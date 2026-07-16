F1 sous la pluie : les meilleures courses de Red Bull Racing

Il y a les pilotes rapides. Et puis il y a les spécialistes de la pluie. Ceux qui trouvent du grip là où les autres ne voient que de l'eau, qui gardent le contrôle quand la visibilité disparaît et transforment chaque tour en démonstration de talent. Parce que lorsque le ciel s'abat sur un circuit de Formule 1, la différence entre gagner et abandonner se joue souvent au millimètre.

Jim Clark, Ayrton Senna et Michael Schumacher font partie de ce club très fermé . Au XXIᵉ siècle, les pilotes de Red Bull Racing ont eux aussi signé quelques-unes des meilleures courses sous la pluie dont on se souvienne. Alors ouvrez le parapluie et revivez avec nous sept Grands Prix qui ont contribué à écrire l'histoire de l'équipe en Formule 1.

Sebastian Vettel célèbre sa victoire au Grand Prix d'Italie 2008 © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

01 Grand Prix d'Italie 2008

Il y a quelque chose de symbolique dans le fait que la première grande victoire d'un pilote du programme Red Bull soit tombée lors de l'un des Grands Prix d'Italie les plus arrosés dont on se souvienne. Ces conditions ont fait de Monza le décor idéal pour que Sebastian Vettel déjoue tous les pronostics et commence à écrire une nouvelle page de la Formule 1.

À l'époque, Toro Rosso était bien plus qu'une équipe B. C'était le dernier palier avant Red Bull Racing, l'endroit où les jeunes de la Red Bull Junior Team finissaient de forger leur talent avant de viser une monoplace capable de jouer les titres. Leurs voitures étaient taillées pour être compétitives, mais pas pour se battre régulièrement pour la victoire.

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La pluie a changé la donne. Avec des performances beaucoup plus resserrées entre les voitures, Vettel a trouvé l'opportunité qu'il attendait depuis longtemps. À 21 ans, il a offert à l'équipe de Faenza une victoire inoubliable devant son public. « C'est le plus beau jour de ma vie. Je n'oublierai jamais ces sensations. C'est quelque chose d'incroyable, bien mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je tiens à remercier toute l'équipe pour l'énorme travail accompli », a-t-il déclaré après avoir franchi la ligne d'arrivée.

Vettel est devenu le premier pilote Red Bull à remporter une victoire en F1 © Getty Image/Red Bull Content Pool

La pluie s'est installée tout le week-end et a même fini par inonder une partie du Parc de Monza, mais Vettel avait déjà montré samedi ce dont il était capable en plaçant sa STR3 en pole. Vingt-quatre heures plus tard, il a mené la course de bout en bout avec un sang-froid qui n'avait rien de son âge. Pendant que des rivaux bien plus expérimentés commettaient des erreurs ou perdaient des positions, l'Allemand n'a laissé aucune ouverture à ses poursuivants et est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1, un record que Max Verstappen allait battre huit ans plus tard au Grand Prix d'Espagne 2016.

Le doublé pour Red Bull Racing au Grand Prix de Chine en 2009 © Getty Image/Red Bull Content Pool

02 Grand Prix de Chine 2009

Trois courses seulement après ses débuts chez Red Bull Racing, Vettel a offert à l'équipe sa toute première victoire. Encore sous la pluie et, cette fois, en tête d'un doublé historique aux côtés de Mark Webber à Shanghai. Ce n'était pas simplement un succès dicté par la météo. C'était la première preuve que Red Bull Racing avait les moyens de se battre parmi les grands. Le samedi, les mécaniciens ont même dû reconstruire la voiture de Vettel pendant les qualifications, ce qui ne lui laissait qu'une seule tentative pour signer un temps en Q3.

