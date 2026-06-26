Football : les records les plus fous de la Coupe du monde

La Coupe du monde, c'est la seule compétition où l'on peut voir un gardien de 45 ans arrêter un penalty tiré par un attaquant né après qu'il a disputé son premier match professionnel. Où un offensif inscrit 13 buts en un mois et entre dans la légende pour l'éternité. Alors que l'édition 2026 bat son plein et que les fans attendent de voir Neymar Jr faire ses débuts avec la Seleção, on a épluché 100 ans d'histoire du Mondial pour vous sortir les 11 records qui donnent encore la chair de poule aujourd'hui.

01 Trois pour 6 en 2026

L'Estadio Banorte © FIFA.com

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et… Guillermo Ochoa. Trois joueurs qui disputent en 2026 leur sixième Coupe du monde, un record qui efface les cinq de Lothar Matthäus.

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Si le gardien mexicain a d’ores et déjà annoncé se retirer du football après la fin du tournoi, Messi et Ronaldo n’ont pas encore communiqué. De quoi laisser aux plus fous l’imagination d’une septième participation en 2030.

02 Just Fontaine : 13 buts en un seul Mondial

Le record qui ne sera peut-être jamais battu. En 1958, en Suède, Just Fontaine inscrit 13 buts en 6 matchs avec l'équipe de France. Treize.

Ce qui rend ce record encore plus dingue : Fontaine joue ce Mondial avec des chaussures empruntées à son coéquipier Stéphane Bruey, les siennes étant hors d'usage. Il emprunte une paire de crampons et repart avec le record.

Si le record sur un seul Mondial reste intact, Kylian Mbappé est devenu en 2026 le meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe du monde toutes éditions confondues, avec 16 buts (2018, 2022, 2026), dépassant ainsi les 13 buts de Fontaine. L'histoire continue de s'écrire.

03 Oleg Salenko : 5 buts en un seul match

Le 28 juin 1994, lors du match Russie–Cameroun au Mondial américain, Oleg Salenko inscrit 5 buts en un seul match — un record absolu qui tient toujours. La Russie l'emporte 6-1. Salenko finira co- meilleur buteur du tournoi avec 6 buts, malgré une élimination au premier tour. Il reste à ce jour le seul joueur de l'histoire à avoir marqué 5 fois dans un même match de Coupe du monde.

04 Hakan Şükür : le but le plus rapide

Le 29 juin 2002, lors du match pour la troisième place entre la Turquie et la Corée du Sud, le gardien coréen n'a probablement pas encore eu le temps de respirer que le Turc Hakan Şükür inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde : 10,8 secondes après le coup d'envoi.

La Turquie s'impose 3-2 et repart avec la médaille de bronze. Et Şükür avec un record que personne n'a effacé depuis.

05 Norman Whiteside : 17 ans, 41 jours

En 1982, en Espagne, Norman Whiteside devient le plus jeune joueur de l'histoire à disputer une Coupe du monde à 17 ans et 41 jours. Il joue pour l'Irlande du Nord, face à des sélections comptant des joueurs deux fois plus âgés que lui.

Il bat au passage le record de Pelé, qui avait lui-même 17 ans lors du Mondial 1958. Battre le record de Pelé à 17 ans, c'est une entrée en matière qu'on n'oublie pas.

06 Essam El-Hadary : 45 ans et tous ses gants

À l'opposé de Norman Whiteside, Essam El-Hadary dispute son premier (et unique) match de Coupe du monde en 2018 avec l’Égypte, à 45 ans et 161 jours. Il devient le joueur le plus âgé de l'histoire du Mondial.

Et pour couronner le tout : il arrête un penalty face à l'Arabie Saoudite. À 45 ans. Avec une sérénité que certains attaquants aimeraient avoir. El-Hadary n'est pas venu faire de la figuration.

07 173 850 spectateurs au Maracanã

Le 16 juillet 1950, au Stade Maracanã de Rio, le Brésil affronte l’Uruguay. L'affluence officielle est de 173 850 spectateurs. Les estimations réelles parlent de 199 854 personnes dans le stade.

Le Maracana en 1950 © Arquivo Nacional/picryl.com

Pour vous donner une idée : le MetLife Stadium, lieu de la finale 2026, peut accueillir 82 500 personnes. On était à plus du double. Le Brésil perd ce match 2-1. Et près de 200 000 personnes le vivent en direct.

Pour toujours plus de gigantisme, rendez-vous sur notre article dédié aux plus grands stades de la planète.

08 Hongrie 10-1 El Salvador : la victoire la plus large

En 1982, lors de la phase de groupes, la Hongrie inflige à El Salvador la plus large défaite de l'histoire de la Coupe du monde. 10-1. László Kiss inscrit un triplé... en tant que remplaçant entré à la 55e minute. Même les entrants marquent des triplés.

