Vélo : comment s'entraîner avec un cardiofréquencemètre

Quel que soit votre objectif, mesurer votre effort et son intensité pendant une sortie est très utile pour mieux comprendre votre perf. D'abord pour savoir si et comment vous progressez, mais aussi pour repérer ce qui doit être amélioré.

fait partie des plus fiables et des plus pratiques. On vous explique pourquoi et comment en utiliser un à

Pour mieux analyser un effort, il est nécessaire de le diviser en différents niveaux (ou "zones') sur une échelle allant du plus facile au plus difficile. Lorsque vous avez établi où commence une zone et où finit une autre, vous pouvez adapter vos

Connaître les fréquences cardiaques à respecter pour un meilleur développement aérobie est donc hyper pratique. Il est plus avantageux de développer sa condition physique autour de la zone 2 (exercice aérobie soutenu) que d'y aller à fond et de rester dans la zone 5 en permanence. Les zones peuvent souvent servir de "limiteurs de régime", afin de vous empêcher de vous fatiguer brutalement et d'accumuler trop de lactate dans le sang.