L'Allemand a décroché la pole et, le lendemain, a dominé avec autorité une course marquée par les allers-retours constants entre asphalte mouillé et sec. Il a géré l'usure physique, gardé la concentration tout du long et n'a jamais perdu le fil de la situation. « J'essayais de tout garder sous contrôle, mais ce n'était pas facile », a-t-il expliqué à l'arrivée. « À certains moments, je pensais seulement à ramener la voiture jusqu'au bout et ça me faisait perdre ma concentration. À la fin, j'ai choisi d'aborder chaque virage comme si c'était le seul. »

Cette victoire a changé à jamais l'histoire de Red Bull Racing. Le championnat 2009 a fini dans les mains de Brawn GP, l'écurie qui allait bientôt céder la place à Mercedes, mais le succès de Shanghai a laissé un message impossible à ignorer : l'équipe de Milton Keynes était déjà prête à jouer le titre. Les quatre championnats consécutifs pilotes et constructeurs remportés dans les saisons qui ont suivi n'ont fait que confirmer cette première grande déclaration d'intentions.

Daniel Ricciardo savoure sa victoire au Grand Prix de Hongrie 2014 © Getty Image/Red Bull Content Pool

03 Grand Prix de Hongrie 2014

La saison 2014 a démarré en côte pour Red Bull Racing. Le changement de règlement avait rogné l'avantage que l'équipe s'était construit grâce à son aérodynamique révolutionnaire, et le rôle principal revenait désormais aux unités de puissance, devenues bien plus déterminantes. Mais juste avant le départ du Grand Prix de Hongrie, un vieux complice a fait son entrée : la pluie.

Cette fois, ce n'est pas Sebastian Vettel qui a saisi l'occasion, mais Daniel Ricciardo, qui abordait sa première saison chez Red Bull Racing. L'Australien partait de la quatrième place, juste derrière son coéquipier. Les conditions changeantes ont provoqué accidents, tête-à-queue et abandons, tandis que le muret des stands a réagi vite en misant sur une stratégie à trois arrêts qui a placé Ricciardo en tête de la course avant le dixième tour.

Daniel Ricciardo s'impose sur piste mouillée en Hongrie © Getty Image/Red Bull Content Pool

L'avance a fondu entre les voitures de sécurité et les passages aux stands, mais Ricciardo n'a jamais lâché les leaders. Il freinait plus tard que tout le monde, trouvait des ouvertures là où doubler semblait impossible et, avec un asphalte qui séchait tour après tour, s'est retrouvé pleinement dans la lutte pour la victoire face à deux champions du monde : Fernando Alonso, sur Ferrari, et Lewis Hamilton, sur Mercedes.

À quatre tours de la fin, il a profité d'un blocage d'Hamilton pour le passer et, à peine un tour plus tard, il a fait de même avec Alonso pour boucler une remontée mémorable. « Devoir doubler encore une fois pour aller chercher la victoire… ça rend le triomphe encore plus satisfaisant », a confié un Ricciardo rayonnant en descendant de la voiture.

La brillante troisième place de Max Verstappen à São Paulo en 2016 © Getty Image/Red Bull Content Pool

04 Grand Prix du Brésil 2016

Max Verstappen a débarqué en Formule 1 comme le plus jeune pilote de l'histoire du championnat, fort d'un parcours brillant en karting. Il avait gagné dès ses débuts avec Red Bull Racing au Grand Prix d'Espagne , mais c'est quelques mois plus tard, sous la pluie d'Interlagos, que le monde a vraiment découvert de quoi il était capable.

Le Grand Prix du Brésil est devenu la scène parfaite pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle star. Sur un asphalte totalement détrempé, le Néerlandais a laissé derrière lui quatre champions du monde — Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel et Fernando Alonso — ainsi que le futur champion Nico Rosberg, dans une performance qui a changé pour toujours le regard que le paddock portait sur lui.

Max Verstappen en pleine remontée sur le circuit d'Interlagos en 2016 © Getty Image/Red Bull Content Pool

Il a d'abord dépassé Räikkönen par l'extérieur du virage 3. Peu après, il a répété exactement la même manœuvre sur Rosberg pour se hisser à la deuxième place au milieu du rideau d'eau. Pendant ce temps, la pluie continuait de mettre tout le plateau à l'épreuve. Les tête-à-queue s'enchaînaient, Räikkönen finissait dans les protections de la ligne droite principale et Vettel effectuait un spectaculaire tour complet à 360 degrés avant de reprendre le contrôle de sa Ferrari.

