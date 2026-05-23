Forza Horizon 6 propose de nombreuses voitures à collectionner à travers le Japon.
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Guide Forza Horizon 6 : les 15 trésors de grange à débloquer

Dans Forza Horizon 6, les trésors de grange sont de retour : à la clef, des voitures gratuites pour qui sait les dénicher. Ce guide te présente les 15 et t'explique comment mettre la main dessus.
Écrit par Phil Briel (@nophilterde)
Temps de lecture estimé : 10 minutesUpdated on

Résumé

  1. 1
    Comment débloquer tous les trésors de grange dans Forza Horizon 6 ?
  2. 2
    Les 15 trésors de grange de Forza Horizon 6
  3. 3
    Palier 1 : Visiteur
  4. 4
    Palier 2 : Touriste
  5. 5
    Palier 3 : Voyageur
  6. 6
    Palier 4 : Éclaireur
  7. 7
    Palier 5 : Navigateur
  8. 8
    Palier 6 : Aventurier
  9. 9
    Palier 7 : Maître Explorateur
Forza Horizon 6 cache 15 véhicules de légende dans des granges délabrées, disséminées aux quatre coins du Japon : les trésors de grange font leur grand retour. Toutes les dénicher, c'est se bâtir un garage à faire pâlir n'importe quel collectionneur — et le tout gratuitement. Ce guide vous détaille les voitures qui vous attendent, la marche à suivre pour débloquer les granges de Forza Horizon 6, et leur emplacement précis sur la carte du Japon.
01

Comment débloquer tous les trésors de grange dans Forza Horizon 6 ?

Les trésors de grange font partie de l'ADN de la série Horizon : aucun opus ne s'en passe. Dans ce sixième volet, ils répondent à nouveau présents. Mais le déblocage change par rapport aux précédents épisodes : il faut désormais faire grimper vos tampons Découvre le Japon avant que les granges n'apparaissent sur la carte du Japon. Si vous foncez sur place sans avoir la progression requise, vous repartirez bredouille.
Explorer le Japon permet de débloquer de nombreuses récompenses dans Forza Horizon 6.

Forza Horizon 6 vous récompense pour l'exploration du Japon

© Xbox Game Studios

Votre statut actuel se consulte dans le menu Campagne, rubrique Journal du collectionneur, onglet « Découvre le Japon ». Sept paliers au total : à chaque nouveau rang, deux granges supplémentaires se débloquent — parfois plus. Les paliers, du premier au dernier : Visiteur, Touriste, Voyageur, Éclaireur, Navigateur, Aventurier et Maître Explorateur.

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Pour faire grimper rapidement le rang Découvre le Japon : les missions scénarisées (marqueurs jaunes sur la carte) rapportent le plus de points. Comptent aussi les courses tōge et les courses de route, la destruction des mascottes régionales, les paliers de livraison de repas, les achats de maisons et les régions découvertes. Bref, un éventail large d'activités secondaires. Important : pas besoin de tout boucler. Il y a largement assez d'activités pour atteindre le dernier palier sans forcer.
Dès qu'une grange est trouvée, la voiture part en restauration. L'opération prend du temps. Vous pouvez accélérer la réparation contre quelques crédits, mais ça ne vaut généralement pas le coup. Continuez votre route, enchaînez quelques courses, et le bolide vous reviendra de lui-même.
02

Les 15 trésors de grange de Forza Horizon 6

Voiture

Palier de déblocage

Région

1

Honda NSX-R GT (2005)

Visiteur

Ohtani

2

Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)

Touriste

Ito

3

Toyota 2000GT (1969)

Touriste

Ito

4

Nissan Skyline 2000GT-R (1971)

Voyageur

Nangan

5

Nissan PAO (1989)

Voyageur

Minamino

6

Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998)

Éclaireur

Takashiro

7

Lincoln Continental (1962)

Éclaireur

Hokubu

8

Peugeot 205 Turbo 16 (1984)

