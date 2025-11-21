Call of Duty: Black Ops 7 Zombies : le secret de Ashes of the Damned

Après Terminus , Citadelle des Morts , Liberty Falls et The Tomb , il est temps de faire un petit tour sur le tout dernier Call of Duty: Black Ops 7 pour découvrir les secrets du mode Zombies. Aujourd’hui, place à Ashes of the Damned. On vous conseille de réaliser ce secret en groupe, mais si vous avez l’aim de Gotaga , vous pouvez aussi tenter l’aventure en solo. Suivez le guide.

Avant de plonger dans l’action, un grand merci à Flapix pour ses vidéos sans lesquelles on aurait passé des années sur la map.

01 Activez le Pack-A-Punch et récupérer le Gantelet à Nécrofluide

On commence avec du classique, avant toute chose, il va falloir activer le Pack-A-Punch. Pour cela, suivez les divers objectifs affichés à l’écran, activez le courant et fabriquez le Pack-A-Punch derrière Tessie (la voiture). Ensuite, rendez-vous dans le Diner. Au cours de la manche, un cuisinier va apparaître derrière la machine à Gobble-gum. Une fois que vous l’aurez tué, il va dropper une clef que vous pouvez utiliser pour interagir avec le congélateur. Allez-y et récupérez la Carcasse d’abomination.

Après cela, il va falloir amener Tessie au garage d’Ashwood et utiliser l’établi pour l’améliorer.

Pour réaliser cette quête principale, on a également besoin du Gantelet à Nécrofluide. Pour l’obtenir, il faut (au minimum) atteindre la manche 8 et faire face à un Uber Klaus. Celui-ci spawnera près de la porte menant à Blackwater Lake. En le tuant, il lâchera une Puce de stabilisation, prenez-la et allez à Ashwood. Non loin de la place du marché, vous pourrez déverrouiller la porte d’une maison et libérer Klaus. Pour cela, installez la Puce de stabilisation sur la serrure, et lancez 2 grenades paralysantes sur le monsieur pour le réveiller. Attention : il faut les envoyer l’une après l’autre, et proche de lui. Si vous voyez des petites étoiles tournoyer autour de sa tête, c’est réussi.

Rendez-vous par la suite au Cosmodrome de Zarya. Grâce à la télécommande Klaus, on peut le guider jusqu’à un panneau qui se retrouve en bas de la zone.

Voilà où amener Klaus © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Notre pote met un chassé sur la console, et on peut alors interagir pour récupérer le réservoir d'éther qui se trouve face à nous. Après ça, il faut le remplir, via trois générateurs disséminés sur la carte.

Pour cela, le plus simple est d’aller à Blackwater, puis Ashwood, et finalement la Ferme Vandorn. Attention : il y a une limite de temps, évitez donc de faire n’importe quoi.

Ensuite, dans la cave de la ferme, placez-vous à côté du cube. Si les côtés de celui-ci s’illuminent en vert, tout va bien.

Après cela, empruntez le jump pad pour retourner sur vos pas. Pendant votre vol, vous allez voir trois symboles lumineux rouges sur le toit de la maison, du silo et de la grange. Il s’agit juste d’une petite énigme : mettez les symboles correspondants sur les côtés du cube, et validez en interagissant avec l’œil. Voilà, vous pouvez récupérer le Gantelet à Nécrofluide.

Une phase de confinement s’ensuit au cours de laquelle vous devez tirer sur les orbes qui se trouvent autour de vous. Rechargez ensuite pour les aspirer, et vous aurez ainsi l’arme miracle.

02 L’étape de l’alchimie

Maintenant que les prérequis sont derrière nous, on peut passer aux “vraies” étapes.

Pour la première, on doit récupérer le pied d’un zombie qui est pendu dans la grange à côté de la ferme. Précisément, il faut lui envoyer un tomahawk dans le tibia droit. Ensuite, lancez un molotov sur le pied et récupérez-le.

Étape suivante : avec Tessie, allez dans les interzones et tirez des rayons d’abominations sur les bulbes violets. Récupérez ensuite les Morceaux de carcasse de la horde.

Après cela, tuez un Ravageur via un piège à scie pour looter ses yeux. À partir de la manche 16, utilisez le rayon de la voiture pour venir à bout de Zursa (un ours) et chopez le Membre mystérieux.

Récupérez la Lanterne de la veuve © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Il vous faut également un pot qui peut être trouvé dans un chalet de Blackwater Lake. Il faut ensuite le placer sur la carcasse de cheval à proximité, et attendre trois manches avant de le reprendre (sous forme de Lanterne de la veuve).

Voici où trouver le pot © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Le dernier élément, l’atout Canette de thé fumant, est disponible à l’achat au cosmodrome. Équipez-le, et rendez-vous dans la maison située sur la droite à Ashwood et interagissez avec le miroir. Des zombies vont apparaître, occupez-vous d’eux, et lorsque le feu follet sera dans le miroir, tirez-lui dessus avec le Gantelet. Rechargez, et ramassez la Poudre de l’oubli.

