Le parcours du marathon de New York 2026

New York, le premier dimanche de novembre . Le canon retentit sur le pont de Verrazzano, et 55 000 paires de jambes s'élancent en même temps vers Brooklyn. Depuis 1976, c'est le même rituel : la ville s'arrête pour regarder les athlètes courir 42,195 km. Et en 2026, ce tracé mythique souffle ses 50 bougies. On vous emmène d'abord sur le parcours que les coureurs s'apprêtent à emprunter, avant de remonter le fil de son histoire.

Pour suivre la course en direct, ou même participer, rendez-vous le 1er novembre !

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01 Le parcours 2026 à travers les five boroughs

Le départ se fait sur le pont de Verrazzano-Narrows, fermé à la circulation pour l'occasion, il relie Staten Island à Brooklyn. Une montée immédiate qui cueille les organismes encore frais.

Brooklyn ouvre le bal sur près de 20 kilomètres, le plus long tronçon du parcours. Bay Ridge, Sunset Park, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg, Greenpoint : le public y est réputé pour être le plus bruyant de toute la course. C'est là, au niveau du pont de Pulaski, que les coureurs franchissent la mi-course en direction du Queens.

Le Queens ne dure que quelques kilomètres, mais se termine par un des passages les plus particuliers du parcours : le pont de Queensboro. Fermé aux spectateurs pour raisons de sécurité, il plonge les coureurs dans un silence presque irréel, seulement rythmé par le bruit des foulées et de la respiration. Un silence qui rend l'explosion sonore qui suit encore plus vertigineuse.

Le parcours du marathon de New York © New York Road Runners/New York City Marathon

Manhattan et sa First Avenue offrent justement ce contraste total : un mur de son ininterrompu sur plus de 4 kilomètres considéré comme l'un des moments les plus intenses du circuit mondial des marathons. Les coureurs remontent ensuite vers le nord jusqu'au pont de Willis Avenue, qui les fait entrer brièvement dans le Bronx, seul borough où la course ne fait qu'un court passage à travers Mott Haven avant de rebrousser chemin.

Retour vers Manhattan via le pont de Madison Avenue, traversée de Harlem, puis montée progressive le long de la Fifth Avenue depuis la 110th Street jusqu'à l'entrée de Central Park.

L'arrivée se joue près du Tavern on the Green, au terme d'un dernier passage dans les reliefs vallonnés du parc.

Ce tracé cumule au total environ 244 à 265 mètres de dénivelé positif (soit 800 à 870 pieds), essentiellement concentrés sur les cinq ponts (Verrazzano, Pulaski, Queensboro, Willis Avenue, Madison Avenue), ce qui en fait l'un des parcours les plus exigeants du circuit des Majors . Contrairement à Berlin ou Chicago, New York ne cherche pas la performance chronométrique pure : il cherche le spectacle. Un choix qui n'a rien d'un hasard, comme le raconte son histoire.

02 Le parcours km par km du TCS New York City Marathon

Km 0 à 3 — Staten Island / Pont de Verrazzano-Narrows. Le départ se fait à Fort Wadsworth, sur Staten Island. Le premier kilomètre impose d'emblée une montée d'environ 60 mètres sur le pont de Verrazzano-Narrows — point culminant du parcours. La descente vers Brooklyn s'effectue au km 2-3. Conseil : résister à la tentation d'accélérer en descente, les jambes doivent rester fraîches pour les 40 km suivants.

Km 3 à 21 — Brooklyn. Le tronçon le plus long de la course. Les coureurs empruntent la 4th Avenue à travers Bay Ridge, Sunset Park et Park Slope, avant de bifurquer vers Bedford-Stuyvesant, Williamsburg et Greenpoint. Le profil est globalement plat, le public y est le plus dense et le plus bruyant du parcours. C'est ici que la plupart des courses se perdent : l'ambiance électrique pousse à partir trop vite. Pour éviter ce piège, un plan de préparation marathon solide est indispensable.

