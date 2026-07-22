Construction : 1985

Première course en F1 : 1986

Localisation : Mogyoród (Hongrie)

Longueur : 4,381 kilomètres

Distance de course : 306,630 kilomètres

Nombre de tours : 70

Nombre de virages : 14

Ligne droite la plus longue : 788 mètres

Zones de Straight Mode : 2

Zones d'Overtake Mode : 1

Vitesse moyenne : 207,057 km/h

Vainqueurs lors des dix dernières éditions : Lando Norris (2025), Oscar Piastri (2024), Max Verstappen (2023, 2022), Esteban Ocon (2021), Lewis Hamilton (2020, 2019, 2018, 2016), Sebastian Vettel (2017)

Plus grand nombre de victoires : Lewis Hamilton (8)

Record du tour en course : Lewis Hamilton (1 min 16 s 627 en 2020)

Record absolu du circuit : Lewis Hamilton (1 min 13 s 447 en 2020)

Découvrez ci-dessous tous les secrets de la F1 :

La Formule 1 a rendez-vous à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie le week-end du 3 août 2025. Présent au calendrier depuis déjà 38 ans maintenant, le Hungaroring est un circuit très exigeant et qui est loin de laisser indifférents les pilotes. Voici pourquoi :

Le tracé du Hungaroring © Wikimedia Commons

01 Monaco sans murs ou le "tourniquet"

Situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Budapest, le Hungaroring est surnommé le « tourniquet ». Pourquoi ? Tout simplement parce que son tracé de 4,381 kilomètres n'est qu'un enchaînement de virages incessants. Le circuit ne contient qu'une seule véritable ligne droite, celle des stands, ce qui rend les manœuvres de dépassement particulièrement difficiles pour les pilotes. Pour cette raison, le tracé est également surnommé le « Monaco sans murs ».

Au Hungaroring, mieux vaut avoir l'estomac accroché © Getty Images/Red Bull Content Pool

En plus de ces spécificités, il a la particularité d'être particulièrement lent, bosselé et très étroit. Il ne mesure au maximum que 15 mètres de large dans la ligne droite des stands, contre environ 20 mètres sur de nombreux autres circuits, et ne dépasse guère les 10 à 11 mètres dans certaines portions.

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Pour ajouter une difficulté supplémentaire, la piste est généralement très poussiéreuse au début du week-end, car elle reste peu utilisée le reste de l'année. Les monoplaces doivent donc être réglées en conséquence afin de conserver le maximum d'adhérence.

Verstappen en Hongrie © Red Bull Content Pool

« C'est un circuit si lent et tortueux qu'il y a deux choses extrêmement importantes pour réaliser des tours rapides : une bonne entrée dans les virages et une bonne traction », résumait parfaitement Kimi Räikkönen. « Si vous réunissez ça, vous avez une voiture compétitive là-bas. C'est un de ces circuits où il est très difficile de dépasser. Évidemment, il faut être devant en qualifications et on veut aussi, dans l'idéal, éviter la partie sale de la piste. »

AlphaTauri en terre magyar © Red Bull Content Pool

« C'est l'un des circuits les plus exigeants du calendrier, car il occupe le pilote sur le tour complet », expliquait de son côté Lewis Hamilton. « C'est comme un circuit de karting : il y a beaucoup de passages sinueux et de virages, et le seul endroit où se relaxer est la ligne droite des stands, par ailleurs assez courte. Le tracé est aussi peu adhérent, ce qui rend les dépassements aventureux. C'est un circuit qui récompense la régularité et la précision : attaquer trop fort se traduit par une perte de temps. »

Avec l'arrivée des nouvelles monoplaces en 2026, les pilotes peuvent désormais utiliser le Straight Mode dans les lignes droites. L'Overtake Mode doit également faciliter les attaques lorsqu'une voiture se trouve suffisamment proche de celle qui la précède. Mais sur un tracé aussi étroit et sinueux, bien se qualifier devrait rester essentiel.

