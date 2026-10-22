Les Worlds 2026 battent leur plein aux États-Unis et vous voyez passer des sigles comme LCK, LCS, MSI ou First Stand sans trop savoir où les ranger ? Pas de panique. L' esport sur League of Legends (ou « LoL esport » pour les habitués de lolesports.com ) fonctionne comme une immense pyramide mondiale : des championnats nationaux à la base, une poignée de ligues régionales au milieu, et des compétitions internationales tout en haut.

Et la France est loin d’y faire de la figuration. De nombreux joueurs pro viennent de l’Hexagone, et côté équipes, la Karmine Corp de Kameto dispute cette année ses tout premiers Worlds, et on l'a déjà vue partager l'affiche avec les légendes de T1 lors du Red Bull League of Its Own. Suivez le guide.

01 Les ligues de l'esport LoL : une pyramide en 3 étages

Pour comprendre l'esport sur LoL, imaginez un immeuble de trois étages. Chaque étage a son escalier vers celui du dessus, mais les marches sont sacrément hautes.

Étage 1 : les ligues nationales, comme la LFL

Beaucoup de bleu aux LFL Days © Antonin Hory

À la base, on trouve les ligues nationales, appelées ERL (European Regional Leagues) en Europe. Chez nous, c'est la LFL , la Ligue française de League of Legends : le vivier des jeunes talents, des équipes académiques des gros clubs et des derbys qui chauffent les tribunes.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

Les meilleures équipes de ces championnats se retrouvent ensuite aux EMEA Masters , une sorte de Ligue des champions des divisions nationales. Le bon endroit pour taper dans l'œil de l'étage supérieur.

Étage 2 : les six grandes ligues régionales

xPeke change de rôle en LEC © Lol Esports

Au-dessus, six ligues concentrent l'élite mondiale. Ce sont elles qui envoient leurs équipes sur la scène internationale :

- LCK (Corée du Sud) : le temple du LoL compétitif. On y revient juste après.

- LPL (Chine) : l'autre superpuissance, seule rivale régulière de la Corée.

- LEC (Europe, Moyen-Orient, Afrique) : la ligue de la Karmine Corp, de G2 Esports, Fnatic et de Movistar KOI.

- LCS (Amérique du Nord) : la ligue historique du continent américain.

- LCP (Asie-Pacifique) : elle regroupe notamment Taïwan, le Vietnam et le Japon.

- CBLOL (Brésil) : la ligue brésilienne, portée par un public parmi les plus bruyants du circuit.

Pour le fonctionnement détaillé de la ligue européenne, tout est dans notre guide de la LEC.

Étage 3 : les compétitions internationales

La scène du MSI 2019 © Riot Games

Tout en haut, les régions s'affrontent directement. Et le sommet du sommet, ce sont les Worlds , le championnat du monde. Pour l'édition 2026, la LCK et la LPL envoient quatre équipes chacune, la LEC, la LCS et la LCP trois, et le CBLOL deux. Total : 19 équipes pour une seule Coupe de l'invocateur.

02 Calendrier de l'esport LoL : une saison mois par mois

Une saison d'esport LoL, c'est un repas de fête : des entrées régionales, des plats internationaux et un dessert qui s'appelle les Worlds. Voici le menu.

Janvier à mars : premiers splits et First Stand

La saison démarre en janvier dans chaque ligue régionale. Le premier split désigne les représentants du First Stand, le premier tournoi international de l'année. En 2026, il s'est joué à São Paulo, au Brésil, du 16 au 22 mars. Bilibili Gaming (LPL) y a soulevé le trophée en battant G2 3-1 en finale.

Juin et juillet : le MSI

Le MSI (Mid-Season Invitational), c'est le grand rendez-vous de mi-saison : onze équipes, uniquement des BO5 (des séries en trois manches gagnantes), et une place aux Worlds pour le vainqueur. L'édition 2026 s'est tenue à Daejeon, en Corée du Sud, et Hanwha Life Esports l'a emporté 3-2 face à Bilibili Gaming. Oui, encore une finale Corée contre Chine (on commence à avoir l'habitude).

Juillet : l'Esports World Cup

En juillet, LoL fait escale à l'Esports World Cup (EWC), un festival qui réunit plusieurs jeux sur le même site. En 2026, la Karmine Corp y a atteint la finale, avant de s'incliner face aux Coréens de Dplus KIA.

Octobre et novembre : les Worlds

Les Worlds 2020, un souvenir qui sent le covid © Flickr/Lolesports

Le dessert, enfin. Les Worlds 2026 se jouent aux États-Unis du 15 octobre au 14 novembre, avec une finale au Barclays Center de Brooklyn, à New York. L'an dernier, la finale avait réuni 6,7 millions de spectateurs. Qui dit mieux ? Format, équipes et programme : tout est dans notre guide des Worlds 2026.

