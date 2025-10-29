On a tous déjà allumé la télévision pour se retrouver, à la fois estomaqué et instantanément accroché, devant l’image d’un ou plusieurs corps humains lancés à grande vitesse dans un demi tube de glace. À quelques centimètres à peine au-dessus de l’étendue gelée, les athlètes dévalent les pistes à plus de 100 kilomètres à l’heure sur leur engin. En plus de se dérouler sur les mêmes versants montagneux, le bob, la luge et le skeleton ont bien des choses en commun (le succès de l’Italienne

Valentina Margaglio

en bobsleigh comme en skeleton en est la preuve), et notamment des vitesses folles, des virages serrés et d’énormes décharges d’adrénaline. Malgré tout, ces trois sports représentent aussi des approches différentes. Maintenant que l’on a fait le point sur

et

, il est temps de s'attaquer aux différences entre le bobsleigh, la luge et le skeleton.