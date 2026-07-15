10 choses à faire après avoir terminé Assassin's Creed Black Flag Resynced

Assassin's Creed Black Flag Resynced remet l'un des jeux favoris des fans de 2013 au goût du jour. Propulsé par le moteur Anvil , le même qui a été utilisé pour développer Assassin's Creed Shadows , ce remake de la saga action-adventure propose (entre autres) des visuels retravaillés et des heures de jeu supplémentaires : de quoi convaincre les joueurs de revenir prendre les commandes d'Edward Kenway. Au programme : piraterie, assassinats, aventure... bref, toutes les choses qui ont fait d'AC Black Flag une référence. La bonne nouvelle ? Boucler la quête principale est loin de signer la fin de votre aventure en haute mer. Voici ce qu'il vous reste à faire une fois le générique de fin d'Assassin's Creed Black Flag Resynced passé.

01 Explorez les nouvelles missions secondaires

Dans un monde sans or vous tend les bras © Ubisoft

L'un des grands atouts de Black Flag Resynced, c'est la tonne de contenu inédit greffée à l'aventure d'origine. Trois nouveaux officiers navals débarquent, chacun accompagné d'une série de quêtes pour être recrutés. Ces officiers apportent des bonus uniques qui boostent considérablement les batailles navales.

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Si vous les avez déjà tous fait monter à bord en cours de campagne, le chapitre endgame "Dans un monde sans or" propose huit missions supplémentaires qui étoffent l'histoire de Barbe Noire. Il ne se débloque qu'au début de la séquence finale du jeu, il y a donc de fortes chances que vous ne l'ayez pas encore parcouru. Sans spoiler, il contient certains des meilleurs combats navals du jeu.

02 Conquérez chaque fort et enchaînez les missions de flotte

Les forts sont des places défensives qui verrouillent plusieurs portions de côte à travers les nombreuses îles de la carte. Onze sont à conquérir. Le premier, Punta Guarico, se libère pendant la quête principale.

Chaque fort exige de canonner ses tours pour faire tomber ses défenses. Une fois celles-ci à terre, vous pénétrez à pied à l'intérieur pour éliminer la garnison et vous emparer des lieux. Les forts rapportent argent, ressources et objets cosmétiques pour votre navire, en plus de devenir des points de voyage rapide.

Chaque forteresse débloque aussi les missions de la flotte de Kenway dans la région correspondante, gérables depuis votre manoir de Great Inagua. Ces missions passives envoient des navires capturés sur des routes commerciales et vous rapportent argent et matériaux. Bien assortir chaque navire à sa mission augmente les chances de succès ; à l'inverse, une expédition ratée peut vous coûter un bâtiment définitivement.

03 Affrontez les navires légendaires

Couler les navires légendaires est loin d'être simple © Ubisoft

Envie d'éprouver votre maîtrise des combats navals ? Les quatre navires légendaires (cinq, techniquement) qui patrouillent aux confins de la carte figurent parmi les défis les plus corsés du jeu. Ils n'apparaissent que lorsque tous les forts ont été détruits.

Chacun a sa propre stratégie de combat. L'un privilégie les éperonnages et les bordées de boulets incendiaires, un autre mise sur les mortiers et se dissimule dans le brouillard. Pensez à améliorer intégralement le Jackdaw avant de les traquer : à la clé, des récompenses cosmétiques légendaires.

04 Trouvez les quatre Failles et vivez les scénarios alternatifs

Les failles de l'Animus racontent des versions alternatives d'évènements © Ubisoft

Les Failles sont un autre pan de contenu inédit de Black Flag Resynced, entièrement optionnel. Il s'agit de quêtes uniques stockées dans l'Animus, qui apportent un supplément narratif via des scénarios « et si » pour Edward. Impossible de les rater : leur apparence glitchée les rend immédiatement repérables.

Chacune se débloque à un moment précis de l'histoire, mais rien ne vous oblige à les faire dans la foulée. Elles offrent une perspective alternative sur le récit principal et méritent le détour pour qui s'intéresse à la mythologie de la saga.

05 Chassez au harpon et explorez les épaves sous-marines

Plongez pour améliorer votre navire © Ubisoft

En haute mer, tout ne se joue pas à coups de canon sur les flottes ennemies et les forts. Au fil de la campagne, vous débloquez l'équipement de plongée en eaux profondes et un harpon amélioré pour le Jackdaw.

Les zones de chasse au harpon disséminées sur la map vous demandent de harponner d'énormes créatures marines pendant qu'elles s'acharnent sur votre embarcation. La récompense : des matériaux rares pour améliorer l'équipement d'Edward. La plongée en eaux profondes ouvre l'accès à des épaves et des grottes truffées de trésors, à condition d'éviter les requins en promenade.

