Max Verstappen dépasse 100 karts en 14 tours lors de Max vs 100

Au cours du Max vs 100 , la plus grande course de karting jamais organisée, Max Verstappen a dépassé ses 100 adversaires. Pour cela, il n’a eu besoin que de 14 des 30 tours au programme à Silverstone, ce mercredi 16 septembre.

Parti 101e sur une grille conçue spécialement pour l'occasion, le multiple champion du monde de Formule 1 a effacé tout le plateau en une grosse demi-heure seulement, en direct devant des spectateurs du monde entier.

L'ampleur de l'événement sautait aux yeux dès la formation de la grille. Vue du ciel, la file de 101 karts s'étirait sur tout le bitume de Silverstone, avec Verstappen tout au bout. Devant lui : des athlètes Red Bull (comme Janja Garnbret ), des créateurs de contenu, des streamers (à l’image de Caedrel ), des journalistes et des fans venus du monde entier. La plupart d'entre eux ne connaissaient la piste que depuis les essais du mardi et un unique tour de qualification plus tôt dans la journée.

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Max Verstappen est parti en P101 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Le premier tour a mis fin à la course de la moitié des participants. Alors que 101 karts s’engouffraient dans les premiers virages, Verstappen avait déjà dépassé plus de dix pilotes avant même de franchir la ligne de départ. Sur la première épingle, le peloton s'est complètement replié sur lui-même : des karts se sont percutés, certains se sont retrouvés à contre-sens… Le pilote néerlandais l’a résumé en ces termes : « Je ne comprends rien à ce qui se passe, c'est un carnage ». Deux minutes après le départ, il pointait déjà en 37e position.

Quotation Je ne comprends rien à ce qui se passe, c'est un carnage Max Verstappen

63 pilotes avaient été éliminés sans même boucler un tour, soit plus de la moitié du plateau. Quand on lui a annoncé le chiffre, la réponse a fusé : « Pas mal comme premier tour, alors ! »

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Un dépassement et c'est terminé

Selon le règlement, un pilote était éliminé dès que l'arrière du kart de Verstappen arrivait à hauteur de l'avant du sien : chaque dépassement était donc définitif, et les micros embarqués ont permis de se rendre compte du stress causé par le fait de voir un pilote légendaire arriver à fond derrière soi. Au 7e tour, le YouTubeur spécialisé dans le sport automobile Paky TWC, alors 6e, a demandé à Verstappen à la radio de ne pas le dépasser. Il a été doublé quelques instants plus tard.

Avec 100 karts sur la piste de Silverstone, l'ambiance a viré au chaos © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

La course s’est ensuite transformée en chasse à l'homme. Le poleman Jacky Martens, le YouTubeur Zac Alsop et Lewis Osler, technicien chez Red Bull Ford Powertrains, avaient creusé un écart d'environ 12 secondes pendant que derrière eux, les karts se retournaient et jouaient aux autos tamponneuses. Verstappen, lui, grignotait trois secondes par tour sur la tête de la course.

Alors qu'il restait 54 minutes au chrono, le directeur de course a accordé au trio de tête un fast lap supplémentaire. Les trois pilotes ont utilisé leurs raccourcis ensemble au 12e tour, avant d'arrêter de se battre pour la première place et de passer en mode défensif. Ça leur a fait gagner un peu de temps. Au tour suivant, Verstappen a débarqué, réglé le sort d'Alsop et Osler dans le même virage, puis dépassé Martens pour boucler sa mission alors qu'il restait encore 35 minutes au chrono.

02 Qui est monté sur le podium ?

Tout le monde a gagné : les pilotes fêtent l'événement © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Martens, journaliste néerlandais spécialisé en Formule 1, a mené pendant la majeure partie de la course. Lui et Osler ont accompagné Verstappen sur le podium. Rares sont ceux qui sont déjà montés sur un podium aux côtés du champion : ce soir-là, deux pilotes du dimanche ont rejoint ce club très fermé. Derrière Alsop, quatrième, le célèbre motard tout-terrain Pol Tarrés a pris la cinquième place. Le streamer RDJavi, le photographe Larry Chen, le rider VTT Bernard Kerr et l'acteur Neo Yau ont complété le top 10.

Podium de Max vs 100 :

Max Verstappen Jacky Martens Lewis Osler

03 Les chiffres de la course

Le meilleur tour de Verstappen pendant la course a été plié en 2'20''673, quand le deuxième meilleur temps, celui de Martens, était de 2'23''327, soit plus de 2,6 secondes plus lent. Sur l'ensemble de l’événement, Verstappen a dépassé un pilote toutes les 21 secondes en moyenne.

04 La réaction de Verstappen

Max Verstappen était inquiet... l'espace d'un instant © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Quand je suis arrivé sur la grille et que j'ai vu où je devais partir, avec 100 karts devant moi, j'étais un peu inquiet [...] c'était bien de repartir avec la victoire ! Max Verstappen

« Quand je suis arrivé sur la grille et que j'ai vu où je devais partir, avec 100 karts devant moi, j'étais un peu inquiet, a confié Verstappen. Après mon premier tour, avec tout ce carnage, je me suis dit : "Ok, on a la situation sous contrôle !" Ça a commencé à devenir vraiment fun, et une fois que j'ai pris mon rythme et que j'ai pu les dépasser les uns après les autres en voyant l'écart se réduire, c'était vraiment excitant. »

Verstappen a assuré avoir pris beaucoup de plaisir tout au long de l'expérience. « C'était génial de retrouver un kart et de revenir aux bases. Ça m'a rappelé des souvenirs. C'est un circuit vraiment magnifique et bien pensé, et c'était une belle attention de pouvoir recevoir toutes les données par radio aussi. J'ai passé une super journée, et c'était bien de repartir avec la victoire ! »

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Max vs 100 est disponible en replay sur Disney+ dans le monde entier. Pour revoir le résumé, rendez-vous juste en dessous !