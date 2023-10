L'attente annuelle est terminée : EA FC 24 est arrivé ! Cette année, FIFA fait peau neuve et change de nom, mais ce n'est pas tout. Traditionnellement, le jeu d'EA Sports apporte son lot de nouvelles fonctionnalités auxquelles il faut s'habituer. Pour faciliter la prise en main, voici quelques clefs pour partir avec de l'avance (et sans être hors-jeu) sur FC 24.

Ce guide EA FC 24 est l'article de chevet idéal pour toute la saison. Débutant ou avancé, il y en aura pour tout le monde.

01 Défense

Pas d'inquiétudes : pas besoin de tout réapprendre pour le début de la nouvelle saison. Les bases restent les mêmes dans FC 24. Si la défense n'était pas un problème pour toi sur FIFA 23, cela n'en sera pas un sur EA FC.

Chapitre de base I : la défense. Pour avoir une équipe équilibrée et ne pas transpirer à grosses gouttes à la fin de chaque match, il vaut mieux avoir une défense solide. En appliquant ces six conseils, les adversaires viendront se casser les dents sur ton arrière-garde.

6 bases pour la défense

1. Ne pas faire monter la charnière centrale

Faire monter l'un des défenseurs centraux est l'une des plus grosses erreurs possibles. Cela crée de grands espaces facilement exploitables par les joueurs adverses.

2. Redescendre avec un milieu de terrain

Afin de laisser les défenseurs centraux en position et de pouvoir défendre, la meilleure option est d'utiliser un des milieux récupérateurs. De cette manière, on génère un surnombre. L'adversaire aura alors plus de mal à trouver des failles dans la défense.

3. Presser au bon moment

Avec un pressing ciblé, il est possible de forcer des pertes de balle. Pour cela, il faut utiliser les touches R1 ou RB pour exercer une pression constante sur le porteur avec un autre joueur. Attention toutefois : en appuyant trop sur la touche R1 ou RB, les défenseurs risquent de ne plus être en bonne position pour couper les lignes de passes ou de laisser un espace dans leur dos.

Depuis FIFA 19, on peut voir quel joueur effectuera le pressing lorsqu'on appuie sur R1 ou RB. Alors que le joueur qu'on a sélectionné a une icône rouge au-dessus de sa tête, on voit une icône grise au-dessus d'un autre joueur. C'est ce joueur qui ira presser avec R1 ou RB. C'est aussi celui qui est sélectionné lors d'un changement de joueur (L1 ou LB). Grâce à cette fonctionnalité, il est désormais moins fréquent de sélectionner un autre joueur que celui souhaité quand on change de joueur.

4. La défense L2/LT reste obligatoire.

Dans FC 24, la défense via la touche L2 ou LT reste primordiale. Si on ne l'utilise pas, les défenseurs ne passent pas en mode duel et laissent trop facilement passer leurs adversaires. Avec L2 ou LT, le joueur est mieux placé, il se déplace dans un rayon plus petit et peut défendre de manière optimale grâce à des mouvements plus rapides. De plus, une nouveauté importante est apparue dans FIFA 20 : le sprint n'est plus annulé en appuyant sur L2/LT. En utilisant L2/LT et R2/RT, le joueur se déplace plus rapidement tout en gardant les yeux rivés sur le porteur de balle.

Même à grande vitesse, il est maintenant possible de défendre avec L2/LT. Il reste cependant des situations dans lesquelles il vaut mieux renoncer à L2/LT. Par exemple, lors d'un duel le long de la ligne de touche, il vaut mieux simplement sprinter (via R2/RT). Dès qu'on n'a plus besoin d'autant de vitesse, on repasse sur L2/LT en plus de R2/RT.

