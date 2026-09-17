Les concurrents prennent place dans leurs karts sous l'arche Red Bull lors du lancement de « Max vs 100 » à Silverstone, en Grande-Bretagne, en juillet 2026.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Karting

Max vs 100 : comment fonctionne le plus grand défi karting du monde

Max vs 100 : Max Verstappen va affronter 100 pilotes en kart, à Silverstone. On vous explique les règles, la date, les coureurs présents, et comment suivre la course en direct.
Écrit par Thomas Peeters
Temps de lecture estimé : 7 minutesPublished on

Fait partie de cet article

Max Verstappen

Né pour être rapide, Max Verstappen, fils du pilote de Formule 1 Jos Verstappen, est le champion du monde de F1 en titre.

Pays-BasPays-Bas
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Résumé

  1. 1
    Qu'est-ce que Max vs 100 ?
  2. 2
    Comment remporter Max vs 100 ?
  3. 3
    Combien de temps dure la course Max vs 100 ?
  4. 4
    Que se passe-t-il quand Verstappen dépasse un coureur ?
  5. 5
    Qu'est-ce que le Bonus Lap ?
  6. 6
    Qu'est-ce qui rend le circuit de Max vs 100 si particulier ?
  7. 7
    Comment la grille de départ est-elle déterminée ?
  8. 8
    Qui sont ces 100 coureurs ?
  9. 9
    Quand et où regarder Max vs 100 ?
Max Verstappen va troquer sa Formule 1 contre un kart et affrontera, le 16 septembre 2026, 100 pilotes en herbe dans un défi inédit à Silverstone. Mais attention, on ne parle pas d'une course de karting classique : Verstappen s'élancera tout en bas d'un plateau de 101 karts et devra dépasser chaque pilote devant lui.
Le concept a été imaginé pour mettre l'un des grands principes de la carrière de Verstappen (le dépassement) au cœur même du défi. La course durera 60 minutes plus un tour, avec 100 participants invités qui courront pour leur propre classement, pendant que Verstappen enfilera le costume du chasseur.
01

Qu'est-ce que Max vs 100 ?

Competitors seen during the Max vs 100 in Silverstone, Great Britain on July 22, 2026.

Max vs 100 saw Verstappen overtake 100 drivers in 14 laps

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Max vs 100 est un événement de karting sur invitation, réunissant 100 participants venus du monde entier, que le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen affrontera lors de la course principale.

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Les 100 participants s'élanceront tous devant Verstappen qui prendra le départ en P101, tout en bas de la grille. Son objectif est simple : dépasser chaque pilote avant la fin de la course. Avec ce format inhabituel, Verstappen va donc passer la course à remonter le peloton plutôt qu'à essayer de prendre la tête.
La team participants mélange athlètes, créateurs de contenu, célébrités et fans. Parmi les noms déjà confirmés : l'ultra-traileur Arda Saatçi, le spécialiste du basket Chris « Lethal Shooter » Matthews, le rider freestyle en VTT Matt Jones, la légende du skateboard Leticia Bufoni, ainsi que des créateurs et streamers comme le Néerlandais Qucee, TheGrefg, Caedrel et TheDonato.
02

Comment remporter Max vs 100 ?

Sebastian Job seen during the Max vs 100 in Silverstone, Great Britain on July 22, 2026.

Verstappen must work his way through all 100 drivers

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Pour Verstappen, le défi consiste à dépasser les 100 coureurs. La vitesse ne suffira pas, il devra aussi lire le trafic, choisir ses moments pour dépasser et optimiser chaque minute du temps imparti.
Les 100 participants disputeront, eux, leur propre course. Ils courront pour leur classement individuel, sans que Verstappen entre en ligne de compte. Le deuxième jour, ils seront également répartis en 20 équipes de cinq, ce qui créera un classement à la fois individuel et par équipe.
03

Combien de temps dure la course Max vs 100 ?

Sebastian Job, photographié lors de la course « Max vs 100 » à Silverstone, en Grande-Bretagne, le 22 juillet 2026.

Verstappen parviendra-t-il à faire ces 100 dépassements assez rapidement ?

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

La course principale ne se joue pas sur un nombre de tours fixe. C'est une course contre la montre qui dure 60 minutes plus un tour.
Le départ est arrêté. Une procédure de feux rouges façon Formule 1 est utilisée pour lancer le plateau de 101 karts.
La limite de temps est au cœur du défi : Verstappen doit se frayer un chemin dans le peloton assez vite pour dépasser les 100 autres pilotes avant le drapeau à damiers, ce qui rend chaque dépassement décisif.
04

Que se passe-t-il quand Verstappen dépasse un coureur ?

Les concurrents aperçus lors de la course « Max vs 100 » à Silverstone, en Grande-Bretagne, le 22 juillet 2026.

