Gaming
Leonida fait tourner les têtes de ses habitants et des joueurs ! Que vous ayez besoin d'un coup de pouce pour finir l’histoire, plier toutes les activités ou simplement pimenter un peu votre aventure sur GTA VI, les codes de triche sont un passage obligé à Vice City (et dans tout GTA qui se respecte).
Évidemment, nous ne sommes pas encore le 19 novembre. Si, comme Kameto, vous avez hâte de poser les mains sur GTA VI, revenez ici dès la sortie du jeu. Nous mettrons à jour cet article dès que tous les codes de triche seront disponibles. En attendant, n’hésitez pas à revenir sur GTA V pour vous entraîner et avoir les mains chaudes à la sortie.
01
Ce que l'on sait déjà sur les codes de triche de GTA VI
Rockstar Games n'a publié aucun détail officiel sur les cheat codes de GTA VI. Les listes qui circulent actuellement sur le web sont des fuites non vérifiées ou des spéculations basées sur les précédents épisodes de la série.
Chaque GTA principal depuis GTA III a proposé des codes de triche. Il est donc très probable que GTA VI suive la même logique, avec des combinaisons à saisir à la manette ou via le téléphone du personnage.
02
Comment fonctionneront probablement les codes (d'après GTA V)
- Sur console (PS5 / Xbox Series X|S) : une combinaison de touches à saisir à tout moment en jeu.
- Sur PC : un code à taper via le téléphone in-game ou directement au clavier.
- Attention aux trophées : dans GTA V, activer un code de triche bloquait l'obtention des trophées/succès pour la session en cours. GTA VI devrait suivre la même règle.
- Pas de triche en ligne : les cheat codes n'ont jamais fonctionné dans le mode online des GTA, et cela devrait rester vrai pour GTA VI Online.
FAQ
Les codes de triche fonctionneront-ils dans GTA VI Online ?
Non, comme dans tous les GTA précédents, les cheat codes sont réservés au mode Histoire.
Les codes bloquent-ils les trophées/succès ?
C'est très probable, comme dans GTA V : pensez à sauvegarder votre partie avant d'activer un code.
Y aura-t-il un code pour l'argent dans GTA 6 ?
Inconnu à ce stade. GTA V n'en proposait pas en mode histoire ; on saura si GTA VI change la donne dès la sortie.
Inconnu à ce stade. GTA V n'en proposait pas en mode histoire ; on saura si GTA VI change la donne dès la sortie.
Sur console, via une combinaison de touches manette ; sur PC, via le téléphone in-game ou le clavier.
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