Km 21 à 25 — Queens / Pont de Queensboro. La mi-course se franchit sur le pont de Pulaski, à l'entrée du Queens. Les coureurs traversent rapidement Long Island City, puis attaquent la montée du pont de Queensboro (environ 40 mètres de dénivelé positif sur moins d'1 km, à une pente d'environ 3%). Ce pont — fermé aux spectateurs — est le passage le plus redouté : silence total, fatigue des jambes, effort soutenu. Il conditionne l'ensemble de la deuxième moitié de course.

Stratégie : Ralentir de 15 à 30 secondes au km. Ne pas attaquer le pont — l'objectif est de le traverser en conservant ses ressources. La récompense est immédiate : la sortie sur la 59e Rue déclenche l'un des murs de son les plus intenses du marathon mondial.

Les coureurs vont affronter des zones élevées à New York © New York Road Runners/New York City Marathon

Km 25 à 32 — Manhattan, First Avenue. La sortie du pont de Queensboro sur la 59e Rue marque l'un des moments les plus saisissants du marathon mondial : en quelques mètres, le silence absolu du pont cède la place à un mur de son sur la First Avenue. Quatre kilomètres en ligne droite vers le nord, avec des spectateurs 5 à 6 rangs de profondeur de chaque côté.

Stratégie : C'est le piège classique du marathon de New York. L'adrénaline pousse naturellement à accélérer de 15 à 20 secondes au km — une erreur que la plupart des coureurs paient au km 35. Pour éviter ce piège classique, appliquez les conseils de pros pour réussir votre marathon. Courir sur la First Avenue à la même allure que dans Brooklyn. Sourire, absorber l'énergie — sans brûler les réserves nécessaires pour la Fifth Avenue.

Km 32 à 34 — Le Bronx. Via le pont de Willis Avenue, les coureurs entrent brièvement dans le Bronx (Mott Haven / Port Morris) avant de revenir à Manhattan par le pont de Madison Avenue. Court passage (environ 2 km), mais psychologiquement exigeant : c'est souvent ici que le "mur" se présente.

Km 34 à 42,195 — Fifth Avenue & Central Park. Retour à Manhattan, descente de la Fifth Avenue depuis Harlem. La montée progressive de la 110th Street aux abords de la 90e Rue (environ 30 mètres de dénivelé au km 35-37, à une pente d'environ 2%) est la dernière grande difficulté du parcours. Entrée dans Central Park aux alentours du km 38, sur l'East Drive. Les derniers kilomètres sont vallonnés, avec un finish sur la West Drive près du Tavern on the Green.

Stratégie : La Fifth Avenue est la section où le marathon se gagne ou se perd. Raccourcir la foulée, monter la cadence, regarder devant et non vers le bas. Une fois dans Central Park (km 38), lâcher les rênes sur les 4 derniers kilomètres.

03 De la boucle aux five boroughs : 50 ans d'histoire

Difficile à croire aujourd'hui, mais le plus grand marathon du monde a démarré dans une indifférence quasi totale. Le 13 septembre 1970, 127 coureurs s'élancent pour boucler plusieurs tours de Central Park. L'inscription coûte 1 dollar. Il n'y a presque personne pour applaudir. Seuls 55 coureurs franchissent la ligne d'arrivée ce jour-là. Le vainqueur, Gary Muhrcke, pompier de profession, s'impose en 2h31'38. Un exploit sportif réel, mais vécu dans un anonymat presque comique au regard de ce que la course deviendra.

Le vrai coup de génie survient six ans plus tard. Fred Lebow, président de la New York Road Runners, et le coureur George Spitz poussent une idée un peu folle : et si, pour le bicentenaire des États-Unis, le marathon quittait les allées de Central Park pour traverser toute la ville ? Le 24 octobre 1976, le pari est tenté. Le parcours s'étire désormais sur les cinq boroughs, Staten Island, Brooklyn, Queens, le Bronx et Manhattan, quasiment le tracé que l'on connaît aujourd'hui. 2 090 coureurs prennent le départ, 1 549 terminent la course. Bill Rodgers et Miki Gorman remportent l'épreuve en battant les records du parcours, et la presse internationale s'empare de l'histoire. Rodgers enchaîne quatre victoires consécutives, de 1976 à 1979. Le marathon vient de trouver sa véritable identité.

