Guide Forza Horizon 6 : les 15 trésors de grange à débloquer

Forza Horizon 6 cache 15 véhicules de légende dans des granges délabrées, disséminées aux quatre coins du Japon : les trésors de grange font leur grand retour. Toutes les dénicher, c'est se bâtir un garage à faire pâlir n'importe quel collectionneur — et le tout gratuitement. Ce guide vous détaille les voitures qui vous attendent, la marche à suivre pour débloquer les granges de Forza Horizon 6 , et leur emplacement précis sur la carte du Japon.

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Les trésors de grange font partie de l'ADN de la série Horizon : aucun opus ne s'en passe. Dans ce sixième volet, ils répondent à nouveau présents. Mais le déblocage change par rapport aux précédents épisodes : il faut désormais faire grimper vos tampons Découvre le Japon avant que les granges n'apparaissent sur la carte du Japon. Si vous foncez sur place sans avoir la progression requise, vous repartirez bredouille.

Forza Horizon 6 vous récompense pour l'exploration du Japon © Xbox Game Studios

Votre statut actuel se consulte dans le menu Campagne, rubrique Journal du collectionneur, onglet « Découvre le Japon ». Sept paliers au total : à chaque nouveau rang, deux granges supplémentaires se débloquent — parfois plus. Les paliers, du premier au dernier : Visiteur, Touriste, Voyageur, Éclaireur, Navigateur, Aventurier et Maître Explorateur.

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Pour faire grimper rapidement le rang Découvre le Japon : les missions scénarisées (marqueurs jaunes sur la carte) rapportent le plus de points. Comptent aussi les courses tōge et les courses de route, la destruction des mascottes régionales, les paliers de livraison de repas, les achats de maisons et les régions découvertes. Bref, un éventail large d'activités secondaires. Important : pas besoin de tout boucler. Il y a largement assez d'activités pour atteindre le dernier palier sans forcer.

Dès qu'une grange est trouvée, la voiture part en restauration. L'opération prend du temps. Vous pouvez accélérer la réparation contre quelques crédits, mais ça ne vaut généralement pas le coup. Continuez votre route, enchaînez quelques courses, et le bolide vous reviendra de lui-même.

02 Les 15 trésors de grange de Forza Horizon 6

N° Voiture Palier de déblocage Région 1 Honda NSX-R GT (2005) Visiteur Ohtani 2 Ford Sierra Cosworth RS500 (1987) Touriste Ito 3 Toyota 2000GT (1969) Touriste Ito 4 Nissan Skyline 2000GT-R (1971) Voyageur Nangan 5 Nissan PAO (1989) Voyageur Minamino 6 Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998) Éclaireur Takashiro 7 Lincoln Continental (1962) Éclaireur Hokubu 8 Peugeot 205 Turbo 16 (1984) Éclaireur Shimanoyama 9 Porsche 911 Turbo 3.3 (1982) Éclaireur Ohtani/Tokyo City 10 Lamborghini Diablo SV (1997) Navigateur Ito 11 Mitsubishi Montero Evolution (1997) Navigateur Shimanoyama 12 Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005) Aventurier Shimanoyama 13 Nissan R390 GT1 (1998) Aventurier Ohtani 14 Mazda #55 Mazda 787B (1991) Maître Explorateur Takashiro 15 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983) Maître Explorateur Ito

03 Palier 1 : Visiteur

Honda NSX-R GT (2005)

Un chemin de terre étroit mène (presque) toujours aux trésors de grange © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voiture : Honda NSX-R GT (2005)

Région : Ohtani

Palier de déblocage : Visiteur

Le premier trésor de grange vous attend dès les premières heures de jeu. La NSX-R GT, c'est du pur japonais avec une vraie ADN motorsport : carrosserie aluminium, moteur central, châssis ferme. Classée en catégorie A, elle se débrouille très bien en course de route.

La NSX se planque non loin du temple Kinkaku-Ji © Xbox Game Studios

Emplacement : dans la forêt dense de la région d'Ohtani. Le plus simple est de suivre le chemin de gravier sinueux à l'ouest de la zone de recherche, puis de bifurquer sur le petit sentier près du temple Kinkaku-Ji. L'entrée est discrète, gardez l'œil ouvert.

04 Palier 2 : Touriste

Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)

Ford Sierra Cosworth RS500 © Xbox Game Studios

Voiture : Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)

Région : Ito (sud)

Palier de déblocage : Touriste

La Sierra Cosworth RS500 est l'une des silhouettes de tourisme les plus iconiques des années 80. Avec son quatre cylindres turbo et son aileron arrière caractéristique, c'est un must absolu pour les fans de l'époque.

Emplacement : région d'Ito, partie sud. Une petite colline boisée au sud du carrefour, en bordure de la zone de recherche. La grange est presque visible depuis la route principale.

