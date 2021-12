Les techniques qui fonctionnent toujours sur Football Manager

Football Manager 2022 est disponible depuis un bon mois. De nombreux joueurs se sont déjà lancés dans de folles épopées, ont remporté des titres ou… se sont déjà fait virer. Peut-être même les trois à la fois. Mais, si vous débutez sur la licence ou souhaitez simplement éviter de pointer à Pôle Emploi, prenez note de ces quelques techniques qui pourraient bien vous aider dans le futur. Tout cela sans triche.

1. Membre du staff ou joueurs : inspectez les éléments libres de tout contrat

On les néglige souvent ou, du moins, les nouveaux sur Football Manager ont tendance à les laisser de côté pour se concentrer sur d’autres cibles. Pourtant le marché des agents libres est un excellent moyen de recruter en faisant des économies. Si on pousse un peu le concept, il peut même permettre de réaliser de jolies plus-values et faire basculer vos finances dans le vert.

Pôle Emploi est ouvert jusqu’à 4h du mat’ avec FM © Sports Interactive

Alors, si vous débutez une nouvelle partie - surtout avec un club disposant de peu de moyens - n’hésitez pas à faire un tour du côté des joueurs sans contrat. Il y a souvent de petites pépites qui s’y cachent, du côté des joueurs mais aussi du staff. Parce que, oui, en démarrant une nouvelle aventure, vos premières heures de jeu devraient être réservées à l’optimisation de ce dernier.

Plus concrètement, jetez un coup d’œil à ce marché négligé tous les 6 mois. C’est le meilleur moyen de s’offrir un bon soldat pour très peu cher. L’auteur de ces lignes a, par exemple, réussi à recruter Karim Benzema et Dimitri Payet pour une préretraite à… Sochaux. Sans parler de son adjoint un tout petit peu connu, un certain Dennis Bergkamp. Le Doubs plus sexy que jamais.

2. Piquer des regens avant la signature de leur contrat pro

Dans FM comme dans la réalité, un certain nombre de joueurs prennent leur retraite à la fin de chaque saison. Pour compenser ce manque - et que votre partie puisse continuer de façon infinie - le moteur de jeu crée de nouveaux jeunes joueurs qui s’installent tranquillement dans la base de données. On les appelle “regens” et vous pouvez facilement les repérer avec leurs têtes prédéfinies.

Les joueurs expérimentés savent déjà que de véritables pépites vouées à marcher sur le football mondial peuvent se trouver dans leurs rangs. Le truc, c’est qu’on ne gère pas forcément un club disposant des installations pour produire les meilleurs regens du jeu. Pour compenser, il est tout à fait possible de jouer de mauvais tours aux meilleurs clubs formateurs en surveillant constamment la rubrique “Arrivées jeunes”. La manipulation est la suivante : touche Contrôle + W > Transferts > Tous les transferts > Arrivées jeunes. C’est ici que les regens sont répertoriés, que vous pouvez les scouter et leur proposer un contrat. L’idée est de vous positionner sur leur recrutement dès leur apparition, AVANT que les clubs les ayant repérés n’agissent. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais il suffit d’une fois pour piquer un futur Ballon d’Or à une grosse cylindrée. Seul petit bémol : il y a quelques années on connaissait les dates précises d’arrivée des regens pour chaque pays. Ce n’est plus le cas vu que ces dernières sont maintenant aléatoires. Il faut donc surveiller ce dossier assez régulièrement.

3. Profiter des options d’achats sur les prêts

En tant que managers en herbe, nous avons tous connu cette horrible sensation. On parle évidemment de celle qui brise nos petits cœurs lorsque l’une de nos offres de transfert est refusée. Généralement, le club négociateur se permet de nous demander l’hypothèque de notre stade pour une brebis galeuse estimée à 500k€. Cela arrive bien souvent, mais il y a une petite parade qui peut marcher face à cette attitude de vendeur de tapis.

1000£ pour Cuisance, à ce prix vous pouvez le mettre sous votre sapin © Sports Interactive

Cette astuce fonctionnait très bien sur les itérations précédentes, mais il faut encore la tester sur FM 22. Elle consiste tout simplement, lorsque vous êtes face à un dirigeant qui ne veut pas céder un de ses jeunes joueurs, de proposer un prêt avec option d’achat. Il nous est déjà arrivé de proposer 10 millions d’euros pour un joueur estimé à 5, de recevoir une contre-proposition absolument folle à 45, pour finalement proposer un prêt assorti d’une option d’achat à 12 millions d’euros qui a été… acceptée. Aucune logique ici, mais profitez-en et tentez votre chance.

4. Surveiller les rumeurs

Un autre moyen de découvrir des pépites passées sous vos radars est de surveiller régulièrement la page Rumeurs. Celle-ci vous donne un aperçu des quelques tractations en cours concernant le mercato. La plupart du temps, vous y trouverez des reports de négociations des mastodontes européens. Souvent pour des montants mirobolants qui concernent des joueurs confirmés, ce qui ne vous sera que très peu utile. Mais ces informations deviennent intéressantes quand elles concernent des pépites méconnues.

Dans FM, lorsqu’un grand club se positionne sur un joueur très jeune, c’est souvent en raison de son potentiel incroyable. Vous pouvez ainsi vous positionner sur une future star du football mondial en économisant des frais sur vos équipes de recrutement. Le tout en croisant les doigts pour que le club cité dans la rumeur ne pousse pas les négociations plus loin. Une autre façon d’effectuer votre travail de scouting à bas prix.

5. Éviter de perdre un joueur sans récupérer d’indemnité

Un des éléments les plus frustrants en tant que manager est de voir partir l’un de ses joueurs gratuitement à la fin de son contrat. On perd ainsi un élément potentiellement important de la rotation, sans récupérer le moindre centime. Une double peine qui peut être évitée assez facilement.

Certains parlent de crise des 7 ans dans un couple: ils n’ont pas joué à FM © Sports Interactive

Pour cela, il suffit de proposer des contrats de 4 ans aux joueurs dont la valeur marchande est intéressante, puis d’y glisser une option de renouvellement de contrat automatique de 3 ans. Ce qui vous laisse un champ d’action de 7 ans sur lesquels vous gardez la main sur le joueur en question. Par contre, préparez-vous à proposer un salaire un peu plus important au joueur en question pour qu’il accepte votre proposition. L’autre alternative est de rincer son agent en augmentant fortement sa commission.

Bien gérer une offre de transfert reçue

Chaque année, Sports Interactive pousse un peu plus loin le réalisme dans la gestion de la dynamique de groupe. Vos décisions en tant que manager ont de plus en plus d’impact sur le moral des joueurs et le chaos guette votre vestiaire à chaque décision prise. Un mécanisme qui survient souvent lorsque l’un de vos hommes se voit présenter une opportunité de départ que vous balayez immédiatement.

En fait, il existe une petite technique pour ne pas se mettre à dos une de vos pièces maîtresses. Elle consiste plutôt que de refuser fermement une offre ou renégocier autour d’une somme irréaliste, à proposer au club négociateur un… échange de joueurs. Ça peut paraître étrange, mais en sélectionnant la star de l’équipe adverse pour un potentiel échange, c’est cette dernière qui met fin aux négociations et la répercussion sur votre propre joueur est bien moindre.

Appliquez donc ces quelques méthodes et vous pourrez bientôt soulever la coupe aux grandes oreilles. Même en prenant les rênes du FC Trifouilly-les-Oies.