Éclaireur

Shimanoyama

9

Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)

Éclaireur

Ohtani/Tokyo City

10

Lamborghini Diablo SV (1997)

Navigateur

Ito

11

Mitsubishi Montero Evolution (1997)

Navigateur

Shimanoyama

12

Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)

Aventurier

Shimanoyama

13

Nissan R390 GT1 (1998)

Aventurier

Ohtani

14

Mazda #55 Mazda 787B (1991)

Maître Explorateur

Takashiro

15

Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)

Maître Explorateur

Ito

03

Palier 1 : Visiteur

Honda NSX-R GT (2005)

Les chemins de terre cachent souvent des trésors de grange dans Forza Horizon 6.

Un chemin de terre étroit mène (presque) toujours aux trésors de grange

© Phil Briel/Xbox Game Studios

  • Voiture : Honda NSX-R GT (2005)
  • Région : Ohtani
  • Palier de déblocage : Visiteur
Le premier trésor de grange vous attend dès les premières heures de jeu. La NSX-R GT, c'est du pur japonais avec une vraie ADN motorsport : carrosserie aluminium, moteur central, châssis ferme. Classée en catégorie A, elle se débrouille très bien en course de route.
La Honda NSX est cachée près du temple Kinkaku-ji dans Forza Horizon 6.

La NSX se planque non loin du temple Kinkaku-Ji

© Xbox Game Studios

Emplacement : dans la forêt dense de la région d'Ohtani. Le plus simple est de suivre le chemin de gravier sinueux à l'ouest de la zone de recherche, puis de bifurquer sur le petit sentier près du temple Kinkaku-Ji. L'entrée est discrète, gardez l'œil ouvert.
04

Palier 2 : Touriste

Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)

La Ford Sierra Cosworth RS500 fait partie des voitures à débloquer dans Forza Horizon 6.

Ford Sierra Cosworth RS500

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  • Voiture : Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)
  • Région : Ito (sud)
  • Palier de déblocage : Touriste
La Sierra Cosworth RS500 est l'une des silhouettes de tourisme les plus iconiques des années 80. Avec son quatre cylindres turbo et son aileron arrière caractéristique, c'est un must absolu pour les fans de l'époque.
Emplacement : région d'Ito, partie sud. Une petite colline boisée au sud du carrefour, en bordure de la zone de recherche. La grange est presque visible depuis la route principale.

Toyota 2000GT (1969)

La Toyota 2000GT de 1969 fait partie des voitures rares à découvrir dans Forza Horizon 6.

Toyota 2000GT (1969)

© Phil Briel/Xbox Game Studios

  • Voiture : Toyota 2000GT (1969)
  • Région : Ito (nord)
  • Palier de déblocage : Touriste
L'une des classiques japonaises les plus atypiques et les plus convoitées qui soient. La 2000GT passe pour la première véritable icône sportive du Japon — et elle vous attend elle aussi dans la région d'Ito.
Voici où trouver la Toyota 2000GT de 1969 dans Forza Horizon 6.

Voici où trouver la Toyota 2000GT (1969)

© Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : nord de la région d'Ito, près de la Minka House. La grange se cache dans un petit bois au bord sud-est de la zone de recherche, entre deux sentiers qui descendent à la plage. Un petit détour s'impose : la voiture plus au nord est directement sur le chemin.
05

Palier 3 : Voyageur

Nissan Skyline 2000GT-R (1971)

La Nissan Skyline 2000GT-R de 1971 est cachée à l’extrême sud-ouest de la carte dans Forza Horizon 6.

La Nissan Skyline 2000GT-R (1971) se trouve à l'extrême sud-ouest

© Xbox Game Studios

  • Voiture : Nissan Skyline 2000GT-R (1971)
  • Région : Nangan
  • Palier de déblocage : Voyageur
L'arrière-grand-père de toutes les GT-R. Ce trésor de grange offre l'une des Nissan classiques les plus anciennes et les plus marquantes de la série.
Emplacement : région de Nangan, tout au sud de la zone de recherche. Derrière les maisons situées le long de la route principale, un chemin de terre bifurque et mène droit à la grange.