03 Assemblage

Quand vous aurez ces six éléments, il faudra aller au Cosmodrome, dans la salle qui comporte un établi d’alchimie. En activant la poudre, vous verrez un code s’afficher sur le mur.

Le code de l'achimie © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Ce code change à chaque partie, il vous indique quels éléments il faut positionner et dans quel ordre (de haut en bas). Si vous n’avez pas la force de tout déchiffrer, on vous comprend, et c’est là que Reddit devient un allié de poids.

Un grand bravo à lowlight227 qui s’est fracassé le crâne sur cette énigme, et a PinPsychological82 qui l'a aidé à partager la solution au monde entier.

Merci pour la solution © Reddit/Chaine YouTube de Flapix

Si la fumée est noire, c’est que vous avez fait une erreur, et il faudra passer la manche. Dans le cas contraire, vous pourrez donner votre sang. Petit conseil : comme vous ne pourrez pas sortir de la pièce pendant quelques instants, protégez celui qui a donné son sang et qui a moins de points de vie.

04 Les trois clefs

Vous pensiez qu’on approchait de la fin ? Pas vraiment. Maintenant, il nous faut trois clefs que l’on ira ensuite poser sur les serrures du prisme situé à Ashwood.

Déverouillez le prisme © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Pour récupérer les clefs, c’est comme sur Half-Life 2 avec le Gravity Gun, on tire et on recharge pour les aspirer.

La clef jaune se trouve dans l’interzone entre Ashwood et le Cosmodrome et Zarya. Elle peut se trouver à 3 endroits comme sur les screenshots suivants :

Premier emplacement de la clef jaune © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix Troisième emplacement de la clef jaune © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix Deuxième emplacement de la clef jaune © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Concernant la clef rouge, il faut aller entre Ashwood et la sortie 115. De nouveau, voici les points de spawn potentiels :

Second emplacement de la clef rouge © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix Troisième emplacement de la clef rouge © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix Premier emplacement de la clef rouge © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Pour la bleue, ça se passe entre Ashwood et la ferme :

Troisième emplacement de la clef bleue © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix Deuxième emplacement de la clef bleue © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix Premier emplacement de la clef bleue © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Chaque clef entraîne un malus, on ne peut donc que vous conseiller de vous rendre le plus vite au prisme pour vous en débarrasser.

Après la cinématique, récupérez le Canon de tourelle DG-2 et montez-la sur Tessie au garage de Ashwood.

05 Libération des âmes

Les trois zombies

Votre prochaine mission (si vous l’acceptez), consistera à libérer des âmes dans 4 zones de la carte : Au Diner, au Cosmodrome, la Ferme, et Blackwater en dernier.

Avant chaque opération, tirez avec la DG-2 sur l’horloge du clocher qui plane pour arrêter les aiguilles. Ensuite, rechargez avec le Gantelet pour profiter d’un buff pendant un temps limité.

Illustration du clocher sur lequel tirer © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Depuis la cinématique du prisme, des éclairs apparaissent régulièrement. Tirez donc sur l’horloge, foncez avec Tessie jusqu’au Diner, et riez à nouveau, cette fois dans la direction comme sur le screenshot ci-dessous. Cela permettra d’arrêter les éclairs.

Voilà où tirer © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Ensuite, il faut réveiller trois zombies et les amener jusqu’à un éclair qui leur correspond. Assez simplement, les éclairs et les zombies ont des couleurs/lueurs assorties. Pour le premier, foncez avec Tessie à l’arrière du conteneur situé à côté de lui.

Foncez (ou tirez) sur le conteneur © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Pour le second, le mécano, appelez Klaus, et faites-le se positionner comme ci-dessous via sa télécommande :

Appelez (encore) Klaus © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Concernant la serveuse, utilisez l’atout Melee Macchiato (que vous pouvez acheter en bas du chalet de Blackwater) sur la caisse qui se trouve à côté d’elle pour la réveiller.

Cosmodrome de Zarya

À nouveau, il faut tirer sur les aiguilles du clocher flottant. Allez à Zarya, et tirez avec votre Gantelet boosté sur une des antennes tournant rapidement. Retournez vers le clocher pour aspirer le buff de nouveau, et faites demi-tour pour frapper la deuxième antenne. Après cela, des symboles vont apparaître successivement sur les écrans à proximité. Une nouvelle fois, ils diffèrent dans chaque partie, mais voici la traduction :

La solution des codes de lancement © Reddit/Chaine YouTube de Flapix

À gauche des 2 écrans, des chiffres défilent sur des moniteurs. Il va falloir tirer sur chaque interrupteur pour arrêter l’écran sur le bon chiffre et reconstituer le mot. Voici ci-dessous les codes simplifiés.

