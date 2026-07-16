Le Paris FC et l'Île-de-France : vivier football numéro un au monde

Si on vous dit Ibrahima Konaté , Axel Disasi , Mamadou Sakho , Seko Fofana ou Karl Toko Ekambi , vous allez nous parler de Ligue 1. Ils ont un point commun inattendu : leur formation s'est déroulée au Paris FC.

Sakho, ancien défenseur du club rival (le Paris Saint-Germain), a même un terrain à son nom au centre de formation du PFC. Dans son effectif lors de la saison 2025/26, le club francilien comptait six joueurs nés dans la région.

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Un autre chiffre résume tout : lors de la Coupe du monde 2026 , 54 joueurs convoqués dans les différentes sélections nationales viennent d'Île-de-France, un record absolu. Mais alors, comment une seule région est-elle devenue l'épicentre des jeunes footballeurs de la planète ?

01 Une densité de population rare

En 2026, plus de 12,5 millions de personnes résident en Île-de-France. Un chiffre colossal pour une région qui est devenue capitale : sur la totalité de la population française, cela représente environ 18%.

Pour se donner une idée de l’échelle : c’est presque autant que la population totale de la Belgique, concentrée sur un territoire de 12 000 km², soit à peine 2% de la surface du pays. Cette densité extrême change absolument tout pour le football amateur. Là où un club rural doit parfois recruter à 30 kilomètres à la ronde pour remplir une équipe de U13, un éducateur francilien voit défiler des dizaines de gamins par simple bouche-à-oreille dans son quartier. Le vivier n’est jamais loin, il est littéralement au pied de l’immeuble.

Forcément, s’il y a beaucoup d’habitants, il y a un bassin de jeunes plus important qui donne plus de possibilités que certains deviennent footballeurs professionnels. La Ligue de Paris Île-de-France de Football (LPIFF) compte plus de 320 000 licenciés et 1 100 clubs. À titre de comparaison, des pays comme le Portugal ou la Turquie comptent moins de jeunes au sein de leurs clubs.

Autrement dit, une seule ligue régionale française licencie à elle seule plus de jeunes joueurs que des fédérations nationales entières. Ce n’est pas une région qui fait du football, c’est un pays dans le pays. Preuve la plus concrète de cette densité : depuis la saison 2025-2026, avec la montée du Paris FC aux côtés du PSG , l'Île-de-France compte deux clubs en Ligue 1.

02 Des stades à chaque coin de rue

Il n'y a pas que le MMA en Ouzbékistan © Red Bull Content Pool

Pour la France du foot, l’année 1991 n'est pas un immense succès sportif. Pourtant, elle marque l’histoire de la région Île-de-France avec le plan-J. Derrière ce nom de projet se cache la création de plus de 1000 city stades.

L’idée : occuper une jeunesse de banlieue en pleine mutation urbaine, était presque expérimentale. Personne n’imaginait alors qu’elle allait littéralement redessiner la carte du talent français vingt ans plus tard. Des terrains synthétiques grillagés, souvent posés entre deux barres d’immeubles, sans gradins ni prétention. Juste un rectangle, deux cages, et l’obligation de composer avec l’espace.

À la fin des années 1990, les terrains vagues sont tous devenus des lieux où taper dans la balle, et 1200 clubs sont répartis sur 1268 communes. Le football est partout, que l’on veuille s’amuser entre potes ou jouer sur un synthétique contre le club de la ville voisine.

Si vous êtes déjà passé devant un city stade (ou mieux, avez joué dessus), vous savez que ces petits endroits clos à ciel ouvert sont de véritables tests pour la technique : les espaces sont réduits et forcent à trouver des solutions dans des situations difficiles. Et quand les city ne sont pas libres, les enfants se tournent vers des terrains de fortune. Les cages sont faites avec des sacs ou des vêtements posés par terre, même pour un match de 10 minutes.