5. La défense manuelle en vaut la peine

Ces dernières années, de nombreux joueurs ont laissé la défense au CPU. D'une part parce qu'ils faisaient eux-mêmes des erreurs, et d'autre part parce que l'ordinateur défendait plutôt bien. Ce dernier point a considérablement changé. Depuis FIFA 20, il vaut mieux ne pas trop compter sur la défense du CPU. Notre recommandation : défendre plus manuellement, cela en vaut la peine. Cette évolution se confirme également dans FC 24. Conclusion : surtout dans les parties de haut niveau, il est préférable d'opter pour une défense manuelle.

6. Timing et positionnement

Depuis FIFA 21, le timing des duels est plus important que jamais. En effet, si le tacle est effectué au bon moment, le ballon ne rebondira pas sur l'adversaire. C'est également le cas dans FC 24. Si le défenseur est bien placé, on récupère la possession, le « ping-pong » des années précédentes a (heureusement) pris fin.

Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un joueur avec 60 de note générale et 40 en tacle puisse gagner ses duels par son seul positionnement. La règle est la suivante : plus la note en tacle est élevée, plus les chances de réussite sont grandes.

Voilà pour la défense. Maintenant, passons aux phases de possession.

02 Construire ses actions

Chapitre de base II : savoir construire. Pour se créer des occasions, il est primordial de garder son calme, même si l'adversaire tente de mettre la pression. En étant trop agité, on risque de faire de mauvaises passes, de se faire contrer et d'encaisser des buts. Un bon contrôle du ballon et un jeu de passes sûr sont essentiels dans la construction du jeu.

Un bon contrôle du ballon

Pour un bon contrôle du ballon, il faut d'abord avoir le calme nécessaire. Il ne faut pas être nerveux à l'approche d'un adversaire. Celui qui se précipite perdra le plus souvent le duel. En plus du calme, du sang-froid et de la confiance en soi, savoir dribbler est une nécessité pour réussir à garder la possession. Si on maîtrise les différents dribbles, on peut mieux résister au pressing de l'adversaire.

Un jeu de passes sûr

Pour un jeu de passes sûr, il faut faire preuve de calme et de patience. Si on appuie trop frénétiquement sur les touches X ou A, on risque de faire une passe imprécise et, dans le pire des cas, une passe ratée. Important : lorsque l'on fait une passe, la direction de la passe doit suivre la direction du regard du joueur. Si on regarde vers l'avant avec son joueur et que l'on passe à gauche ou à droite, la balle risque d'arriver de manière imprécise ou de ne pas arriver du tout au coéquipier. C'est comme dans le football réel : les joueurs n'ont pas d'yeux à droite, à gauche et derrière.

03 Attaque

Chapitre de base III : l'attaque. Pour marquer des buts, il existe de nombreuses possibilités. On peut passer dans l'axe, sur les côtés, ou frapper de loin. La seule chose importante est de choisir un mélange de toutes ces options et de ne pas jouer de manière trop unidimensionnelle. Si on joue tout le temps de la même manière, l'adversaire sera (dans la plupart des cas) capable de s'adapter et d'anticiper.

Dans l'axe

Si on choisit de passer dans l'axe, il faut s'attendre à devoir prendre des décisions rapides et à jouer dans les petits espaces. Dans les vingt derniers mètres, un jeu de passes rapides ainsi que des dribbles sont essentiels pour éliminer les nombreux adversaires et casser les lignes. Il faut faire la bonne passe dans l'espace au bon moment pour avoir une chance de marquer.

Passer sur les côtés

En passant par les côtés, on a logiquement plus d'espace et on étire la défense de l'adversaire. Mais à un moment donné, il faut bien revenir dans l'axe pour tenter une frappe ou simplement centrer. Si on est proche de la ligne de touche, il vaut mieux opter pour un centre haut.

Cette option peut être la bonne, mais elle a peu de chances de fonctionner, à moins que l'un de tes joueurs ne soit totalement démarqué dans la surface. Il est souvent préférable de provoquer balle au pied pour rentrer vers l'intérieur. On peut ensuite tenter des passes courtes rapides et ciblées, soit des passes puissantes dans la surface de réparation (X/A + R1/RB). Souvent, l'adversaire ne s'y attend pas et la défense s'en trouve désorganisée.

