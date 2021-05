Avovesiuintiin liittyvät pelot ovat suurimpia pelkoja, joita lajiin liittyy. Se, että pelkää uimista tai vettä, ei ole heikkouden merkki, mutta sen tunnistaminen ja pelkonsa voittaminen on merkki äärimmäisen kovasta itsekurista ja päämäärätietoisuudesta. Moni triathloniin mukaan tullut, vettä ja uimista pelännyt ihminen, on jälkikäteen kertonut pelkästään tuon pelon voittamisen olleen kasvattava kokemus, joka on antanut voimia muuhunkin kuin urheilun harrastamiseen.

Antti Hagqvist - yksi henkilöistä suomalaisen triathlonin nousun taustalla.