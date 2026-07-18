Verstappen et son aileron arrière, point de bascule de la saison ?

Avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, Oracle Red Bull Racing et Max Verstappen remontaient la pente avec deux podiums sur les quatre dernières courses. Alors qu'il occupait la troisième place à quelques tours de l'arrivée à Silverstone, la course du Néerlandais a tourné court : un incident technique l'a envoyé dans le bac à graviers. D'où vient cette panne ? Comment sa résolution peut-elle changer la dynamique de la saison ? Explications.

01 Que s'est-il passé à Silverstone ?

L'aileron arrière a été surnommé « la Macarena » © James Sutton/Getty Images/Red Bull Content Pool

Lors du 48e tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, Verstappen est parti en tête-à-queue sur la piste, un problème déjà survenu en Autriche qui a mis un terme à sa course. Sur la ligne droite précédant le virage de Stowe, le pilote d' Oracle Red Bull Racing a activé le « straight mode » qui aplatit les volets de l'aileron arrière de la voiture. Ce dispositif est conçu pour réduire la traînée dans les lignes droites et augmenter la vitesse de pointe potentielle de la monoplace.

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Sauf que, cette fois, l'aileron arrière de Verstappen ne s'est pas refermé avant l'entrée du virage de Stowe. Résultat : il n'a pas retrouvé l'adhérence arrière attendue et est parti en tête-à-queue dans le bac à graviers. Oracle Red Bull Racing utilise un aileron arrière un peu différent de celui des autres écuries que beaucoup ont baptisé la « Macarena ». C'est Fred Vasseur, le patron de Ferrari, qui est à l'origine de ce surnom. Au lieu de s'ouvrir légèrement, les volets basculent à l'envers pour maximiser la vitesse de pointe. Par rapport aux concurrents, cette architecture met en revanche plus de temps à se refermer

Max Verstappen tient à trouver une solution © Simon Galloway/Getty Images/Red Bull Content Pool

À l'issue de la course de Silverstone, Verstappen a déclaré : « Quand l'aileron arrière ne se referme pas complètement, tu perds énormément d'appui et tu pars en tête-à-queue. Alors voilà. Une fois, d'accord, mais deux fois... ça devient dangereux pour moi. Et évidemment, je ne veux pas de ça. » Le problème rappelle celui subi par le pilote en fin de qualifications en Autriche.

Laurent Mekies, directeur d'équipe d'Oracle Red Bull, a précisé dans un entretien accordé à la F1 qu'il s'agissait d'« un type de défaillance différent », mais avec le même résultat. « Il a donc raison d'être mécontent », a poursuivi Mekies. « Je ne doute pas qu'en tant qu'équipe, nous mettrons en place ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise plus, même si nous n'y sommes pas parvenus aujourd'hui. C'est très désagréable pour un pilote d'être trahi par sa voiture dans des virages rapides sur deux courses consécutives. »

Heureusement, l'équipe a identifié ce qui s'est produit et travaille à une solution. « Nous comprenons bien ce qui s'est passé au Red Bull Ring », a ajouté Mekies.

02 Les chances de Verstappen en seconde partie de saison

Max Verstappen occupait la troisième place à Silverstone © Colin McMaster/Getty Images/Red Bull Content Pool

Régler le problème d'aileron arrière et retrouver de la fiabilité mécanique sera décisif pour donner à Verstappen une chance de remonter au classement pilotes. Il pointe actuellement à la septième place avec 76 points, quand Kimi Antonelli, chez Mercedes, mène le championnat avec 179 points. Une troisième place à Silverstone aurait signé son troisième podium en cinq courses. C'est un net retour de forme (amorcé depuis son premier podium au Canada ) et le prolonger pourrait faire toute la différence entre se rapprocher du haut du tableau et décrocher davantage. Avec la trêve estivale qui approche dans quelques semaines, le moment est idéal pour qu'Oracle Red Bull Racing démarre une série est récolte de nombreux points.

