Ligue 1 : ces records incroyables qui ont marqué le championnat

Créée en 1932, la Ligue 1 regorge de records historiques impressionnants. Buteurs légendaires, séries d'invincibilité, domination sans précédent... Voici les records les plus marquants de l'histoire du championnat de France, des premiers grands clubs aux stars modernes.

Que tu sois à la recherche du meilleur buteur de tous les temps, du club le plus titré ou des exploits individuels les plus fous , on fait un tour d'horizon, en espérant voir un jour le Paris FC inscrire son nom dans l'un de ceux-ci.

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01 Michel Rio et Kylian Mbappé, co-buteurs les plus rapides

8 secondes, c’est le temps qu’il a fallu au buteur caennais pour marquer face à Cannes en 1992.

30 ans plus tard, face à Lille, c’est Kylian Mbappé qui ouvre le score à l’extérieur à la même seconde. Face aux numéros 9, il ne faut jamais arriver en retard.

02 Mickaël Landreau : 618 matchs, le joueur le plus capé de l'histoire

Quand on pense aux apparitions sur un terrain, notre esprit ne se focalise généralement pas sur les gardiens. Pourtant, Mickaël Landreau est le joueur le plus capé de l'histoire de la Ligue 1, même s’il est dans les cages et qu'à ses débuts, le championnat s'appelait la D1. L’ancien du FC Nantes et du Paris Saint-Germain a dépassé le record le 4 décembre 2013, détenu alors par Jean-Luc Ettori.

03 Guy Roux : 895 matchs sur le banc, l'entraîneur le plus présent

Si on vous parle des grands entraîneurs du championnat de France, Guy Roux est forcément dans les premiers qui vous viennent en tête. Au-delà de toute la légende qui entoure le personnage, notamment à Auxerre, il est aussi le technicien qui est le plus apparu sur les bancs de touche avec 895 matchs au compteur.

04 PSG 2015-16 : 96 points, le record absolu de points en Ligue 1

Le Paris Saint-Germain a de nombreux records en Ligue 1, dont celui du plus grand nombre de points sur une saison, avec 96. Obtenus lors de la saison 2015/16, on était encore à l’époque des 38 journées sur une année.

Sous la houlette de Laurent Blanc, les Parisiens avaient planté 102 buts, et n’en avaient encaissé « que » 19, une domination totale sur la saison.

05 Les (presque) Invincibles

Si aucune équipe n’a réussi à ne pas perdre sur une saison entière, le Paris Saint-Germain a fait l’exploit de tenir 36 journées sans défaite entre deux saisons : de 2014/15 à 2015/16.

De la 30e à la 27e journée de la saison suivante, le PSG a réalisé un quadruplé Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions. Pour l'anecdote : c'est l'Olympique Lyonnais qui a mis fin à cette série.

06 Le plus petit nombre de défaites sur une saison

Lors de la saison 1994/95, le FC Nantes n’a concédé qu’une seule défaite. Celle-ci est survenue contre Strasbourg, le 15 avril 1995, à l’extérieur. Un 2-0 qui prive les Canaris d'une saison parfaite en Division 1, mais leur record tient encore aujourd’hui.

07 Plus grand nombre de victoires consécutives à domicile

Qui c’est les plus forts à domicile ? Évidemment c’est les Verts. De la 28e journée de la saison 1973/74 à 1975/76, l’AS Saint-Étienne a remporté tous ses matchs à domicile.

08 Plus grand nombre de titres consécutifs

On reste dans la région et on prend le train pour aller chez le rival. L’Olympique Lyonnais détient le record avec 7 championnats consécutifs remportés, de 2001/02 à 2007/2008.

La grande époque dorée des lyonnais, marquée par des joueurs comme Juninho, Michel Bastos, Cris et le jeune Karim Benzema, est certainement la plus grande domination de l’histoire du championnat de France. Pourtant, les doubles champions d'Europe, le Paris Saint-Germain peuvent égaler ce record s’ils terminent premiers lors des deux prochaines saisons.

