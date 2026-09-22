FC 27 : les meilleures formations et tactiques en ligne

Tous les ans, EA FC revient pour faire vibrer tous les fans de foot, et comme tous les ans, il est temps de se pencher sur la méta. Soyons sérieux : même si vous aimez vous prendre pour Pep Guardiola devant les matchs du Paris FC, opter pour une stratégie et un positionnement qui ont fait leurs preuves donne un certain avantage, notamment en multi. Faut-il jouer à 5 derrière et envoyer des passes longues devant ? Opter pour du football total en pressant haut à la perte du ballon ? On fait le point, que vous soyez un adepte du mode Ultimate Team, de Clubs, ou en pleine préparation pour Red Bull Wings Cup.
01
La formation des pros : 4-4-1-1
On commence avec ce qui est pour l’instant l’assurance tous risques. C’est bien simple, d'après fut.gg, 34 % des joueurs pros évoluent actuellement en 4-4-1-1. Du côté des objectifs, pas besoin de se prendre la tête puisque la quasi-totalité des joueurs choisissent “Attaquer” pour le numéro 9, “Équilibré” pour les milieux, et “Défendre” pour l’arrière-garde et le gardien. Mais pourquoi est-elle si plébiscitée ? Assez simplement, elle offre une certaine assise défensive avec de belles opportunités de contre-attaque. Des débutants aux professionnels, le 4-4-1-1 brille, surtout si vous avez une belle carte au poste de MOC (CAM en anglais) pour relancer proprement et lancer les ailiers et votre avant-centre. Cette année, même avec le style de construction “Équilibré”, l’IA n’hésite pas à faire des courses vers l’avant, ce qui aide énormément à la récupération du ballon.
- Présélection tactique : Perso
- Dispositif : 4-4-1-1
- Style de construction : Équilibré
- Approche défensive : Équilibrée
- Hauteur de ligne : 60
- Le code de la tactique : 3#Rh9739Bzj4
Liste des rôles
- G : Gardien
- DG : Défenseur
- DC : Défenseur
- DC : Défenseur
- DD : Défenseur
- CM : Percuteur de surface
- CM : Percuteur de surface
- MOC : Meneur de jeu
- AG : Attaquant intérieur
- AD : Attaquant intérieur
- BU : Attaquant avancé
02
L’équilibre total : 4-2-1-3
Ici, le numéro 9 a toujours “Attaquer” comme objectif, alors que les ailiers et le milieu offensif sont sur “Équilibré”. Les deux milieux défensifs sont chargés de la construction, et le reste est en “Défendre”. Avec les milieux droits et gauches dans le rôle d’attaquants intérieurs, ils feront des appels entre le latéral et le central adverse, et c’est à l’heure actuelle l’une des meilleures options pour disséquer une défense.
Cette tactique peut être très efficace, mais si vous avez du mal à trouver votre attaquant, l’option suivante sera probablement la bonne pour vous. En même temps, toutes les équipes n’ont pas le luxe d’avoir un Fernando Torres dans son prime en pointe.
- Présélection tactique : Perso
- Dispositif : 4-2-1-3
- Style de construction : Équilibré
- Approche défensive : Équilibrée
- Hauteur de ligne : 60
- Le code de la tactique : HZjHoN5NRDz#
Liste des rôles
- G : Gardien
- DG : Défenseur
- DC : Défenseur
- DC : Défenseur
- DD : Défenseur
- MDC : Meneur de jeu reculé
- MDC : Meneur de jeu reculé
- MOC : Meneur de jeu
- AG : Attaquant intérieur
- AD : Attaquant intérieur
- BU : Attaquant avancé
03
Le classique intemporel : 4-4-2
Utilisé notamment par Sir Alex Ferguson et Diego Simeone, le 4-4-2 n’a rien d’une nouveauté. Il n’empêche, il a toujours de beaux jours devant lui, sur les rectangles verts réels comme sur FC 27.
Pour ce qui est des objectifs, les deux attaquants sont sur “Attaquer” (original), les milieux sur “Équilibré”, les centraux sur “Défendre”. La seule (petite) folie, ce sont les latéraux qui sont en “Équilibré”. Avec ces missions, on trouve très facilement les deux joueurs dans l’axe du terrain pour construire les actions offensives, et vos Roberto Carlos en herbe participent à l’attaque. Avec deux attaquants de pointe, il pourrait être tentant d’en mettre un en faux 9, mais très honnêtement, les appels générés par le rôle d’attaquant avancé sont bien plus efficaces.
- Présélection tactique : Perso
- Dispositif : 4-4-2
- Style de construction : Équilibré
- Approche défensive : Équilibrée
- Hauteur de ligne : 61
- Le code de la tactique : 34RBA73@B173
Liste des rôles
- G : Gardien
- DG : Défenseur
- DC : Défenseur
- DC : Défenseur
- DD : Défenseur
- MDC : Percuteur de surface
- MDC : Percuteur de surface
- MG : Attaquant intérieur
- MD : Attaquant intérieur
- BU : Attaquant avancé
- BU : Attaquant avancé
Avec ces trois options, vous avez déjà de quoi gribouiller sur votre tableau façon maître tacticien, et on vous souhaite d’avoir assez de talent manette en main pour faire fructifier ces stratégies déjà méta. Objectif : Red Bull Wings Cup !