Tout savoir sur le DVA pour la sécurité en montagne

Vous vous apprêtez à partir en montagne pour une session de ski de randonnée, ou de freeride comme Tess Ledeux ou Manon Loschi. Vous vérifiez votre équipement : spatules, chaussures, combinaison, casques, gants, sonde, pelle, tout y est. Mais avez-vous pensé à vous munir d’un DVA, comprenez un détecteur de victimes d’avalanche ? Parmi les éléments de sécurité, cet outil occupe une place toute particulière. Il s’agit d’un dispositif, compact et léger, qui peut vous sauver la vie. Il est obligatoire lorsque le danger d’avalanche est réel. Il fait partie d’une trilogie de sécurité que l’on appelle DVA, Pelle et Sonde. On fait le point sur la composition de cet appareil et son mode d’utilisation.