Toyota 2000GT (1969)

Toyota 2000GT (1969) © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voiture : Toyota 2000GT (1969)

Région : Ito (nord)

Palier de déblocage : Touriste

L'une des classiques japonaises les plus atypiques et les plus convoitées qui soient. La 2000GT passe pour la première véritable icône sportive du Japon — et elle vous attend elle aussi dans la région d'Ito.

Voici où trouver la Toyota 2000GT (1969) © Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : nord de la région d'Ito, près de la Minka House. La grange se cache dans un petit bois au bord sud-est de la zone de recherche, entre deux sentiers qui descendent à la plage. Un petit détour s'impose : la voiture plus au nord est directement sur le chemin.

05 Palier 3 : Voyageur

Nissan Skyline 2000GT-R (1971)

La Nissan Skyline 2000GT-R (1971) se trouve à l'extrême sud-ouest © Xbox Game Studios

Voiture : Nissan Skyline 2000GT-R (1971)

Région : Nangan

Palier de déblocage : Voyageur

L'arrière-grand-père de toutes les GT-R. Ce trésor de grange offre l'une des Nissan classiques les plus anciennes et les plus marquantes de la série.

Emplacement : région de Nangan, tout au sud de la zone de recherche. Derrière les maisons situées le long de la route principale, un chemin de terre bifurque et mène droit à la grange.

Nissan PAO (1989)

La Nissan PAO © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voiture : Nissan PAO (1989)

Région : Minamino

Palier de déblocage : Voyageur

Avouons-le : la PAO est la trouvaille la plus loufoque de cette liste. Cette mini-citadine rétro de Nissan, c'est exactement l'inverse d'une voiture de course — et c'est précisément ce qui fait son charme. Un incontournable pour les collectionneurs.

Suivez le sentier étroit pour trouver la Nissan PAO © Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région de Minamino, bord nord-est de la zone de recherche. Suivez un chemin de terre depuis la route principale. La grange se trouve au bout du sentier, en pleine forêt.

06 Palier 4 : Éclaireur

Le palier 4 est le plus prolifique de Forza Horizon 6 côté trésors de grange : quatre granges s'ouvrent d'un coup. Au menu, un classique du rallye mondial et une Porsche de la vieille école.

Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998)

Forza Horizon 6 part à l'assaut du trône des jeux de course © Xbox Game Studios

Voiture : Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998)

Région : Takashiro

Palier de déblocage : Éclaireur

La GT-R de course du JGTC, peinte dans son éclatant jaune Pennzoil, avec tout ce qu'un fan de motorsport peut désirer. L'un des trésors de grange les plus impressionnants visuellement du jeu.

Juste à côté de la course dirt, vous trouverez la grange © Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région de Takashiro, bord est de la zone de recherche. La grange se cache dans la forêt à l'intérieur du tronçon de route en U. Astuce : une Treasure Car attend aussi près de la cascade — autant la rafler dans la foulée.

Lincoln Continental (1962)

Un vrai classique : la Lincoln Continental © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voiture : Lincoln Continental (1962)

Région : Hokubu

Palier de déblocage : Éclaireur

Un classique américain en plein Japon. La Lincoln Continental est la voiture la plus stylée de cette liste : pare-chocs chromés, carrosserie imposante, ambiance sixties à l'état pur.

La Lincoln Continental se trouve juste en dessous des champs de fleurs © Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région de Hokubu. La grange se dresse parmi les arbres, à côté des champs de fleurs colorés, juste au sud du centre de la zone de recherche. Facile à dénicher.

Peugeot 205 Turbo 16 (1984)

Un classique du tout-terrain : la Peugeot 205 Turbo 16 © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voiture : Peugeot 205 Turbo 16 (1984)

Région : Shimanoyama

Palier de déblocage : Éclaireur

L'une des voitures les plus rapides de son époque. La 205 T16 a remporté deux fois le championnat du monde des rallyes. Au milieu des années 80, elle était tout bonnement intouchable. En tant que trésor de grange dans Forza Horizon 6, elle tient parfaitement son rang.

La Peugeot 205 Turbo 16 se cache au cœur de la zone radar © Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région de Shimanoyama, coin nord-est de la zone de recherche. Suivez un large chemin de terre qui grimpe la petite colline. La grange est bien visible, presque repérable depuis la route principale.

Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)

La Porsche 911 Turbo 3.3 a sa place dans toute collection qui se respecte © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voiture : Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)

Région : Ohtani/Tokyo City

Palier de déblocage : Éclaireur

La Porsche dans toute sa pureté : étroite, moteur arrière, traîtresse en virage et légendaire en ligne droite. Un trésor de grange qui en vaut la chandelle.

La Porsche 911 Turbo 3.3 se planque dans le nord de Tokyo © Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région d'Ohtani/Tokyo City. Dans la bambouseraie, à côté du chemin de terre situé entre les deux routes principales menant à la maison de Mei, côté nord de la zone de recherche.