Astuce supplémentaire : même sur les corners, il est conseillé d'utiliser de temps en temps des balles hautes vers le centre et de ne pas toujours les jouer rapidement.

Frappes lointaines

Depuis des années, les frappes lointaines sur FIFA sont monstrueuses. C'est toujours le cas sur EA FC 24. Face à un adversaire regroupé, il ne faut pas hésiter à tirer de loin. C'est en général plus simple que de créer une opportunité de 1 contre 1 quand l'équipe adverse a eu le temps de revenir en défense. De plus, les gardiens de but se sont améliorés et il est devenu plus difficile de marquer dans la surface. Cependant, il ne faut pas tirer n'importe comment, inutile de tenter 3 frappes de 30 mètres avec un Marco Verratti par exemple. Il faut avoir le bon joueur, être face au jeu et sur son bon pied. Si ces trois facteurs sont réunis : autant allumer.

Conseil supplémentaire : les tirs en finesse dans la lucarne opposée sont un bon moyen de marquer. En utilisant régulièrement des tirs lointains, tu deviens encore plus imprévisible. Ainsi, les adversaires auront plus de mal à anticiper les mouvements en attaque.

04 Dribbles

Savoir dribbler est essentiel pour bien attaquer sur EA FC 24. Voici donc un petit guide des nouveaux gestes techniques qui permettront d'éliminer des adversaires - mais seulement si tu maîtrises parfaitement ces techniques et les utilise efficacement !

1. Sprint contrôlé

Exécution : R1/RB pendant le sprint avec R2/RT.

Avec le sprint contrôlé, on a - comme son nom l'indique - plus de contrôle pendant le sprint. Le ballon est plus proche du pied, les mouvements avec le ballon sont plus rapides et donc plus difficiles à défendre. Nos conseils pour le sprint contrôlé :

S'entraîner

Pratiquer d'abord le sprint contrôlé dans l'arène d'entraînement et essayer de voir comment fonctionne cette technique. Ce n'est que lorsqu'on la maîtrise la technique qu'il faut l'utiliser en match.

Profiter des espaces

Avant de lancer le sprint contrôlé, il faut s'assurer que l'on a suffisamment d'espace et qu'il n'y a pas d'adversaire devant soi. Sinon, l'adversaire risque d'anticiper le sprint contrôlé et de récupérer la balle.

Avantage

Le sprint contrôlé, lorsqu'il est exécuté de manière optimale, est extrêmement difficile à défendre.

Contrôle de balle PlayStyle

Ce sont surtout les joueurs avec le PlayStyle « contrôle de balle » qui peuvent utiliser le sprint contrôlé de manière optimale. Il faut donc être attentif et oublier cette technique si on contrôle Harry Maguire.

Effort Dribble Touch

Exécution : R1/RB + déplacer le stick droit dans la direction souhaitée.

L'Effort Dribble Touch est une autre nouvelle technique de dribble dans FC 24. EA promet : « L'Effort Dribble Touch est le moyen le plus rapide de déplacer le ballon avec ton joueur loin de l'adversaire - avant même qu'il n'ait une chance de tacler. » C'est là que le bât blesse : l'exécution est loin d'être facile, il est difficile de trouver le timing parfait.

Nos conseils pour l'Effort Dribble Touch :

Beaucoup d'entraînement

Il faut beaucoup s'entraîner pour obtenir un effet positif sur son jeu offensif avec l'Effort Dribble Touch. Mais avec un peu de patience, c'est possible. Et une fois la technique maîtrisée, on ne regrette pas le temps investi dans l'entraînement.

Effet de surprise dans la surface de réparation

L'utilisation de l'Effort Dribble Touche est particulièrement recommandée dans la surface de réparation. En changeant soudainement de direction, on crée un moment de surprise dangereux pour l'adversaire. Dans le meilleur des cas, on peut passer le défenseur - ou on est victime d'une faute et il y a penalty.