02 Un tracé qui a fait l'histoire

Si les Grands Prix qui s’y déroulent ne sont pas toujours réputés pour être les plus spectaculaires, le Hungaroring a pourtant été le théâtre de quelques courses marquantes en F1 , à commencer par la toute première.

Le 10 août 1986, la première course organisée au-delà du « rideau de fer », qui séparait alors la zone d'influence soviétique à l'Est et les pays occidentaux, s'y est déroulée. Un événement historique pour la discipline et pour le monde du sport en général.

Les fans hongrois au rendez-vous © Red Bull Content Pool

Le tracé du Hungaroring a également été le lieu d'un grand nombre de premières pour les pilotes. Damon Hill y a remporté sa première victoire en 1993, Fernando Alonso en 2003, Jenson Button en 2006, Heikki Kovalainen en 2008, Esteban Ocon en 2021 et Oscar Piastri en 2024.

En 2019, Max Verstappen y a obtenu sa première pole position au volant d'une Red Bull Racing, devenant également le premier pilote néerlandais à partir en tête d'un Grand Prix de Formule 1.

En 2020, Lewis Hamilton a égalé le record de Michael Schumacher en décrochant une huitième victoire sur un même Grand Prix. Un an plus tard, Esteban Ocon y obtenait une victoire tricolore historique après une course complètement folle.

En 2022, Max Verstappen y a remporté une victoire déterminante, alors qu'il ne s'était élancé qu'en dixième position, pour se rapprocher un peu plus de son deuxième titre de champion du monde. Il réédita l'exploit en 2023 , s'imposant pour la 7e victoire d'affilée de Red Bull au championnat du monde. Oscar Piastri y a ensuite décroché son premier succès en Formule 1 en 2024, avant que son coéquipier Lando Norris ne lui succède en 2025 .

03 Le Hungaroring est passé aux stands

Après plusieurs années de travaux, le Hungaroring présente désormais un tout nouveau visage. Le circuit hongrois a bénéficié d'un vaste programme de modernisation destiné à mettre ses infrastructures au niveau des standards actuels de la Formule 1.

Les stands ont été entièrement rénovés, tout comme le paddock, les espaces médias et la tribune principale. Une nouvelle tour de contrôle, des bâtiments d'accueil modernisés et de nouvelles installations permettent désormais au Hungaroring d'aborder sereinement les prochaines décennies.

Si ses infrastructures ont profondément évolué, le tracé, lui, est resté quasiment inchangé. Le « Monaco sans murs » conserve donc ce qui fait sa réputation depuis près de quarante ans : une piste étroite, technique et exigeante où la moindre erreur se paie immédiatement.

Ces rénovations accompagnent la prolongation du contrat du Grand Prix de Hongrie, dont la présence au calendrier de la Formule 1 est garantie jusqu'en 2032. Organisée sans interruption depuis 1986, l'épreuve hongroise s'est durablement imposée comme l'un des rendez-vous incontournables de la discipline.

Vue d'avion du Hungaroring © Divulgação

04 Le Grand Prix de F1 de Hongrie : programme, horaires et infos clés de l'édition 2026

Quand à quelle heure commencent les essais libres, les qualifications et le GP de Hongrie 2026 ?

La treizième manche de la saison 2026 de Formule 1 se déroule du vendredi 24 au dimanche 26 juillet, une semaine seulement après le Grand Prix de Belgique. Elle sera suivie par la traditionnelle trêve estivale de la Formule 1.

Essais libres 1 : vendredi 24 juillet à 13 h 30

Essais libres 2 : vendredi 24 juillet à 17 h

Essais libres 3 : samedi 25 juillet à 12 h 30

Qualifications : samedi 25 juillet à 16 h

Grand Prix : dimanche 26 juillet à 15 h

05 Où regarder le GP de Hongrie ?

En France, l'intégralité du Grand Prix de Hongrie 2026 sera diffusée sur les chaînes du groupe CANAL+ .

