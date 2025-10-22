Où pratiquer le bobsleigh en France ?

Maintenant que vous savez (presque) tout sur le bobsleigh, vous avez peut-être envie de vous glisser dans un bob et de dévaler une piste glacée à 130 km/h. Si c’est le cas, on a une bonne nouvelle pour vous : ce projet est à votre portée ! Il ne vous reste plus qu’à trouver l’endroit rêvé pour pratiquer et imiter Valentina Margaglio.
Malheureusement, c’est là que les choses se compliquent. Le bobsleigh, ce n’est pas le foot, le tennis ou le vélo. Comme son cousin le saut à ski, il nécessite certaines infrastructures qui, elles, sont extrêmement coûteuses. Au total, sur l’ensemble de la planète, il n’existe à l’heure actuelle que 16 pistes. Forcément, ça réduit grandement votre terrain de jeu potentiel. Heureusement pour nous (et pour vous), dans l’Hexagone, nous sommes vernis ; avec les Jeux d’Albertville de 1992, La Plagne s’est dotée d’une descente qui fait partie des plus techniques au monde.
01
La Plagne, seule option dans l’Hexagone
Terminée en 1992, la piste de La Plagne est située à La Roche, sous Plagne 1800. Depuis quelques années, elle accueille les curieux. Que vous résidiez sur place ou non, elle est facile d’accès. Depuis Lyon, des voyages groupés sont par exemple organisés. Même s’il s’agit donc d’une piste olympique composée de 19 virages, longue de 1500 mètres, avec une inclinaison maximale de 14,5%, on peut se faire plaisir et s’essayer à cette discipline folle. Avec son dénivelé entre 92 et 124 mètres, on peut y atteindre les 80 km/h et plus en fonction du type d’activité choisie.
02
Les différents types d’activités liées au bobsleigh
Pour vos premiers pas dans un bob, vous avez le choix entre quatre options qui vont crescendo en termes de vitesse.
Bob Raft
Le Bob Raft est un engin unique qui a été construit spécifiquement pour cette piste. Complètement autonome au niveau du freinage comme du pilotage, il permet de descendre à quatre en toute sécurité, l’option parfaite pour une activité familiale à 80 km/h.
Speed Luge
Pour descendre en solo, la Speed Luge vous guide en position semi-allongée. Dans ce mini bob, vous atteindrez les 90 km/h. Par contre, elle est interdite aux moins de 16 ans.
Bob Racing
Pour aller encore plus loin, le Bob Racing accueille trois personnes dans un véritable bob. Ici, un pilote professionnel s’installera à l’avant pendant que vous pourrez profiter de sensations proches de celles des athlètes professionnels (l’engin va dévaler la piste à 120 km/h).
Initiation au pilotage
C’est ici que commence la prise en main réelle. Pour tester le pilotage d’un bob, plusieurs journées d'initiation sont organisées chaque année. Pour vous inscrire, voici les prochaines disponibilités :
- Vendredi 19 décembre 2025
- Mardi 6 janvier 2026
- Mardi 3 février 2026
- Samedi 14 février 2026
- Mardi 24 février 2026
- Dimanche 29 mars 2026
Pour tester ce sport pas comme les autres, il ne vous reste donc plus qu’à faire votre choix entre les activités disponibles. Et si vous voulez découvrir d’autres pistes, la Suisse (Saint-Moritz), l’Allemagne (Altenberg, Oberhof, Winterberg, Königssee) et l’Italie (Cortina d’Ampezzo) vous ouvriront aussi leurs portes.