09 Soulever 11 fois l’Hexagoal

À nouveau, on est sur un record parisien, cette fois pour le brésilien Marquinhos. Le défenseur central, arrivé de l’AS Roma à l’été 2013 dans la capitale, a été champion de France 11 fois dans sa carrière. Ce record pourrait devenir encore plus compliqué à aller chercher, puisque le joueur évolue encore au club.

10 1 334 buts en une saison

Il nous fallait un record qui implique l'ensemble du championnat. Lors de la saison 1946/47, 1 334 buts ont été marqués, soit une moyenne de 3,51 buts par match, une moyenne monumentale qui tient encore aujourd'hui. En comparaison, la Ligue 1 2025-26 à 18 clubs a enregistré 813 buts sur la saison entière, avec une densité très différente liée au format de l'époque.

11 Quelques autres records notables

49 saisons consécutives en Ligue 1 : Le PSG sans interruption depuis 1974

Si le PSG domine le palmarès moderne, il détient aussi un record de longévité : 49 saisons consécutives en première division depuis 1974, soit la plus longue série ininterrompue de l'histoire de la Ligue 1.

77 saisons en élite, Marseille, le club le plus présent

L'Olympique de Marseille (OM) est le club qui compte le plus de saisons parmi l'élite du football français avec 77 participations à la Ligue 1 (au terme de la saison 2026-27), un record de longévité au plus haut niveau, aucun autre club n'ayant joué autant de saisons dans l'élite depuis la création du championnat en 1932.

Le triplé le plus rapide : Loïs Openda en 4 minutes 30

Le 12 mars 2023, l'attaquant du RC Lens Loïs Openda inscrit un triplé en seulement 4 minutes et 30 secondes face à Clermont Foot, établissant le record du hat-trick le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1.

Est-ce que la saison 2026/27 verra de nouvelles lignes s'écrire dans le grand livre des records de l'histoire de la Ligue 1 ? Pour le savoir, il faudra suivre les aventures du Paris FC cette année.

12 FAQ

Combien de matchs sont disputés en Ligue 1 ?

Depuis la saison 2023-2024, la Ligue 1 compte 18 clubs, ce qui représente 306 matchs par saison (contre 380 avec 20 clubs). Chaque équipe joue 34 rencontres par saison, à domicile et à l'extérieur.

Quel club a gagné le plus de titres en Ligue 1 ?

Le Paris Saint-Germain est le club le plus titré de l'histoire de la Ligue 1 avec 14 championnats de France, devant Saint-Étienne (10 titres) et l'Olympique de Marseille (9 titres). Monaco et Nantes suivent avec 8 titres chacun.

Combien de fois l'Olympique Lyonnais a-t-il été champion de France ?

L'Olympique Lyonnais a été sacré champion de France 7 fois, consécutivement, entre 2002 et 2008, un record de titres consécutifs qui tient encore aujourd'hui.

Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1 ?

L'Argentin Delio Onnis détient le record absolu avec 299 buts inscrits entre 1971 et 1986 (Monaco, Reims, Tours, Toulon). Il devance Bernard Lacombe (255 buts) et Hervé Revelli (216 buts).

Quel est le record de buts sur une saison en Ligue 1 ?

Le record appartient au Yougoslave Josip Skoblar (OM), qui a inscrit 44 buts lors de la saison 1970-1971, remportant la même année le Soulier d'Or européen.

Quel joueur détient le record de meilleur buteur et de meilleur passeur sur une même saison en Ligue 1 ?

Kylian Mbappé est le seul joueur de l'histoire du championnat à avoir été à la fois meilleur buteur (28 buts) et meilleur passeur (17 passes décisives) au cours de la même saison, en 2021-2022. Un double record jamais réalisé avant lui, reconnu par la LFP.