03 Quel pays a gagné le plus de fois les Worlds ?

Réponse courte : la Corée du Sud, et de très loin. Sur les 15 éditions disputées entre 2011 et 2025, des équipes coréennes en ont remporté 10. La Chine en compte 3 (entre 2018 et 2021), Taïwan 1 avec les Taipei Assassins en 2012, et l'Europe une seule, celle de Fnatic en 2011. Autrement dit, la Corée joue à domicile même quand la finale a lieu à l'autre bout du monde.

Une ligue structurée très tôt

La LCK s'est construite autour d'équipes adossées à de grands groupes (SK Telecom, Samsung, KT, Hanwha), avec des staffs complets et des moyens de club professionnel. Résultat : une telle densité de talents qu'une quatrième tête de série coréenne peut rafler le titre mondial. C'est exactement ce qu'a fait T1 en 2025.

Une culture gaming à part

En Corée, le jeu vidéo compétitif fait partie du paysage depuis l'ère StarCraft, et les PC bangs (ces salles de jeu ouvertes jour et nuit) ont formé des générations de joueurs. La soloqueue coréenne passe d'ailleurs pour l'une des plus impitoyables de la planète : un camp d'entraînement géant, ouvert à tous.

Faker, le patron

Faker au bureau © Daebong Kim/Red Bull Content Pool

Et puis il y a Faker. Six titres mondiaux (2013, 2015, 2016, 2023, 2024 et 2025), dix titres de LCK, et toujours le même maillot de T1 sur les épaules. Le GOAT a fait de la Corée la patrie du LoL compétitif, et on vous raconte sa légende dans notre portrait de Faker.

04 De la soloqueue à la LEC : le chemin d'un joueur français

Vous rêvez de voir un Français soulever la Coupe de l'invocateur ? Il faudra gravir toute la pyramide. Et Caliste, l'ADC de la Karmine Corp, en est l'exemple parfait.

Étape 1 : briller en soloqueue

Tout commence en ranked. Les meilleurs joueurs du serveur européen grimpent jusqu'aux rangs Master, Grandmaster et Challenger, là où les clubs viennent faire leur marché.

Étape 2 : faire ses preuves en LFL

Caliste rejoint la Karmine Corp en mai 2023 pour le Summer Split de LFL. Résultat : titre de champion de France, trophée de MVP, puis victoire aux EMEA Masters. Pas mal pour un premier été.

Étape 3 : patienter, puis passer en LEC

Petit hic : il faut être majeur pour jouer en LEC. Caliste, 17 ans à l'époque, reste donc en LFL avec la KC Blue pendant que l'équipe principale débarque dans l'élite européenne en 2024. Il fait enfin ses débuts en LEC au début de la saison 2025, à 18 ans.

Étape 4 : le grand saut international

En 2026, le voilà au MSI, en finale de l'Esports World Cup, puis aux Worlds, les tout premiers de l'histoire de la Karmine Corp. De la LFL à la scène mondiale en trois ans : la pyramide n'est pas qu'une théorie.

05

Bonne nouvelle : pas besoin d'abonnement. Vous avez trois façons de vivre les matchs, du canapé à la tribune.

Les diffusions officielles : lolesports.com et les chaînes officielles de LoL Esports et de la LEC sur Twitch et YouTube diffusent toutes les rencontres en direct.

Les co-streams : des streamers rediffusent les matchs avec leurs propres commentaires. Kameto commente ainsi ceux de son équipe sur sa chaîne Twitch, dans une ambiance qui tient plus du virage de stade que du plateau télé.

Les events en salle : rien ne vaut une arène pleine. Les KCX de la Karmine Corp ont rempli La Défense Arena, et le Red Bull League of Its Own transforme chaque fin d'année en grande fête du LoL européen.

Un conseil pour les Worlds 2026 : avec le décalage horaire, de nombreux matchs tombent entre 20 h et 2 h du matin, heure française. Installez-vous confortablement, gardez une canette de Red Bull Energy Drink à portée de main pour les BO5 qui s'éternisent, et préparez-vous à hurler devant votre écran (en pensant aux voisins, quand même).

FAQ

Qui a gagné les Worlds ?

T1, triple champion du monde en titre (2023, 2024 et 2025). En 2025, l'équipe de Faker a battu KT Rolster 3-2 en finale à Chengdu, en Chine, pour décrocher son sixième titre.

Quand commencent les Worlds ?

Les Worlds 2026 ont débuté le 15 octobre aux États-Unis. La finale est prévue le 14 novembre au Barclays Center de New York.

Comment se qualifier aux Worlds ?

Il faut jouer dans l'une des six grandes ligues régionales et y terminer assez haut. Le vainqueur du MSI décroche aussi sa place, à condition d'atteindre les playoffs de sa ligue.

C'est quoi le MSI ?

Le Mid-Season Invitational est le tournoi international de mi-saison, disputé en juin et juillet. C'est le deuxième trophée le plus prestigieux de l'année, juste derrière les Worlds.