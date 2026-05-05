Sa vie « file comme Verstappen en F1 » : voici 10 fun facts sur Bad Bunny

Vous pensez tout savoir sur Bad Bunny ? De vendeur d'épicerie à superstar mondiale en seulement 10 ans, son parcours regorge d'anecdotes fascinantes. Découvrez les faits les plus surprenants et amusants sur l'artiste le plus écouté au monde, de l'origine de son nom à ses passions secrètes pour la Formule 1 et le catch.

Le Mauvais Lapin

Son vrai nom est Benito Antonio Martínez Ocasio. Il est né le 10 mars 1994 à Bayamón, et a grandi à Vega Baja, à Porto Rico. Quand il était enfant, ses parents l’ont déguisé en lapin, ce qui a été immortalisé sur une photo à laquelle Benito reviendra une quinzaine d’années plus tard. « J’y étais debout, dans ce costume de lapin, mais avec un air très agacé. Quand je me suis vu, je me suis dit que je devais m’appeler comme ça : Bad Bunny (Le Mauvais Lapin). Je savais que ça se vendrait bien », racontait-il plus tard dans une interview.

Bad Bunny et l’équipe Oracle Red Bull Racing © Mark Thompson / Getty Images / Red Bull Content Pool

4/6

La popularité mondiale de Bad Bunny peut se mesurer de différentes façons. L’une d’elles, ce sont les statistiques de la plateforme de streaming Spotify, sur laquelle Bad Bunny a déjà été sacré artiste le plus écouté de l’année à quatre reprises depuis 2020. Dans le monde entier. Précisément en 2020, 2021, 2022 et 2025. Les deux autres années sont revenues à Taylor Swift.

Sa vie « file comme Verstappen en F1 »

« J’adore le sport, mais moi-même j’y suis nul », a un jour déclaré Bad Bunny lorsqu’on l’interrogeait sur ses passions sportives. Et il en a beaucoup. Il est notamment un immense fan de la WWE et du catch, ce qu’il a prouvé en se produisant lors d’événements de lutte ou en enregistrant le morceau « Chambea », dans le clip duquel apparaît le catcheur Ric Flair. Il a aussi à son actif plusieurs titres inspirés par les pilotes et les courses de Formule 1. Dans le morceau « Andrea », extrait de l’album « Un Verano Sin Ti » (2022) Bad Bunny rappe : « La vie file comme Verstappen en F1 » Une référence pour laquelle le pilote titré d'Oracle Red Bull Racing l'a d'ailleurs remercié en apposant, lors d'une des courses, la pochette de l'album de Bunny sur l'aileron arrière de sa monoplace RB18 Et pour prolonger la chaîne : le Portoricain la lui a ensuite dédicacée.

Bad Bunny signe sur la monoplace Oracle Red Bull Racing de Max Verstappen © Mark Thompson / Getty Images / Red Bull Content Pool

De l’église à l’idole

Bad Bunny était parfois vu, enfant, vêtu d’un costume de lapin. Mais il a aussi fait partie de la chorale de l’église, où sa mère l’emmenait. Il y a chanté jusqu’à l’âge de 13 ans, et on lui aurait souvent dit à cette époque qu’il possédait un immense talent, qu’il a fini par mettre au service de ses propres chansons.

C’est Bad Bunny ???

Si vous n’avez pas encore vu « Fast and Furious 9 », « Bullet Train », « Pris au piège - Caught Stealing » ou « Happy Gilmore 2 », ne vous frottez pas les yeux d’étonnement si quelqu’un à l’écran vous rappelle soudain Bad Bunny. L’artiste portoricain, dès qu’il le peut, accepte les invitations sur les plateaux de tournage et compte déjà plusieurs rôles à son actif. En plus des titres déjà cités, vous le retrouverez aussi au casting du film « Cassandro » et de la série « Narcos: Mexico ».

