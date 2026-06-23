LoL : le grand guide du MSI 2026

Kameto l’a rêvé, les joueurs de la KC l’ont fait ! À partir du 28 juin, la Karmine Corp va participer à son premier gros tournoi League of Legends. Vous voulez tout savoir du MSI 2026 ? Suivez le guide.

Certes, la Karmine Corp a déjà participé au First Stand 2025 (et a même atteint la finale où elle a affronté Hanwha Life Esports) mais le MSI , comme les Worlds , est un autre type de compétition. Les événements sont plus grands, davantage de teams sont sur place, et comme les compétitions se déroulent plus tard dans la saison, le niveau y est globalement plus élevé.

À Daejeon, en Corée du Sud, du 28 juin au 12 juillet, les 11 meilleures formations de la planète vont s’affronter. De la LCK (Corée du Sud) à la LPL (Chine) en passant par la LEC (Europe) et la LCS (États-Unis), toutes les ligues principales sont là.

01 Les équipes en lice

Doran, le toplaner de T1, dans ses œuvres © SonStar/Red Bull Content Pool

Voici les équipes qui représentent chaque région :

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LEC (Europe) :

G2 Esports

Karmine Corp

LCK (Corée du Sud) :

Hanwha Life

T1

LPL (Chine) :

BiliBili Gaming

TOP Esports

LCP (Asie-Pacifique) :

Team Secret Whales

Deep Cross Gaming

LCS (Amérique du Nord) :

LYON Gaming

Team Liquid

CBLOL (Amérique latine) :

Furia

02 Le format du tournoi

Tout d’abord, il est important de noter que l’ensemble du tournoi se déroulera au fil de matchs en BO5 (au meilleur des 5 games) et en fearless draft. On l’a déjà dit à de nombreuses reprises, mais cela veut dire qu’un champion qui a été sélectionné ne peut plus l’être pour la suite de l’affrontement. Généralement, lorsqu’une série va jusqu’à la game 5, cela permet de voir des picks assez originaux et des compositions d’équipes variées qui sortent un peu de la méta.

L’événement a été divisé en deux phases : le Play-In, et la phase de Bracket. Assez simplement, le Play-In correspond aux barrages, alors que les champions régionaux sont d’ores et déjà qualifiés pour la seconde partie de l’événement.

Comme BiliBili Gaming (LPL) a remporté le First Stand en début d’année, la seconde équipe chinoise (TOP Esports) est également qualifiée d’office.

Les quatre formations ayant fini 2e au niveau régional vont donc passer par le Play-In, et celle qui remportera ses deux séries sera qualifiée pour la suite de la compétition. Dans ces barrages, on retrouve la Karmine Corp, Deep Cross Gaming, Furia et T1. Oui, Faker et Caliste ont de bonnes chances de se retrouver face à face pour un spot en phase finale.

Lors de cette seconde étape, les huit structures restantes vont se faire face après un tirage au sort déterminé par des tiers. Tier 1 contre Tier 4, Tier 2 contre Tier 3, et ainsi de suite jusqu'à la grande finale. Un loser bracket est également au programme, et finalement, le vainqueur sera directement qualifié pour les Worlds 2026.

03 Le calendrier et programme du MSI 2026

Retrouvez ci-dessous le calendrier de tous les matchs. Il sera mis à jour au fil de l’événement.

Play-In

Dimanche 28 juin :

05h : T1 - Team Liquid

10h : Karmine Corp - Deep Cross Gaming

Lundi 29 juin :

05h : TBD - TBD

10h : TBD - TBD

Mardi 30 juin :

10h : TBD - TBD

Mercredi 1er juillet :

10h : TBD - TBD

Phase finale

Vendredi 3 juillet :

05h : TBD - TBD

10h : TBD - TBD

04 Quelles sont les équipes à suivre ?

Défier T1 sur scène, ce n'est jamais simple © SonStar/Red Bull Content Pool

Cette année, la LPL et BiliBili Gaming arrivent avec un statut de favori. Ils ont remporté le First Stand de la tête et des épaules et semblent, à l'heure actuelle, au-dessus du lot. Derrière eux, G2 Esports, qui a dominé Gen.G en 3 games lors du même tournoi, a de vraies chances, tout comme Hanwha Life et son effectif pléthorique.

Ensuite, s'ils sortent du Play-In, il faudra se méfier de T1 même si leur tournoi favori reste incontestablement les Worlds. La Karmine Corp parviendra-t-elle à prendre leur place ? Réponse dans quelques semaines, mais l'affrontement s'annonce dantesque.

Pour suivre l'un des tournois les plus mythiques de League of Legends, rendez-vous sur le stream officiel , ou sur la chaîne de Kameto .

05 FAQ

C'est quoi le MSI de LoL ?

Le Mid-Season Invitational est le deuxième plus gros tournoi de l'année sur League of Legends. Seuls les Worlds, rassemblant jusqu'à 7 millions de fans, sont encore plus suivis et attendus.

Où se déroule le MSI 2026 ?

Le MSI 2026 se déroule à Daejeon, en Corée du Sud, ce qui explique pourquoi certains matchs ont lieu à 5 heures du matin.

Quand commence le MSI ?

Les barrages du MSI débutent le 28 juin, la phase finale commence le 3 juillet.