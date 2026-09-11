Ces changements qui pourraient transformer le mode Carrière de FC 27

EA Sports FC ne se limite pas à Ultimate Team et à la compétition en ligne. Pour beaucoup de joueurs, c'est aussi l'occasion de gérer une carrière à la tête de leur club favori, ou de n'importe quel autre club qui leur fait de l'œil.

Dans FC 27 , ce pan du jeu s'apprête à être sacrément modifié. EA revoit en profondeur le développement des joueurs, le marché des transferts, le comportement des clubs contrôlés par l'IA et plusieurs autres éléments qui, pendant des années, ont contribué à rendre le mode Carrière trop prévisible.

Avec autant de nouveautés à explorer, on a réuni les mises à jour les plus importantes au même endroit. Voici tout ce qu'il faut savoir.

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01 Des notes de joueurs dynamiques dans le mode Carrière de FC 27

C'est sans doute le changement le plus important et le plus révolutionnaire. Dès cette année, les notes des joueurs en mode Carrière vont fluctuer beaucoup plus régulièrement pour mieux refléter leur forme du moment sur le terrain. Dans FC 27, la note globale ne reposera plus uniquement sur les compétences de base d'un joueur et son développement à long terme.

Trois facteurs vont principalement influencer cette note : la forme, le moral et la condition physique, c'est-à-dire la capacité du joueur à débuter un match. Résultat : si votre joueur enchaîne les bonnes performances, se sent bien dans sa peau et reste en bonne santé, sa note globale peut grimper (comme un Ferran Torres à l’heure actuelle). À l'inverse, une série de mauvaises perfs, des blessures, une mauvaise condition physique ou un mal-être général peuvent produire l'effet inverse (quelqu’un a dit Julián Alvarez ?).

Coup d'œil sur les caractéristiques de Kylian Mbappé dans FC 27 © EA Sports

Ce système ne s'appliquera pas uniquement à votre équipe, mais aussi à toutes les autres.

Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'un joueur moyen peut devenir une star mondiale en quelques mois. La note globale dynamique restera aussi liée au potentiel à long terme, ce qui rendra le changement plus marqué chez les jeunes prometteurs que chez les vétérans confirmés. Résultat : un même joueur pourrait évoluer très différemment d'une carrière à l'autre.

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C'est un changement qui, dans les faits, devait forcément accompagner celui de la note globale dynamique. Dans FC 27, le potentiel d'un joueur ne sera plus un indicateur aussi figé de ce qu'il deviendra dans quelques saisons.

Le jeu proposera six profils de développement différents qui détermineront entre autres le rythme de progression, le moment où un joueur atteint son pic de forme, et son déclin. Ainsi, un joueur pourra exploser très jeune, un autre continuer à se développer bien après ses 25 ans, et un troisième rester au sommet beaucoup plus longtemps.

PLKD apprécie le nouveau look du mode Carrière cette année © Michal Konkol/Red Bull Content Pool Quotation Bien que je sois un joueur FUT, je pense sincèrement que le mode Carrière a l'air hyper prometteur cette année. Damian 'PLKD' Kornienko

S'ajoute à cela le potentiel dynamique. Comme pour les notes globales, la forme d'un joueur sur le terrain va influencer son développement futur. Dépasser régulièrement les attentes peut faire grimper son plafond à long terme, tandis qu'une longue série de contre-performances peut stopper sa progression.

Le rôle du staff technique va lui aussi évoluer. Les entraîneurs que vous recrutez ne se contenteront plus d'améliorer les attributs des joueurs. L'une de leurs missions consistera aussi à anticiper le potentiel des joueurs dont ils s'occupent.

Là encore, la qualité du membre du staff sera déterminante. Un meilleur entraîneur évaluera le potentiel de développement d'un joueur avec plus de précision et de fiabilité.

Ces nouveautés séduisent en tout cas le créateur de contenu gaming et football polonais PLKD : « Bien que je sois un joueur FUT, je pense sincèrement que le mode Carrière a l'air hyper prometteur cette année. »

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Le marché des transferts va lui aussi connaître une révolution majeure. Il va désormais beaucoup plus ressembler à la façon dont les vrais clubs se disputent les joueurs.

Dans FC 27, les négociations ne seront plus un simple échange rapide de quelques offres. Les transferts deviennent un processus étalé dans le temps et divisé en plusieurs étapes.

Il faudra d'abord envoyer une demande au club ou au joueur lui-même pour savoir si un transfert est envisageable. Ce n'est qu'après avoir reçu son accord que les vraies négociations démarreront, menées en parallèle entre les parties concernées.

L'écran de négociation des joueurs dans FC 27 © EA Sports

Parvenir à un accord ne signifie pas forcément la fin des discussions. Si, entre-temps, un autre club entre dans la course pour le joueur, le club vendeur ou l’athlète lui-même peut revenir avec de nouvelles exigences, ce qui rouvre la négociation.

Résultat : un transfert qui semblait au départ une simple formalité peut soudain se transformer en guerre des enchères, ou carrément tomber à l'eau.

Vous disposerez aussi de plus d'outils pendant les négociations. L'indemnité de transfert pourra être payée en plusieurs fois, une partie de la somme pourra être proposée sous forme de bonus, et un joueur pourra être inclus en échange.

