Football : qui est le meilleur joueur du monde et comment le définir ?

À travers les années, des centaines de grands joueurs se sont précédés. De Just Fontaine à Ousmane Dembélé , en passant par Garrincha ou Lionel Messi , chacun avait ses qualités et ses défauts

À moins de performances exceptionnelles, personne ne peut tomber entièrement d’accord sur l’identité du plus fort. On a tous eu des débats enflammés dans la cour de récré ou à la machine à café : si Franck Ribéry méritait le Ballon d’Or 2013, ou si Kylian Mbappé faisait assez de retours défensifs.

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Il existe tout de même quelques questions à se poser pour définir qui est le meilleur, en toute objectivité bien entendu.

01 Quelles qualités sont impératives ?

Dominik Szoboszlai est un joueur clé de Liverpool © Shamil Tanna/Red Bull Content Pool

Lorsqu’on regarde un joueur, il faut que certaines qualités soient visibles à chaque match. Certes, nous ne sommes pas des recruteurs ou directeurs sportifs, mais nos yeux sont les meilleurs outils pour analyser un joueur.

Voici les 5 qualités à prendre en compte pour définir le meilleur joueur du monde :

Technique : son jeu balle au pied

Placement : où se place-t-il en fonction du sens du jeu

Régularité : s’il est capable de réitérer ses performances régulièrement

Vision : savoir vers qui orienter le jeu

Importance : dans un collectif, il faut qu’il soit là

Ces caractéristiques sont non exhaustives, mais aide déjà à ratisser un certain nombre de joueurs. À son apogée, Neymar Jr était dans les discussions du Ballon d'Or 2017 . Aujourd’hui du côté de Liverpool, Dominik Szoboszlai est parmi les meilleurs de son club.

02 Club et sélection, à quel point c’est important ?

Mbappé à sa remise de diplôme © Benjamin Cremel/Red Bull Content Pool

Pour définir qui est le meilleur joueur du monde, il faut prendre en compte ses équipes. Et non ce n’est pas de la discrimination envers les petits clubs. On ne peut pas comparer votre oncle qui joue en senior à Raphaël Lipinski, même s’ils jouent tous les deux dans les divisions inférieures françaises.

Le meilleur joueur du monde doit jouer les plus grandes compétitions. On se souvient tous du triplé de Lookman en finale d’Europa League avec l’Atalanta. Pourtant cette compétition est trop « faible » pour que le meilleur joueur du monde y soit.

Les plus grands jouent dans un des cinq plus grands championnats du monde :

Premier League (Angleterre)

Bundesliga (Allemagne)

Ligue 1 (France)

Serie A (Italie)

La Liga (Espagne)

À rajouter à son calendrier, la Ligue des Champions . La plus grande compétition de clubs au monde. Alors oui il existe sa version nord-américaine, asiatique ou africaine. Mais elles sont moins relevées, ce qui n’enlève rien à leur difficulté. Comme Endrick, quand l’opportunité de jouer des coupes d'Europe appelle, il faut décrocher.

Concernant la sélection, c’est là que c’est plus compliqué. Jouer pour la France sera toujours un avantage que de jouer pour les États-Unis. Et c’est bien pour ça que la sélection joue un rôle mais moins important, pour définir qui est le meilleur joueur du monde.

Par exemple, Riyad Mahrez gagne la Premier League à la surprise générale avec Leicester en 2016. Le gaucher coche toutes les cases, mais ne joue pas de grandes compétitions avec son club ou l’Algérie. En pleine année d’Euro, c’est Cristiano Ronaldo, qui jouait au Real Madrid, qui prend le Ballon d’Or, gagnant de la Ligue des Champions et du Championnat d’Europe de football. Mahrez, lui, finira 7e.

03 Le poste, avantage ou désavantage ?

Manuel Neuer avec la Coupe du Monde en 2014 © Bayern München

Depuis toujours, les attaquants sont toujours mis en avant par rapport aux autres, même dans les plus grandes équipes. Messi prenait plus de lumière qu'Iniesta ou Puyol dans la grande époque récente du FC Barcelone, une période qui a généré certaines des plus grandes rivalités emblématiques du football .

Pour autant, être milieu, défenseur ou gardien de but n’est pas forcément un problème. Il existe des dizaines de joueurs qui ont été sur toutes les lèvres : Manuel Neuer, Paolo Maldini, Zinédine Zidane, Luka Modric, et j’en passe. Toutes les lignes d’un onze ont déjà remporté au moins un Ballon d’Or . Le plus dur reste sur l’impact offensif, parce qu’un Van Dijk sera moins buteur que Messi.

Les Ballons d’Or, par poste

Gardiens de but - Seul Lev Yachine, à l’époque de l’URSS, a remporté le titre individuel en 1963. D’autres gardiens de but ont été sur le podium, comme Gianluigi Buffon (2006) ou Oliver Kahn (2002).

Défenseurs - Deux défenseurs ont remporté un Ballon d’Or, Franz Beckenbauer (1972, 1976) et Fabio Cannavaro (2006).

Milieux - Seize milieux ont remporté au moins un Ballon d’Or. Parmi eux, Michel Platini en a remporté trois d'affilée (1983, 1984, 1985).

