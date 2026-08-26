Les meilleures nouveautés d'EA FC 27

Septembre marque l'arrivée d'EA Sports FC 27 , sans doute la sortie la plus attendue de l'année chez les fans de foot (oui, même en l’an 1 du calendrier GTA VI ). Cette fois, les développeurs ont creusé plus profondément dans les mécaniques de jeu pour livrer une expérience qui récompense les achats malins, et la construction tactique d'une équipe, autant que votre capacité à marteler les boutons.

Ce n'est pas tout. De la passe au dribble en passant par les corners et les coups francs qui comptent tant, les mécaniques de jeu ont été fluidifiées avec une IA améliorée qui aide vos joueurs (et vos adversaires) à se trouver au bon endroit, au bon moment (Arsenal risque d’être injouable).

Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce qui pourrait bien être le jeu de foot le plus réaliste depuis de longues années.

01 FC 27 : des défenseurs IA plus malins, pas plus costauds

Jamal Musiala affronte des défenseurs plus aguerris © EA Sports

S'il y a bien un fil rouge dans EA Sports FC 27, c'est cette volonté de déployer une IA plus intelligente. Les changements ont d'abord impacté l'arrière-garde avec les défenseurs IA surpuissants d'antan, sérieusement calmés depuis. De quoi réjouir vos attaquants, mais attention : l'accent est mis sur une défense plus intelligente, pas sur la chasse au ballon aveugle qu'on connaissait jusque-là.

Concrètement, les défenseurs attendent que vous preniez le contrôle du ballon avant de réagir de façon réfléchie, plutôt que de foncer tête baissée comme des poulets sans tête (et grassement payés). Fait notable : la portée d'interception des défenseurs a été revue à la baisse, ce qui vous laisse plus de chances d'approcher le but sans être immédiatement bloqué.

Ça ne veut pas dire que les défenseurs IA sont devenus des joueurs de Régional. Foncez dans le tas et ils feront toujours de leur mieux pour vous chiper le ballon. Côté défense manuelle, le Teammate Contain et la vitesse de contournement ont tous les deux été boostés, ce qui aide vos propres joueurs IA à repérer le danger offensif et à y répondre plus tôt.

Résultat : vos défenseurs se retrouvent en bonne position pour que vous puissiez prendre le relais, sans laisser de trous frustrants dans votre défense. Dans le meilleur des scénarios, ça veut dire plus de buts pour vous, et moins pour l'adversaire.

02 La passe n'a jamais été aussi précise

Défendre ou attaquer, telle est la question © EA Sports

Placer le ballon exactement où on le veut, c'est la partie la plus délicate du foot, IRL comme dans les précédents EA FC. Pour cette nouvelle édition, les développeurs rendent l'exercice plus accessible que jamais.

Les joueurs seront ravis d'apprendre que cet accent mis sur le contrôle s'étend aussi à la circulation du ballon sur le terrain. Passes au sol, passes en profondeur, pichenettes ou lobs : EA Sports FC 27 rend le geste plus naturel et plus précis.

Concrètement, vous disposez de plus de contrôle directionnel. C'est sans doute le changement le plus marquant de tout le jeu. Vous serez récompensé pour une passe bien placée vers l'avant, tandis que vos défenseurs pourront désormais intercepter les passes adverses, à condition de bien lire le jeu.

La possession, c'est 90 % du jeu. Et pour la première fois, garder le ballon dépend vraiment de votre technique.

03 Les adversaires sont plus tactiques en attaque

L'IA aide les joueurs à rester concentrés © EA Sports

L'IA défensive a eu droit à une refonte bien méritée dans EA Sports FC 27, il en va de même pour les joueurs offensifs. Plus précisément, les déplacements sans ballon de vos adversaires ont été améliorés pour semer un maximum de chaos dans vos rêves de victoire facile.

EA a introduit un nouveau système : l'Attacking Spatial Awareness (Perception spatiale offensive), qui aide les attaquants IA à faire des appels plus intelligents et à éviter vos meilleurs défenseurs. La même fonctionnalité aide aussi les attaquants à repérer les lignes de passe, et à les occuper sans détruire votre positionnement tactique. La façon dont vous attaquez compte aussi, avec de nouveaux appels courbes et un piège du hors-jeu plus travaillé.

