Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau format de la Coupe du monde 2026

Les États-Unis , Canada et Mexique seront les terrains de jeu de la plus grande Coupe du monde de l’histoire. Pour cette année, la FIFA et Gianni Infantino ont décidés d’introduire quelques nouveautés, dont un plus grand nombre de sélections présentes.

01 Un nouveau format

Pour la première fois, la FIFA a mis en place un format à 48 équipes pour la Coupe du monde de football. La phase de poules sera donc divisée en douze groupes de quatre sélections nationales.

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase à élimination directe, comme les huit meilleurs troisièmes . Un total de 32 équipes qualifiées pour les seizièmes de finale, une phase qui est elle aussi inédite dans l’histoire des Coupes du monde de football.

Pour les anciennes Coupes du monde, le calendrier se portait à 64 matchs. Dorénavant, c'est un total de 104 rencontres pour le tournoi. Des stratégies seront mises en place dès la phase de poules, puisque les meilleurs troisièmes se joueront sur plusieurs critères s'il y a des égalités sur les points. Parmi eux, la différence de buts, le plus grand nombre de buts marqués ou encore l'équipe qui a été le plus fair-play (au nombre de cartons jaunes et rouges).

02 Trois pays pour seize villes

Une autre première, trois pays hôtes pour un mondial de la FIFA. Pour les États-Unis, ce sera la deuxième fois qu’ils accueillent ce tournoi après 1994, le Mexique la troisième fois (1970, 1986), et la première fois pour le Canada.

Listes des villes qui accueilleront les matchs :

Canada :

Toronto (Stade de Toronto - BMO Field)

Vancouver (BC Place de Vancouver - BC Place)

Le BC Place Stadium de Vancouver © FIFA.com

États-Unis :

Atlanta (Stade d’Atlanta - Mercedes-Benz Stadium)

Boston (Stade de Boston - Gillette Stadium)

Dallas (Stade de Dallas - AT&T Stadium)

Houston (Stade de Houston - NRG Stadium)

Kansas City (Stade de Kansas City - Arrowhead Stadium)

Los Angeles (Stade de Los Angeles - SoFi Stadium)

Miami (Stade de Miami - Hard Rock Stadium)

New York New Jersey (Stade de New York New Jersey - MetLife Stadium)

Philadelphie (Stade de Philadelphie - Lincoln Financial Field)

San Francisco Bay Area (Stade de la baie de San Francisco - Levi’s Stadium)

Seattle (Stade de Seattle - Lumen Field)

Mexique :

Guadalajara (Stade de Guadalajara - Estadio Akron)

Mexico (Stade de Mexico - Estadio Banorte)

Monterrey (Stade de Monterrey - Estadio BBVA)

L'Estadio Banorte © FIFA.com

Pour des raisons de sponsors, la FIFA a retiré tous les noms officiels des stades. La finale se jouera au MetLife Stadium de New York New Jersey.

03

Comme à son habitude, la Coupe du monde dure un mois. Cette année avec les 48 équipes présentes, elle se déroulera du 11 juin au 19 juillet. Voici les dates à retenir pour le début de chaque phase de la compétition :

Phase de groupes : 11 juin - 28 juin

Seizièmes de finale : 28 juin - 4 juillet

Huitièmes de finale : 4 juillet -7 juillet

Quarts de finale : 9 juillet - 12 juillet

Demi-finales : 14 juillet - 15 juillet

Troisième place : 18 juillet

Finale : 19 juillet

Calendrier par stade des matchs de la Coupe du monde 2026 © FIFA.com

04 Les équipes qualifiées

Les barrages sont passés, avec leurs certitudes et leurs surprises. Voici toutes les sélections qui seront présentes au mondial :

CONCACAF (Amérique du Nord et Centrale) :

Canada

Curaçao

États-Unis

Haïti

Mexique

Panamá

AFC (Asie) :

Arabie saoudite

Australie

Irak

Japon

Jordanie

Ouzbékistan

Qatar

Corée du Sud

Iran

CAF (Afrique) :

Afrique du Sud

Algérie

Cap-Vert

Côte d'Ivoire

Égypte

Ghana

Maroc

RD Congo

Sénégal

Tunisie

CONMEBOL (Amérique du Sud) :

Argentine

Brésil

Colombie

Équateur

Paraguay

Uruguay

OFC (Océanie) :

Nouvelle-Zélande

UEFA (Europe) :

Allemagne

Angleterre

Autriche

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Croatie

Écosse

France

Espagne

Norvège

Pays-Bas

Portugal

Suède

Suisse

Tchéquie

Turquie

Cette année, la règle n’a pas changée et les pays hôtes du mondial sont automatiquement qualifiés pour la phase de groupe.

Nous pourront retrouver Ilan Kebbal (Paris FC), Xaver Schläger ( RB Leipzig ) et Noah Okafor (Leeds) pour au moins trois matchs cet été.

05 Le tableau des groupes

À l'issue des barrages, voici le tirage au sort officiel de la phase de poules. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés directement et les huit meilleurs troisièmes auront un ticket pour les 32e de finale :

Groupe A :

Mexique (Pays hôte)

Afrique du Sud

Corée du Sud

Tchéquie

Groupe B :

Canada (Pays hôte)

Bosnie

Qatar

Suisse

Groupe C :

Brésil

Maroc

Haïti

Écosse

Groupe D :

États-Unis (Pays hôte)

Paraguay

Australie

Turquie

Groupe E :

Allemagne

Curaçao

Côte d’Ivoire

Équateur

Groupe F :

Pays-Bas

Japon

Suède

Tunisie

Groupe G :

Belgique

Égypte

Iran

Nouvelle-Zélande

Groupe H :

Espagne

Cap-Vert

Arabie Saoudite

Uruguay

Groupe I :

France

Sénégal

Irak

Norvège

Groupe J :

Argentine

Algérie

Autriche

Jordanie

Groupe K :

Portugal

RD Congo

Ouzbékistan

Colombie

Groupe L :

Angleterre

Croatie

Ghana

Panama

Pour regarder Neymar Jr , Xavi Simons et savoir si la France soulèvera le trophée de la Coupe du monde et glanera sa troisième étoile, rendez-vous du 11 juin au 19 juillet !

FAQ

Où se déroule la Coupe du monde 2026 ?

La Coupe du monde 2026 se déroule dans trois pays : Canada, États-Unis et Mexique.

Quel est le nouveau format de la Coupe du monde 2026 ?

La Coupe du monde 2026 instaure un nouveau format à 48 équipes, contre 32 auparavant.

Quand aura lieu la prochaine Coupe du monde de football ?

La Coupe du monde 2026 aura lieu du 11 juin au 19 juillet.