Depuis, ce tracé n'a connu que deux vraies interruptions en un demi-siècle. En 2012, le marathon est annulé pour la première fois de son histoire, quelques jours après le passage dévastateur de l'ouragan Sandy sur la côte Est. En 2020, c'est la pandémie de Covid-19 qui contraint les organisateurs à annuler l'édition amateur, seule une poignée d'athlètes disputant une course symbolique. En dehors de ces deux épisodes, le rituel n'a jamais failli. Ni crise économique, ni grève des transports, ni tempête de neige n'ont réussi à empêcher New York de courir son marathon.

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Le parcours a vu défiler des figures qui dépassent largement le cadre sportif. La Norvégienne Grete Waitz dispute le tout premier marathon de sa vie à New York en 1978, et le termine en établissant un record du monde, 2h32'30. Elle bat sa propre marque l'année suivante avec 2h27'33, premier marathon féminin sous les 2h30 de l'histoire. Au total, Waitz remporte l'épreuve neuf fois dans les années 70 et 80, un record de victoires qu'aucun autre coureur n'a jamais approché sur un Major, toutes catégories confondues.

Le tracé garde aussi la trace d'un scandale fondateur : c'est en tentant de se qualifier pour Boston via New York en 1979 que Rosie Ruiz commet sa première tricherie, en prenant le métro pour raccourcir son parcours, avant de récidiver l'année suivante à Boston avec les conséquences que l'on connaît.

Aujourd'hui, les records du parcours appartiennent à l'Éthiopien Tamirat Tola (2h04'58, en 2023) et à la Kényane Hellen Obiri (2h19'51, posé lors de l'édition 2025). Cette même édition 2025 a d'ailleurs offert l'un des adieux les plus émouvants du circuit : Eliud Kipchoge, double champion olympique, y a couru son dernier marathon élite à 40 ans, et a terminé 17e sous une ovation sans fin sur 42 kilomètres. La course masculine, elle, s'est jouée pour trois centièmes de seconde entre Benson Kipruto et Alexander Mutiso, la photo-finish la plus serrée jamais vue sur un Major.

05 2026 : un anniversaire à taille new-yorkaise

Le 1er novembre 2026 marquera très précisément les 50 ans de ce tracé cinq-boroughs inauguré en 1976. Un demi-siècle plus tard, l'épreuve n'a jamais été aussi massive : environ 59 000 dossards distribués, plus de 2 millions de spectateurs attendus le long du parcours, et le statut, conservé année après année, de plus grand marathon du monde en nombre de finishers.

Le tracé, lui, reste fidèle à l'esprit voulu par Fred Lebow et George Spitz en 1976 : faire vivre la même course, sur le même bitume, sous les mêmes acclamations, à l'élite mondiale comme au coureur du dimanche qui découvre son premier marathon. Cinquante ans après avoir quitté les allées de Central Park, New York y revient toujours, pont après pont, arrondissement après arrondissement, jusqu'à cette même ligne d'arrivée.

06 FAQ

Quel est le parcours du Marathon de New York ?

Le marathon de New York emprunte un tracé point à point à travers les cinq boroughs de la ville, du pont de Verrazzano-Narrows sur Staten Island jusqu'à Central Park à Manhattan, sur 42,195 km. Le départ a lieu à Fort Wadsworth, côté Staten Island, avec une montée immédiate sur le pont (environ 60 m de dénivelé positif sur le premier kilomètre). Les coureurs traversent ensuite Brooklyn sur près de 20 km — le tronçon le plus long, via Bay Ridge, Sunset Park, Park Slope, Williamsburg et Greenpoint. La mi-course se franchit sur le pont de Pulaski, à l'entrée du Queens, puis les coureurs rejoignent Manhattan via le pont de Queensboro (km 24-25), célèbre pour son silence absolu. S'ensuit la remontée de la First Avenue jusqu'au Bronx (km 32-34), un court passage avant de revenir à Manhattan par le pont de Madison Avenue. La fin de course descend la Fifth Avenue depuis Harlem, entre dans Central Park aux alentours du km 38, et s'achève près du Tavern on the Green (West Drive). Au total, le parcours cumule environ 244 à 265 mètres de dénivelé positif, essentiellement répartis sur les cinq ponts.