Nissan PAO (1989)

La Nissan Pao fait partie des voitures cachées à découvrir dans Forza Horizon 6.

La Nissan PAO

© Phil Briel/Xbox Game Studios

  • Voiture : Nissan PAO (1989)
  • Région : Minamino
  • Palier de déblocage : Voyageur
Avouons-le : la PAO est la trouvaille la plus loufoque de cette liste. Cette mini-citadine rétro de Nissan, c'est exactement l'inverse d'une voiture de course — et c'est précisément ce qui fait son charme. Un incontournable pour les collectionneurs.
Un sentier étroit mène à la Nissan Pao cachée dans Forza Horizon 6.

Suivez le sentier étroit pour trouver la Nissan PAO

© Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région de Minamino, bord nord-est de la zone de recherche. Suivez un chemin de terre depuis la route principale. La grange se trouve au bout du sentier, en pleine forêt.
06

Palier 4 : Éclaireur

Le palier 4 est le plus prolifique de Forza Horizon 6 côté trésors de grange : quatre granges s'ouvrent d'un coup. Au menu, un classique du rallye mondial et une Porsche de la vieille école.

Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998)

La Nissan Skyline GT-R roule à pleine vitesse dans Forza Horizon 6.

Forza Horizon 6 part à l'assaut du trône des jeux de course

© Xbox Game Studios

  • Voiture : Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998)
  • Région : Takashiro
  • Palier de déblocage : Éclaireur
La GT-R de course du JGTC, peinte dans son éclatant jaune Pennzoil, avec tout ce qu'un fan de motorsport peut désirer. L'un des trésors de grange les plus impressionnants visuellement du jeu.
La Nissan 23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R est cachée près d’une course dirt dans Forza Horizon 6.

Juste à côté de la course dirt, vous trouverez la grange

© Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région de Takashiro, bord est de la zone de recherche. La grange se cache dans la forêt à l'intérieur du tronçon de route en U. Astuce : une Treasure Car attend aussi près de la cascade — autant la rafler dans la foulée.

Lincoln Continental (1962)

La Lincoln Continental fait partie des voitures classiques à débloquer dans Forza Horizon 6.

Un vrai classique : la Lincoln Continental

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  • Voiture : Lincoln Continental (1962)
  • Région : Hokubu
  • Palier de déblocage : Éclaireur
Un classique américain en plein Japon. La Lincoln Continental est la voiture la plus stylée de cette liste : pare-chocs chromés, carrosserie imposante, ambiance sixties à l'état pur.
Les champs de fleurs cachent la Lincoln Continental dans Forza Horizon 6.

La Lincoln Continental se trouve juste en dessous des champs de fleurs

© Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région de Hokubu. La grange se dresse parmi les arbres, à côté des champs de fleurs colorés, juste au sud du centre de la zone de recherche. Facile à dénicher.

Peugeot 205 Turbo 16 (1984)

La Peugeot 205 Turbo 16 est l’un des grands classiques du rallye dans Forza Horizon 6.

Un classique du tout-terrain : la Peugeot 205 Turbo 16

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  • Voiture : Peugeot 205 Turbo 16 (1984)
  • Région : Shimanoyama
  • Palier de déblocage : Éclaireur
L'une des voitures les plus rapides de son époque. La 205 T16 a remporté deux fois le championnat du monde des rallyes. Au milieu des années 80, elle était tout bonnement intouchable. En tant que trésor de grange dans Forza Horizon 6, elle tient parfaitement son rang.
La zone radar dissimule la Peugeot 205 Turbo 16 dans Forza Horizon 6.