07 Palier 5 : Navigateur

Lamborghini Diablo SV (1997)

La Lamborghini Diablo SV est une fusée en catégorie A © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voiture : Lamborghini Diablo SV (1997)

Région : Ito

Palier de déblocage : Navigateur

La Diablo SV est à la fois la plus pratique et la plus déjantée des trouvailles de cette liste. C'est l'un des meilleurs trésors de grange du jeu. Elle envoie du lourd en course de route et reste superbe à regarder.

Gardez l'œil ouvert pour repérer une trouée dans la forêt © Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région d'Ito. Le plus simple : suivez la route principale à travers la zone de recherche jusqu'à la longue bande déboisée près d'une triple intersection. Descendez la colline aux arbres abattus, en face de la pelleteuse bleue, puis prenez à droite dans le virage. La grange se situe au bord est de la zone.

Mitsubishi Pajero Evolution (1997)

Le rallye pensé par les japonais : la Mitsubishi Pajero Evolution © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voiture : Mitsubishi Pajero Evolution (1997)

Région : Shimanoyama

Palier de déblocage : Navigateur

La Pajero Evolution, c'est l'histoire du rallye en format SUV : puissant, costaud, avec un faible pour les pistes en gravier. Pour les courses tout-terrain de Forza Horizon 6, c'est une véritable arme.

Roulez plein ouest depuis l'événement Chaser Zero © Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région de Shimanoyama, bord sud-ouest de la zone de recherche. En forêt, non loin de la Bandai Azuma Skyline Drift Zone. Sur la carte, le chemin de terre menant à la grange est bien identifiable.

08 Palier 6 : Aventurier

Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)

La Mitsubishi Sierra Lancer Evolution Time Attack © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voiture : Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)

Région : Shimanoyama

Palier de déblocage : Aventurier

Le nom est imprononçable, la voiture beaucoup moins. Cette Lancer Evolution Time Attack est une variante de course spécifiquement préparée, avec un passé en motorsport.

La grange se trouve à proximité du petit bourg de Narai-Juku © Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région de Shimanoyama, quasiment au centre de la zone de recherche, avec vue sur la ville de Narai-Juku au sud. Remontez le chemin de terre depuis l'événement Narai-Juku Circuit Race, puis bifurquez à droite sur le sentier. Par-dessus la colline, la grange apparaît. Voisine directe de la grange Peugeot 205 T16 et proche d'une Treasure Car Porsche 959.

Nissan R390 GT1 (1998)

La Nissan R390 GT1 est un classique du Mans © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voiture : Nissan R390 GT1 (1998)

Région : Ohtani

Palier de déblocage : Aventurier

La R390 a été la seule tentative sérieuse de Nissan aux 24 Heures du Mans, ce qui en fait une voiture rare. En tant que trésor de grange dans FH6, ce bolide est un véritable bijou pour tout collectionneur.

Suivez le chemin de terre au nord du Matsumi Great Bridge © Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région d'Ohtani, à la frontière avec Shimanoyama. Suivez un chemin de terre au bord nord-est de la zone de recherche. Alternative : passez par la route principale au nord-est de la zone, près du portail de départ du Bridge Underpass Trailblazer.

09 Palier 7 : Maître Explorateur

Les deux dernières granges n'apparaissent qu'une fois le tampon d'or de Maître Explorateur obtenu. L'effort en vaut la peine : ces deux voitures sont de véritables pépites.

Mazda #55 Mazda 787B (1991)

La Mazda 787B dans Forza Horizon 6 a connu des jours meilleurs © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voiture : Mazda #55 Mazda 787B (1991)

Région : Takashiro

Palier de déblocage : Maître Explorateur

La voiture la plus iconique de toute cette liste. La 787B a remporté les 24 Heures du Mans en 1991 — encore aujourd'hui, c'est la seule japonaise à y être parvenue. Son moteur rotatif Wankel sonne comme aucun autre sur le bitume. Et elle se conduit dans Forza Horizon 6 exactement comme on l'attend d'une vainqueure du Mans. Un trésor de grange à ne surtout pas laisser filer.

La Mazda 787B se cache à l'ouest du château de Hirosaki © Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région de Takashiro, le trésor de grange le plus retors du jeu malgré son environnement dégagé. La grange se planque en forêt directement au nord de la zone de recherche, derrière des bâtiments, des sentiers de randonnée et des terres agricoles. Prenez le chemin de terre au bord nord-ouest de la zone, depuis la route principale.

Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)

La Tomica Skyline est un vrai classique © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voiture : Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)

Région : Ito

Palier de déblocage : Maître Explorateur

Les voitures de course Silhouette du début des années 80 sont des machines spectaculaires : larges carrosseries habillant des châssis de série étroits, rapport poids/puissance extrême. La Tomica Skyline est un must pour les fans de motorsport japonais.

La Skyline se trouve au sud-ouest du Kitayama Big Daisugi © Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région d'Ito, bord sud-ouest de la zone de recherche. Là où la route principale entre dans la zone par l'ouest, un large chemin de terre file plein sud vers la grange — et elle est étonnamment bien identifiable sur la carte du Japon.