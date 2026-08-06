Tout ce qu’on sait sur Marvel Tokōn : Fighting Souls

Dans le monde des jeux de combat, certains titres ont toujours fait partie intégrante du circuit tournoi : Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat ou Guilty Gear, pour ne citer qu’eux. Mais les softs avec des personnages Marvel occupent eux aussi une place à part dans l’histoire du genre. Marvel vs. Capcom 2, en particulier, a marqué les esprits au début des années 2000 et a forgé toute une communauté, notamment aux États-Unis. Wolverine, Magneto, Iron Man et compagnie sont de retour, mais cette fois, Marvel Tokōn : Fighting Souls ne vient pas des studios Capcom. Gros plan sur une pépite qui s'apprête à faire du bruit.

Les infos clefs Développeur Arc System Works Sortie 6 août 2026

9 minutes Arcades Jeunes et moins jeunes s'accordent à souligner l'importance du secteur des salles d'arcade au Japon, dynamique et en plein essor.

01 Le gameplay

De l’action à 4 contre 4

À de rares exceptions près, les jeux de combat Marvel ont toujours été des team-fighters, à commencer bien sûr par les légendaires épisodes de la série Marvel vs. Capcom. Là où ces derniers montaient sur le ring avec des escouades de trois combattants maximum, Marvel Tokōn fait grimper la jauge à quatre par équipe.

Avec ses combats à 4 contre 4, Tokōn peut devenir sacrément chaotique © Marvel

Les quatre combattants d’une même équipe se partagent une seule et même barre de vie, alors que dans la plupart des autres jeux de combat de ce type, chaque personnage dispose généralement de sa propre jauge.

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Vous pouvez malgré tout passer d’un combattant à l’autre en plein combat. En pleine action, vous changez de personnage, ou vous gardez simplement celui choisi comme leader en début de match. Les autres membres restent sur le banc et peuvent être appelés en renfort pour des attaques d’assist.

Danger utilise son assist pour soutenir Magik © Marvel

Assemble!

Au-delà de la taille des équipes fixée à quatre personnages, Marvel Tokōn apporte une autre nouveauté au genre côté mécanique de tag : au début du match, vous ne disposez que de deux combattants, votre personnage principal et un assist. Perdez des rounds ou envoyez vos adversaires à travers les murs des arènes, et vous débloquez progressivement le reste de votre équipe.

Au fil d’un match, vous récupérez tous les personnages de votre équipe © Marvel

Des mouvements uniques

Pour le système de combat de Marvel Tokōn, Arc System Works s’est aussi beaucoup inspiré de ses propres titres passés. Chaque personnage dispose ainsi d’un mouvement unique avec un bouton qui lui est dédié. Ce move se démarque nettement des capacités des autres héros et vilains, et souligne toute la diversité du gameplay au sein du roster. Parmi ces unique moves : le lancer de bouclier de Captain America, le web-swing de Spider-Man, ou encore la capacité de Storm à manipuler le vent.

Magneto utilise son super-pouvoir pour contrôler le métal © Marvel

02 Les développeurs : Arc System Works

Depuis les années 90, le développement des jeux de combat sous licence Marvel était entre les mains des créateurs de Street Fighter , Capcom. Mais après l’échec de Marvel vs. Capcom : Infinite , un nouveau studio a désormais la chance d’embarquer les super-héros et super-vilains les plus iconiques dans un soft de versus fighting en 2D.

Le choix de Sony pour ce projet s’est porté sur une autre équipe reconnue du genre : Arc System Works. Aux côtés de titres légendaires comme Guilty Gear et BlazBlue , ASW a notamment développé Dragon Ball FighterZ, un autre jeu basé sur des escouades, un peu à l’image de Marvel Tokōn.

Dragon Ball FighterZ est visuellement magnifique © Bandai Namco

Avec Guilty Gear : Strive (sorti en 2021), Arc System Works a également signé l’un des épisodes les plus réussis du genre. Strive avait alors été la première vraie tentative de rendre cette série très complexe accessible à un nouveau public grâce à un game design simplifié. L’utilisation du rollback netcode dès sa sortie a en plus fait des vagues dans la scène en ligne. Aujourd’hui, ce type de netcode est devenu indissociable du genre.

Guilty Gear Strive simplifie une série pourtant très complexe © Arc System Works

03 Équipes et personnages confirmés

Les combattants de Marvel Tokōn ont été présentés sous forme d’équipes. Vous restez toutefois totalement libre de mixer votre propre roster à votre sauce, sans obligation de respecter ces groupes préétablis.

Unbreakable X-Men

Storm

Magik

Wolverine

Danger

The Amazing Guardinas

Spider-Man

Ms. Marvel

Starlord

Peni Parker

Fighting Avengers

Captain America

Iron Man

Hulk

Black Panther

Knights of Doom

Dr. Doom

Magneto

Green Goblin

Carnage

Samurai Outriders

Ghost Rider

Blade

Loki

Deadpool

Évidemment, le jeu va également continuer de s’étoffer au fil des mois, et les devs ont d’ores et déjà dévoilé le premier personnage qui rejoindra le roster lors du prochain DLC.

Personnages DLC pour la Saison 1

Phoenix Cyclops

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Entre son gameplay à la fois accessible et profond, la richesse de son roster et son netcode qui fait office de référence, Marvel Tokōn : Fighting Souls a de sérieux arguments pour rejoindre 2XKO et tous les autres au sommet de la scène des jeux de combats par équipe.