400 millions de dollars et plus

C’est le montant, en millions de dollars, qui aurait été injecté dans l’économie portoricaine grâce à l’organisation par Bad Bunny d’une série de 30 concerts au Coliseo de Puerto Rico, à San Juan, en 2025. Benito l’avait imaginé ainsi : les neuf premiers concerts étaient réservés exclusivement aux habitants de l’île. Toute personne intéressée devait présenter un justificatif de domicile pour obtenir un billet. Les billets des autres concerts, destinés aux visiteurs venus de l’étranger, coûtent plus cher que pour ses compatriotes et sont proposés en pack avec des chambres dans des hôtels locaux. Le tout pour soutenir les entrepreneurs du coin : les concerts de Bad Bunny ont été volontairement programmés hors saison touristique. Résultat ? 400 millions de dollars supplémentaires, soit environ +0,3 % du PIB portoricain.

Bad Bunny - immense fan de Formule 1 en visite chez Oracle Red Bull Racing © Mark Thompson/ Red Bull Content Pool

Vendeur de rêves

Nous sommes en 2026, presque tout le monde se prend à la trend virale #2026isthenew2016 et rappelle ce qu’il faisait il y a 10 ans. Et vous, à quoi cela ressemblait ? Parce que Bad Bunny, aujourd’hui multimillionnaire et immense star bien au-delà de la musique, travaillait en 2016 à la caisse d’une épicerie à Vega Baja, à Porto Rico. « Je travaillais dans un magasin et j’étudiais en même temps. J’étais fauché, et j’avais plein de projets et de rêves », raconte-t-il aujourd’hui dans des interviews.

Quelqu’un a parlé d’études ?

Bad Bunny a étudié la communication audiovisuelle à la University of Puerto Rico à Arecibo, et lorsqu’il est devenu une star et un phénomène à l’échelle mondiale, il est lui-même devenu un sujet d’étude. À la Loyola Marymount University, un cours intitulé « Bad Bunny et la résistance à Porto Rico » a été proposé, et à l’université de Yale, un autre : « Bad Bunny : esthétique musicale et politique ». Même si, à vrai dire, en creusant un peu, la liste serait sûrement bien plus longue.

29 minutes Bomba Beach Two young hip-hop strutters travel to Puerto Rico to explore the bomba dance style and the culture around it.

Sa première fois

« Quel est le premier album que vous avez acheté ? » a-t-on un jour demandé à Bad Bunny. Il n’a pas hésité longtemps : « Un album de Vico C. Un rappeur portoricain, une légende ». À cette même occasion, lorsqu’on lui a demandé s’il existait un album qui lui rappelait particulièrement la maison et l’enfance, la star portoricaine a répondu : « Pas un seul, mais les albums de Juan Gabriel. Ma mère mettait toujours sa musique quand elle faisait le ménage à la maison. Aujourd’hui, j’entends Juan Gabriel et cela me ramène automatiquement à mon enfance, à ma mère, et j’adore ça ».

De Madonna à Lana Del Rey

Si, cher lecteur, vous êtes un fan absolu de Bad Bunny, vous savez sûrement quels artistes populaires l’ont inspiré et quelles musiques il a samplées sur ses albums. Mais pour ceux qui n’associent Bad Bunny qu’au Super Bowl LX Halftime Show rappelons que dans « VOU 787 », il utilise un extrait de « Vogue » de Madonna, que dans « Dema Ga Ge Gi Go Gu », on entend « Formation » de Beyoncé, et que dans « La Vida », c’est « Born to Die » de Lana Del Rey.

Quels autres faits sont intéressants sur Bad Bunny ?

Bad Bunny a sorti jusqu’ici 6 albums. Le premier, « X 100pre », en 2018.

Le dernier album de Bad Bunny, « Debí Tirar Más Fotos », 2025, est devenu le premier album hispanophone de l’histoire à remporter le Grammy de l’Album de l’année.

Bad Bunny compte à son actif un album enregistré intégralement avec un autre artiste : « Oasis », avec le Colombien J Balvin.

En dehors de la scène musicale et du cinéma, Bad Bunny est aussi apparu dans les jeux vidéo « WWE 2K23 » et « WWE 2K24 ».

Bad Bunny donnera son premier concert en Pologne le 14 juillet 2026 au PGE Narodowy de Varsovie. Il n’y a malheureusement déjà plus de billets.

FAQ : Tout Savoir sur Bad Bunny

Quel est le vrai nom de Bad Bunny ?

Son vrai nom est Benito Antonio Martínez Ocasio. Il est né le 10 mars 1994 à Bayamón, Porto Rico, et a grandi à Vega Baja.

