Pero si no fortaleces los músculos grandes, acabas tirando de los pequeños, como los gemelos, y pierdes potencia”.

Fukuda se centra en ejercicios que activan glúteos e isquiotibiales, como movimientos de empuje con mancuernas. Para él, fortalecer estos grupos musculares clave mejora la eficiencia al correr y ayuda a mantener la potencia en largas distancias.

Consejo 4: disfruta, aliméntate bien y corre acompañado

Fukuda subraya que disfrutar de la carrera es tan importante como el entrenamiento, especialmente en pruebas de fondo como el Wings for Life World Run.

“Primero, disfruta del ambiente del evento, es muy importante”, señala. “Segundo, si quieres correr largas distancias, asegúrate de recargar energía correctamente durante la carrera.

“Tercero… puede parecer lo mismo que lo primero, pero correr con otros aumenta mucho la diversión y la motivación para cubrir largas distancias. Así que diría: corre con un amigo”.

Correr con amigos es mucho más divertido © Filip Nagy / Red Bull Content Pool

En cuanto a la nutrición, Fukuda es claro: recomienda ingerir alimento cada cinco kilómetros para mantener la energía y el rendimiento durante toda la prueba. Para él, combinar diversión, compañía y una buena estrategia de alimentación hace que incluso las distancias más extremas sean más llevaderas y sostenibles.

¿Cómo inscribirse en el Wings for Life World Run 2026?

¿Quieres apoyar la causa del Wings for Life World Run y comprobar tu nivel de forma? Súmate al movimiento global el 10 de mayo. Las inscripciones siguen abiertas en la web oficial del evento , que además se podrá seguir en directo a través de Red Bull TV .