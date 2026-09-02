Prenez votre envol : Red Bull Wings Cup débarque sur FC 27

Envie de prouver à vos potes (et au monde) qu'il n'y a pas de honte à perdre 4-0 contre vous ?

va mettre vos talents à rude épreuve. Dans cette compétition EA Sports FC 27 accessible au plus grand nombre, où que vous soyez, vous avez une chance (si vous avez le niveau) de vous envoler pour Miami et de participer à la grande finale.