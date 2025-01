Anna Gasser : les tricks qui l’ont élevé au rang de reine

Quelle carrière que celle de la reine du snowboard Anna Gasser ! Alors que nombre de ses concurrentes pratiquent le snowboard depuis l'enfance, la Carinthienne n'a commencé à s'adonner à cette discipline qu'il y a 12 ans. C'est en faisant de la gymnastique artistique qu'elle a acquis la maîtrise du corps nécessaire et, poussée par son ambition et sa passion, elle est devenue l'une des athlètes les plus marquantes de son époque. ESPY Award, sportive autrichienne de l'année, Transworld “Women's Rider of the Year” et “Women's Readers Choice Award”, Anna Gasser n'a pas seulement remporté des victoires, elle est aussi synonyme de moments et de figures uniques.

Découvrez son parcours et plongez dans l'univers d'Anna Gasser avec le documentaire The Spark Within :

1 h 1 min Anna Gasser – The Spark Within Un documentaire unique pour découvrir Anna Gasser et la façon dont elle a changé le snowboard à jamais.

Neuf victoires et un total de 19 podiums en Coupe du monde, deux fois vainqueure du classement général de la Coupe du monde de freestyle et de Big Air, titrée lors de la Coupe du monde de slopestyle et, pour couronner le tout, détentrice de 10 médailles aux Jeux olympiques, aux Championnats du monde et aux X-Games. Gasser a gagné tout ce qu'il est possible de gagner dans son sport. Mais une chose après l'autre...

01 2013 - Cab Double Cork 900

Quel début de carrière ! Gasser a célébré ses premiers pas en Coupe du monde en janvier 2013 et, en novembre, elle avait déjà fait de l'ombre à tout le monde. Elle était la première femme à réaliser un Cab Double Cork 900, le premier point d'exclamation pour une snowboardeuse qui allait faire fureur dans les années à venir.

02 2015 - the first medal

Gasser a prouvé qu'elle avait les nerfs solides en remportant sa première médaille lors d'un événement majeur. Et il ne s'agissait pas de n'importe quel championnat du monde puisqu’elle évoluait à domicile sur le Kreischberg. Lors de la troisième manche de la compétition de slopestyle, elle a réalisé une descente brillante dans la neige de Styrie et a décroché la médaille d'argent.

03 2016-2018 - Anna Gasser domine l'élite mondiale

De 2016 à 2018, la Carinthienne a transformé les compétitions de snowboard en festivals avec madame Gasser en tête d’affiche. Elle a dominé ses concurrentes en slopestyle et en Big Air et remporté de nombreux concours importants et étapes de Coupe du monde. L'or (2016) et l'argent (2017) en Big Air aux Winter X-Games d'Aspen, l'or en Slopestyle et le bronze en Big Air aux X-Games de Norvège 2017. La même année, Gasser a également été couronnée championne du monde de Big Air aux Championnats du monde de snowboard à Sierra Nevada avec le score le plus élevé (100 points) et a gagné au classement général de la Coupe du monde de Big Air deux années de suite. En novembre 2017, la jeune femme, alors âgée de 26 ans, est devenue la première snowboardeuse à recevoir le titre de “Sportive de l'année” en Autriche.

04 2018 - L'or puissance deux

Gasser a réalisé quelque chose d'extraordinaire en 2018 : elle a remporté l'or en Big Air, tant aux Winter X Games d'Aspen qu'aux Jeux d'hiver de Pyeongchang. Avec cette performance, elle est entrée dans une ligue à part. Gasser a remporté des médailles d'or dans les deux compétitions les plus importantes de son sport, faisant d'elle une icône du snowboard féminin.

05 2019 - Cab Double Cork 1260

Le snowboard n'est pas seulement une question de médailles et de victoires, c'est aussi une question de développement du sport. Et Gasser a créé à plusieurs reprises de nouvelles normes dans cette discipline. Lors du tournage d'une vidéo à Obergurgl, elle est devenue la première femme à réaliser un Cab Double Cork 1260 après une longue interruption due à une blessure. La même année, elle a de nouveau remporté la médaille d'or en Big Air aux X-Games de Norvège, à Fornebu.

1 minutes Le Cab Double Cork 1260 d'Anna Gasser Anna Gasser l'a encore fait, terminant sa saison mouvementée en beauté avec une première mondiale en Cab Double Cork 1260 à Obergurgl, en Autriche.

06 2020 - L'or en Big Air aux X-Games de Norvège

Les X-Games en Big Air en Norvège, pour Gasser, c’est un « match à domicile ». En 2020, elle a été imbattable et a remporté sa troisième médaille d'or.

Gasser est entrée dans l'histoire du sport en février 2022, et comment ! Ce fut certainement l'un des moments les plus émouvants de sa carrière. Un jour seulement après que son partenaire Clemens Millauer se soit cassé la cheville lors d'un entraînement aux Jeux d'hiver de Pékin, elle devait défendre son titre en Big Air. Après deux sauts sur trois, Gasser était en deuxième position et savait que la médaille d'argent était assurée. C'est alors qu'elle a placé un Cab Double Cork 1260 et l'a parfaitement réussi. Ce saut a fait de Gasser une double championne olympiques aux Jeux d'hiver, et une légende.

08 2024 – De nouveaux tricks, littéralement

Au début de la saison 2024-25, la superstar du snowboard a réussi pour la première fois une nouvelle figure sur le glacier de Stubai, un Cab 1260 : un triple saut périlleux avec trois tours et demi autour de son propre axe. Elle a franchi une nouvelle étape en terminant troisième de la Coupe du monde FIS de Big Air à Pékin, en Chine. Gasser a ajouté une difficulté supplémentaire à son nouveau tricks, en lâchant un Cab Triple Cork 1260 avec Drunk Driver Tomb à Pékin.