Ce détail a son importance : sur un terrain grand format, un joueur médiocre techniquement peut se cacher dans les espaces. Sur un city stade de 20 mètres sur 12, impossible. Chaque contrôle raté se paie cash et chaque geste doit être précis. Des générations entières de Franciliens ont ainsi affiné leur technique, leurs contrôles orientés et leur vivacité dans des espaces microscopiques bien avant de fouler une pelouse réglementaire. Ce n’est probablement pas un hasard si le jeu en un contre un et la capacité à éliminer dans un mouchoir de poche restent des marqueurs si reconnaissables du joueur formé en région parisienne.

03 La diversité est génératrice de talents

La force de la France, c’est sa diversité, et l’Île-de-France est la région qui le représente le mieux. Avec des populations originaires d'Europe, d'Asie, du Maghreb ou d'Afrique Subsaharienne, ce melting-pot est la clef de voûte d'un football différent, avec des morphologies variées et des références liées au ballon rond qui ne sont pas communes.

Concrètement, la région concentre 36% de l’ensemble des immigrés vivant en France, selon l’Insee, dont la moitié est née sur le continent africain. Cette diversité ne profite d’ailleurs pas qu’aux Bleus : lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 remportée par la Côte d’Ivoire, six titulaires de la finale avaient grandi dans les rues de la région parisienne. Le vivier francilien n’exporte pas seulement des internationaux français, il alimente des sélections entières à travers le monde.

Du football à Tirana © Red Bull Content Pool

Pour la Coupe du monde 2026, 99 joueurs sont nés en France, et une nouvelle fois, 54 sont issus du bassin francilien. Si seuls 26 peuvent revêtir le maillot bleu (ou menthe, selon vos préférences), les autres renforcent les sélections africaines, caribéennes ou européennes.

Un joueur formé à Sarcelles, Trappes ou Évry n’a souvent pas grandi avec les mêmes matchs à la télé que ses homologues de province. Coupe d’Afrique des Nations, championnat marocain, football caribéen : le patrimoine footballistique auquel s’abreuve un jeune Francilien est déjà mondialisé avant même qu’il n’ait tapé dans un ballon en club. Cette hybridation culturelle, ce n’est pas juste beau à raconter, c’est un vrai avantage compétitif.

04 Une formation qui croit en ses jeunes

L’Italie en fait les frais depuis des années, la formation est un élément clef pour un pays et le renouvellement de ses talents.

En 2018, pour sa deuxième étoile, la France comptait pas moins de sept joueurs franciliens. Deux Coupes du monde plus tard, ce sont douze d’entre eux qui sont présents dans la liste de Didier Deschamps.

Une progression qui n’est pas anodine : elle traduit un système de détection de plus en plus précoce et de plus en plus dense sur le territoire. La sélection nationale profite d’un cadre de formation pensé pour la performance. Clairefontaine, qui a vu passer des grands comme Thierry Henry ou Nicolas Anelka, est le centre qui fait rêver petits et grands. L’Institut est une référence dans la formation française et certains se souviennent peut être de la série « À la Clairefontaine ».

Ouvert en 1988 dans les Yvelines, l’INF Clairefontaine n’est d’ailleurs pas un centre de formation de club, mais bien un centre national, le tout premier du genre en Europe à l’époque. Pas de maillot de club à l’entrée, juste une sélection sur dossier et sur talent pur, un fonctionnement qui a directement inspiré d’autres fédérations à travers le continent.

Certains des clubs franciliens sont aussi reconnus pour leur excellence en matière de formation. Le Paris Saint-Germain a été élu meilleur centre pour la saison 2025/26 par la Fédération Française de Football, quand d’autres équipes comme Torcy, Montrouge et le Paris FC sont scrutés par les recruteurs toutes les semaines. Le Paris FC, justement, incarne bien cette philosophie : longtemps considéré comme le petit frère discret du PSG, le club du sud parisien a fait le pari inverse de la sur-médiatisation, misant sur un projet de formation cohérent et patient plutôt que sur les paillettes, jusqu'à décrocher sa montée en Ligue 1. Un cap confirmé avec la nomination de Liam Rosenior à la tête du club , entraîneur reconnu pour sa capacité à faire confiance aux jeunes talents.

