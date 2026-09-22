Dominer avec un effectif pléthorique qui a coûté des centaines de millions d’euros, c’est bien, mais le faire avec des jeunes joueurs que vous avez vus grandir au fil des saisons, c’est mieux. Histoire d’être aussi intelligent sur le marché des transferts que le RB Leipzig ou le Paris FC , voici une liste des futurs talents de FC 27 à recruter en début de partie .

Forcément, il a fallu poser des limites, parce que les joueurs sont recrutés de plus en plus jeunes, et il est donc difficile de définir précisément ce qu’est une pépite. Ici, on va parler d’athlètes ayant 21 ans ou moins uniquement, et s’ils ne coûtent pas déjà 120 millions d’euros, c’est encore mieux.

Autre élément important : avec l’arrivée des notes dynamiques dans FC 27, la note de potentiel peut sembler un peu moins claire… il n’en est rien. Dans les faits, vos graines de champions continueront de progresser. La seule différence, c’est qu’en cours de saison, la note générale d’un joueur va varier en fonction de son état de forme, de son moral, du nombre de minutes qu’il joue, de sa condition et de la concurrence à son poste… Pour en savoir plus, tout est dans notre guide du mode Carrière .

01 Linda Caicedo - AG (21 ans, Colombie, Real Madrid)

Linda Caicedo © EA Games

Note générale : 85

Potentiel : 92

On commence avec ce qui n’est pas forcément la plus grande progression au monde (7 points de note générale), mais en réussissant à recruter Linda Caicedo, vous allez vous ouvrir pas mal de possibilités sur le côté gauche. Forcément, en cumulant 90 d’accélération, 96 de vitesse et 91 de dribbles, elle a de quoi déséquilibrer une défense. Le seul souci, c’est qu’il va falloir convaincre Florentino Pérez de la laisser partir.

02 Vicky López - AD (20 ans, Espagne, FC Barcelone)

Vicky López © EA Games

Note générale : 84

Potentiel : 91

Pour se concocter des ailes qui sentent bon la Liga F, Vicky López est l’option à privilégier côté droit. Contrairement à Caicedo, ce n’est pas forcément la meilleure en 1 contre 1, mais pour ce qui est du jeu de passes, ou même pour frapper directement, elle se place très haut dans le classement. Pour les amateurs du football total, elle mérite clairement une mention.

03 Yan Diomandé - AD (19 ans, Côte d’Ivoire, Real Madrid)

Yan Diomandé © EA Games

Note générale : 84

Potentiel : 90

Toujours en Espagne, Yan Diomandé a tout d’une pépite, sur FC 27 comme dans le monde réel. Passé par les académies de MLS, Leganés, puis le RB Leipzig l’année dernière, l’Ivoirien a vu sa côte exploser. Depuis août 2026, il a posé ses valises au Real Madrid, et si vous voulez un ailier droit extrêmement rapide capable de mettre le feu en contre-attaque, vous êtes au bon endroit (93 d’accélération, 93 de vitesse, et 87 en dribbles).

Eli Junior Kroupi - BU (20 ans, France, AFC Bournemouth)

Eli junior kroupi © EA Games

Note générale : 80

Potentiel : 88

C’est l’instant cocorico avec Eli Junior Kroupi. Formé au FC Lorient, le Breton est à Bournemouth depuis bientôt deux ans, et à seulement 20 ans, il est désormais ciblé par plus ou moins tous les gros clubs du Vieux Continent. Sur FC 27, il a tout du joueur complet, avec des notes moyennes en vitesse, tirs, dribbles toutes au-dessus des 80. Avec un potentiel à 88, il a tout de la bonne pioche. Le seul hic, c’est le montant qu’il faudra payer pour l’arracher à son club de Premier League.

04 Endrick - BU (20 ans, Brésil, Real Madrid)

Endrick © EA Games

Note générale : 79

Potentiel : 88

Après des débuts prometteurs avec le Real Madrid, Endrick s’est retrouvé en manque de temps de jeu. Coup de bol : il a eu l’opportunité d’aller se refaire une santé en Ligue 1 du côté de l’Olympique Lyonnais. Désormais de retour avec le plein de confiance, et alors qu’il n’a toujours que 20 ans, il est prêt à démontrer toute l’étendue de son talent. Sur FC 27, il brille surtout par son accélération (87), même si ses autres stats offensives sont loin d’être mauvaises. Si vous décidez de jouer en 4-4-1-1 , c’est un excellent choix.