Tout cela traduit cette volonté de réalisme in-game, avec des dynamiques qui rappellent celles des meilleures équipes du monde. En d'autres termes : la victoire n'est jamais garantie, peu importe l'adversaire en face.

04 Les transferts deviennent bien plus réalistes

Même pour Fellaini, les stats sont importantes © EA Sports

En dehors du terrain, votre capacité à construire l'équipe idéale vient de faire un énorme bond en avant. Là encore, l'accent est mis sur le réalisme. En mode Carrière, vous traversez désormais une phase de négociation détaillée qui reproduit le processus à rallonge que vivent managers, clubs et joueurs quand il s'agit de transferts.

Cette mécanique se déroule en trois étapes : les premiers contacts, l'intérêt d'équipes rivales, puis les derniers ajustements de contrat. Coup malin, EA s'est associé à TransferRoom, un logiciel britannique qui aide de vrais managers et joueurs à planifier leurs transferts. Un élément synonyme d’immersion supplémentaire, avec la forme des joueurs et le niveau des championnats scrutés à la loupe.

Les managers devront aussi désormais composer avec des paiements échelonnés, des prêts avec option de rachat et des clauses de rachat, tandis que vos joueurs suivent des Growth Profiles (profils de progression) uniques tout au long de leur carrière. En clair, vos joueurs peuvent atteindre leur pic à des moments différents, ce qui veut dire qu'une bonne affaire aujourd'hui peut être dépassée demain. Autant dire que les dépenses tactiques sont à l'ordre du jour.

05 Les joueurs reflètent mieux leurs qualités réelles

Les notes dépendent davantage des aptitudes du joueur dans la vie réelle © EA Sports

Le dribble compte vraiment dans EA Sports FC 27. Choisissez les joueurs avec les attributs de dribble les plus élevés, et vous obtiendrez un avantage net et perceptible en jeu. La nouvelle fonctionnalité du jeu, l'Off-Balance Dribbling (dribble en déséquilibre), rend cela encore plus flagrant : les joueurs avec les meilleures qualités de dribble dans la réalité gardent le ballon plus longtemps, même en déséquilibre ou sous pression.

Résultat : des duels plus dynamiques, tandis que des PlayStyles populaires comme Finesse Shot ou Incisive Pass voient leur puissance réduite. Autrement dit, les attributs propres au joueur comptent désormais plus que le PlayStyle qu'on lui colle. Encore une raison de construire son effectif de façon réfléchie.

Pour aller plus loin sur EA Sports FC, retrouvez toutes les réponses à vos questions sur EA FC 27.

06 Vous contrôlez les phases arrêtées

Ce n'est pas que le jeu défensif qui a eu droit à une refonte. Le meilleur moment dans un jeu de foot, c'est lorsque la balle rentre dans le but (celui de l’adversaire de préférence) et EA le sait bien. Avec ça en tête, les développeurs ont largement retouché le volet offensif pour que l'action reflète l'intensité des phases arrêtées modernes.

Les corners en sont un bon exemple. Vous choisissez votre joueur comme avant, mais désormais, la caméra bascule vers la surface de réparation et vous laisse contrôler les mouvements de vos attaquants. Plutôt que de laisser vos corners au hasard, vous avez maintenant des options pour lancer vos joueurs sur des appels, du marquage stratégique ou des changements de poste.

C'est à vous de décider comment se dérouleront les coups de pieds arrêtés © EA Sports

Auparavant, une surface aussi chargée posait un vrai souci, notamment pour faire aller les joueurs où on le voulait. Cette fois, la mécanique Avoidance (toute nouvelle) vient à la rescousse : vos joueurs ne se déplacent plus automatiquement vers une zone. Vous contrôlez enfin vos phases arrêtées, avec des joueurs qui vont exactement où vous leur dites d'aller.

C'est d'autant plus utile que les centres revus visent à vous aider à envoyer le ballon vers un espace précis plutôt que vers un seul joueur facilement bloqué. Associé aux nouvelles mécaniques de précision sur les têtes et les coups francs, ça devrait sérieusement booster vos chances de cadrer vos tirs.