Verstappen n'a pas échappé au frisson non plus et est parti en tête-à-queue, avant de rattraper la voiture et de repartir à l'attaque. Plus tard, un arrêt pour monter des pneus pluie extrême l'a relégué en seizième position. Ce qui a suivi appartient à l'histoire de la Formule 1. Dépassement après dépassement, il a remonté treize places pour franchir la ligne d'arrivée à une troisième place inoubliable.

Max Verstappen dépasse la Ferrari en panne de Charles Leclerc © Getty Image/Red Bull Content Pool

05 Grand Prix d'Allemagne 2019

Hockenheim s'est réveillé sous un déluge. La pluie était si intense que les trois premiers tours ont dû être disputés derrière la voiture de sécurité pour aider à évacuer l'eau accumulée sur l'asphalte. La visibilité était minimale, le grip quasi inexistant, et Verstappen a même bouclé un tête-à-queue à 360 degrés sans perdre le contrôle de sa Red Bull. Quand la piste a commencé à sécher par endroits, et certaines équipes ont pris le risque des pneus slicks. Le chaos était servi.

Max Verstappen et Daniil Kvyat font la fête à Hockenheim © Getty Image/Red Bull Content Pool

Les incidents se sont multipliés presque immédiatement. Lando Norris et Charles Leclerc ont été mis hors course, tandis que Lewis Hamilton, passé aux slicks, a fait une sortie de piste, est rentré aux stands avec l'aileron avant abîmé et a fini par écoper d'une sanction. Verstappen s'est retrouvé en tête d'une course dont le scénario continuait de changer à chaque arrêt pour remonter des intermédiaires ou repartir en slicks.

Quand la situation a fini par se stabiliser, le Néerlandais a géré son avance avec le calme d'un vétéran jusqu'au drapeau à damier. Derrière lui, Sebastian Vettel a bouclé une remontée spectaculaire de la vingtième à la deuxième place, tandis que Daniil Kvyat ramenait Toro Rosso sur le podium pour la deuxième fois de l'histoire de l'équipe.

Max Verstappen tient Lewis Hamilton à distance à Imola en 2021 © Getty Image/Red Bull Content Pool

06 Grand Prix d'Émilie-Romagne 2021

Même si Max Verstappen disposait déjà d'une voiture capable de gagner des courses, c'est en 2021 que Red Bull Racing a eu une monoplace pouvant disputer le titre à Mercedes. Lewis Hamilton arrivait à Imola en tant que champion du monde en titre, vainqueur de la première manche de l'année et détenteur de la pole. La clé était simple : si Verstappen parvenait à se placer devant sur un circuit aussi étroit, il aurait une vraie chance de contrôler la course.

Quand les feux se sont éteints, le Néerlandais a réagi à la perfection. Il a dépassé aussi bien son coéquipier Sergio Pérez que Hamilton avant Tamburello et a pris une tête qu'il n'allait plus lâcher. Le Britannique a cherché la moindre ouverture pour rendre les coups, tandis que Verstappen a même frôlé la catastrophe avec un tête-à-queue à Rivazza dont il s'est sorti avec un contrôle extraordinaire. Il a gardé son calme, creusé l'écart et franchi la ligne en vainqueur. C'était la première pierre du chemin qui allait le mener à son premier titre de Champion du Monde de Formule 1.

« Les conditions étaient vraiment compliquées et il était très difficile de garder la voiture sur la piste, mais nous avons réussi à éviter les problèmes », a expliqué Verstappen après la course. « Nous avons gagné parce que nous avons pris les bonnes décisions sur les pneus au bon moment et parce que l'équipe a parfaitement géré une course aussi complexe. »

Max Verstappen prend la tête devant Esteban Ocon à Interlagos en 2024 © Getty Image/Red Bull Content Pool

07 Grand Prix de São Paulo 2024

Pour beaucoup, c'est encore la plus belle performance sous la pluie jamais vue en Formule 1. À Interlagos, Max Verstappen a offert une démonstration à la limite de l'impossible dans l'un des moments les plus délicats de la saison. Après avoir tout écrasé en 2023, McLaren avait recollé au wagon durant 2024 et Oracle Red Bull Racing ne bénéficiait plus de l'avance qui avait dominé le championnat un an plus tôt.

