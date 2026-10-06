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F1
F1 : après sa victoire à Bahreïn, jusqu'où peut aller Max Verstappen ?
Victoire à Bahreïn (en Malaisie), sept podiums en neuf courses... Max Verstappen est en forme, mais est-ce suffisant pour remonter au classement des pilotes ?
Max Verstappen tient sa première victoire de la saison 2026, décrochée lors du Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie. C'est son huitième podium de l'année et le septième sur les neuf derniers GP. Sur cette période, seul Kimi Antonelli, leader du championnat, a fait mieux.
Cette série de bons résultats a commencé en Autriche, à domicile pour Oracle Red Bull Racing. Depuis, le Néerlandais a signé une victoire, six places de deuxième ou troisième, et a été contraint à l’abandon deux fois.
Ces DNF pèsent peu face à sa régularité : son succès en Malaisie en est la preuve.
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Max Verstappen raconte sa victoire au GP de Bahreïn
Parti en pole à Sepang (oui, le GP a été délocalisé pour cause de conflit au Moyen-Orient), le quadruple champion du monde s’est fait dépasser dès le départ par les Mercedes de Kimi Antonelli et de George Russell. La pluie a ensuite interrompu la course pendant plus d'une heure et demie, et les conditions changeantes ont encore compliqué la stratégie.
« Celle-là fait vraiment plaisir, vu l'année qu'on a eue et le chemin parcouru. Je suis super fier de toute l'équipe, et c'est génial de gagner ici », a-t-il réagi après la course.
Il a aussi tenu à saluer le travail de l'équipe : « Toute l'année, tout le monde a bossé dur pour comprendre nos problèmes, apporter des upgrades efficaces et rendre la voiture plus facile à piloter. Petit à petit, on s'est rapprochés, et aujourd'hui, comme sur tout le week-end d'ailleurs, on était vraiment dans le coup. »
Avant d'ajouter : « Gagner une course dès notre première année avec notre propre moteur, c'est plutôt impressionnant. »
De son côté, après une belle troisième place lors des qualifications, Isack Hadjar a terminé en 5e position. Un nouveau résultat plus que positif faisant suite à un 2e podium cette année (en Azerbaïdjan).
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Les chiffres de la saison de Verstappen
Dans la course au titre, l'écart reste important : Verstappen pointe au sixième rang, à 132 points d'Antonelli. Mais ce classement ne dit pas tout de sa forme du moment. Avec les résultats récents, une question se pose : où se situe-t-il vraiment face à ses rivaux directs ?
Abandons exclus, Verstappen termine en moyenne autour de la troisième place cette saison (3,42), contre 3,54 pour Russell (Mercedes) et 2,67 pour Antonelli. Depuis le GP d'Autriche, toujours hors abandons, sa moyenne atteint même 2,14, quand Russell est à 3,00 et Antonelli à 3,67.
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Ce que la forme de Verstappen change pour le championnat
Pendant que Red Bull poursuit le développement de sa monoplace 2026, Verstappen continue d'engranger des points.
« De temps en temps, on profite un peu du malheur des autres. On essaie aussi de tout maximiser, et parfois, peut-être, on fait même un peu mieux que notre niveau réel. Et tant mieux. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant », expliquait-il après le Grand Prix d'Espagne, mi-septembre.
« On ne peut vraiment pas parler de come-back », lançait-il alors aux journalistes à Madrid.
Depuis, il est monté sur le podium en Azerbaïdjan, où il a fini à seulement 0,196 seconde de George Russell, avant de s'imposer à Bahreïn.
Gagner une course dès notre première année avec notre propre moteur, c'est plutôt impressionnant
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Verstappen peut-il encore être champion du monde en 2026 ?
Mathématiquement, oui. Pour remporter le titre, le pilote Oracle Red Bull Racing devrait rafler tous les points encore en jeu, soit 183 sur le sprint et les sept Grands Prix restants, pendant qu'Antonelli n'en marquerait pas plus de 50. Sans être devin, vu la régularité du jeune Italien, cela semble assez peu probable.
Voici un scénario qui lui offrirait la couronne :
Course
Verstappen
Antonelli
Russell
Sprint de Singapour
8
6
5
Singapour
25
0
18
États-Unis
25
8
15
Mexique
25
8
15
Brésil
25
8
18
Las Vegas
25
8
18
Qatar
25
6
15
Abou Dhabi
25
6
18
Total
371
370
358
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Le classement des pilotes après le Grand Prix de Bahreïn
Et voici à quoi ressemble la course au titre :
Position
Fahrer
Team
Punkte
1
Kimi Antonelli
Mercedes
302
2
George Russell
Mercedes
236
3
Lewis Hamilton
Ferrari
199
4
Lando Norris
McLaren
186
5
Charles Leclerc
Ferrari
179
6
Max Verstappen
Red Bull
163
7
Oscar Piastri
McLaren
120
8
Isack Hadjar
Red Bull
86
9
Liam Lawson
Racing Bulls
59
10
Pierre Gasly
Alpine
41
Prochain rendez-vous du calendrier F1 2026 : le Grand Prix de Singapour, dimanche 11 octobre. Six autres courses suivront avant la fin de la saison.