Guide Forza Horizon 6 : les 15 trésors de grange à débloquer

Forza Horizon 6 cache 15 véhicules de légende dans des granges délabrées, disséminées aux quatre coins du Japon : les trésors de grange font leur grand retour. Toutes les dénicher, c'est se bâtir un garage à faire pâlir n'importe quel collectionneur — et le tout gratuitement. Ce guide vous détaille les voitures qui vous attendent, la marche à suivre pour débloquer les granges de Forza Horizon 6, et leur emplacement précis sur la carte du Japon.
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Comment débloquer tous les trésors de grange dans Forza Horizon 6 ?
Les trésors de grange font partie de l'ADN de la série Horizon : aucun opus ne s'en passe. Dans ce sixième volet, ils répondent à nouveau présents. Mais le déblocage change par rapport aux précédents épisodes : il faut désormais faire grimper vos tampons Découvre le Japon avant que les granges n'apparaissent sur la carte du Japon. Si vous foncez sur place sans avoir la progression requise, vous repartirez bredouille.
Votre statut actuel se consulte dans le menu Campagne, rubrique Journal du collectionneur, onglet « Découvre le Japon ». Sept paliers au total : à chaque nouveau rang, deux granges supplémentaires se débloquent — parfois plus. Les paliers, du premier au dernier : Visiteur, Touriste, Voyageur, Éclaireur, Navigateur, Aventurier et Maître Explorateur.
Pour faire grimper rapidement le rang Découvre le Japon : les missions scénarisées (marqueurs jaunes sur la carte) rapportent le plus de points. Comptent aussi les courses tōge et les courses de route, la destruction des mascottes régionales, les paliers de livraison de repas, les achats de maisons et les régions découvertes. Bref, un éventail large d'activités secondaires. Important : pas besoin de tout boucler. Il y a largement assez d'activités pour atteindre le dernier palier sans forcer.
Dès qu'une grange est trouvée, la voiture part en restauration. L'opération prend du temps. Vous pouvez accélérer la réparation contre quelques crédits, mais ça ne vaut généralement pas le coup. Continuez votre route, enchaînez quelques courses, et le bolide vous reviendra de lui-même.
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Les 15 trésors de grange de Forza Horizon 6
N°
Voiture
Palier de déblocage
Région
1
Honda NSX-R GT (2005)
Visiteur
Ohtani
2
Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)
Touriste
Ito
3
Toyota 2000GT (1969)
Touriste
Ito
4
Nissan Skyline 2000GT-R (1971)
Voyageur
Nangan
5
Nissan PAO (1989)
Voyageur
Minamino
6
Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998)
Éclaireur
Takashiro
7
Lincoln Continental (1962)
Éclaireur
Hokubu
8
Peugeot 205 Turbo 16 (1984)
Éclaireur
Shimanoyama
9
Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)
Éclaireur
Ohtani/Tokyo City
10
Lamborghini Diablo SV (1997)
Navigateur
Ito
11
Mitsubishi Montero Evolution (1997)
Navigateur
Shimanoyama
12
Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)
Aventurier
Shimanoyama
13
Nissan R390 GT1 (1998)
Aventurier
Ohtani
14
Mazda #55 Mazda 787B (1991)
Maître Explorateur
Takashiro
15
Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)
Maître Explorateur
Ito
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Palier 1 : Visiteur
Honda NSX-R GT (2005)
Voiture : Honda NSX-R GT (2005)
Région : Ohtani
Palier de déblocage : Visiteur
Le premier trésor de grange vous attend dès les premières heures de jeu. La NSX-R GT, c'est du pur japonais avec une vraie ADN motorsport : carrosserie aluminium, moteur central, châssis ferme. Classée en catégorie A, elle se débrouille très bien en course de route.
Emplacement : dans la forêt dense de la région d'Ohtani. Le plus simple est de suivre le chemin de gravier sinueux à l'ouest de la zone de recherche, puis de bifurquer sur le petit sentier près du temple Kinkaku-Ji. L'entrée est discrète, gardez l'œil ouvert.
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Palier 2 : Touriste
Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)
Voiture : Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)
Région : Ito (sud)
Palier de déblocage : Touriste
La Sierra Cosworth RS500 est l'une des silhouettes de tourisme les plus iconiques des années 80. Avec son quatre cylindres turbo et son aileron arrière caractéristique, c'est un must absolu pour les fans de l'époque.