Conseil supplémentaire : Si on passe directement du sprint contrôlé à l'Effort Dribble Touch, le mouvement est très efficace et difficile à contrer.

Conseil supplémentaire numéro deux : on peut utiliser l'Effort Dribble Touch pour le premier contact avec le ballon après une passe, faire un contrôle orienté et passer directement devant son adversaire. EA a également un terme spécial pour cela - le Controlled First Touch .

05 Passes

Nous avons déjà souligné qu'un jeu de passes propre est parfois décisif. En principe, chaque joueur devrait en être conscient. Pourtant, les passes contrôlées sont souvent négligées. Au lieu de cela, on appuie frénétiquement sur la touche X ou A pour avancer le plus vite possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. il faut réfléchir à chaque passe. Si on manque de précision, les passes sont souvent ratées.

5 conseils pour une passe précise

Être face au coéquipier avant de lui faire la passe. Ne pas tenter des passes trop longues. Veiller à ce qu'aucun adversaire ne soit sur la ligne de passe. Anticiper la prise de balle et le sens du contrôle. Appuyer sur la touche X ou A aussi longtemps que l'exige le chemin de la passe (par exemple, pour une passe très courte, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche de la passe).

06 Changements d'ailes

Pour aller de l'avant, il ne suffit pas de maîtriser le jeu de passes. Un moyen efficace dans FC 24 pour créer des situations de jeu dangereuses est le changement d'aile ou renversement de jeu. Contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, ils sont plus rapides - les ballons ne volent plus aussi longtemps dans les airs et arrivent plus vite aux coéquipiers.

Pour cela, une bonne vue d'ensemble est essentielle. Si on est sous pression et qu'un joueur est libre de l'autre côté du terrain, il ne faut pas hésiter et envoyer une transversale. Il est également utile de jeter un coup d'œil au radar pour voir plus précisément où se trouvent les espaces libres sur le terrain.

07 Mouvements de compétences

Lorsqu'il s'agit de mouvements de compétences, beaucoup de joueurs hésitent encore. Les mouvements spéciaux sont toujours compliqués, leur apprentissage prend du temps et ne mène parfois à rien. Pourtant, il existe de nombreux mouvements assez simples. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils peuvent être extrêmement efficaces. Voici donc trois nouveaux mouvements spéciaux et trois mouvements de base dans EA FC 24.

Top 3 des nouveaux mouvements de compétences

Il y a de nouveaux mouvements de compétences dans FC 24, le Ball Roll Drag, le Drag Back Turn et le Flair Nutmeg.

3 mouvements de base

Plus c'est difficile, mieux c'est ? Ce n'est pas forcément le cas pour les mouvements de compétences dans FC 24. Ces trois mouvements spéciaux simples peuvent déjà faire la différence.

Drag Back - mouvement de compétence deux étoiles

Depuis des années, le drag back fait partie des mouvements de compétences les plus populaires de FIFA. Et ce pour deux bonnes raisons : L'exécution est simple et on peut effacer l'adversaire dans certaines situations.

Exécution

Pour effectuer le Drag Back, on appuie d'abord sur R1/RB tout en tirant le stick gauche vers l'arrière, dans le sens de la marche de ton joueur. Ainsi, si on court tout droit vers le but de droite, on appuie sur le stick gauche vers la gauche, si on court vers le but de gauche, on appuie sur le stick droit.

Ainsi, on tire d'abord le ballon vers l'arrière. C'est maintenant qu'intervient le mouvement décisif qui rend le Drag Back si imprévisible et efficace. On peut effectuer le mouvement de sortie du Drag Back dans toutes les directions possibles. En d'autres termes, soit on laisse le stick gauche appuyé vers l'arrière, soit on le pousse finalement vers la droite, la gauche ou l'avant.