La LPIFF s’organise aussi pour détecter les meilleurs talents dès leur plus jeune âge. En Ligue des champions 2023-2024, 33 joueurs originaires d’Île-de-France étaient présents dans les clubs participants, soit près du double de la Catalogne, deuxième région la plus représentée.

Pour donner une idée du gouffre : la Catalogne n'a rien d'un petit poucet. C’est le berceau de la Masia, l’une des académies les plus centralisées d’Europe. Et pourtant, l’Île-de-France fait deux fois mieux, sans disposer d’un centre unique équivalent, mais grâce à un maillage de dizaines de clubs formateurs disséminés sur tout le territoire.

05 L’ascenseur social, véritable motivation

Lorsqu’on demande à un enfant ce qu’il veut faire plus tard, il y a de fortes chances que la réponse soit “footballeur professionnel”. Si à l’époque, on vous aurait ri au nez, ce n’est plus forcément le cas aujourd’hui.

Dans les quartiers populaires franciliens, le football a toujours été vu comme la porte de sortie rêvée. S’il y a une possibilité de grimper socialement, le football est la voie royale, ce qui crée une ambiance compétitive où chacun veut se surpasser.

De quoi forger une vraie compétition entre chaque club de la région, un mélange formateur menant parfois jusqu'au foot professionnel, et qui est sans égal dans les autres régions de France.

06 L'Île-de-France a dépassé São Paulo

Mbappé à sa remise de diplôme © Benjamin Cremel/Red Bull Content Pool

Pendant des décennies, la région de São Paulo au Brésil a été considérée comme le berceau mondial du football professionnel. Ce n'est plus le cas. Selon une étude du CIES (Centre International d'Étude du Sport), près de 30 % des footballeurs français évoluant à l'étranger sont originaires d'Île-de-France — une concentration sans équivalent à l'échelle d'une seule région.

En 2022, l'Île-de-France était déjà la région de naissance la plus représentée à la Coupe du monde avec 29 joueurs — loin devant l'Ontario au Canada (15 joueurs), Hovedstaden au Danemark (14), ou Buenos Aires en Argentine (13). Des métropoles historiquement associées à la production de talents footballistiques reléguées au second rang par une région française.

Le contraste est encore plus parlant quand on le rapporte à la superficie : São Paulo concentre ses talents sur une mégalopole de 1 500 km², là où l'Île-de-France en produit davantage sur 12 000 km² incluant des zones rurales. Et contrairement à Buenos Aires ou Dakar, l'Île-de-France ne repose pas sur un seul foyer de production, mais sur un maillage de dizaines de clubs formateurs répartis sur l'ensemble du territoire régional.

07 Les meilleurs joueurs sortis d’Île-de-France

Thierry Henry célèbre son but © Getty Images/Red Bull Content Pool

Le contexte, c'est bien beau, mais citer certains footballeurs légendaires, c'est tout de même plus sympathique.

Thierry Henry, né aux Ulis dans l'Essonne, reste la référence absolue : meilleur buteur de l'histoire des Bleus pendant des années, légende d'Arsenal, révélé à Clairefontaine avant de mettre le monde entier d'accord, palmarès complet... ça fait beaucoup. Son ancien voisin de quartier, Patrice Evra, a grandi dans cette même commune de l’Essonne avant de devenir capitaine de Manchester United et de l’équipe de France.

D'ailleurs, l'ancien joueur du Red Bull New York a raconté son vécu dans les banlieues parisiennes :

Nicolas Anelka , natif du Chesnay dans les Yvelines, incarne lui aussi cette génération dorée formée dans le même moule Clairefontaine que Henry, malgré une carrière plus tumultueuse.