Heureusement que certains se sont pris la tête © Reddit

Quand vous aurez réussi, non loin, la fusée décollera.

La ferme Vandorn

Vous connaissez la manip : clocher volant, tir à la DG-2, aspiration au gantelet, et on va à la ferme Vandorn.

Dans le salon, autour de la table à manger, trois symboles sont présents au sol. Positionnez-vous à côté de chacun d’entre eux, et, si le père de famille tourne la tête, vous êtes sur le bon.

Bon appétit © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Lorsque le zombie aura tourné la tête vers vous, ses yeux deviendront rouges. Tirez-lui dessus avec le Gantelet. Après cela, 4 artefacts apparaissent dans la ferme, et il va falloir les trouver.

Il y a un rasoir sur l’établi à côté de la boîte mystère, un masque sur un cadavre à l’étage de la grange, un calice juste à côté de la baignoire de la cave, et une tête de nounours à l’étage d’un lit superposé au premier. Après cela, déposez-les dans les cercles rouges qui se trouvent autour de la ferme. Ensuite, on interagit avec chaque objet, et une survie se lance. Au cours de celle-ci, il va falloir protéger les objets des zombies.

Blackwater Lake

Activez l’esprit présent sur le ponton derrière le chalet et, avec votre gantelet chargé (toujours grâce à l'horloge), tirez sur le rétroprojecteur. Quatre images défilent ensuite à l’écran, dans un ordre précis, notez-le. Les plans sont liés à des bobines qu’on va devoir récupérer.

La bobine du chalet est à l’étage, sur une armoire, juste à gauche quand on monte les escaliers. Celle de l’arrière du chalet se trouve dehors, sous l’escalier extérieur. Pour l’image de l’abri à bateau, elle est au plafond de l’abri en question, sur une poutre. Et enfin, celle de la cabane de l’établi est tout simplement sur une étagère de la structure en question.

Ce qu’il faut faire, c’est tirer avec le Gantelet sur chaque bobine dans l'ordre donné par le vidéoprojecteur. En cas d’erreur, vous vous mangerez un jumpscare.

En cas de succès, un esprit prend forme au pied du lit à l’étage. Appelez Klaus, toujours à l’aide de la radio, puis de la télécommande, pour le ramener à côté du lit. Il va ramasser la boîte, se rendre sur le ponton et rendre le combat de boss possible.

Avant le combat

Pour déclencher le fight final, prenez la voiture à Blackwater et activez Klaus. Dans chaque interzone, il va falloir récupérer des âmes avec Tessie, et ça dans un ordre précis. Chopez les âmes dans la Forêt monolithique, puis de la Tour renversée, du bateau (entre la ferme et Ashwood), et enfin trois âmes entre Ashwood et Blackwater. Une fois que c’est fait, le combat tant attendu se déclenche.

06 Conseils pour battre le boss de fin d’Ashes of the Damned

Un boss bien dangereux © Activision Blizzard/Chaine YouTube de Flapix

Attention : on est ici sur l’un des combats les plus difficiles de l’histoire du mode Zombies de Call of Duty.

Pour vous en sortir, une personne devra conduire Tessie en continu, et les autres faire un maximum de dégâts (tout en tentant de survivre).

Le combat se découpe en 3 phases. Lors de la première, utilisez Tessie pour foncer sur le boss. Cela va faire apparaître des bouches sur lesquelles il faudra tirer. Si vous détruisez la voiture, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la réparer avec des matériaux. Du coup, ne venez pas les mains vides. Évidemment, évitez les zones rouges au sol, puisque le boss y envoie un paquet de missiles. Il en va de même pour Tessie, qu’il peut avaler avant de vous la renvoyer au visage.

Une fois que vous aurez fait assez de dégâts, il va se mettre à tournoyer sur lui-même. À ce moment, tirez-lui dessus avec le DG-2. Un puits de lumière apparaîtra, aller dedans vous donnera le buff, il faudra ensuite à nouveau lui foncer dessus avec Tessie. Veytharion va ensuite s’élever dans les airs, dévoilant une faiblesse ventrale qu’il ne vous reste plus qu’à exploiter, jusqu’à la phase 2.

Globalement, c’est la même que la première, mais avec plus de missiles, et des ravageurs en supplément. Il en va de même pour la seconde interphase qui est sensiblement la même. La seule grosse différence, c’est un nouveau rayon violet qui fait très mal. Pour l’éviter, positionnez-vous derrière les piliers de la salle.

Lors de la dernière phase, le boss combine toutes les attaques dont il dispose. De votre côté, la stratégie reste la même.

Il ne vous reste plus qu’à suivre ce guide pas à pas, mais en bonus, on vous conseille d’avoir un niveau solide. Cette année, les développeurs ont mis les bouchées doubles, et on ne doute pas que même un Gotaga risque d’avoir du mal à s’en sortir.