05 Mika Godts - AG (21 ans, Belgique, Paris Saint-Germain)

Mika Godts © EA Games

Note générale : 78

Potentiel : 87

Pour cause de Ferran Torres incandescent, Mika Godts n’est pour l’instant pas la recrue préférée des supporters du PSG. Il n’empêche, on fait confiance au jeune Belge, notamment passé par l’Ajax, pour réussir à faire son trou sur le côté gauche de l’attaque de Luis Enrique. Rapide et technique, il a de quoi porter votre club en mode carrière jusqu’à atteindre son plein potentiel et un savoureux 87 de général.

Bazoumana Touré - AG (20 ans, Côte d’Ivoire, Newcastle United)

Bazoumana Touré © EA Games

Note générale : 78

Potentiel : 86

Passé par Hoffenheim, Bazoumana Toure vient de poser ses valises dans la délicieuse ville de Newcastle. L’ailier ivoirien va faire parler sa vitesse et ses dribbles du côté de Nouveau-Château, et vu ses notes et son potentiel sur FC 27, on ne s’en fait pas trop pour lui !

06 Antonio Nusa - AG (21 ans, Norvège, RB Leipzig)

Antonio Nusa © EA Games

Note générale : 78

Potentiel : 88

88 de vitesse, 91 d’agilité, 87 d’équilibre, 88 de dribbles… voilà quelques-uns des arguments pour justifier l’apparition du Norvégien dans cette liste. De plus, contrairement à pas mal de joueurs présentés plus haut, il devrait coûter (un peu) moins cher. Et puis… passer de 78 à 88 de note générale, ce n’est pas donné à tout le monde, de quoi faire passer son accélération au-dessus des 90, et faire de lui un des 5 meilleurs ailiers gauche de la planète (ça fera plaisir à Erling Haaland).

07 Alexander Staff - BU (18 ans, Allemagne, FC Saarbrucken)

Alexander Staff © EA Games

Note générale : 62

Potentiel : 85

Il est temps de se plonger sur des projets au long cours. Alors certes, les deux prochains joueurs ne vont probablement pas intégrer votre 11 au début de votre première saison, mais une fois arrivés à maturité, ils vont envoyer du lourd. Pour l’instant, Alexander Staff n’a joué que 12 petits matchs avec Francfort, et a donc été envoyé en prêt du côté de Sarrebruck. Vous avez donc tout le loisir de commencer les négociations tranquillement pour le voir débarquer chez vous avec sa finition qui sera bientôt chirurgicale.

08 Francesco Camarda - BU (18 ans, Italie, AC Milan/FC Milano)

Francesco Camarda © EA Games

Note générale : 66

Potentiel : 87

Dans le même registre, Francesco Camarda est déjà bien positionné du côté de la vitesse (76 en accélération et 76 en vitesse) alors qu’il n’a que 18 ans. Il va falloir l’arracher des griffes de l’AC Milan, mais une fois en place, il n’y a aucun doute sur sa capacité à performer au plus haut niveau avec un délicieux 87 en potentiel.

09 Bonus : Désiré Doué et Lamine Yamal

Lamine Yamal © EA Games Désiré Doué © EA Games

Évidemment, Lamine Yamal et Desiré Doué auraient pu faire partie de cette liste. Le Parisien a 21 ans, alors que Lamine n’en a que 19. S’ils n’ont pas été mentionnés plus haut, c’est tout simplement parce que l’appellation pépites désigne généralement des joueurs relativement méconnus. Désiré Doué est double vainqueur de la Champions League, alors que Lamine termine régulièrement dans le top 5 du Ballon d’Or et a réalisé un doublé Euro/Coupe du monde… on suppose donc que vous les connaissez déjà. Par contre, même s’ils ont déjà de très bonnes notes, le potentiel est effectivement là (92 et 95 de potentiel), donc si vous avez les fonds, foncez !

Voilà, en attendant de se pencher sur les meilleurs jeunes milieux, défenseurs et gardiens d’EA FC 27, vous avez de quoi garnir votre ligne d’attaque pour les années à venir jusqu’à concurrencer les ogres de votre championnat.