Plus proche de nous, Kylian Mbappé est né dans le 19e arrondissement de Paris et a grandi à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Il jouait à l’AS Bondy aux côtés d’un certain William Saliba , aujourd’hui pilier de la défense d’Arsenal et des Bleus. Deux gamins du même club devenus champions en France pour l'un, en Premier League pour l'autre, et internationaux réguliers. Bondy n’est plus une simple ville de banlieue : c’est devenu un argument marketing à part entière pour le football francilien.

N’Golo Kanté , né et élevé dans les quartiers populaires de Paris, a mis près d’une décennie à se faire recruter par un club professionnel avant de devenir champion du monde, la preuve vivante que le système francilien peut aussi rater des talents avant de les rattraper. Paul Pogba , natif de Lagny-sur-Marne en Seine-et-Marne, complète ce panthéon avec son but en finale de Coupe du monde 2018.

Et la liste continue de s’allonger avec la génération actuelle : Warren Zaïre-Emery , né à Montreuil en Seine-Saint-Denis, est devenu le plus jeune capitaine de l’histoire du PSG. Riyad Mahrez , formé à l’AAS Sarcelles dans le Val-d’Oise, a lui choisi de représenter l’Algérie plutôt que la France, illustrant parfaitement cette diversité qui profite aussi aux autres sélections.

Une chose est sûre : quand on regarde la liste, un motif saute aux yeux. Ce n’est presque jamais Paris intra-muros qui produit ces joueurs. Ce sont ses banlieues, ses villes moyennes, ses quartiers populaires. La vraie usine à talents francilienne ne se trouve pas sous la tour Eiffel, mais à Bondy, aux Ulis, à Sarcelles ou à Trappes.

08 Est-ce pareil chez les femmes ?

En partie oui, et depuis même plus longtemps qu’on ne le pense. L’histoire du football féminin français commence d’ailleurs directement en Île-de-France : c’est le club du Fémina Sport qui crée la toute première section féminine dès 1917, avec un premier match disputé le 2 octobre de la même année. La toute première compétition féminine du pays, organisée l’année suivante, oppose exclusivement des équipes parisiennes. Autrement dit, avant même que le foot féminin n’existe ailleurs en France, il existait déjà dans la capitale.

Cette avance historique se traduit aujourd’hui par une domination structurelle, et le Paris FC en est le meilleur exemple. Sa section féminine n’est autre que l’héritière du FCF Juvisy, club de l'Essonne qui a connu une période faste dans les années 1990, avec quatre titres de champion de France en six ans et une présence quasi permanente dans le top 4 national, bien avant que PSG et OL ne dominent la discipline. Rattrapé par des difficultés financières, le club fusionne en 2017 avec le Paris FC pour devenir la plus grande section féminine de France, avec plus de 400 licenciées. La boucle s’est bouclée lors de la saison 2024-2025 : la finale de la Coupe de France féminine a été 100% francilienne, opposant le Paris FC au Paris Saint-Germain, remportée par les joueuses du Paris FC. Une revanche symbolique pour un club qui a longtemps fait figure de pionnier avant de traverser la tourmente, la même saison où sa section masculine retrouvait l’élite.

Côté chiffres nationaux, la dynamique est réelle mais encore jeune comparée au foot masculin. La FFF recensait 247 160 licences féminines lors de la saison 2023-2024, soit une progression de 12% en un an. Ce chiffre a continué de grimper pour dépasser les 251 000 licenciées en 2025. La fédération s’est fixé un objectif ambitieux : atteindre 500 000 licenciées d’ici 2028, soit littéralement doubler les effectifs actuels en trois ans. Autre progrès notable : la part des femmes dans les comités directeurs de ligues et districts est passée de 13% à 20% entre 2023 et 2024.

Là où l’écart avec les hommes reste le plus visible, c’est sur le nombre total de clubs équipés pour la pratique féminine : sur les plus de 1 100 clubs franciliens évoqués plus haut, une partie seulement propose encore une section féminine structurée, contrairement au maillage quasi total qui existe côté masculin depuis des décennies. L’infrastructure de type city stade, elle, profite en revanche aux deux pratiques sans distinction.

