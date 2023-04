, por lo que sólo los paracaidistas más experimentados están en condiciones de hacerlo. En pocas palabras, el wingsuit flying es una modalidad dentro del paracaidismo que consiste en volar utilizando un traje aéreo (o wingsuit). Y sí, cualquier parecido con las ardillas voladoras no es casualidad.

El wingsuit flying , también conocido como wingfly , es el deporte aéreo más extremo que existe, una disciplina que verdaderamente pone los pelos de punta. Se dice que es necesario haber hecho al menos 500 saltos antes de poder embutirse un traje de alas , por lo que sólo los paracaidistas más experimentados están en condiciones de hacerlo. En pocas palabras, el wingsuit flying es una modalidad dentro del paracaidismo que consiste en volar utilizando un traje aéreo (o wingsuit). Y sí, cualquier parecido con las ardillas voladoras no es casualidad.

El wingsuit flying , también conocido como wingfly , es el deporte aéreo más extremo que existe, una disciplina que verdaderamente pone los pelos de punta. Se dice que es necesario haber hecho al menos 500 saltos antes de poder embutirse un traje de alas , por lo que sólo los paracaidistas más experimentados están en condiciones de hacerlo. En pocas palabras, el wingsuit flying es una modalidad dentro del paracaidismo que consiste en volar utilizando un traje aéreo (o wingsuit). Y sí, cualquier parecido con las ardillas voladoras no es casualidad.

Bueno, en primer lugar, el aire es un fluido. En otras palabras, genera una resistencia que se opone a la dirección del movimiento. Más aún, si el objeto que se mueve tiene un perfil aerodinámico (la forma del ala de un avión o un traje aéreo), la resistencia del aire puede impulsarlo hacia arriba con una fuerza que se llama sustentación. En el caso de los trajes aéreos, y a diferencia de los aviones, la sustentación no llega al extremo de poder elevarlo —ni siquiera desacelerar a una velocidad segura para aterrizar. Pero sí permite convertir esa resistencia en un considerable empuje hacia arriba y desplazarse horizontalmente a grandes velocidades.

¿Cómo funciona un wingsuit? Bueno, en primer lugar, el aire es un fluido. En otras palabras, genera una resistencia que se opone a la dirección del movimiento. Más aún, si el objeto que se mueve tiene un perfil aerodinámico (la forma del ala de un avión o un traje aéreo), la resistencia del aire puede impulsarlo hacia arriba con una fuerza que se llama sustentación. En el caso de los trajes aéreos, y a diferencia de los aviones, la sustentación no llega al extremo de poder elevarlo —ni siquiera desacelerar a una velocidad segura para aterrizar. Pero sí permite convertir esa resistencia en un considerable empuje hacia arriba y desplazarse horizontalmente a grandes velocidades.

¿Cómo funciona un wingsuit? Bueno, en primer lugar, el aire es un fluido. En otras palabras, genera una resistencia que se opone a la dirección del movimiento. Más aún, si el objeto que se mueve tiene un perfil aerodinámico (la forma del ala de un avión o un traje aéreo), la resistencia del aire puede impulsarlo hacia arriba con una fuerza que se llama sustentación. En el caso de los trajes aéreos, y a diferencia de los aviones, la sustentación no llega al extremo de poder elevarlo —ni siquiera desacelerar a una velocidad segura para aterrizar. Pero sí permite convertir esa resistencia en un considerable empuje hacia arriba y desplazarse horizontalmente a grandes velocidades.

Finalmente, tras una gran dosis de adrenalina, llega el momento del aterrizaje. Como es de imaginar, el traje aéreo no es el equipo adecuado para tocar tierra. No permite reducir la velocidad lo suficiente. Por eso, hacia el final del salto, el piloto debe desplegar un paracaídas. En primer lugar, se despliega un piloto, un pequeño

Para llevarlo a cabo, el piloto español comenzó haciendo un "location check". "Me fui a Ronda unas semanas con mi GPS y mi láser, tomé medidas y comprobé que el salto efectivamente era posible", explica Dani. "A los dos meses, volví para hacer un salto de prueba por encima del puente y, efectivamente: podía hacerse con total seguridad. Para este proyecto en concreto, habré hechos unos 90 – 100 saltos, practicando solamente la maniobra del flare".

Para llevarlo a cabo, el piloto español comenzó haciendo un "location check". "Me fui a Ronda unas semanas con mi GPS y mi láser, tomé medidas y comprobé que el salto efectivamente era posible", explica Dani. "A los dos meses, volví para hacer un salto de prueba por encima del puente y, efectivamente: podía hacerse con total seguridad. Para este proyecto en concreto, habré hechos unos 90 – 100 saltos, practicando solamente la maniobra del flare".

Para llevarlo a cabo, el piloto español comenzó haciendo un "location check". "Me fui a Ronda unas semanas con mi GPS y mi láser, tomé medidas y comprobé que el salto efectivamente era posible", explica Dani. "A los dos meses, volví para hacer un salto de prueba por encima del puente y, efectivamente: podía hacerse con total seguridad. Para este proyecto en concreto, habré hechos unos 90 – 100 saltos, practicando solamente la maniobra del flare".