Max vs 100 : comment fonctionne le plus grand défi karting du monde
Qu'est-ce que Max vs 100 ?
Comment remporter Max vs 100 ?
Combien de temps dure la course Max vs 100 ?
Que se passe-t-il quand Verstappen dépasse un coureur ?
Qu'est-ce que le Bonus Lap ?
Qu'est-ce qui rend le circuit de Max vs 100 si particulier ?
Comment la grille de départ est-elle déterminée ?
Qui sont ces 100 coureurs ?
Pilote
Provenance
Aidan Heslop
Royaume-Uni 🇬🇧
Amar (Amar Al Naimi)
Allemagne 🇩🇪
Amber Gill
Royaume-Uni 🇬🇧
André da Silva Montoito
Portugal 🇵🇹
Arda Saatci
Allemagne 🇩🇪
Austin Sprinz
États-Unis 🇺🇸
AustrianKiwi (Jonathan Balchin)
Autriche 🇦🇹
Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama)
Royaume-Uni 🇬🇧
Bea Eguiraun
Espagne 🇪🇸
Bella James
Royaume-Uni 🇬🇧
Billy Bolt
Royaume-Uni 🇬🇧
Brian Manuel Otero
Mexique 🇲🇽
Royaume-Uni 🇬🇧
France 🇫🇷
Daily Mail (Henry Robert Williams)
Royaume-Uni 🇬🇧
Daniel Ahola
Finlande 🇫🇮
Dantic (Daniel Moss)
Royaume-Uni 🇬🇧
Dave Rosenburg
non précisé
David Egan (Drift Games)
Irlande 🇮🇪
Developer Adam (Adam Powell)
Royaume-Uni 🇬🇧
Diogo « Move_Mind » Silva
Portugal 🇵🇹
Dyler
Arabie saoudite 🇸🇦
États-Unis 🇺🇸
Enis Kirazoğlu
Turquie 🇹🇷
Fresia Aria
Pays-Bas 🇳🇱
Gabs Djay (Gabs Djanogly)
Royaume-Uni 🇬🇧
Germán Rodezel
Costa Rica 🇨🇷
GoKartGod
États-Unis 🇺🇸
Greg Gevojanyan (MrCarSounds)
États-Unis 🇺🇸
France 🇫🇷
Jakidale (Jacopo D'Alesio)
Italie 🇮🇹
James Doyle
Irlande 🇮🇪
Janja Garnbret
Slovénie 🇸🇮
Joe Tasker
Royaume-Uni 🇬🇧
John-Marc van Wyk
Afrique du Sud 🇿🇦
Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)
Inde 🇮🇳
Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)
États-Unis 🇺🇸
Josh Richards
États-Unis 🇺🇸
Juank Pérez
Mexique 🇲🇽
Julia Haller
Suisse 🇨🇭
Kalia Lai
Royaume-Uni 🇬🇧
Karol Zdęba
Pologne 🇵🇱
Larry Chen
États-Unis 🇺🇸
Leo Neugebauer
Allemagne 🇩🇪
Lethal Shooter (Chris Matthews)
États-Unis 🇺🇸
Leticia Bufoni
Brésil 🇧🇷
Manny (Emmanuel David Brown)
Royaume-Uni 🇬🇧
Mars (Zhang Jing)
Chine 🇨🇳
Matt Jones
Royaume-Uni 🇬🇧
France 🇫🇷
Mike Dokas
Grèce 🇬🇷
Molly Carlson
Canada 🇨🇦
Molly Marsh
Royaume-Uni 🇬🇧
Nate Saunders
Royaume-Uni 🇬🇧
Nathan Lust
Australie 🇦🇺
Neo Yau (Yau Hawk Sau)
Hong Kong 🇭🇰
nnnurdaylet
Kazakhstan 🇰🇿
Nugato (Ilija Ravlic)
Croatie 🇭🇷
Nuri Amiraslan
non précisé
Pableke (Pablo Jiménez)
Chili 🇨🇱
Paky TWC (Patrick Tremolada)
Italie 🇮🇹
Pamkutya Béla (Norbert Osbáth)
Hongrie 🇭🇺
Pieface23 (Jack McDermott)
Royaume-Uni 🇬🇧
Pol Tarres
Espagne 🇪🇸
Qucee
Pays-Bas 🇳🇱
QueenB (Rebecca Evans)
Royaume-Uni 🇬🇧
RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario)
République dominicaine 🇩🇴
Roberts Vītols
Lettonie 🇱🇻
France 🇫🇷
Shredded Fox (Jan Liška)
République tchèque 🇨🇿
Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi)
Inde 🇮🇳
Si Hyun Park
Corée du Sud 🇰🇷
Sporttouchen (Timothé Rangström)
Suède 🇸🇪
Stuntpegg (Nieve Petruzziello)
Royaume-Uni 🇬🇧
Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi)
non précisé
talkSPORT (Joseph Brophy)
Royaume-Uni 🇬🇧
Taylor Serage
Nouvelle-Zélande 🇳🇿
TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia)
Inde 🇮🇳
Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida)
Brésil 🇧🇷
TGFBro (Romell Henry)
Royaume-Uni 🇬🇧
TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese)
Venezuela 🇻🇪
TheGrefg (David Canovas)
Espagne 🇪🇸
Timothy Kwang Suk An (IitzTimmy)
États-Unis 🇺🇸
Tommo McCluskey
Royaume-Uni 🇬🇧
Tyrique Hyde
Royaume-Uni 🇬🇧
Vale Sulca
Uruguay 🇺🇾
Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen)
Norvège 🇳🇴
Zac Alsop
Royaume-Uni 🇬🇧