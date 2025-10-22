Où pratiquer le bobsleigh en France ?

Malheureusement, c’est là que les choses se compliquent. Le

bobsleigh

, ce n’est pas le foot, le tennis ou le vélo. Comme son cousin

, il nécessite certaines infrastructures qui, elles, sont extrêmement coûteuses. Au total, sur l’ensemble de la planète, il n’existe à l’heure actuelle que 16 pistes. Forcément, ça réduit grandement votre terrain de jeu potentiel. Heureusement pour nous (et pour vous), dans l’Hexagone, nous sommes vernis ; avec les Jeux d’Albertville de 1992, La Plagne s’est dotée d’une descente qui fait partie des plus techniques au monde.