Le Néerlandais est arrivé au Brésil sans avoir gagné une course depuis le Grand Prix d'Espagne, disputé en juin. Le week-end, en plus, a démarré de la pire des manières. Lando Norris s'est adjugé la victoire au Sprint et, peu après, la pole également, augmentant encore la pression dans la lutte pour le titre.

Les qualifications ont fini par tout compliquer. Un drapeau rouge a coupé la dernière tentative de Verstappen en Q2 et l'a laissé éliminé. Comme si cela ne suffisait pas, un changement de moteur l'a relégué à la dix-septième position sur la grille. Quand les feux se sont éteints, il ne restait qu'une seule option : remonter sous une pluie incessante, dans une course marquée par des départs avortés, des accidents, des relances, de nouvelles neutralisations et même la disqualification de Nico Hülkenberg.

Verstappen a commencé à se frayer un chemin dans le trafic avec un naturel confondant. Alors que la pluie redoublait d'intensité, les leaders ont choisi de rentrer aux stands, mais Esteban Ocon comme le pilote Red Bull sont restés en piste et ont hérité des deux premières places. Le pari s'est révélé payant. Un accident a obligé à interrompre la course au drapeau rouge et a validé une stratégie qui a fini par tout changer.

Avec des pneus neufs pour le dernier relais, Verstappen n'a pas mis longtemps à reprendre la tête. À partir de là, il a disparu à l'horizon jusqu'à franchir la ligne avec près de 19 secondes d'avance. « Ça a été une victoire très émouvante. J'étais très motivé et j'ai absolument tout donné. Je me suis même surpris moi-même, parce que je ne m'attendais pas à gagner en partant d'aussi loin », a-t-il reconnu après la course. Cette remontée ne lui a pas seulement permis de battre Norris. Elle a aussi porté un coup presque définitif au championnat et a confirmé, une fois encore, que lorsque la pluie transforme une course en défi extrême, Verstappen trouve toujours le moyen de faire la différence.

FAQ

La pluie est-elle un avantage pour Red Bull Racing ?

Pas systématiquement, mais souvent. Red Bull a historiquement conçu des monoplaces à fort appui aérodynamique, ce qui leur confère une bonne stabilité sur piste glissante — là où rouler sous la pluie est devenu un défi pour les monoplaces modernes . Combinée au feeling naturel de Max Verstappen sous la pluie et à une stratégie guidée par des données météo très précises , la pluie se transforme fréquemment en levier supplémentaire pour l'équipe. En revanche, un setup optimisé pour le sec ou un mauvais choix de pneus peuvent rapidement effacer cet avantage.

Comment Red Bull gère-t-il la stratégie par temps de pluie ?

Red Bull est l'une des équipes les plus data-driven du paddock. Elle s'appuie sur des services météo professionnels capables de fournir des prévisions à une résolution de 500 mètres par secteur de circuit, ce qui permet d'anticiper les changements de conditions et de chronomet les arrêts aux stands avec précision. Sur des circuits comme Spa-Francorchamps ou Silverstone, où la pluie peut tomber dans un seul secteur, cet avantage informationnel peut être décisif.

Quels pneus utilise-t-on sous la pluie en F1 ?

Pirelli fournit deux types de pneus pour conditions humides : les intermédiaires (bande verte sur le flanc), adaptés aux pistes humides mais sans flaques d'eau importantes, et les pneus pluie extrême (bande bleue), conçus pour les fortes pluies avec de l'eau stagnante. Le choix du bon compound au bon moment est l'un des défis stratégiques les plus complexes d'une course sous la pluie.