Quelle est la difficulté du Marathon de New York ?

Le Marathon de New York est considéré comme l'un des plus exigeants des Abbott World Marathon Majors, loin derrière Berlin ou Chicago en termes de rapidité. Contrairement à ces parcours plats et rapides, New York est caractérisé par ses cinq traversées de ponts qui imposent des montées et descentes répétées à des moments-clés de la course. Le pont de Verrazzano dès le départ sollicite les organismes encore froids. Le pont de Queensboro, vers le km 24-25, arrive au moment où les jambes commencent à accuser la fatigue — sans spectateurs pour soutenir, dans un silence presque irréel. La Fifth Avenue, entre les km 35 et 38, impose une montée progressive et persistante à l'heure où les réserves sont au plus bas. Le dénivelé total avoisine 244 à 265 mètres de gain positif, soit bien plus que Chicago (quasi plat) ou Berlin (inférieur à 100 m). La météo du premier dimanche de novembre à New York (souvent entre 5 et 14°C au départ, avec du vent sur les ponts) ajoute une variable supplémentaire. Pour ces raisons, la plupart des coureurs visent une expérience et un finish solide plutôt qu'un record personnel.

Quelles sont les chances de participer au Marathon de New York ?

Participer au Marathon de New York est loin d'être acquis : c'est l'un des marathons les plus difficiles d'accès au monde. Le tirage au sort (lottery), voie principale pour les coureurs internationaux, affiche un taux d'acceptation d'environ 12 % — soit 1 candidat sur 8 retenu. Pour l'édition 2026, le TCS New York City Marathon a reçu plus de 240 000 candidatures pour le seul tirage, un record absolu. Plusieurs voies alternatives existent : le programme 9+1 (réservé aux membres NYRR basés à New York, qui courent 9 courses officielles NYRR et bénévolent à 1 événement dans l'année), les temps de qualification (par exemple sub-2h53 pour les hommes de 18-34 ans), les dossards caritatifs (engagement de fundraising de 3 500 $ à 5 000 $ selon l'association), ou encore les tour-opérateurs internationaux officiels qui proposent des packages comprenant le dossard garanti. En dehors du tirage, la règle est simple : la planification et l'anticipation (souvent 12 à 18 mois à l'avance) sont indispensables. En attendant d'obtenir votre dossard, vous pouvez vous faire la main sur les meilleurs marathons en France.ispensables.

Combien gagne le vainqueur du Marathon de New York ?

Le Marathon de New York offre une dotation financière significative pour les élites. Le vainqueur dans chaque catégorie (homme et femme) reçoit généralement 100 000 dollars. Des primes supplémentaires sont versées selon les performances : bonus de record du parcours, primes de classement (de la 1ère à la 5e place), et parfois des incitations liées aux records du monde. Le record masculin du parcours appartient à l'Éthiopien Tamirat Tola (2h04'58, en 2023), le record féminin à la Kényane Hellen Obiri (2h19'51, établi lors de l'édition 2025). Pour les coureurs amateurs, il n'y a évidemment pas de récompense financière — mais l'expérience de franchir la ligne d'arrivée de Central Park devant des millions de spectateurs constitue, pour beaucoup, une récompense en soi. Si vous avez d'autres questions sur l'épreuve reine de la course à pied, consultez notre guide des questions essentielles sur le marathon.

Quelle est la distance du Marathon de New York ?

