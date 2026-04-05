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Football
Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau format de la Coupe du monde 2026
Le monde aura les yeux rivés sur l’Amérique du Nord du 11 juin au 19 juillet. Voici toutes les nouveautés à connaître absolument pour cette 23e édition de la Coupe du monde de football.
Les États-Unis, Canada et Mexique seront les terrains de jeu de la plus grande Coupe du monde de l’histoire. Pour cette année, la FIFA et Gianni Infantino ont décidés d’introduire quelques nouveautés, dont un plus grand nombre de sélections présentes.
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Un nouveau format
Pour la première fois, la FIFA a mis en place un format à 48 équipes pour la Coupe du monde de football. La phase de poules sera donc divisée en douze groupes de quatre sélections nationales.
Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase à élimination directe, comme les huit meilleurs troisièmes. Un total de 32 équipes qualifiées pour les seizièmes de finale, une phase qui est elle aussi inédite dans l’histoire des Coupes du monde de football.
Pour les anciennes Coupes du monde, le calendrier se portait à 64 matchs. Dorénavant, c'est un total de 104 rencontres pour le tournoi. Des stratégies seront mises en place dès la phase de poules, puisque les meilleurs troisièmes se joueront sur plusieurs critères s'il y a des égalités sur les points. Parmi eux, la différence de buts, le plus grand nombre de buts marqués ou encore l'équipe qui a été le plus fair-play (au nombre de cartons jaunes et rouges).
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Trois pays pour seize villes
Une autre première, trois pays hôtes pour un mondial de la FIFA. Pour les États-Unis, ce sera la deuxième fois qu’ils accueillent ce tournoi après 1994, le Mexique la troisième fois (1970, 1986), et la première fois pour le Canada.
Listes des villes qui accueilleront les matchs :
Canada :
- Toronto (Stade de Toronto - BMO Field)
- Vancouver (BC Place de Vancouver - BC Place)
États-Unis :
- Atlanta (Stade d’Atlanta - Mercedes-Benz Stadium)
- Boston (Stade de Boston - Gillette Stadium)
- Dallas (Stade de Dallas - AT&T Stadium)
- Houston (Stade de Houston - NRG Stadium)
- Kansas City (Stade de Kansas City - Arrowhead Stadium)
- Los Angeles (Stade de Los Angeles - SoFi Stadium)
- Miami (Stade de Miami - Hard Rock Stadium)
- New York New Jersey (Stade de New York New Jersey - MetLife Stadium)
- Philadelphie (Stade de Philadelphie - Lincoln Financial Field)
- San Francisco Bay Area (Stade de la baie de San Francisco - Levi’s Stadium)
- Seattle (Stade de Seattle - Lumen Field)
Mexique :
- Guadalajara (Stade de Guadalajara - Estadio Akron)
- Mexico (Stade de Mexico - Estadio Banorte)
- Monterrey (Stade de Monterrey - Estadio BBVA)
Pour des raisons de sponsors, la FIFA a retiré tous les noms officiels des stades. La finale se jouera au MetLife Stadium de New York New Jersey.
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Dates clefs du calendrier
Comme à son habitude, la Coupe du monde dure un mois. Cette année avec les 48 équipes présentes, elle se déroulera du 11 juin au 19 juillet. Voici les dates à retenir pour le début de chaque phase de la compétition :
- Phase de groupes : 11 juin - 28 juin
- Seizièmes de finale : 28 juin - 4 juillet
- Huitièmes de finale : 4 juillet -7 juillet
- Quarts de finale : 9 juillet - 12 juillet
- Demi-finales : 14 juillet - 15 juillet
- Troisième place : 18 juillet
- Finale : 19 juillet
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Les équipes qualifiées
Les barrages sont passés, avec leurs certitudes et leurs surprises. Voici toutes les sélections qui seront présentes au mondial :
CONCACAF (Amérique du Nord et Centrale) :
- Canada
- Curaçao
- États-Unis
- Haïti
- Mexique
- Panamá
AFC (Asie) :
- Arabie saoudite
- Australie
- Irak
- Japon
- Jordanie
- Ouzbékistan
- Qatar
- Corée du Sud
- Iran
CAF (Afrique) :
- Afrique du Sud
- Algérie
- Cap-Vert
- Côte d'Ivoire
- Égypte
- Ghana
- Maroc
- RD Congo
- Sénégal
- Tunisie
CONMEBOL (Amérique du Sud) :
- Argentine
- Brésil
- Colombie
- Équateur
- Paraguay
- Uruguay
OFC (Océanie) :
- Nouvelle-Zélande
UEFA (Europe) :
- Allemagne
- Angleterre
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Croatie
- Écosse
- France
- Espagne
- Norvège
- Pays-Bas
- Portugal
- Suède
- Suisse
- Tchéquie
- Turquie
Cette année, la règle n’a pas changée et les pays hôtes du mondial sont automatiquement qualifiés pour la phase de groupe.
Nous pourront retrouver Ilan Kebbal (Paris FC), Xaver Schläger (RB Leipzig) et Noah Okafor (Leeds) pour au moins trois matchs cet été.
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Le tableau des groupes
À l'issue des barrages, voici le tirage au sort officiel de la phase de poules. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés directement et les huit meilleurs troisièmes auront un ticket pour les 32e de finale :
Groupe A :
- Mexique (Pays hôte)
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Tchéquie
Groupe B :
- Canada (Pays hôte)
- Bosnie
- Qatar
- Suisse
Groupe C :
- Brésil
- Maroc
- Haïti
- Écosse
Groupe D :
- États-Unis (Pays hôte)
- Paraguay
- Australie
- Turquie
Groupe E :
- Allemagne
- Curaçao
- Côte d’Ivoire
- Équateur
Groupe F :
- Pays-Bas
- Japon
- Suède
- Tunisie
Groupe G :
- Belgique
- Égypte
- Iran
- Nouvelle-Zélande
Groupe H :
- Espagne
- Cap-Vert
- Arabie Saoudite
- Uruguay
Groupe I :
- France
- Sénégal
- Irak
- Norvège
Groupe J :
- Argentine
- Algérie
- Autriche
- Jordanie
Groupe K :
- Portugal
- RD Congo
- Ouzbékistan
- Colombie
Groupe L :
- Angleterre
- Croatie
- Ghana
- Panama
Pour regarder Neymar Jr, Xavi Simons et savoir si la France soulèvera le trophée de la Coupe du monde et glanera sa troisième étoile, rendez-vous du 11 juin au 19 juillet !
FAQ
Où se déroule la Coupe du monde 2026 ?
La Coupe du monde 2026 se déroule dans trois pays : Canada, États-Unis et Mexique.
Quel est le nouveau format de la Coupe du monde 2026 ?
La Coupe du monde 2026 instaure un nouveau format à 48 équipes, contre 32 auparavant.
Quand aura lieu la prochaine Coupe du monde de football ?
La Coupe du monde 2026 aura lieu du 11 juin au 19 juillet.