Emplacement : région d'Ito, partie sud. Une petite colline boisée au sud du carrefour, en bordure de la zone de recherche. La grange est presque visible depuis la route principale.
Toyota 2000GT (1969)
Voiture : Toyota 2000GT (1969)
Région : Ito (nord)
Palier de déblocage : Touriste
L'une des classiques japonaises les plus atypiques et les plus convoitées qui soient. La 2000GT passe pour la première véritable icône sportive du Japon — et elle vous attend elle aussi dans la région d'Ito.
Emplacement : nord de la région d'Ito, près de la Minka House. La grange se cache dans un petit bois au bord sud-est de la zone de recherche, entre deux sentiers qui descendent à la plage. Un petit détour s'impose : la voiture plus au nord est directement sur le chemin.
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Palier 3 : Voyageur
Nissan Skyline 2000GT-R (1971)
Voiture : Nissan Skyline 2000GT-R (1971)
Région : Nangan
Palier de déblocage : Voyageur
L'arrière-grand-père de toutes les GT-R. Ce trésor de grange offre l'une des Nissan classiques les plus anciennes et les plus marquantes de la série.
Emplacement : région de Nangan, tout au sud de la zone de recherche. Derrière les maisons situées le long de la route principale, un chemin de terre bifurque et mène droit à la grange.
Nissan PAO (1989)
Voiture : Nissan PAO (1989)
Région : Minamino
Palier de déblocage : Voyageur
Avouons-le : la PAO est la trouvaille la plus loufoque de cette liste. Cette mini-citadine rétro de Nissan, c'est exactement l'inverse d'une voiture de course — et c'est précisément ce qui fait son charme. Un incontournable pour les collectionneurs.
Emplacement : région de Minamino, bord nord-est de la zone de recherche. Suivez un chemin de terre depuis la route principale. La grange se trouve au bout du sentier, en pleine forêt.
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Palier 4 : Éclaireur
Le palier 4 est le plus prolifique de Forza Horizon 6 côté trésors de grange : quatre granges s'ouvrent d'un coup. Au menu, un classique du rallye mondial et une Porsche de la vieille école.
La GT-R de course du JGTC, peinte dans son éclatant jaune Pennzoil, avec tout ce qu'un fan de motorsport peut désirer. L'un des trésors de grange les plus impressionnants visuellement du jeu.
Emplacement : région de Takashiro, bord est de la zone de recherche. La grange se cache dans la forêt à l'intérieur du tronçon de route en U. Astuce : une Treasure Car attend aussi près de la cascade — autant la rafler dans la foulée.
Lincoln Continental (1962)
Voiture : Lincoln Continental (1962)
Région : Hokubu
Palier de déblocage : Éclaireur
Un classique américain en plein Japon. La Lincoln Continental est la voiture la plus stylée de cette liste : pare-chocs chromés, carrosserie imposante, ambiance sixties à l'état pur.
Emplacement : région de Hokubu. La grange se dresse parmi les arbres, à côté des champs de fleurs colorés, juste au sud du centre de la zone de recherche. Facile à dénicher.
Peugeot 205 Turbo 16 (1984)
Voiture : Peugeot 205 Turbo 16 (1984)
Région : Shimanoyama
Palier de déblocage : Éclaireur
L'une des voitures les plus rapides de son époque. La 205 T16 a remporté deux fois le championnat du monde des rallyes. Au milieu des années 80, elle était tout bonnement intouchable. En tant que trésor de grange dans Forza Horizon 6, elle tient parfaitement son rang.
Emplacement : région de Shimanoyama, coin nord-est de la zone de recherche. Suivez un large chemin de terre qui grimpe la petite colline. La grange est bien visible, presque repérable depuis la route principale.
Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)
Voiture : Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)
Région : Ohtani/Tokyo City
Palier de déblocage : Éclaireur
La Porsche dans toute sa pureté : étroite, moteur arrière, traîtresse en virage et légendaire en ligne droite. Un trésor de grange qui en vaut la chandelle.
Emplacement : région d'Ohtani/Tokyo City. Dans la bambouseraie, à côté du chemin de terre situé entre les deux routes principales menant à la maison de Mei, côté nord de la zone de recherche.
