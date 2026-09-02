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Prenez votre envol : Red Bull Wings Cup débarque sur FC 27
Red Bull Wings Cup, c'est un tournoi international gratuit et ouvert à tous sur EA FC 27. Vous voulez participer ? On vous dit tout avant le coup d'envoi.
© NA
Envie de prouver à vos potes (et au monde) qu'il n'y a pas de honte à perdre 4-0 contre vous ? Red Bull Wings Cup va mettre vos talents à rude épreuve. Dans cette compétition EA Sports FC 27 accessible au plus grand nombre, où que vous soyez, vous avez une chance (si vous avez le niveau) de vous envoler pour Miami et de participer à la grande finale.
Deux compétitions peuvent vous mener en Floride : l'Open League et l'University League.
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L'Open League
Ce tournoi se déroule en ligne via Ultimate Team. Pendant trois à quatre semaines, vous intégrerez un bracket de 32 joueurs directement grâce à PlayStation Tournaments.
Pour les vainqueurs de cette première phase, il faudra passer sur FACEIT et jouer crânement votre chance dans une phase qualificative (à élimination directe). Jamais entendu parler de la plateforme ? Pas de panique, elle est utilisée quotidiennement par des centaines de milliers de joueurs.
Les 8 meilleurs joueurs de ce bracket participeront ensuite à la finale nationale. Avant de vous lancer sur l'Open League, on vous conseille quand même de préparer votre EA FC 27, la compétition débute le 28 septembre.
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L'University League
Si vous avez déjà mis sur papier votre équipe pour commencer EA FC au lieu d'écouter en amphi ce matin, ce tournoi est fait pour vous. L'University League se passe sur les campus, sous forme de classement via le mode Rush. Des événements gaming seront organisés directement sur place dans plusieurs universités. Saisissez votre chance pour démontrer toute l'étendue de votre talent.
Pas besoin d'être levyfinn ou Anders Vejrgang manette en main ; tout le monde peut participer. Venez dès le 29 septembre tenter de faire partie du haut de tableau.
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La finale nationale
Après la fin de la première phase qui dure jusqu'en novembre, les qualifiés de l'Open League et les meilleurs joueurs de l'University se réuniront au même endroit pour désigner le seul et unique vainqueur. Celui-ci aura l'honneur de représenter la France à Miami.
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La finale mondiale de la Red Bull Wings Cup
80 pays, 160 finalistes et plus de 60 personnalités du gaming et du football seront réunis à Miami pour sacrer le grand champion Red Bull Wings Cup. La finale est prévue pour janvier 2027. L'occasion de se balader à South Beach puis de représenter les Bleus, en espérant pour vous une meilleure fin que l'équipe nationale lors de la dernière Coupe du monde.
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Le programme complet
Voici le calendrier des événements français Red Bull Wings Cup :
- 24 septembre : soirée de lancement
- 28 septembre : ouverture de l'Open League
- 29 septembre : ouverture de l'University League
- 23 novembre : fin de la phase qualificative et finale nationale française
- décembre : finale Red Bull Wings Cup France
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de belles rencontres ! Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page de l'événement Red Bull Wings Cup.