D'importants changements touchent aussi les contrats des joueurs. En plus du salaire et de la durée du contrat, vous pourrez négocier des bonus liés aux matchs joués, aux buts, aux passes décisives ou aux clean sheets, entre autres. Des augmentations de salaire automatiques après une promotion ou une qualification en coupe d'Europe seront possibles, tout comme des baisses de salaire en cas d'échec sportif.

Enfin, EA a aussi changé la façon dont les valeurs des joueurs sont déterminées. Le nouveau modèle a été développé en collaboration avec TransferRoom et son système xTV : les prix des joueurs vont désormais fluctuer tout au long de leur carrière, en tenant compte de facteurs comme la forme du moment ou le niveau du championnat. Une saison monumentale peut donc considérablement booster la valeur d'un joueur, tandis qu'une année en eau de boudin peut le brader pour presque rien.

04 Des clubs IA plus malins et des transferts repensés dans FC 27

EA promet aussi des améliorations significatives du côté de l'IA cette année. Elles sont censées se traduire par un comportement bien plus réaliste des clubs contrôlés par l'ordinateur.

Les équipes devraient avoir une vision à long terme et adapter leur stratégie sur le marché des transferts et dans la construction de leur effectif en conséquence (on verra à quoi ressemblera Chelsea en jeu). Les clubs misant sur la formation vont chercher à dénicher de jeunes pépites sur le marché, tandis que d'autres miseront sur des renforts à court terme à prix cassé.

L'IA prendra aussi en compte la forme actuelle des joueurs, et pas uniquement leur note ou leur valeur. Les athlètes qui affichent des statistiques impressionnantes sur la durée de la saison pourront s'attendre à recevoir beaucoup plus d'offres.

Morgan Rogers finalise son transfert à Chelsea dans EA FC 27 © EA Sports

Le style privilégié par le manager sera lui aussi un facteur clé. Les clubs vont chercher des joueurs qui collent mieux au style de jeu d'un manager donné, plutôt que simplement ceux avec la meilleure note à un poste précis.

Les relations entre clubs vont également jouer un rôle bien plus important dans les négociations et les transferts. Les transferts entre rivaux historiques devraient devenir rares (et tant pis pour Fabrice Fiorèse). Même le fait que certains clubs se disputent les mêmes trophées devrait entrer en ligne de compte.

05 Les Événements Imprévus du mode Carrière de FC 27

Cette année, les joueurs peuvent aussi s'attendre à plus d'imprévisibilité portée par un système d'Événements Imprévus étoffé. EA cite, entre autres, des blessures soudaines, des points de pénalité liés à des difficultés financières, des conflits internes dans l'équipe et des problèmes disciplinaires comme un retard à l'entraînement.

Ces événements ne se limiteront pas toujours à une simple notification isolée. Certains peuvent former toute une chaîne de cause à effet, et votre réaction initiale influera sur la suite. Une décision peut donc désamorcer un problème, quand une autre ne fera que l'aggraver.

Les conférences de presse seront elles aussi liées à ce système. Elles auront lieu moins souvent, mais à des moments plus décisifs de la saison, et vos réponses auront un impact plus important sur le moral des joueurs, les relations dans le vestiaire et la suite de situations spécifiques.

Cela ne veut pas dire pour autant qu'en conférence de presse, vous n'aurez droit qu'à de simples réponses « bonnes » ou « mauvaises ». Parfois, le choix se résumera à savoir quel camp vous voulez défendre. Défendre un seul joueur peut améliorer votre relation avec lui, tout en agaçant le reste du groupe. À l'inverse, prendre le parti du collectif peut avoir un impact négatif sur le moral d'un joueur en particulier.

06 Le mode Carrière de FC 27 sera-t-il meilleur ?

Sur le papier, c'est donc la recette d'une carrière débarrassée des défauts dont la communauté parle depuis des années. Les joueurs vont se développer de façon moins scriptée, les transferts s'annoncent plus complexes et tout simplement plus intéressants, et l'environnement du jeu lui-même devrait surprendre beaucoup plus souvent. Le mode Carrière n'est d'ailleurs pas le seul concerné : EA a aussi retravaillé en profondeur les mécaniques de jeu elles-mêmes cette année, entre IA défensive plus intelligente et passes plus précises.

Quotation Les notes globales dynamiques et le système de transferts remanié apportent un souffle d'air frais incroyable. Damian 'PLKD' Kornienko

PLKD, qui ne cache pas que le mode Carrière n'est habituellement pas ce qui le fascine le plus dans le jeu, explique pourquoi c'est selon lui le mode à tester cette année : « Les notes globales dynamiques et le système de transferts remanié apportent un souffle d'air frais incroyable. On sent que ce mode est développé par des gens vraiment passionnés, qui veulent en faire un mode jouable dans lequel on peut vraiment s’immerger. Je croise les doigts pour ce mode, parce qu'on dirait que chaque carrière sera désormais différente et imprévisible. J'ai hâte de faire une saison », confie le YouTubeur.

Ces changements permettront-ils au mode Carrière de rester crédible et prenant au bout de cinq ou six saisons ? Le vrai test viendra à la sortie du jeu. Pour l'instant, les changements semblent aller dans la bonne direction : reste à voir s'ils seront à la hauteur du battage médiatique.