L'arche Red Bull jouera un rôle clé dans ce défi

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Un coureur est considéré comme dépassé dès que Verstappen l'a totalement doublé. À partir de là, il doit rester derrière lui et respecter un écart minimal de cinq longueurs de kart.
Il peut continuer à lutter avec d'autres coureurs déjà dépassés, jusqu'à repasser sous l'arche Red Bull installée entre les deux derniers virages. L'ordre de passage sous cette arche fixe leur classement final entre eux. À la fin de ce tour, ils doivent ensuite rentrer aux stands.
Un pilote qui ne rentre pas aux stands après avoir été dépassé s'expose au drapeau noir. Autrement dit, chaque dépassement de Verstappen ne lui fait pas seulement gagner une place, cela modifie totalement la stratégie de celui qui se fait dépasser, et met ensuite fin à sa course.
05

Qu'est-ce que le Bonus Lap ?

Sebastian Job, photographié lors de la course « Max vs 100 » à Silverstone, en Grande-Bretagne, le 22 juillet 2026.

Les pilotes doivent utiliser leur tour rapide avant la mi-course

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Le Bonus Lap est un raccourci à usage unique. Il permet aux pilotes de gagner du temps et de prendre une meilleure position sur la piste, ce qui ajoute une dimension stratégique supplémentaire à la course.
Pour les 100 participants, ce raccourci devra être emprunté une fois avant la mi-course. Après l’avoir pris, il faudra ensuite regagner la piste en toute sécurité. Si Verstappen dépasse un coureur avant que celui-ci n'ait utilisé son Bonus Lap, ce dernier pourra encore l'emprunter pendant le tour et continuer à courir s'il revient sur la piste devant Verstappen.
Verstappen dispose lui aussi d'un Bonus Lap, mais avec d'autres règles : il ne peut l'utiliser qu'après 50 % de la course, et pas dans les trois tours suivant la fin d'une Safety Car.
06

Qu'est-ce qui rend le circuit de Max vs 100 si particulier ?

Max Verstappen participe à l’Euro Indoorkarting à Swalmen, aux Pays-Bas, le 20 novembre 2016.

Max reviendra à ses racines en relevant ce défi unique

© Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool

Le tracé du deuxième jour a été conçu spécialement pour l'événement. Il combine une portion du circuit de karting de Silverstone avec une extension sur mesure tracée sur une partie de la piste du Grand Prix de Silverstone.
On y retrouve aussi les particularités qui distinguent ce format d'une course de karting classique, comme le Bonus Lap et une boucle de pénalité dédiée.
Pour Verstappen, Silverstone est habituellement un terrain connu : il y a déjà remporté deux victoires en Formule 1, en négociant des virages comme Abbey, Village, Brooklands, Luffield ou Copse. Cette fois, pourtant, le défi est totalement différent.
07

Comment la grille de départ est-elle déterminée ?

Max Verstappen participe à l’événement Bulls on Ice à Flavonice, aux Pays-Bas, le 4 février 2019.

Max Verstappen revient à ses racines dans le karting

© Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool

Avant la course principale, les 100 participants ont rendez-vous pour les qualifications réparties en cinq groupes de 20. Chaque coureur dispose d'un tour lancé, et son chrono détermine sa place sur la grille, de la P1 à la P100.
Verstappen n'y participera pas. En tant que chasseur, il s'élancera derrière tout le plateau, en P101.
L'événement se déroulera sur deux jours : les qualifications auront lieu le premier jour, sur le circuit de karting CIK de Silverstone.
08

Qui sont ces 100 coureurs ?

Max Verstappen pose lors de l’Euro Indoorkarting à Swalmen, aux Pays-Bas, le 20 novembre 2016.

Verstappen fera un bond dans le passé dès qu'il prendra place dans son kart

© Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool

Les 100 participants viennent volontairement d'horizons très variés : stars du sport, créateurs, célébrités et fans venus du monde entier.

Pilote

Provenance

Aidan Heslop

Royaume-Uni 🇬🇧

Amar (Amar Al Naimi)

Allemagne 🇩🇪

Amber Gill

Royaume-Uni 🇬🇧

André da Silva Montoito

Portugal 🇵🇹

Arda Saatci

Allemagne 🇩🇪

Austin Sprinz

États-Unis 🇺🇸

AustrianKiwi (Jonathan Balchin)

Autriche 🇦🇹

Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama)

Royaume-Uni 🇬🇧

Bea Eguiraun

Espagne 🇪🇸

Bella James

Royaume-Uni 🇬🇧

Billy Bolt

Royaume-Uni 🇬🇧

Brian Manuel Otero

Mexique 🇲🇽

Caedrel (Marc Lamont)

Royaume-Uni 🇬🇧

Charles André Alexandre

France 🇫🇷

Daily Mail (Henry Robert Williams)

