Le guide du Kortz Center, le nouveau braquage de GTA V

GTA Online s'offre ce qui ressemble à son dernier casse avant l'arrivée de GTA VI le 19 novembre prochain. Tout se passe au Kortz Center (ou Centre Kortz), le musée le plus prestigieux de Los Santos. Oubliez les banques ou les casinos, c’est désormais sur les œuvres d’art que vous pouvez miser depuis le 14 juillet. Préparation, coûts, gains et stratégie : on vous explique tout pour réussir ce nouveau braquage qui va intéresser les passionnés du jeu comme Kameto .

01 Le braquage du Kortz Center, qu’est-ce que c'est ?

Sur les hauteurs de Pacific Bluffs, le Kortz Center est un lieu incontournable de la culture à Los Santos. Fortement inspiré du Getty Center de Los Angeles, il est devenu le onzième braquage de l’histoire de GTA Online (et donc de GTA V). Après presque 13 ans d'existence, il apporte un nouveau souffle avec un changement d’ambiance : pas de coffre-fort à faire sauter, mais des tableaux à dérober qui valent plus cher qu’une PS5 Pro.

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Vous faites équipe avec M. Faber et Raf De Angelis qui sert d’intermédiaire pendant toute l’opération. Le concept : repérer les lieux, préparer votre attaque, et faire des contrefaçons des tableaux pour les échanger sans déclencher l’alarme. Tout ça, c’est de la théorie, alors prévoyez un plan B avec explosifs, on ne sait jamais.

02 Les prérequis du braquage

Pour lancer le nouveau casse, il vous faut impérativement :

Un manoir Prix Luxury Estates

L’extension Art Studio

Être enregistré comme CEO ou président d’une organisation

Il faut donc au minimum 16 millions de GTA$ en partant de zéro. Cependant, si vous n’êtes pas l’hébergeur du casse, vous n’avez pas besoin de tout ça : rejoignez celui qui va être l’hôte de la partie.

03 Le repérage, l’étape à ne pas sauter

L'image officielle de la mise à jour du Kortz Center de GTA V © Rockstar Games

Direction le Kortz Center, à Pacific Bluffs, pour faire vos petits plans d'attaque. Entrez dans le musée et allez tout de suite vers la salle de sécurité avec toutes les caméras. Cela va vous permettre de débloquer une bonne partie des préparatifs.

Les 4 points d’entrée :

L’entrée principale

Le puits de lumière

Les égouts

Le quai de chargement

On ne va pas tout vous divulgâcher (merci à l'Académie française), alors on vous laisse découvrir la suite des préparatifs supplémentaires.

04 Les cibles

Le premier tableau demandé par M. Faber s’appelle La Dernière Débauche, d’une valeur de 1 925 000 GTA$. Évidemment, il est bien à l'abri dans le musée. Pendant le repérage, il faut donc l’identifier et le photographier pour que Yong-Rae, le faussaire, prépare sa réplique.

Dutch Van der Linde s'est incrusté dans GTA V © Rockstar Games

Autour de cette cible principale se trouvent une multitude d'œuvres qui peuvent porter le butin à 2 650 000 GTA$ supplémentaires. Mais attention, chaque tableau volé prend 50 % de la capacité de votre sac. Si vous êtes en solo, impossible de tout emporter.

05 Furtif ou bourrin : quelle approche choisir ?

C'est là que le Kortz Center se distingue des anciens casses : votre façon de jouer impacte directement vos gains.

Un tableau volé lors d'un braquage trop visible sera déprécié à la revente — les acheteurs de M. Faber ne veulent pas d'une œuvre directement identifiable comme volée. En clair, plus vous laissez de traces (témoins, caméras non effacées, alertes de sécurité), moins votre butin vaut cher.

Pour maximiser vos revenus :

Désactivez ou évitez les caméras de surveillance

Éliminez les témoins ou évitez d'en créer

Effacez les enregistrements CCTV avant de quitter le musée

Privilégiez une fuite discrète plutôt qu'un affrontement avec les forces de l'ordre

L'approche frontale reste possible — c'est GTA après tout — mais attendez-vous à un butin réduit en conséquence.

