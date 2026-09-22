FC 27 : les meilleures formations et tactiques en ligne

Tous les ans,

pour faire vibrer tous les fans de

, et comme tous les ans, il est temps de se pencher sur la méta. Soyons sérieux : même si vous aimez vous prendre pour Pep Guardiola devant les matchs du

, opter pour une stratégie et un positionnement qui ont fait leurs preuves donne un certain avantage, notamment en multi. Faut-il jouer à 5 derrière et envoyer des passes longues devant ? Opter pour du football total en pressant haut à la perte du ballon ? On fait le point, que vous soyez un adepte du

, de Clubs, ou en pleine préparation pour

.