La Peugeot 205 Turbo 16 se cache au cœur de la zone radar

© Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région de Shimanoyama, coin nord-est de la zone de recherche. Suivez un large chemin de terre qui grimpe la petite colline. La grange est bien visible, presque repérable depuis la route principale.

Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)

La Porsche 911 Turbo 3.3 est un incontournable pour les collectionneurs dans Forza Horizon 6.

La Porsche 911 Turbo 3.3 a sa place dans toute collection qui se respecte

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  • Voiture : Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)
  • Région : Ohtani/Tokyo City
  • Palier de déblocage : Éclaireur
La Porsche dans toute sa pureté : étroite, moteur arrière, traîtresse en virage et légendaire en ligne droite. Un trésor de grange qui en vaut la chandelle.
La Porsche 911 Turbo 3.3 est cachée dans le nord de Tokyo dans Forza Horizon 6.

La Porsche 911 Turbo 3.3 se planque dans le nord de Tokyo

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Emplacement : région d'Ohtani/Tokyo City. Dans la bambouseraie, à côté du chemin de terre situé entre les deux routes principales menant à la maison de Mei, côté nord de la zone de recherche.
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Palier 5 : Navigateur

Lamborghini Diablo SV (1997)

La Lamborghini Diablo SV domine les courses de catégorie A dans Forza Horizon 6.

La Lamborghini Diablo SV est une fusée en catégorie A

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  • Voiture : Lamborghini Diablo SV (1997)
  • Région : Ito
  • Palier de déblocage : Navigateur
La Diablo SV est à la fois la plus pratique et la plus déjantée des trouvailles de cette liste. C'est l'un des meilleurs trésors de grange du jeu. Elle envoie du lourd en course de route et reste superbe à regarder.
Une trouée dans la forêt mène à la Lamborghini Diablo SV dans Forza Horizon 6.

Gardez l'œil ouvert pour repérer une trouée dans la forêt

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Emplacement : région d'Ito. Le plus simple : suivez la route principale à travers la zone de recherche jusqu'à la longue bande déboisée près d'une triple intersection. Descendez la colline aux arbres abattus, en face de la pelleteuse bleue, puis prenez à droite dans le virage. La grange se situe au bord est de la zone.

Mitsubishi Pajero Evolution (1997)

La Mitsubishi Pajero Evolution est une légende du rallye à débloquer dans Forza Horizon 6.

Le rallye pensé par les japonais : la Mitsubishi Pajero Evolution

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  • Voiture : Mitsubishi Pajero Evolution (1997)
  • Région : Shimanoyama
  • Palier de déblocage : Navigateur
La Pajero Evolution, c'est l'histoire du rallye en format SUV : puissant, costaud, avec un faible pour les pistes en gravier. Pour les courses tout-terrain de Forza Horizon 6, c'est une véritable arme.
La Mitsubishi Pajero Evolution est cachée à l’ouest de l’événement Chaser Zero dans Forza Horizon 6.

Roulez plein ouest depuis l'événement Chaser Zero

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Emplacement : région de Shimanoyama, bord sud-ouest de la zone de recherche. En forêt, non loin de la Bandai Azuma Skyline Drift Zone. Sur la carte, le chemin de terre menant à la grange est bien identifiable.
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Palier 6 : Aventurier

Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)

La Mitsubishi Lancer Evolution Time Attack fait partie des voitures de performance à découvrir dans Forza Horizon 6.

La Mitsubishi Sierra Lancer Evolution Time Attack

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  • Voiture : Mitsubishi #1 Sierra Lancer Evolution Time Attack (2005)
  • Région : Shimanoyama
  • Palier de déblocage : Aventurier
Le nom est imprononçable, la voiture beaucoup moins. Cette Lancer Evolution Time Attack est une variante de course spécifiquement préparée, avec un passé en motorsport.
Une grange cachée près de Narai-Juku abrite une Mitsubishi Lancer Evolution Time Attack dans Forza Horizon 6.