06 Combien rapporte le Kortz Center ?

Dessinez-moi comme l'un de vos français © Rockstar Games

Côté finances, le bilan est mitigé. La première complétion du braquage vous octroie environ 3 millions de GTA$, une somme qui peine à rentabiliser le coût initial des préparatifs, surtout si vous partez de loin.

En mode difficile, les gains sont de 400 000 GTA$ par semaine. Pas forcément le meilleur argument pour booster la rejouabilité.

Le coup de grâce vient de la répartition des parts : oubliez l'équité des anciens casses, ici, impossible de personnaliser les gains. L’hôte rafle la mise, laissant ses acolytes avec moins de 200 000 GTA$.

07 Un garage qui fait peau neuve

Vous reprendriez bien un peu de vitesse ? © Rockstar Games

Que serait un nouveau braquage sans une nouvelle armada de véhicules ? Si vous cherchez à pimper votre garage au-delà de cette mise à jour, jetez un œil à notre guide des meilleures voitures de GTA V .

Ce DLC s'accompagne d'une sélection de bolides pour vos dernières virées dans Los Santos :

Benefactor LRC GT (Super) : Conçue pour dominer l’asphalte, elle est idéale pour se garer en double file avec classe.

Grotti Cartuccia GT (Sport) : Avec son look racé, elle attire tous les regards sur la plage de Vespucci.

Albany Merula (Berline) : L'hommage rétro aux modèles cultes, remis au goût du jour.

Ocelot E-Stride (SUV) : Pour dominer la route et oublier les bouchons de LS.

Benefactor Läufer (Fourgonnette) : Discrète et efficace pour vos déplacements en équipe, du chantier au lieu du forfait.

Notez que les membres GTA+ bénéficient d'un accès anticipé d'une semaine à la Grotti Veleno GT (Super). Enfin, pour les plus acharnés, terminez les défis de progression de carrière de niveau 4 pour débloquer le Vapid Caracara (blindé), l'arme absolue pour écarter les importuns sur la route.

FAQ

Quel est le business le plus rentable sur GTA 5 ?

Cayo Perico reste le braquage historiquement le plus rentable en solo, avec des gains pouvant dépasser 1,5 million de GTA$ par run. Le Kortz Center, en première complétion, offre environ 3 millions de GTA$ mais demande un investissement initial élevé. Pour un rendement régulier, les activités comme le Bunker, l'Agence ou l'Arcade restent plus accessibles semaine après semaine. Pour tout savoir sur le casse solo le plus rentable, consultez notre guide complet du casse de Cayo Perico .

Où se trouve le Kortz Center dans GTA 5 ?

Le Kortz Center est situé sur Kortz Drive, dans le quartier de Pacific Bluffs, au nord-ouest de Los Santos. C'est un vaste complexe muséal inspiré du Getty Center de Los Angeles, divisé en quatre bâtiments principaux (Low Rotunda, Bell Building, Biranda Building, Moseley Building). Il est accessible depuis West Eclipse Boulevard par un sentier piéton.

Comment réussir le braquage du Kortz Center dans GTA Online ?

Pour maximiser vos gains sur le casse du Kortz Center, voici les étapes clés :

Faites le repérage complet : visitez le musée, accédez à la salle de sécurité et photographiez tous les tableaux secondaires pour maximiser le butin. Adoptez une approche furtive : évitez les témoins, désactivez les caméras et effacez les enregistrements CCTV. Un braquage propre = un butin plus élevé. Jouez en équipe : jusqu'à 4 joueurs peuvent participer. Plus vous êtes nombreux, plus vous pouvez transporter de tableaux (chaque tableau occupe 50 % de votre sac). Soyez l'hôte : la répartition des gains avantage fortement l'hébergeur de la session. Profitez des propriétés annexes : un Bunker améliore votre armement Mk II, une agence vous donne plus de temps dans le coffre, et la station de drones de la salle d'arcade déploie des nano-drones en soutien. Visez les Elite Challenges : terminez en moins de 17 minutes, avec moins de 15 000 GTA$ de pertes et plus de 90 % de précision au tir pour décrocher un bonus supplémentaire