Attaquants - Vingt-sept attaquants ont soulevé le trophée au moins une fois dans leur carrière. Lionel Messi (8) devance Cristiano Ronaldo (5) au classement global du Ballon d’Or.

04 Les statistiques et performances individuelles

Comme l’a dit un jour Santana Moss : « Les grands joueurs font de grandes actions dans les grands matchs ». Les performances sont le nerf de la guerre pour définir qui est le meilleur.

Ce qui est difficile, c’est qu’il faut être régulier et savoir se montrer quand les grands rendez-vous sont là. Oui, pour être Ballon d’Or, il vaut mieux mettre un doublé face à votre club formateur avant de renverser Liverpool chez eux, pour vous qualifier en quarts de Ligue des Champions.

Les matchs et les saisons ne se ressemblent jamais. On ne peut pas demander à un joueur de mettre un but et une passe décisive minimum à chaque fois qu’il est sur le terrain. Mais si c’est le cas, alors le débat habituel au bar va être rapide.

05 Des trophées pour être The Best

Gagner des matchs, c’est bien. Remporter des trophées, c’est mieux. Certes, il y a aura toujours des titres qui iront à d’autres équipes, mais on ne peut pas être le meilleur en finissant toujours deuxième (ou pire).

Il n’y a pas de classement d’importance des titres. Remporter un mondial sera toujours mieux qu’une Coupe de France, mais entre une Ligue des Champions et un Euro, la ligne est plus fine. En 2024, les votants du Ballon d’Or ont estimé que le trophée de sélections était plus important que celui en club, avec la victoire de Rodri devant Vinicius Jr, qui venait de gagner la troisième coupe d'Europe de sa carrière.

06 Et chez les femmes ?

Aitana Bonmati avec son Ballon d'Or 2024 © FC Barcelona

Pour définir qui est la meilleure joueuse du monde, il vous suffit de choisir une milieu de terrain du FC Barcelone (ou du London City Lionnesses bientôt). Vous aurez la prochaine Ballon d'Or à coup sûr.

Pour ceux qui préfèrent la définir eux-mêmes, les caractéristiques sont exactement les mêmes. Même s'il est moins médiatisé, le football féminin est pareil que le masculin. Les mêmes compétitions, statistiques, mais pas les salaires.

NB : Le premier Ballon d'Or féminin à été décerné à Ada Hegerberg (Lyon) en...2018. Soit 62 ans après la création du trophée masculin.

07 L'humain au centre

Neymar Jr © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Parce qu’au final, le foot reste une histoire d’humains. Oui, il faut mettre des caractéristiques pour définir qui est le meilleur, mais il faut aussi que ce joueur touche le spectateur. Si les débats sportifs ne sont jamais unanimes, c’est grâce (ou à cause, comme vous voulez) de la sensibilité humaine.

Il y aura toujours un biais, que ce soit une action, un club ou une histoire. Qui n’a pas été choqué du dribble de Messi sur Boateng ? Qui n’a pas crié en voyant la volée de Pavard ? Qui n’a pas été ému par les adieux de Zidane au Real Madrid ? Chaque fan de foot a son meilleur joueur du monde. Pour les fans du Paris Saint-Germain, c’était Ousmane Dembélé en 2025, quand pour ceux du FC Barcelone c’était Lamine Yamal. Il n’y a pas de bonne réponse, elle évolue avec le temps.

Voilà, vous avez les clefs pour définir votre meilleur joueur du monde. Avec la Coupe du monde 2026 qui vient de se terminer (bravo à l'Espagne), les débats vont encore être enflammés.

FAQ

Qui est le meilleur joueur de l'histoire du football ?

Pour beaucoup, c'est Lionel Messi qui est le meilleur joueur de l'histoire du football. Avec tous les titres qu'il a remporté durant sa carrière (qui n'est pas finie !) et ses 8 Ballons d'Or, il se place tout en haut des débats.

Qui est le meilleur joueur du monde actuellement ?

Il est difficile de donner une réponse exacte. Actuellement, plusieurs joueurs se démarquent comme Ousmane Dembélé (Paris SG), Kvicha Kvaratskhelia (Paris SG), Michael Olise (Bayern Munich), Harry Kane (Bayern Munich) ou encore Kylian Mbappé (Real Madrid).

Qui est le roi du foot ?

Le roi du foot n'est autre que Pelé, surnommé « O Rei ». Vainqueur de deux Copa Libertadores et trois Coupe du monde, le brésilien a influencé le football avec une empreinte indélébile.

Qui est le meilleur footballeur du monde entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ?

Il est très difficile de départager les deux. En dehors de leurs palmarès respectifs, ils ont beaucoup de records et d'histoire. Cristiano Ronaldo est devenu une icône mondiale avec son transfert à Manchester United et ses grands matchs en coupe d'Europe, quand Lionel Messi est le meilleur buteur sur une année civile avec 91 buts. Les deux ont un héritage durable sur le sport.

Qui est le meilleur joueur du monde en 2025 ?

Il s'agit d'Ousmane Dembélé (Paris SG), vainqueur du Ballon d'Or et du trophée The Best.