Les différentes séances seront également disponibles en streaming sur myCANAL pour les abonnés. Pour retrouver toutes les options de diffusion de la saison, consultez notre guide complet sur où regarder la F1 2026 . Vous préférez vivre le Grand Prix en direct depuis les tribunes du Hungaroring ? Découvrez nos conseils pour organiser votre week-end au GP de Hongrie , avec nos recommandations sur les billets, l'hébergement et le transport depuis Budapest.

Tsunoda en action au Hungaroring © Guido De Bortoli/LAT Images

06 Les pilotes à surveiller

Kimi Antonelli

Le leader du championnat arrivera en Hongrie avec une confiance au beau fixe. Kimi Antonelli vient de décrocher à Spa-Francorchamps sa sixième victoire de la saison, après s'être également offert la pole position.

L'Italien a profité de l'abandon de George Russell pour renforcer son avance au championnat et confirmer son statut d'homme à battre. Sur un tracé qui récompense la précision et limite les occasions de dépassement, une nouvelle bonne qualification pourrait lui permettre de poursuivre sa série.

George Russell

Le week-end belge de George Russell s'est arrêté prématurément après son accrochage avec Lewis Hamilton. Un abandon particulièrement coûteux dans la lutte pour le championnat, alors que le pilote Mercedes était l'un des principaux poursuivants de Kimi Antonelli.

Russell possède néanmoins de bons souvenirs du Hungaroring. Il y a notamment obtenu sa première pole position en Formule 1 en 2022 et a terminé sur le podium en 2025. Il devra rapidement tourner la page de Spa pour empêcher son coéquipier de creuser davantage l'écart avant la trêve estivale.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton

Ferrari a une nouvelle fois démontré sa compétitivité en Belgique. Deuxième derrière Kimi Antonelli, Charles Leclerc est passé tout près d'une deuxième victoire consécutive après son succès à Silverstone.

Lewis Hamilton a terminé quatrième à Spa malgré une pénalité de cinq secondes reçue à la suite de son accrochage avec George Russell. Le Britannique reste toutefois une référence absolue en Hongrie : avec huit victoires et neuf pole positions au Hungaroring, aucun pilote ne possède un meilleur palmarès sur le circuit magyar.

Lando Norris et Oscar Piastri

Les deux derniers vainqueurs du Grand Prix de Hongrie seront forcément attendus. Oscar Piastri s'est imposé au Hungaroring en 2024, décrochant alors la première victoire de sa carrière en Formule 1. Lando Norris lui a succédé en 2025 au terme d'un duel stratégique entre les deux McLaren.

Cinquième et septième en Belgique, Piastri et Norris n'ont pas été en mesure de se mêler à la lutte pour la victoire à Spa. McLaren pourrait toutefois rebondir en Hongrie, sur un tracé historiquement favorable aux monoplaces efficaces dans les virages lents et les longues courbes.

Max Verstappen

Troisième du Grand Prix de Belgique, Max Verstappen a retrouvé le podium après un début de saison plus compliqué qu'espéré. Le Néerlandais a déjà remporté deux fois le Grand Prix de Hongrie, en 2022 et 2023, et tentera de confirmer le regain de forme de Red Bull sur un circuit où il s'est toujours montré à l'aise.

Isack Hadjar

Sixième à Spa, Isack Hadjar a poursuivi son excellente dynamique. Après sa quatrième place à Monaco et ses deux cinquièmes positions au Canada et à Silverstone, le Français continue de s'installer parmi les pilotes les plus réguliers du moment.

Le Hungaroring pourrait d'ailleurs parfaitement convenir à son style de pilotage. Sur un tracé où les erreurs se paient immédiatement et où les qualifications sont souvent décisives, Hadjar pourrait une nouvelle fois se mêler à la lutte pour le top 5.

Hungaroring, un grand prix fidèle au calendrier F1 © [unknown]

Kimi Antonelli poursuivra-t-il sa domination avant la trêve estivale ? Ferrari confirmera-t-elle son retour aux avant-postes ou les deux derniers vainqueurs du Hungaroring replaceront-ils McLaren au sommet ? À moins que Max Verstappen ne retrouve le chemin de la victoire sur un circuit qui lui réussit particulièrement bien. Réponse le 26 juillet.

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