El Salvador avait perdu 3-1 contre la Belgique deux jours avant. Et puis est venue la Hongrie. La Coupe du monde 1982 pour le petit pays d'Amérique centrale : deux matchs, deux humiliations.

09 La triple couronne du Roi Pelé

Avant les débats sans fin entre Messi et Cristiano Ronaldo, il y avait le patron originel. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé , est le seul et unique joueur de l'histoire du football à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises (1958, 1962, 1970) avec la Seleção. Soulever le trophée une fois est déjà un accomplissement immense, le faire trois fois relève de la domination.

10 La danse de Roger Milla à 42 ans

S'il a marqué les esprits avec ses célébrations au poteau de corner en 1990, il est revenu en 1994 pour claquer un but contre la Russie à 42 ans et 39 jours. Roger Milla reste à ce jour le plus vieux buteur de l'histoire du Mondial. La preuve que l'instinct de tueur dans la surface ne prend pas de rides.

11 20 cartons en un match

Ce match a un nom : la Bataille de Nuremberg. Le 25 juin 2006, Portugal et Pays-Bas se font face en huitième de finale, l'arbitre russe Valentin Ivanov sort 16 cartons jaunes et 4 rouges en un seul match. Record absolu en Coupe du monde , toujours en vigueur. Boulahrouz, Costinha, Deco, Van Bronckhorst : tous finissent expulsés. Le Portugal se retrouve donc à 9 contre 10 pendant un moment, mais gagne quand même 1-0 sur un but de Maniche (qui a aussi eu droit à son carton jaune).

La Coupe du monde 2026 continue, et certains records tombent, comme celui du meilleur buteur de l'histoire du Mondial qui appartient désormais à Lionel Messi (18 buts). Kylian Mbappé, revenu à la hauteur de Miroslav Klose (16), en sera peut-être bientôt le détenteur. Pour ne louper aucun match, découvrez où et comment suivre tous les matchs en direct .

12 FAQ

Quel pays a remporté le plus de Coupes du monde FIFA ?

Le Brésil détient le record avec 5 titres de champion du monde, remportés en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002. Le Brésil est également la seule sélection à avoir participé à toutes les phases finales de la Coupe du monde depuis 1930 — 23 éditions sur 23. L'Allemagne et l'Italie suivent avec 4 titres de champion du monde chacune, devant l'Argentine (3 titres : 1978, 1986, 2022). Au total, seulement 8 nations sont devenues championnes du monde depuis la première édition en Uruguay en 1930.

Qui détient le record du nombre de matchs joués en Coupe du monde ?

Lionel Messi (Argentine) détient le record avec 28 matchs disputés entre 2006 et 2026 en phase finale de Coupe du monde. Il dépasse ainsi son propre record de 26 matchs établi lors de l'édition 2022 au Qatar. Si l'Argentine va jusqu'en finale en 2026. il portera le record à 34.

Qui a gagné la dernière Coupe du monde de football ?

L'Argentine a remporté la dernière Coupe du monde disputée, celle du Qatar 2022, en battant la France aux tirs au but (3-3 après prolongations, 4-2 aux tirs au but) le 18 décembre 2022 à Lusail. Lionel Messi, élu meilleur joueur du tournoi, inscrit 2 buts en finale dont 1 penalty.

Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde ?

Lionel Messi vient de dépasser Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l'histoire, avec 18 buts. Il relègue l'allemand Miroslav Klose à la deuxième place, qui est désormais à égalité avec Kylian Mbappé, en attendant la fin de la Coupe du monde 2026. Sur une seule édition, Just Fontaine (France) reste imbattable avec 13 buts en 6 matchs lors du Mondial 1958.

Quelle édition de la Coupe du monde a produit le plus de buts ?

Qatar 2022 détient le record du plus grand nombre de buts sur une phase finale avec 172 buts en 64 matchs, soit une moyenne de 2,69 buts par match — la plus haute de l'ère moderne. C'est lors de cette édition que la France s'est inclinée aux tirs au but face à l'Argentine (3-3 a.p., 4-2 t.a.b.) dans une finale considérée comme l'une des plus spectaculaires de l'histoire. À titre de comparaison, le record de buts par match sur une édition reste celui de 1954 en Suisse avec 5,38 buts par match (140 buts en 26 matchs).

Quel est le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde ?

Hakan Şükür (Turquie) a inscrit le but le plus rapide en 10,8 secondes lors du match pour la 3ᵉ place face à la Corée du Sud le 29 juin 2002. La Turquie s'imposera 3-2 ce jour-là.