Le Marathon de New York couvre la distance officielle du marathon : 42,195 km (26,2 miles). Le tracé est de type point à point, du pont de Verrazzano-Narrows sur Staten Island jusqu'à l'arrivée dans Central Park à Manhattan. C'est l'une des distances les plus exigeantes du circuit des Majors en raison de son dénivelé positif d'environ 244 à 265 mètres (800 à 870 pieds), essentiellement réparti sur les cinq traversées de ponts.

Quel est le programme et l'horaire du Marathon de New York ?

Le TCS New York City Marathon 2026 se court le dimanche 1er novembre 2026. Les départs s'échelonnent en plusieurs vagues à partir de 8h00 depuis Fort Wadsworth sur Staten Island. Les coureurs d'élite (hommes et femmes) s'élancent dans des vagues séparées en début de matinée. Les vagues amateur suivent jusqu'en milieu de matinée. La limite de temps pour boucler le parcours est de 8h30 à compter de la dernière vague. L'expo bib pickup (remise des dossards) se tient au Javits Center du jeudi au samedi précédant la course — aucun retrait le jour J.

Quel est le nombre de participants au Marathon de New York par année ?

Le Marathon de New York est le plus grand marathon du monde en nombre de finishers. L'édition 2026 prévoit environ 59 000 dossards distribués. Pour atteindre ce chiffre, NYRR a reçu plus de 240 000 candidatures pour le seul tirage au sort 2026 — un record absolu. Depuis 1976 et le passage au tracé five-boroughs, le nombre de participants a été multiplié par plus de 25 (2 090 coureurs au départ en 1976, contre plus de 55 000 aujourd'hui). Seules deux éditions ont été annulées ou réduites : en 2012 (ouragan Sandy) et en 2020 (Covid-19).

Quelle est la date du Marathon de New York 2026 ?

Le Marathon de New York 2026 (TCS New York City Marathon) se tiendra le dimanche 1er novembre 2026. La course se court chaque année le premier dimanche de novembre. C'est la 50e édition du tracé five-boroughs inauguré en 1976. Les départs débutent à partir de 8h00 depuis Fort Wadsworth, Staten Island. L'arrivée se situe dans Central Park, près du Tavern on the Green.

Météo et logistique : ce qu'il faut savoir avant le départ

Conditions météo typiques : Le premier dimanche de novembre à New York affiche généralement des températures comprises entre 5 et 14°C au moment du départ, avec un ressenti plus froid au village de Fort Wadsworth (souvent 2 à 7°C à 6h du matin). Le vent est une variable importante, particulièrement sur les ponts Verrazzano et Queensboro qui sont exposés. Prévoir des vêtements chauds jetables pour l'attente au village — NYRR les redistribue à des associations locales.

Accès au départ — Staten Island : Le départ se situe à Fort Wadsworth, Staten Island, ce qui implique une logistique spécifique. Deux options principales :

Le village de départ ouvre tôt, et les coureurs attendent souvent 2 à 3 heures avant leur vague. Sécurité niveau aéroport (contrôle des sacs, détecteurs de métaux) : ajouter 20 à 30 minutes au timing. Horaires des vagues : Les départs s'échelonnent à partir de 8h00. La limite de temps est de 8h30 à compter de la dernière vague.

Quels sont les vainqueurs et records du Marathon de New York depuis 2020 ?

Année Vainqueur (H) Temps (H) Vainqueure (F) Temps (F) 2020 Édition annulée (Covid-19) — Édition annulée — 2021 Albert Korir (KEN) 2h08'22 Peres Jepchirchir (KEN) 2h22'39 2022 Evans Chebet (KEN) 2h08'41 Sharon Lokedi (KEN) 2h23'23 2023 Tamirat Tola (ETH) 2h04'58 (Record du parcours) Hellen Obiri (KEN) 2h27'08 2024 Abdi Nageeye (NED) 2h07'39 Hellen Obiri (KEN) 2h24'44 2025 Benson Kipruto (KEN) 2h00'09 Hellen Obiri (KEN) 2h19'51 (Record du parcours)