03 Où se situe Verstappen au classement pilotes

Max Verstappen à Silverstone avant les qualifications © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

C'est aussi à la mi-saison que Verstappen avait retrouvé son niveau la saison dernière. Il avait terminé l'année à deux points seulement derrière Lando Norris, poussant le suspense jusqu'à la dernière course . À l'heure actuelle, au sortir du Grand Prix de Grande-Bretagne, il compte 103 points de retard sur Antonelli. À la même période l'an dernier, il accusait 61 points de retard sur Norris. 103 points, ce n'est évidemment pas anodin, et il y a davantage de pilotes à dépasser au classement que la saison précédente, mais le déficit reste rattrapable .

Place Nom Écurie Points 1 Kimi Antonelli Mercedes 179 2 George Russell Mercedes 154 3 Lewis Hamilton Ferrari 147 4 Charles Leclerc Ferrari 108 5 Lando Norris McLaren 97 6 Oscar Piastri McLaren 82 7 Max Verstappen Oracle Red Bull 76 8 Isack Hadjar Oracle Red Bull 52 9 Pierre Gasly Alpine 42 10 Liam Lawson Visa Cash App Racing Bulls 39 11 Arvid Lindblad Visa Cash App Racing Bulls 20 12 Ollie Bearman Haas 18

Les autres écuries connaissent elles aussi des soucis mécaniques et des états de forme variables depuis quelques semaines. Ferrari commence à trouver son rythme, avec la première victoire de Lewis Hamilton pour la Scuderia à Barcelone, McLaren enchaîne les week-ends inégaux, et Antonelli est resté hors des points ce week-end, encore une fois pour un problème mécanique. Si Verstappen et son équipe corrigent cette panne récurrente et poursuivent leur redressement, la bataille pour les podiums reste jouable jusqu'à la fin de la saison.

Visa Cash App Racing Bulls illustre parfaitement ce qu'on peut accomplir en misant sur la régularité et la fiabilité. Depuis deux mois, l'écurie affiche une forme solide et nettement meilleure : ses deux pilotes ont marqué des points sur les quatre dernières courses, ce qui n'était jamais arrivé auparavant cette saison. C'est la preuve qu'une équipe peut inverser la tendance très vite, surtout quand ses deux pilotes voient l'arrivée. Si le problème d'aileron arrière de Verstappen est résolu rapidement, il y a toutes les raisons de croire que son regain de forme se prolongera lors de la seconde partie de saison.

FAQ

Quel est le nom de l'aileron arrière d'une F1 ?

En Formule 1, l'aileron arrière est communément appelé aile arrière ou aileron arrière. Depuis 2026, certaines écuries utilisent un système d'aérodynamique active appelé "aileron rotatif" ou "Macarena wing" qui fait pivoter les volets de l'aileron sur plusieurs dizaines de degrés pour réduire la traînée en ligne droite, au lieu du simple système DRS classique.

Quel est le problème d'aileron arrière de Verstappen en F1 ?

Le problème de Max Verstappen concerne l'aileron arrière rotatif de la RB22, la monoplace d'Oracle Red Bull Racing en 2026. Ce dispositif, qui s'ouvre en ligne droite pour réduire la traînée, ne se referme pas toujours complètement avant l'entrée des virages rapides. Résultat : la voiture perd brutalement son appui aérodynamique arrière, provoquant un tête-à-queue. L'incident s'est reproduit deux fois en deux week-ends (Autriche en qualifications, Silverstone en course), ce qui a poussé la FIA à ouvrir une enquête sur ce type d'aileron chez Red Bull et Ferrari.

Quelle est la voiture de Max Verstappen en 2026 ?

En 2026, Max Verstappen et Isack Hadjar pilotent la RB22, la monoplace d'Oracle Red Bull Racing.

Quel est le prix d'un aileron arrière de F1 ?

Le coût d'un aileron arrière de Formule 1 varie selon la complexité du design. Pour les ailerons actifs de nouvelle génération (comme le système rotatif 2026), les estimations évoquent des coûts de développement pouvant dépasser 100 000 euros par unité, sans compter les investissements en CFD et soufflerie. Le budget cap de la F1 (plafond des coûts) limite globalement les dépenses, mais le développement d'une pièce aussi critique reste l'une des lignes budgétaires les plus significatives.