Les deux activités changent du rythme des combats navals, et chacune apporte son lot de trophées/succès. Sept mers mortelles, par exemple, demande de trouver tous les coffres au trésor des épaves, alors que Casier de Davy Jones exige de rejoindre le point le plus profond de la carte.

06 Terminez chaque chasse aux Templiers pour l'armure des Templiers

En arrivant au manoir de Great Inagua, vous avez peut-être remarqué l'armure des Templiers accrochée dans un coin du bureau principal. Elle reste verrouillée tant qu'Edward n'a pas récupéré les quatre clés manquantes auprès de cibles templières éparpillées dans les Caraïbes.

Chacune des quatre chasses vous met en contact avec un Assassin allié et vous fait enchaîner une série de missions annexes, jusqu'à l'assassinat du Templier détenteur de la clé.

L'armure est cosmétique, mais elle s'accompagne du Bijou de la Croix templière : équipé, il réduit tous les dégâts subis au corps à corps.

07 Restaurez le village et le manoir de Great Inagua

Restaurez Great Inagua pour de nouvelles récompenses © Ubisoft

Great Inagua devient le QG de la plupart de vos activités de pirate dans Black Flag Resynced. Vous y améliorez les différents bâtiments pour débloquer de nouveaux upgrades, lancez les missions de flotte pour engranger des récompenses passives, et dépensez vos milliers de Reales pour redonner au village et au manoir leur splendeur d'antan.

Restaurer intégralement le village est lié au trophée Gouverneur. Améliorer entièrement le manoir et remplir toutes les vitrines et racks d'équipement vous octroie le succès Dilettante, l'un des plus chronophages du jeu.

08 Bouclez tous les contrats navals et d'assassin

Éliminez vos cibles et gagnez de l'argent grâce à des contrats d'assassinat © Ubisoft

Les contrats navals et les contrats d'assassin permettent de mettre vos réflexes à l'épreuve sur terre comme en mer. Les premiers vous chargent d'éliminer un navire précis, avec un bonus si vous le coulez d'une manière particulière. Les seconds fonctionnent de la même façon, sauf que la cible est à terre — et là encore, remplir certaines conditions débloque une prime.

Quinze contrats navals et trente contrats d'assassin sont éparpillés sur la map. Les boucler tous ajoute plusieurs heures de gameplay et rapporte argent, ressources et améliorations de valeur.

09 Rassemblez les 16 stèles mayas

Les stèles mayas offrent de nombreuses récompenses © Ubisoft

Tôt dans la campagne, Jack Kidd vous emmène dans des ruines mayas dont la porte scellée exige des stèles pour être ouverte.

Il vous faut donc mettre la main sur 16 stèles distinctes, en résolvant à chaque fois un mini-puzzle d'alignement depuis le sommet d'un pilier pour révéler leur emplacement. Une activité annexe gratifiante qui vous pousse à quitter les sentiers battus de la quête principale.

Une fois les 16 rassemblées, retournez à Tulum ouvrir la porte. Vous récupérez la tenue maya et le pendentif Yax Tun. La tenue est purement esthétique, mais le pendentif protège Edward des tirs adverses tant qu'il est équipé.

10 Décrochez les derniers trophées et succès

En vous frayant un chemin dans cette liste, il ne vous manquera plus qu'une poignée de trophées/succès, voire aucun. Pour les complétionnistes, cocher les derniers défis est une raison supplémentaire de continuer à explorer tout ce que propose Black Flag Resynced.

Passez dans les tavernes remporter chacun des mini-jeux, tuez un garde en train de sonner l'alarme, réussissez un tir parfait au harpon sur un grand requin blanc, envoyez d'un coup de pied hors du pont un ennemi berserk pris dans la fumée. Voici quelques-uns des trophées/succès qu'on peut facilement louper et qui feront un bon prétexte pour prolonger l'aventure en haute mer — de quoi rentabiliser votre édition collector si vous êtes tombé sous le charme.

FAQ

Assassin's Creed Black Flag Resynced est-il un remake ou un remaster ?

Black Flag Resynced n'est pas un remaster mais bien un remake complet. La totalité du jeu a été reconstruite en partant de zéro sur Anvil, le dernier moteur estampillé Ubisoft.

Quelle est la durée de vie d'Assassin's Creed Black Flag Resynced ?

Tout dépend de la façon dont vous jouez. Si vous foncez sur la quête principale, vous en aurez pour une quinzaine d'heures. Par contre, si vous prenez votre temps, explorez et faites les quêtes annexes, vous pouvez compter 70 heures de jeu environ.

Sur quelles consoles sort Assassin's Creed Black Flag Resynced ?

AC Black Flag Resynced est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.