Royaume-Uni 🇬🇧

Daniel Ahola

Finlande 🇫🇮

Dantic (Daniel Moss)

Royaume-Uni 🇬🇧

Dave Rosenburg

non précisé

David Egan (Drift Games)

Irlande 🇮🇪

Developer Adam (Adam Powell)

Royaume-Uni 🇬🇧

Diogo « Move_Mind » Silva

Portugal 🇵🇹

Dyler

Arabie saoudite 🇸🇦

Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily)

États-Unis 🇺🇸

Enis Kirazoğlu

Turquie 🇹🇷

Fresia Aria

Pays-Bas 🇳🇱

Gabs Djay (Gabs Djanogly)

Royaume-Uni 🇬🇧

Germán Rodezel

Costa Rica 🇨🇷

GoKartGod

États-Unis 🇺🇸

Greg Gevojanyan (MrCarSounds)

États-Unis 🇺🇸

Helydia (Tansel Celia)

France 🇫🇷

Jakidale (Jacopo D'Alesio)

Italie 🇮🇹

James Doyle

Irlande 🇮🇪

Janja Garnbret

Slovénie 🇸🇮

Joe Tasker

Royaume-Uni 🇬🇧

John-Marc van Wyk

Afrique du Sud 🇿🇦

Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)

Inde 🇮🇳

Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)

États-Unis 🇺🇸

Josh Richards

États-Unis 🇺🇸

Juank Pérez

Mexique 🇲🇽

Julia Haller

Suisse 🇨🇭

Kalia Lai

Royaume-Uni 🇬🇧

Karol Zdęba

Pologne 🇵🇱

Larry Chen

États-Unis 🇺🇸

Leo Neugebauer

Allemagne 🇩🇪

Lethal Shooter (Chris Matthews)

États-Unis 🇺🇸

Leticia Bufoni

Brésil 🇧🇷

Manny (Emmanuel David Brown)

Royaume-Uni 🇬🇧

Mars (Zhang Jing)

Chine 🇨🇳

Matt Jones

Royaume-Uni 🇬🇧

Melanie Buffetaud

France 🇫🇷

Mike Dokas

Grèce 🇬🇷

Molly Carlson

Canada 🇨🇦

Molly Marsh

Royaume-Uni 🇬🇧

Nate Saunders

Royaume-Uni 🇬🇧

Nathan Lust

Australie 🇦🇺

Neo Yau (Yau Hawk Sau)

Hong Kong 🇭🇰

nnnurdaylet

Kazakhstan 🇰🇿

Nugato (Ilija Ravlic)

Croatie 🇭🇷

Nuri Amiraslan

non précisé

Pableke (Pablo Jiménez)

Chili 🇨🇱

Paky TWC (Patrick Tremolada)

Italie 🇮🇹

Pamkutya Béla (Norbert Osbáth)

Hongrie 🇭🇺

Pieface23 (Jack McDermott)

Royaume-Uni 🇬🇧

Pol Tarres

Espagne 🇪🇸

Qucee

Pays-Bas 🇳🇱

QueenB (Rebecca Evans)

Royaume-Uni 🇬🇧

RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario)

République dominicaine 🇩🇴

Roberts Vītols

Lettonie 🇱🇻

Sarah Lezito

France 🇫🇷

Shredded Fox (Jan Liška)

République tchèque 🇨🇿

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi)

Inde 🇮🇳

Si Hyun Park

Corée du Sud 🇰🇷

Sporttouchen (Timothé Rangström)

Suède 🇸🇪

Stuntpegg (Nieve Petruzziello)

Royaume-Uni 🇬🇧

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi)

non précisé

talkSPORT (Joseph Brophy)

Royaume-Uni 🇬🇧

Taylor Serage

Nouvelle-Zélande 🇳🇿

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia)

Inde 🇮🇳

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida)

Brésil 🇧🇷

TGFBro (Romell Henry)

Royaume-Uni 🇬🇧

TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese)

Venezuela 🇻🇪

TheGrefg (David Canovas)

Espagne 🇪🇸

Timothy Kwang Suk An (IitzTimmy)

États-Unis 🇺🇸

Tommo McCluskey

Royaume-Uni 🇬🇧

Tyrique Hyde

Royaume-Uni 🇬🇧

Vale Sulca

Uruguay 🇺🇾

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen)

Norvège 🇳🇴

Zac Alsop

Royaume-Uni 🇬🇧

09

Quand et où regarder Max vs 100 ?

Max vs 100 aura lieu sur le circuit de Silverstone, en Angleterre, le 16 septembre 2026. La course sera diffusée en direct à partir de 17h00 sur Disney+.

Fait partie de cet article

Max Verstappen

Né pour être rapide, Max Verstappen, fils du pilote de Formule 1 Jos Verstappen, est le champion du monde de F1 en titre.

Pays-BasPays-Bas
Voir le profil
Karting
F1
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