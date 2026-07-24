Kriss Kyle ride en VTT au Mont-Saint-Michel le 23 juin 2026.
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VTT

Kriss Kyle dégringole le Mont-Saint-Michel en VTT

Du sommet de l’abbaye aux sable de la baie, Kriss Kyle a dévalé l’un des monuments incontournables de France.
Écrit par Enzo Brûlé
Temps de lecture estimé : 2 minutesUpdated on
Après le château de Chambord, c’est le Mont-Saint-Michel qui a ouvert ses portes à un rider à l'ambition folle : Kriss Kyle.
Au début de l’été, l’Écossais a réalisé une performance exceptionnelle dans l'un des joyaux médiévaux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Du sommet de l’abbaye jusqu’aux sables en passant par les marches et les remparts, Kyle a mêlé créativité, précision et technique tout au long de cet exploit.

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Revivez la perf de Kriss Kyle au Mont-Saint-Michel :
Fruit de plusieurs mois de travail, l'idée représentait un double défi : respecter le monument historique du Mont-Saint-Michel tout en permettant à Kriss Kyle de le marquer de son empreinte.
Quotation
« Cette réalisation met en lumière la richesse et la diversité des espaces qui composent le site. »
Thomas Velter, directeur général de l’EPMSM (l'Établissement public national du Mont Saint-Michel).
Le rider VTT Kriss Kyle pose pour un portrait au Mont-Saint-Michel le 23 juin 2026

Kriss Kyle tape la pose

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Au guidon de son VTT, Kriss Kyle frôle le parapet du Mont-Saint-Michel pendant une descente aussi technique que spectaculaire.

Attention Kriss le parapet !

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Kriss Kyle poursuit sa descente en VTT au Mont-Saint-Michel.

C'est un guide original pour une visite historique

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Description Vue aérienne de Kriss Kyle lors de son impressionnante descente en VTT au Mont-Saint-Michel.

Kriss Kyle vu d'en haut

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Le musée historique

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Ça donne presque le vertige

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Qui est Kriss Kyle ?

Portrait de Kriss Kyle au Mont-Saint-Michel avant son impressionnante descente en VTT,.

Kriss Kyle

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À 34 ans, l’Écossais est une des figures les plus créatives du BMX mondial. Avec son style fluide et technique, il privilégie les projets vidéo aux compétitions pour repousser les limites de sa discipline. Parmi ses nombreux exploits, il a précédemment survolé une voiture de Formule 1.

Depuis quand Kriss Kyle fait-il du BMX ?

Le rider VTT Kriss Kyle au sommet de la tour historique du Mont-Saint-Michel.

Ça fait haut

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Kriss Kyle a commencé le BMX dès l'âge de 10 ans, dans sa ville natale de Stranraer, en Écosse. Adolescent, il découvre Unit 23, l'un des plus grands skateparks indoor du Royaume-Uni, près de Glasgow. À 14 ans, il s'y installe et y vit pendant plusieurs années, ne faisant quasiment que rider.
En 2008, il décroche sa première grande victoire au Transgression Skatepark Jam. Quelques années plus tard, il s'impose sur la scène internationale : Simple Session 2012 en Estonie, Red Bull Skylines à Paris la même année, puis plusieurs apparitions aux X Games.
Très vite, Kriss Kyle délaisse le circuit des compétitions pour se consacrer à des vidéos très travaillées, une signature qui deviendra sa marque de fabrique, illustrée notamment par des réalisations comme Kaleidoscope ou Don't Look Down.
Des projets qui donnent envie de suivre le Red Bull Cerro Abajo.
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