Sur le plan des joueuses elles-mêmes, la région produit déjà ses propres role models. Marie-Antoinette Katoto, née à Colombes dans les Hauts-de-Seine, formée au PSG dès l’âge de 12 ans après un passage par Clairefontaine, est devenue la meilleure buteuse de l’histoire du club parisien avant de rejoindre l’Olympique Lyonnais en 2025. Une trajectoire qui n’est pas sans rappeler celle du Kyks : les deux se connaissent depuis l’enfance, tous deux issus des mêmes banlieues parisiennes, et Katoto elle-même a évoqué à plusieurs reprises leur formation commune au sein de l’INF Clairefontaine.

La mécanique est donc la même : densité de population, city stades accessibles à tous, diversité culturelle, formation de haut niveau. Ce qui manque encore au football féminin francilien, ce n’est pas le vivier ni le talent : c’est simplement le temps, et les infrastructures dédiées, pour rattraper cent ans d’écart structurel avec la pratique masculine.

FAQ

Quel est le département d'Île-de-France qui produit le plus de footballeurs professionnels ?

La Seine-Saint-Denis (93) est historiquement le département le plus représenté. Il combine une forte densité de jeunes, des équipements sportifs de proximité nombreux (city stades) et une culture du football omniprésente dans les quartiers populaires. Kylian Mbappé (Bondy), William Saliba (Montfermeil) et N'Golo Kanté (Suresnes, 92) en sont des illustrations emblématiques.

Combien de joueurs franciliens étaient présents à la Coupe du monde 2026 ?

54 joueurs issus de 11 sélections nationales différentes étaient nés en Île-de-France lors de la Coupe du monde 2026 — un record absolu pour une seule région au monde.

L'Île-de-France produit-elle aussi des joueuses de football professionnel ?

Oui, même si le phénomène est moins documenté. La LPIFF recense plus de 17 000 licenciées, et des clubs comme le Paris FC (Division 1 Arkema) constituent un tremplin pour les joueuses de la région. L'INF Clairefontaine dispose d'un pôle France féminin, dont plusieurs pensionnaires sont issues de la région parisienne.

Pourquoi l'Île-de-France produit-elle plus de talents que São Paulo ou Buenos Aires ?

La combinaison est unique : masse démographique (12,5 millions d'habitants), diversité culturelle, réseau dense de clubs et de city stades, système de formation structuré autour de l'INF Clairefontaine et des académies professionnelles, et une motivation sociale intense dans les quartiers populaires. Aucune autre région au monde ne réunit autant de ces facteurs simultanément.

Comment se structure la Ligue Paris Île-de-France ?

La Ligue de Paris Île-de-France de Football (LPIFF) est l'organe de gouvernance du football amateur francilien. Elle regroupe plus de 320 000 licenciés répartis dans 1 100 clubs sur 8 départements. Elle supervise les compétitions de district jusqu'aux championnats régionaux, gère la formation des éducateurs, pilote les pôles espoirs, et organise la détection des jeunes talents pour les orienter vers les centres de formation professionnels. Sa densité de pratiquants est supérieure à celle de fédérations nationales entières comme le Portugal ou la Turquie.

L'Île-de-France est-elle mieux représentée que les autres régions dans les grands championnats européens ?

Oui, et de très loin. En 2019, 158 footballeurs nés en Île-de-France évoluaient simultanément dans les cinq grands championnats européens (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1). En 2024, ce chiffre équivalait à environ 10 % de l'ensemble des professionnels de ces ligues — un ratio sans équivalent pour une seule région. À titre de comparaison, la Catalogne, deuxième région la plus représentée, affiche un ratio deux fois inférieur. Les clubs étrangers l'ont bien compris : des recruteurs de Premier League, de Bundesliga et de Liga sont présents en permanence sur les terrains franciliens.