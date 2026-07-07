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Tout ce qu'il faut savoir sur League of Legends Classic

Le mode League of Legends Classic arrive. Contenu, modes, date... c'est l'heure du récap.
Écrit par Red Bull France
Temps de lecture estimé : 3 minutesUpdated on
Logo officiel du jeu League of Legends Classic.
© Riot Games

Résumé

  1. 1
    Les personnages jouables dans League of Legends Classic
  2. 2
    Runes, maîtrises et infos complémentaires
Ça y est, les joueurs qui ont découvert League of Legends à l’époque où Kameto était un joueur pro (ça remonte un peu) peuvent exulter. Riot a discrètement sorti le bleu de chauffe et va bientôt nous permettre de remonter le temps. En plus des modes actuels (normal game, ranked, flex, classée 5v5, ARAM, Arena et TFT) League Classic arrive : direction le début des années 2010. On vous explique tout.
Dans quelques semaines, tous les utilisateurs connectés sur le launcher de Riot Games pourront cliquer sur l'option "League of Legends Classic". Au programme : l'ancienne Faille de l'invocateur (qui a pris un petit coup de vieux, soyons honnêtes), des personnages qui retrouvent leurs kits d'origine, des objets qui n'existaient plus à nouveau dispo... bref, un retour en arrière autour de la saison 3, avec 60 champions, et plein d'autres surprises.
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Les personnages jouables dans League of Legends Classic

Après un leak qui a surgi sur le PBE (les serveurs de test de Riot Games), LoL a réagi et sorti une vidéo pour teaser le mode. Par contre, pour avoir accès à tous les détails officiels, il va falloir attendre la demi-finale du MSI, le 11 juin autour de 10h.
À l'heure actuelle, 60 champions sont annoncés comme présents, voici la liste :

Nom du champion

Ahri

Alistar

Amumu

Anivia

Annie

Ashe

Blitzcrank

Brand

Cho'Gath

Dr. Mundo

Evelynn

Ezreal

Fiddlesticks

Gangplank

Garen

Gragas

Graves

Heimerdinger

Janna

Jarvan IV

Jax

Karthus

Kassadin

Katarina

Kayle

Kog'Maw

Lee Sin

Leona

Lulu

Lux

Malphite

Malzahar

Master Yi

Miss Fortune

Morgana

Nasus

Nidalee

Nunu

Olaf

Pantheon

Rammus

Ryze

Shaco

Singed

Sivir

Skarner

Sona

Soraka

Taric

Teemo

Tristana

Tryndamere

Twisted Fate

Twitch

Urgot

Vayne

Veigar

Warwick

Wukong

Zilean

Comme on l'a dit, les champions qui ont été modifiés retrouvent leurs capacités d'antan. Sion a donc un stun point'n'click, le A de Panthéon est immanquable, l'ulti d'Urgot lui permet d'échanger de place avec un ennemi, Nunu ne fait plus rouler de boule de neige mais envoie des glaçons qui font (très) mal, la cage de Veigar est instantanée... replonger dans ce gameplay un peu plus lent va en surprendre plus d'un, tout comme la jungle bien moins facile à farmer.
L'ancienne Faille était verte dans le jeu League of Legends.

L'ancienne Faille était (très) verte

© Riot Games

Est-ce que, chez Riot Games, on a prévu d'ajouter d'autres champions au fil du temps ? Réponse le 11 juin.

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Runes, maîtrises et infos complémentaires

D'après la chaîne YouTube SkinSpotlights, League Classic ne sera pas un simple mode de jeu supplémentaire. De nombreuses mécaniques sont incluses :
Les runes dans le jeu League of Legends Classic.

Les runes, le retour surprise

© Riot Games

  • Un battlepass propre à Classic sera ajouté
  • La progression débutera au niveau 1 à 30, comme à l'époque
  • L'ancien système de runes fait son grand retour
  • Les maîtrises, équivalent de l'arbre de talents, sont elles aussi de la partie
  • Les Points d'influence seront la monnaie associée au mode
  • Les modes Parties personnalisées, Classé, Normal et Coop vs IA seront disponibles
Les maîtrises reviennent dans le jeu League of Legends Classic.

Les maîtrises reviennent

© Riot Games

Puisqu'elles sont issues d'une fuite de données, ces informations sont à prendre avec des pincettes (surtout concernant un système de parties classées). Quoiqu'il en soit, League Classic devrait être rendu disponible au cours de la Saison 3, entre la fin du MSI (12 juin) et le début des Worlds (mi-octobre).
Prêt à acheter un Cœur d'Or au premier back face à une Nidalee top qui enchaîne les lances bien placées et à suivre Kameto en plein grind ? Restez connectés pour plus d'infos à partir du 11 juin.
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