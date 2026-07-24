Kriss Kyle dégringole le Mont-Saint-Michel en VTT

Après le château de Chambord , c’est le Mont-Saint-Michel qui a ouvert ses portes à un rider à l'ambition folle : Kriss Kyle .

Au début de l’été, l’Écossais a réalisé une performance exceptionnelle dans l'un des joyaux médiévaux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Du sommet de l’abbaye jusqu’aux sables en passant par les marches et les remparts, Kyle a mêlé créativité, précision et technique tout au long de cet exploit.

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Revivez la perf de Kriss Kyle au Mont-Saint-Michel :

Fruit de plusieurs mois de travail, l'idée représentait un double défi : respecter le monument historique du Mont-Saint-Michel tout en permettant à Kriss Kyle de le marquer de son empreinte.

Quotation « Cette réalisation met en lumière la richesse et la diversité des espaces qui composent le site. » Thomas Velter, directeur général de l’EPMSM (l'Établissement public national du Mont Saint-Michel).

Kriss Kyle tape la pose © Red Bull Content Pool Attention Kriss le parapet ! © Red Bull Content Pool C'est un guide original pour une visite historique © Red Bull Content Pool Kriss Kyle vu d'en haut © Red Bull Content Pool Le musée historique © Red Bull Content Pool Ça donne presque le vertige © Red Bull Content Pool

Qui est Kriss Kyle ?

Kriss Kyle © Red Bull Content Pool

À 34 ans, l’Écossais est une des figures les plus créatives du BMX mondial. Avec son style fluide et technique, il privilégie les projets vidéo aux compétitions pour repousser les limites de sa discipline. Parmi ses nombreux exploits, il a précédemment survolé une voiture de Formule 1 .

Depuis quand Kriss Kyle fait-il du BMX ?

Ça fait haut © Red Bull Content Pool

Kriss Kyle a commencé le BMX dès l'âge de 10 ans, dans sa ville natale de Stranraer, en Écosse. Adolescent, il découvre Unit 23, l'un des plus grands skateparks indoor du Royaume-Uni, près de Glasgow. À 14 ans, il s'y installe et y vit pendant plusieurs années, ne faisant quasiment que rider.

En 2008, il décroche sa première grande victoire au Transgression Skatepark Jam. Quelques années plus tard, il s'impose sur la scène internationale : Simple Session 2012 en Estonie, Red Bull Skylines à Paris la même année, puis plusieurs apparitions aux X Games.

Très vite, Kriss Kyle délaisse le circuit des compétitions pour se consacrer à des vidéos très travaillées, une signature qui deviendra sa marque de fabrique, illustrée notamment par des réalisations comme Kaleidoscope ou Don't Look Down .

Des projets qui donnent envie de suivre le Red Bull Cerro Abajo .