Utilisation

Ce qui est bien avec le Drag Back, c'est que son utilisation est utile dans de nombreuses situations. Les différentes directions possibles du mouvement de sortie font qu'il est difficile pour l'adversaire de deviner ce que l'on veut faire avec le Drag Back. Pour ne citer que deux exemples d'applications possibles :

Le joueur est rattrapé par un défenseur lors d'un sprint. En utilisant le Drag Back avec succès, il fera courir l'adversaire dans le vide et se créera de l'espace. Le joueur fait une passe à un attaquant dans la surface de réparation. Avec le Drag Back, on peut éliminer l'adversaire et se mettre en position de tir.

Feinte de frappe - mouvement de compétence à une étoile

Souvent, il suffit d'une feinte de frappe pour pousser l'adversaire dans ses retranchements. La plupart des joueurs connaissent la feinte de tir classique, mais ce qui compte, ce sont les différentes exécutions.

Exécution

Pour faire une feinte de frappe, il faut d'abord appuyer sur la touche de tir, puis sur la touche de passe. En même temps, on détermine avec le stick gauche dans quelle direction on veut se déplacer après la feinte. On peut aussi décider de garder la même vitesse ou de ralentir en changeant complètement de direction. Il est également possible de ne pas toucher le stick gauche du tout. On effectue alors une feinte de tir à l'arrêt. Il existe aussi une feinte de tir suivie d'un boost de vitesse. Comment cela fonctionne-t-il ? C'est simple : on appuie sur L1/LB en plus de la feinte de tir normale. Si on veut effectuer une feinte de tir, par exemple en oblique vers la droite ou la gauche, et gagner en vitesse, on utilise la touche L1/LB.

Utilisation

La feinte de frappe aide dans de nombreuses situations. Par exemple, pour se mettre en position de frappe dans la surface de réparation et autour des seize mètres. Le Fake Shot en position debout permet d'interrompre les duels de course avec tes adversaires. Si l'adversaire continue à courir, on a de nouveau de la place pendant un court instant et la possibilité de créer de nouvelles situations de jeu. La feinte de tir avec accélération est particulièrement utile sur les côtés, lorsque l'on a besoin de vitesse supplémentaire pour les sprints avec les ailiers.

Râteau - un mouvement de compétence deux étoiles.

Le râteau de ballon est un mouvement spécial très utile et très simple à réaliser.

Exécution

Pour effectuer un râteau, il suffit d'utiliser le stick droit. On appuie sur le stick dans la direction dans laquelle on souhaite effectuer le râteau. Par exemple, si on court tout droit vers le but de droite et qu'on veut effectuer un râteau vers la droite, on appuie sur le stick droit vers la droite. Important : pour que le râteau fonctionne, il faut maintenir le stick enfoncé dans la direction correspondante pendant un court moment. Plus on maintient le stick dans cette direction, plus le joueur effectuera de râteaux.

Utilisation

Pour une utilisation optimale du râteau, il est important de choisir le bon moment. Un exemple : on court avec un joueur vers l'avant et un adversaire court vers celui-ci. Si on pressent que l'adversaire va tacler pour récupérer le ballon. Juste avant le tacle, le râteau entre en jeu. Grâce à celui-ci, on évite le tacle. Encore une fois, tout est une question de timing. Si on utilise le râteau roulement de balle trop tôt ou trop tard, c'est perte de balle assurée.

Conseil supplémentaire : dans FC 24, il est plus important que jamais d'utiliser tes mouvements de compétences de manière ciblée et avec le bon timing. Si le timing n'est pas bon, il est plus facile pour les adversaires de récupérer le ballon. En d'autres termes, il faut plus d'habileté et de compétences pour dépasser les adversaires avec des mouvements spéciaux. Il ne sert à rien de se contenter d'utiliser des mouvements de compétences. Le timing doit être parfait pour obtenir l'effet souhaité et prendre l'avantage.

08 Tirs au but

Après une longue période sans changement ou presque, le système des penalties a été entièrement revu dans FIFA 23. Ce système est à nouveau présent dans EA FC 24.

