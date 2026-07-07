Tout ce qu'il faut savoir sur League of Legends Classic

Ça y est, les joueurs qui ont découvert League of Legends à l’époque où

était un joueur pro (ça remonte un peu) peuvent exulter. Riot a discrètement sorti le bleu de chauffe et va bientôt nous permettre de remonter le temps. En plus des modes actuels (normal game, ranked, flex, classée 5v5, ARAM, Arena et TFT) League Classic arrive : direction le début des années 2010. On vous explique tout.