Pourquoi s'appelle-t-il "Bad Bunny" ?

Enfant, ses parents l'ont déguisé en lapin pour un événement scolaire. Sur la photo, on le voit avec une expression très agacée. « Quand je me suis vu, je me suis dit que je devais m'appeler comme ça : Bad Bunny », a-t-il expliqué. « Je savais que ça se vendrait bien ». Don’

Quel âge a Bad Bunny ?

Bad Bunny a 32 ans.

Combien d'albums Bad Bunny a-t-il sortis ?

Bad Bunny a sorti 6 albums studio solo : X 100pre (2018), YHLQMDLG (2020), El Último Tour Del Mundo (2020), Un Verano Sin Ti (2022), Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023), et Debí Tirar Más Fotos (2025). Il a également enregistré l'album collaboratif Oasis avec J Balvin (2019).

Quels records Bad Bunny a-t-il établis ?

Bad Bunny détient de nombreux records impressionnants :

Premier album entièrement en espagnol à remporter le Grammy de l'Album de l'année (Debí Tirar Más Fotos, 2026)

Artiste le plus écouté sur Spotify (4 fois : 2020, 2021, 2022, 2025)

Premier album entièrement en espagnol #1 sur Billboard 200 (El Último Tour Del Mundo, 2020)

Premier artiste non-anglophone à être l'artiste le plus streamé de l'année (2020)

Bad Bunny fait-il partie de la communauté LGBTQ+ ?

Il n'y a eu aucune déclaration officielle de la part de l'artiste à ce sujet. Il s'est décrit comme « sexuellement fluide » et a déclaré : « À la fin de la journée, je ne sais pas si dans 20 ans j'aimerai un homme. On ne sait jamais dans la vie. Mais en ce moment, je suis hétérosexuel et j'aime les femmes. »

Néanmoins, il a remporté le prix GLAAD Vanguard en 2023 pour son soutien constant à la communauté LGBTQ+ et pour avoir utilisé sa plateforme pour défendre l'égalité et la diversité.

Combien de Grammy Awards Bad Bunny a-t-il gagnés ?

Bad Bunny a remporté 6 Grammy Awards, dont le prestigieux Grammy de l'Album de l'année en 2026 pour Debí Tirar Más Fotos — le premier album entièrement en espagnol à recevoir cet honneur. Il a également gagné 17 Latin Grammy Awards.

Bad Bunny est-il vraiment catcheur WWE ?

Oui ! Bad Bunny n'est pas qu'un fan de catch : il est un catcheur WWE respecté. Il a fait ses débuts au Royal Rumble 2021, remporté le championnat WWE 24/7, et livré des performances impressionnantes à WrestleMania 37 et Backlash 2023. Il s'est entraîné sérieusement au WWE Performance Center et est devenu l'un des catcheurs célébrités les plus aimés de l'histoire de la WWE.

Quel style de musique fait Bad Bunny ?

Bad Bunny est principalement connu pour le reggaeton et le Latin trap mais sa musique incorpore de nombreux genres : rock, punk, salsa, bomba, pop, électro, soul, et R&B. Son style est appelé "música urbana" et se caractérise par son mélange audacieux et son refus de rester dans une seule catégorie musicale.

Où Bad Bunny travaillait-il avant de devenir célèbre ?

En 2016, Bad Bunny travaillait comme caissier et emballeur dans une épicerie Econo à Vega Baja, Porto Rico, tout en étudiant la communication audiovisuelle à l'université. Le soir, il créait des beats dans sa chambre et publiait ses chansons sur SoundCloud. Sa chanson « Diles » a attiré l'attention d'un producteur, changeant sa vie du jour au lendemain.

Quelles sont les causes défendues par Bad Bunny ?

Bad Bunny est un activiste engagé pour :

Porto Rico : défense de l'île contre la gentrification, aide après l'Ouragan Maria, participation aux manifestations de 2019

Communauté LGBTQ+ : soutien constant, performances en drag, sensibilisation aux violences transphobes

Droits des immigrants : opposition à l'ICE, discours "ICE Out" aux Grammy 2026

Philanthropie : sa Good Bunny Foundation aide les enfants dans le besoin à Porto Rico