Voici comment fonctionnent les penalties

Lors de l'exécution, il y a maintenant un cercle autour du ballon qui devient alternativement grand et petit. Pour obtenir le meilleur penalty, il faut appuyer sur la touche de tir au moment où le cercle est le plus petit possible. Plus le tireur de penalty est bon, plus la taille du cercle autour du ballon change lentement et plus il est facile de saisir le bon moment. Après avoir appuyé sur le bouton de tir, il n'y a plus de curseur pour placer la frappe. On peut appuyer complètement sur le stick gauche dans la direction souhaitée, sans avoir à s'inquiéter que le ballon passe à des kilomètres du but. Après avoir eu un curseur très sensible dans FIFA 22, il est maintenant beaucoup plus facile de tirer un penalty précis.

Astuce supplémentaire : lorsque l'on appuie sur la touche de tir, on continue à déterminer la puissance du penalty en fonction de la durée de l'appui. Cela signifie que si on appuie trop longtemps, le tir risque de passer à côté ou au-dessus. Plus de puissance signifie une plus grande dispersion. Cela veut dire qu'avec plus de puissance, la probabilité que le ballon n'atterrisse pas exactement là où on vise augmente. On peut réduire la dispersion en tirant les penalties avec des joueurs de haut niveau. Dans EA FC 24, il est donc plus important que jamais d'avoir un bon tireur. On choisit le tireur avec la touche R2/RT. Pour la puissance du penalty, nous recommandons d'utiliser environ la moitié de la barre de puissance, voire un peu plus.

Conclusion : malgré la suppression du curseur lors de la visée, il faut toujours un peu de doigté pour transformer un penalty en toute sécurité.

Finesse et panenka

En plus du tir normal avec le cercle ou le B, il est bien sûr toujours possible de transformer un penalty avec un tir en finesse ou une panenka. Pour le tir en finesse, on appuie sur cercle/B et sur R1/RB comme d'habitude. Si on veut faire une panenka, on appuie sur cercle/B et sur L1/LB.

09 Esprit

Du côté du gameplay, voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau EA FC 24. Mais maîtriser le gameplay n'est pas tout. Il faut aussi être au top mentalement. Soyons honnête : on connait tous ce scénario : on domine, mais le ballon ne veut pas rentrer. Et en plus, on encaisse un but malchanceux. Et hop : une manette de plus envoyée à l'hôpital. Pas de doute : les émotions, positives ou négatives, font partie du jeu, tout comme dans le football réel. Tout le monde veut gagner - et si ça ne marche pas, on n'est pas content. Mais les crises de nerfs ne servent à rien, si on perd son sang-froid, on perd le match.

Notre conseil : si on est derrière au score et que rien ne semble fonctionner, il faut garder son calme. Essayer de rester concentré et rester fort mentalement. EA FC 24, c'est aussi une question de mental ! Si on commence à s'énerver, on est sur la voie de la défaite. Seuls ceux qui sont forts mentalement et qui restent concentrés tout au long du match iront loin.

10 Esport

Conseil supplémentaire : beaucoup d'esportifs produisent des contenus éducatifs et donnent des conseils durant leurs streams. Si vous cherchez plus de conseils, visitez les chaînes YouTube, Twitch et TikTok des pros de RBLZ Gaming - l'équipe FC 24 du club de football de première division RB Leipzig et actuel champion du monde des clubs en eFootball. L'athlète de Red Bull Umut Gültekin et ses coéquipiers proposent régulièrement des contenus utiles sur EA FC 24 et plus particulièrement sur Ultimate Team.

Notre conseil : ne vous contentez pas de regarder des tutoriels. Prenez le temps de regarder les matchs complets des professionnels de Leipzig sur YouTube ou Twitch. Suivez par exemple de temps en temps le livestream des tournois professionnels et essayez d'analyser vous-même ce qui rend les professionnels si forts. Dans le meilleur des cas, vous pouvez vous inspirer des comportements défensifs et offensifs, des mouvements, des sorties de but et bien plus encore, et intégrer ce que vous avez appris dans votre propre façon de jouer.