Max Verstappen dans le parc fermé après sa victoire au Grand Prix de Bahreïn de F1 2026 sur le circuit de Sepang, en Malaisie.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
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F1 : après sa victoire à Bahreïn, jusqu'où peut aller Max Verstappen ?

Victoire à Bahreïn (en Malaisie), sept podiums en neuf courses... Max Verstappen est en forme, mais est-ce suffisant pour remonter au classement des pilotes ?
Écrit par Tom Hopkins
Temps de lecture estimé : 4 minutesPublished on

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Max Verstappen

Né pour être rapide, Max Verstappen, fils du pilote de Formule 1 Jos Verstappen, est le champion du monde de F1 en titre.

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Résumé

  1. 1
    Max Verstappen raconte sa victoire au GP de Bahreïn
  2. 2
    Les chiffres de la saison de Verstappen
  3. 3
    Ce que la forme de Verstappen change pour le championnat
  4. 4
    Verstappen peut-il encore être champion du monde en 2026 ?
  5. 5
    Le classement des pilotes après le Grand Prix de Bahreïn
Max Verstappen tient sa première victoire de la saison 2026, décrochée lors du Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie. C'est son huitième podium de l'année et le septième sur les neuf derniers GP. Sur cette période, seul Kimi Antonelli, leader du championnat, a fait mieux.
Cette série de bons résultats a commencé en Autriche, à domicile pour Oracle Red Bull Racing. Depuis, le Néerlandais a signé une victoire, six places de deuxième ou troisième, et a été contraint à l’abandon deux fois.
Ces DNF pèsent peu face à sa régularité : son succès en Malaisie en est la preuve.
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Max Verstappen raconte sa victoire au GP de Bahreïn

Max Verstappen célèbre sa victoire au Grand Prix de Bahreïn 2026 avec Laurent Mekies et l’équipe Oracle Red Bull Racing sur le circuit de Sepang, en Malaisie.

Verstappen célèbre avec son équipe après le Grand Prix de Bahreïn

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Parti en pole à Sepang (oui, le GP a été délocalisé pour cause de conflit au Moyen-Orient), le quadruple champion du monde s’est fait dépasser dès le départ par les Mercedes de Kimi Antonelli et de George Russell. La pluie a ensuite interrompu la course pendant plus d'une heure et demie, et les conditions changeantes ont encore compliqué la stratégie.

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« Celle-là fait vraiment plaisir, vu l'année qu'on a eue et le chemin parcouru. Je suis super fier de toute l'équipe, et c'est génial de gagner ici », a-t-il réagi après la course.
Il a aussi tenu à saluer le travail de l'équipe : « Toute l'année, tout le monde a bossé dur pour comprendre nos problèmes, apporter des upgrades efficaces et rendre la voiture plus facile à piloter. Petit à petit, on s'est rapprochés, et aujourd'hui, comme sur tout le week-end d'ailleurs, on était vraiment dans le coup. »
Avant d'ajouter : « Gagner une course dès notre première année avec notre propre moteur, c'est plutôt impressionnant. »
De son côté, après une belle troisième place lors des qualifications, Isack Hadjar a terminé en 5e position. Un nouveau résultat plus que positif faisant suite à un 2e podium cette année (en Azerbaïdjan).
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Les chiffres de la saison de Verstappen

Max Verstappen aux côtés des pilotes Mercedes George Russell et Kimi Antonelli lors du Grand Prix d’Autriche de F1 2026 au Red Bull Ring de Spielberg.

Les statistiques récentes de Verstappen rivalisent avec celles de Mercedes

© Jörg Mitter/Red Bull Ring

Dans la course au titre, l'écart reste important : Verstappen pointe au sixième rang, à 132 points d'Antonelli. Mais ce classement ne dit pas tout de sa forme du moment. Avec les résultats récents, une question se pose : où se situe-t-il vraiment face à ses rivaux directs ?
Abandons exclus, Verstappen termine en moyenne autour de la troisième place cette saison (3,42), contre 3,54 pour Russell (Mercedes) et 2,67 pour Antonelli. Depuis le GP d'Autriche, toujours hors abandons, sa moyenne atteint même 2,14, quand Russell est à 3,00 et Antonelli à 3,67.
03

Ce que la forme de Verstappen change pour le championnat

Pendant que Red Bull poursuit le développement de sa monoplace 2026, Verstappen continue d'engranger des points.
« De temps en temps, on profite un peu du malheur des autres. On essaie aussi de tout maximiser, et parfois, peut-être, on fait même un peu mieux que notre niveau réel. Et tant mieux. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant », expliquait-il après le Grand Prix d'Espagne, mi-septembre.
« On ne peut vraiment pas parler de come-back », lançait-il alors aux journalistes à Madrid.
Depuis, il est monté sur le podium en Azerbaïdjan, où il a fini à seulement 0,196 seconde de George Russell, avant de s'imposer à Bahreïn.
Max Verstappen célèbre son podium lors du Grand Prix d’Autriche de F1 2026 au Red Bull Ring de Spielberg.

Max Verstappen à nouveau sur le podium

© Alex Bierens de Haan/Getty Images/Red Bull Content Pool

Quotation
Gagner une course dès notre première année avec notre propre moteur, c'est plutôt impressionnant
Max Verstappen
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Verstappen peut-il encore être champion du monde en 2026 ?

Mathématiquement, oui. Pour remporter le titre, le pilote Oracle Red Bull Racing devrait rafler tous les points encore en jeu, soit 183 sur le sprint et les sept Grands Prix restants, pendant qu'Antonelli n'en marquerait pas plus de 50. Sans être devin, vu la régularité du jeune Italien, cela semble assez peu probable.
Voici un scénario qui lui offrirait la couronne :

Course

Verstappen

Antonelli

Russell

Sprint de Singapour

8

6

5

Singapour

25

0

18

États-Unis

25

8

15

Mexique

25

8

15

Brésil

25

8

18

Las Vegas

25

8

18

Qatar

25

6

15

Abou Dhabi

25

6

18

Total

371

370

358

05

Le classement des pilotes après le Grand Prix de Bahreïn

Et voici à quoi ressemble la course au titre :

Position

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes

302

2

George Russell

Mercedes

236

3

Lewis Hamilton

Ferrari

199

4

Lando Norris

McLaren

186

5

Charles Leclerc

Ferrari

179

6

Max Verstappen

Red Bull

163

7

Oscar Piastri

McLaren

120

8

Isack Hadjar

Red Bull

86

9

Liam Lawson

Racing Bulls

59

10

Pierre Gasly

Alpine

41

Prochain rendez-vous du calendrier F1 2026 : le Grand Prix de Singapour, dimanche 11 octobre. Six autres courses suivront avant la fin de la saison.

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