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Palier 5 : Navigateur
Lamborghini Diablo SV (1997)
Voiture : Lamborghini Diablo SV (1997)
Région : Ito
Palier de déblocage : Navigateur
La Diablo SV est à la fois la plus pratique et la plus déjantée des trouvailles de cette liste. C'est l'un des meilleurs trésors de grange du jeu. Elle envoie du lourd en course de route et reste superbe à regarder.
Emplacement : région d'Ito. Le plus simple : suivez la route principale à travers la zone de recherche jusqu'à la longue bande déboisée près d'une triple intersection. Descendez la colline aux arbres abattus, en face de la pelleteuse bleue, puis prenez à droite dans le virage. La grange se situe au bord est de la zone.
Mitsubishi Pajero Evolution (1997)
Voiture : Mitsubishi Pajero Evolution (1997)
Région : Shimanoyama
Palier de déblocage : Navigateur
La Pajero Evolution, c'est l'histoire du rallye en format SUV : puissant, costaud, avec un faible pour les pistes en gravier. Pour les courses tout-terrain de Forza Horizon 6, c'est une véritable arme.
Emplacement : région de Shimanoyama, bord sud-ouest de la zone de recherche. En forêt, non loin de la Bandai Azuma Skyline Drift Zone. Sur la carte, le chemin de terre menant à la grange est bien identifiable.
08
Palier 6 : Aventurier
Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)
Voiture : Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)
Région : Shimanoyama
Palier de déblocage : Aventurier
Le nom est imprononçable, la voiture beaucoup moins. Cette Lancer Evolution Time Attack est une variante de course spécifiquement préparée, avec un passé en motorsport.
Emplacement : région de Shimanoyama, quasiment au centre de la zone de recherche, avec vue sur la ville de Narai-Juku au sud. Remontez le chemin de terre depuis l'événement Narai-Juku Circuit Race, puis bifurquez à droite sur le sentier. Par-dessus la colline, la grange apparaît. Voisine directe de la grange Peugeot 205 T16 et proche d'une Treasure Car Porsche 959.
Nissan R390 GT1 (1998)
Voiture : Nissan R390 GT1 (1998)
Région : Ohtani
Palier de déblocage : Aventurier
La R390 a été la seule tentative sérieuse de Nissan aux 24 Heures du Mans, ce qui en fait une voiture rare. En tant que trésor de grange dans FH6, ce bolide est un véritable bijou pour tout collectionneur.
Emplacement : région d'Ohtani, à la frontière avec Shimanoyama. Suivez un chemin de terre au bord nord-est de la zone de recherche. Alternative : passez par la route principale au nord-est de la zone, près du portail de départ du Bridge Underpass Trailblazer.
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Palier 7 : Maître Explorateur
Les deux dernières granges n'apparaissent qu'une fois le tampon d'or de Maître Explorateur obtenu. L'effort en vaut la peine : ces deux voitures sont de véritables pépites.
Mazda #55 Mazda 787B (1991)
Voiture : Mazda #55 Mazda 787B (1991)
Région : Takashiro
Palier de déblocage : Maître Explorateur
La voiture la plus iconique de toute cette liste. La 787B a remporté les 24 Heures du Mans en 1991 — encore aujourd'hui, c'est la seule japonaise à y être parvenue. Son moteur rotatif Wankel sonne comme aucun autre sur le bitume. Et elle se conduit dans Forza Horizon 6 exactement comme on l'attend d'une vainqueure du Mans. Un trésor de grange à ne surtout pas laisser filer.
Emplacement : région de Takashiro, le trésor de grange le plus retors du jeu malgré son environnement dégagé. La grange se planque en forêt directement au nord de la zone de recherche, derrière des bâtiments, des sentiers de randonnée et des terres agricoles. Prenez le chemin de terre au bord nord-ouest de la zone, depuis la route principale.
Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)
Voiture : Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)
Région : Ito
Palier de déblocage : Maître Explorateur
Les voitures de course Silhouette du début des années 80 sont des machines spectaculaires : larges carrosseries habillant des châssis de série étroits, rapport poids/puissance extrême. La Tomica Skyline est un must pour les fans de motorsport japonais.
Emplacement : région d'Ito, bord sud-ouest de la zone de recherche. Là où la route principale entre dans la zone par l'ouest, un large chemin de terre file plein sud vers la grange — et elle est étonnamment bien identifiable sur la carte du Japon.