La grange se trouve à proximité du petit bourg de Narai-Juku

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Emplacement : région de Shimanoyama, quasiment au centre de la zone de recherche, avec vue sur la ville de Narai-Juku au sud. Remontez le chemin de terre depuis l'événement Narai-Juku Circuit Race, puis bifurquez à droite sur le sentier. Par-dessus la colline, la grange apparaît. Voisine directe de la grange Peugeot 205 T16 et proche d'une Treasure Car Porsche 959.

Nissan R390 GT1 (1998)

La Nissan R390 GT1 incarne l’héritage des 24 Heures du Mans dans Forza Horizon 6.

La Nissan R390 GT1 est un classique du Mans

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  • Voiture : Nissan R390 GT1 (1998)
  • Région : Ohtani
  • Palier de déblocage : Aventurier
La R390 a été la seule tentative sérieuse de Nissan aux 24 Heures du Mans, ce qui en fait une voiture rare. En tant que trésor de grange dans FH6, ce bolide est un véritable bijou pour tout collectionneur.
Un chemin de terre au nord du Matsumi Great Bridge mène à la Nissan R390 GT1 dans Forza Horizon 6.

Suivez le chemin de terre au nord du Matsumi Great Bridge

© Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région d'Ohtani, à la frontière avec Shimanoyama. Suivez un chemin de terre au bord nord-est de la zone de recherche. Alternative : passez par la route principale au nord-est de la zone, près du portail de départ du Bridge Underpass Trailblazer.
09

Palier 7 : Maître Explorateur

Les deux dernières granges n'apparaissent qu'une fois le tampon d'or de Maître Explorateur obtenu. L'effort en vaut la peine : ces deux voitures sont de véritables pépites.

Mazda #55 Mazda 787B (1991)

La Mazda 787B abandonnée attend d’être restaurée dans Forza Horizon 6.

La Mazda 787B dans Forza Horizon 6 a connu des jours meilleurs

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  • Voiture : Mazda #55 Mazda 787B (1991)
  • Région : Takashiro
  • Palier de déblocage : Maître Explorateur
La voiture la plus iconique de toute cette liste. La 787B a remporté les 24 Heures du Mans en 1991 — encore aujourd'hui, c'est la seule japonaise à y être parvenue. Son moteur rotatif Wankel sonne comme aucun autre sur le bitume. Et elle se conduit dans Forza Horizon 6 exactement comme on l'attend d'une vainqueure du Mans. Un trésor de grange à ne surtout pas laisser filer.
La Mazda 787B est cachée à l’ouest du château de Hirosaki dans Forza Horizon 6.

La Mazda 787B se cache à l'ouest du château de Hirosaki

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Emplacement : région de Takashiro, le trésor de grange le plus retors du jeu malgré son environnement dégagé. La grange se planque en forêt directement au nord de la zone de recherche, derrière des bâtiments, des sentiers de randonnée et des terres agricoles. Prenez le chemin de terre au bord nord-ouest de la zone, depuis la route principale.

Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)

La Tomica Skyline fait partie des voitures classiques à collectionner dans Forza Horizon 6.

La Tomica Skyline est un vrai classique

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  • Voiture : Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)
  • Région : Ito
  • Palier de déblocage : Maître Explorateur
Les voitures de course Silhouette du début des années 80 sont des machines spectaculaires : larges carrosseries habillant des châssis de série étroits, rapport poids/puissance extrême. La Tomica Skyline est un must pour les fans de motorsport japonais.
La Tomica Skyline est cachée au sud-ouest du Kitayama Big Daisugi dans Forza Horizon 6.

La Skyline se trouve au sud-ouest du Kitayama Big Daisugi

© Phil Briel/Xbox Game Studios

Emplacement : région d'Ito, bord sud-ouest de la zone de recherche. Là où la route principale entre dans la zone par l'ouest, un large chemin de terre file plein sud vers la grange — et elle est étonnamment bien identifiable sur la carte du Japon.
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